Володимир Зеленски: Украйна се приближава уверено към членство в ЕС
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна се приближава уверено към членство в ЕС

4 Ноември, 2025 16:53 810 51

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • донецка област

Очакваме решителни действия на ЕС, за да преодолеем всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа, написа украинският лидер в "Екс"

Володимир Зеленски: Украйна се приближава уверено към членство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последният доклад за Украйна на Европейската комисия показва, че Киев "се приближава уверено" към членството си в ЕС и е готов да отвори първите три преговорни глави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме решителни действия на ЕС, за да преодолеем всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа", написа украинският лидер в "Екс".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с войници в командния пункт на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов", който заедно със съседните подразделения защитава направлението към Добропиля. Той обсъди с войниците ситуацията на фронта и им връчи държавни награди, предаде Укринформ, като цитира пост във "Фейсбук" на украинския държавен глава.

"Изслушах докладите на военните, обсъдих ситуацията на фронта и най-належащите нужди и обърнах голямо внимание на въпросите, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и други", каза Зеленски.

Той е благодарил на войниците за службата им и лично им връчил държавни отличия.

"Защитниците служат във важна област. Благодаря на войниците за защитата на Украйна и нашата териториална цялост. Това е нашата страна, това е нашият Изток и ние определено ще направим всичко възможно той да остане украински", подчерта Зеленски.

Укринформ вече съобщи, че през изминалия ден на фронтовата линия е имало 163 сблъсъка, като най-ожесточените битки са се водили в посока към Покровск и Александровка.


Украйна
  • 1 Жалък наркоман

    35 2 Отговор
    Аз си помислих, че се приближава към Москва...язък ....долен Наркоцид

    Коментиран от #3, #8

    16:54 04.11.2025

  • 2 Коментар

    41 2 Отговор
    Тоя фантазьор няма спиране

    16:54 04.11.2025

  • 3 Близко, близко

    37 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жалък наркоман":

    А Чехия, Унгария и Словакия били малко против.

    16:55 04.11.2025

  • 4 Един

    35 2 Отговор
    Тая нацистка кочина ако е бъдещето на ЕС - е простото доказателство, че съм прав като ви повтарям КОЛКОТО ПО-БЪРЗО СЕ МАХНЕМ ОТ ПОМИЙНАТА ЯМА НА ЕВРОПА - ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ И ПО-ГОЛЯМ ШАНС ДА ОЦЕЛЕЕМ КАТО ДЪРЖАВА И КАТО НАЦИЯ!

    16:55 04.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    28 2 Отговор
    Володимир Зеленски: Украйна се приближава уверено към членство в ЕС.

    Др.Тодор Живков 🇧🇬:Украйна се приближава уверено към своя физически край .

    16:57 04.11.2025

  • 6 Зеленски ни фалира!

    27 2 Отговор
    Милиони фалити в Европа, милиони безработни и мигри на социал. ПАРИТЕ СВЪРШВАТ! НЕ ИДВАЙТЕ В ЕВРОПА! ЩЕ ДОКАРАТЕ ГЛАДНИ БУНТОВЕ КАТО В АФРИКА!

    16:59 04.11.2025

  • 7 Някой

    22 2 Отговор
    Аха да стигне членство, и ще капитулира!

    16:59 04.11.2025

  • 8 Пси...

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жалък наркоман":

    ....хопат е тозиС0.π0

    16:59 04.11.2025

  • 9 Грешка

    19 2 Отговор
    Това ще е най скъпото присъединяване преди и след влизане в ЕС на такава държава !!!

    17:00 04.11.2025

  • 10 Този,

    17 1 Отговор
    не е ли време да заминава за Каракас-Венецуела. От там не екстрадират

    17:00 04.11.2025

  • 11 Трябва референдум

    9 0 Отговор
    ЕС,или РФ ?

    17:01 04.11.2025

  • 12 Жорко

    17 1 Отговор
    Леле лелее, тоя ме си знае хаповете,кви ги дъвче,но няма да се изненадам ако Европата направи тая тъпотия.

    17:02 04.11.2025

  • 13 Митра Фанова

    0 11 Отговор
    развърза ли кесията?

    17:03 04.11.2025

  • 14 Зеленски ни фалира!

    20 1 Отговор
    Днес за две чантички в Лидъл плащам колкото за пълна количка преди войната. И улиците пълни с паркирани коли, защото хората не ходят на работа. Цунами от фалити! Затвориха банките и магазините. Само бербери един до друг на улицата.
    Путин, трепи по-скоро тез циганя, че много закъсняхме! Мигри на социал, безработни. Милиони са!

    Коментиран от #50

    17:05 04.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пенчо

    14 1 Отговор
    Този на коя"планета" живее и шмърка!?

    17:06 04.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си дзън

    3 16 Отговор
    Идеалът за руско семейство е: Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    Коментиран от #22

    17:08 04.11.2025

  • 19 не може да бъде

    8 1 Отговор
    Това изказване на г-н Зеленски веднага предизвиква един екзистенциален въпрос -към какво Украйна се приближава все по-уверено /и по-бързо бих казал/-към членство в ЕС или към капитулация във войната с Русия. ..въпреки цялата помощ от НАТО и ЕС който по същества сега се е превърнал във подразделение/филиал на НАТО!?Да хвърляме ли на боб или да се опитаме да познаем до 3 пъти!?

    17:09 04.11.2025

  • 20 Унгария и Полша никога няма да

    11 1 Отговор
    бъдат съгласни Украйна да е в ЕС.

    Който мисли нещо друго е не реално!

    Коментиран от #27

    17:10 04.11.2025

  • 21 Ццц

    11 0 Отговор
    Така е! Само 1 млрд. евро трябва да открадне още дрогираната маймуна, за да се изравни с председателката от европейската групировка. И това, че се подмазва на Азов, не означава, че членуващите в нея гангстери са си заслужили тенекетата. Руснаците идват и скоро от великите защитница ще е останало само скелет и медал.

    17:10 04.11.2025

  • 22 Доктор Менгеме

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Вземай си редовно хапчетата. Ако не ти помогнат, няма да ти навредят. Уважавай лекуващия си лекар!

    17:11 04.11.2025

  • 23 Бялджип

    5 1 Отговор
    Струва ми се че Зеленски казва истината. Все повече украинци живеят в Евросъюза.

    17:11 04.11.2025

  • 24 ЛУДОСТТА

    10 2 Отговор
    И АЛЧНОСТА ПОЧИВЕН ДЕН НЯМАТ.БОЛЕН МОЗЪК.

    17:12 04.11.2025

  • 25 Мдаааа

    5 0 Отговор
    И аз мисля така ... само една, обаче, дума от заглавието е излишна - Украйна се приближава уверено към ---- ЕС!

    17:13 04.11.2025

  • 26 604

    10 1 Отговор
    Ако тоя фашистки режим влезе в ес аз ще мигрирам с цялата си фамилия извън ес. Подчертавам ако ес не смени реториката и отношението към рф, то ще се разпадне или ще има 3св и пак така....ако някой мисли че ще стане друго да се аргументира как и с какво!

    17:13 04.11.2025

  • 27 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Унгария и Полша никога няма да":

    е кой ще ги пита тях какво искат, а и народа украински вече от 4 години е в европа сега остава да приемат остатъка от територията

    Коментиран от #31

    17:13 04.11.2025

  • 28 Бурят

    3 0 Отговор
    Пък на нас в РФ си ни е добре!

    17:15 04.11.2025

  • 29 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 12 Отговор
    Добре сте дошли в ЕС, защитници на Европа от рашистките орди на Путлер

    17:15 04.11.2025

  • 30 Величко

    6 1 Отговор
    Дааа ... , размечтала се зелената листна въшка ... Нема лошо , нека си мечтае , но не ни досаждайте всеки ден с този мизерник ... !

    17:15 04.11.2025

  • 31 604

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "хахаха":

    Точно зарди това ес е капут и ще се разпадне.. Щот мисли да заобиколи фундаментът на който е базиран ес....няма как да стане това...накрая може да свърши с множество конфликти в самият ес!

    17:17 04.11.2025

  • 32 Ингушет

    3 0 Отговор
    Не си представям живот извън РФ !

    17:17 04.11.2025

  • 33 Грузинска мечта

    2 0 Отговор
    Отново в РФ !

    17:18 04.11.2025

  • 34 Прочетете

    2 0 Отговор
    състава на РФ !Но комент!

    17:19 04.11.2025

  • 35 Трол

    7 2 Отговор
    Ха ха ха и ЕС и тоз зелен гущер са прекалили с колата,колко пъти казвам ами внимавайте с тез дози бре идиот

    17:19 04.11.2025

  • 36 ТИГО

    2 5 Отговор
    Слава на Украйна

    17:19 04.11.2025

  • 37 Зеленски ни фалира!

    6 1 Отговор
    Милионите мигри от крайна ще бъдат много неприятно изненадани, когато им спрат социала и получат чакъш т.е. писмо да напуснат ЕС с 10 годишна забрана. Отпечатъците им са в полицейските компютри и мърдане няма! Европа си има достатъчно инженери и лекари от Африка и Азия за изхранване. САЩ в свършиха вече таз хубава работа. Полицията ги гони с хеликоптери!

    17:20 04.11.2025

  • 38 Хаха

    5 1 Отговор
    Пак са объркали посоката атакувайки на запад

    17:20 04.11.2025

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Горски

    6 1 Отговор
    Шефката на ЕЦБ избяга през нивите, като Урсула (ВИДЕО/СНИМКИ) Вижте позорния момент, в който кортежът на президентката на ЕЦБ Кристин Лагард и еврокомисаря Домбровскис бяга от нашата група, блокирала парадния изход, и се изнизва от правителството летище през санитарен път в нивите, за да излезе в циганската махала... Това е второ унизително бягство на висш еврочиновник на българска територия - след дезертирането на Урсула в царевичака край Сопот... Лагард утре изнася лекция в резиденция Бояна за насилственото ни присъединява към еврозоната. 1 000 000 снаряда само през 2022 година??? цена на снаряд 152мм AI Производството на 152-милиметров снаряд струва около 1000 долара, според последните доклади, въпреки че конкретните цени могат да варират в зависимост от вида и производителя. Това е значително по-малко от прогнозната цена на 155-милиметров снаряд по стандарта на НАТО, която е около 4000 долара или повече за бройка. Струвало ни е 1млр. долара само производството им?

    17:22 04.11.2025

  • 41 Горките

    5 2 Отговор
    Украинци, навярно мечтаят да станат всичките милионери! Да ама друг път! Лъжите Урсула ги сипе като ваксини.

    17:22 04.11.2025

  • 42 Курд Околянов

    5 1 Отговор
    От Европейския съюз трябва да им поставят условие, както на Северна Македония. Да запишат руснаците в Конституцията си.

    17:23 04.11.2025

  • 43 Брендо

    2 0 Отговор
    Страшна реклама ми е.

    17:25 04.11.2025

  • 44 Уса

    3 0 Отговор
    На времето трябваше да избирам гражданин на ЕС или заминаване за САЩ с всичките му неизвестни.Оказа се правилен избор да избера САЩ,защото ЕС се оказа пълна измама и не е тайна за американците,колко са безмозъчни европейците готови за доене

    Коментиран от #47

    17:26 04.11.2025

  • 45 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 46 Киргизин

    0 0 Отговор
    Какво е ЕС ?

    17:28 04.11.2025

  • 47 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Уса":

    Има трети вариант....

    17:29 04.11.2025

  • 48 Тоя да не е спрял коката

    1 0 Отговор
    Но как, нали Русия не я искат в ЕС и НАТО.

    17:31 04.11.2025

  • 49 Ердоган

    0 0 Отговор
    Украинец: никакъв ЕС, влезели Украйна в ЕС ще плаща заемите на България

    17:34 04.11.2025

  • 50 Tётя Мyтpaфановна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски ни фалира!":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай.

    17:34 04.11.2025

  • 51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

