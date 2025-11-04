Володимир Зеленски: Украйна се приближава уверено към членство в ЕС.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последният доклад за Украйна на Европейската комисия показва, че Киев "се приближава уверено" към членството си в ЕС и е готов да отвори първите три преговорни глави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Очакваме решителни действия на ЕС, за да преодолеем всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа", написа украинският лидер в "Екс".
The European Commission’s Enlargement Package Report confirms: Ukraine is confidently moving toward EU membership and ready to open Clusters 1, 2, and 6.
This is the best assessment to date—proof that even as we defend against Russia’s full-scale aggression, Ukraine continues to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025
Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с войници в командния пункт на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов", който заедно със съседните подразделения защитава направлението към Добропиля. Той обсъди с войниците ситуацията на фронта и им връчи държавни награди, предаде Укринформ, като цитира пост във "Фейсбук" на украинския държавен глава.
"Изслушах докладите на военните, обсъдих ситуацията на фронта и най-належащите нужди и обърнах голямо внимание на въпросите, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и други", каза Зеленски.
Той е благодарил на войниците за службата им и лично им връчил държавни отличия.
"Защитниците служат във важна област. Благодаря на войниците за защитата на Украйна и нашата териториална цялост. Това е нашата страна, това е нашият Изток и ние определено ще направим всичко възможно той да остане украински", подчерта Зеленски.
The operational situation near Pokrovsk and on its outskirts was the main topic of discussion with the servicemen of the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade, which is engaged in a defensive operation in this sector of the front. Today, I met with the warriors in their… pic.twitter.com/RRdPTbkm53— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025
Укринформ вече съобщи, че през изминалия ден на фронтовата линия е имало 163 сблъсъка, като най-ожесточените битки са се водили в посока към Покровск и Александровка.
