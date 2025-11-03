Новини
Генерал Олександър Сирски: Украинската армия напредва на изток
  Тема: Украйна

Генерал Олександър Сирски: Украинската армия напредва на изток

3 Ноември, 2025 20:47

Началникът на украинската армия каза, че военнослужещите засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град Покровск

Генерал Олександър Сирски: Украинската армия напредва на изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Силите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от днес на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, пише БТА.

Началникът на украинската армия, който посети източната Донецка област, каза, че украинските военнослужещи засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.

Сирски информира, че днес продължава да работи в Донецка област, по-специално в зоната на отговорност на 7 корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ.

Главнокомандващият изслуша доклади от командирите на място за текущата обстановка и неотложните нужди. Акцентът на вниманието беше върху осигуряването на логистиката, както и действията на щурмовите групи за изтласкване на руските сили от градските райони.

"Подсилваме войските с допълнителни части, оръжия, техника, включително безпилотни системи. Засилваме натиска в Добропилския участък. Продължаваме да освобождаваме и прочистваме териториите, което принуждава противника да разпилее силите си и прави невъзможно съсредоточаването на основните му усилия в района на Покровск“, отбеляза Сирски, цитиран от Укринформ.


  • 1 Последния Софиянец

    74 14 Отговор
    Ха ха ха ха ха!

    Коментиран от #4

    20:48 03.11.2025

  • 2 българина

    59 10 Отговор
    !?!?! това в кой век се случва

    20:48 03.11.2025

  • 3 Сирски

    66 11 Отговор
    Вече виждам кулите на Кремъл през бинокъла .Слава Украине

    20:48 03.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    67 14 Отговор
    Самите укри правят Сирски на г. з и коприва!

    20:49 03.11.2025

  • 6 Един

    58 17 Отговор
    Тия пак са друсани! Украина и ЕС трябва да бъдат сринати!!!

    Междувремено крадлата Лагард е качила на сайта на ЕЦБ проект за лимит от 3000 евро, които всеки гражданин може да притежава! Другото крадлата и фашистите ще ви го откраднат! Честито на всички овце - вие сте мечтаните роби!

    Коментиран от #11, #15, #32, #51

    20:49 03.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    29 11 Отговор
    Установили контрол върху ничия земя.хи хи хи

    20:50 03.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    49 9 Отговор
    Украинската армия отдавна напредва... ама на запад...

    20:50 03.11.2025

  • 10 Aз съм копейка

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "медуня":

    и плача. Доволен ли си?

    20:51 03.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    16 25 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    От толкова сриване крематорките в блатата пушат 24/7 4та година!

    20:51 03.11.2025

  • 12 д-р Гълъбова

    25 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Хапчетата!

    20:52 03.11.2025

  • 13 ООрана държава

    33 6 Отговор
    Тоя е обърнал компаса на опаки

    20:52 03.11.2025

  • 14 Българин

    24 5 Отговор
    Абе на тоя много му знае устата, ама братушлите за един месец са завзели 30 кв.км! А тоя нека си пее!

    20:53 03.11.2025

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 31 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Над милион блатара заминаха при кабзон, а бункерното се крие по калните мазета!

    20:53 03.11.2025

  • 16 Циник

    30 7 Отговор
    Генералът пак държи картата наопаки...

    20:53 03.11.2025

  • 17 пешо

    29 6 Отговор
    откакто брендо ги остави тия са много зле

    20:54 03.11.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 25 Отговор
    Втарая замина при крайцера, трябва да го признаем вече!

    Коментиран от #21

    20:54 03.11.2025

  • 19 Дедо

    15 4 Отговор
    Я па тоя.

    20:54 03.11.2025

  • 20 пешо

    5 20 Отговор
    От Киев за три дня, до къде се докара бакшиша!

    Коментиран от #61

    20:55 03.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тато

    13 2 Отговор
    Декември ми е март запад ми е изток ехехехе на запад

    20:57 03.11.2025

  • 23 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    Инфо преди дни, но авторът го пуска сега да промени поне малко мнението за идващия крах

    20:58 03.11.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 17 Отговор
    Блатарите 11та година буксуват в донбаса, срам за рессорабите съдрани‼️

    20:58 03.11.2025

  • 25 Да,бе

    21 3 Отговор
    А генералчето знае ли въобще посоките...Както са дръпнали на "изток" ще превземат Киев и тоя ще се люлее през две дървета с президентчето, нелигитимното ми То...

    20:58 03.11.2025

  • 26 Сирeнарски: е пък утре

    17 3 Отговор
    Украинската армия ще напредва пък на запад

    20:58 03.11.2025

  • 27 Хасковски каунь

    6 15 Отговор
    А кога ще пускат бензина в смехдържавата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #48

    20:59 03.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 !!!?

    5 12 Отговор
    Копейките казаха, че Путлер чака западни журналисти в Покровск...!

    Коментиран от #77

    20:59 03.11.2025

  • 30 О сирски

    16 4 Отговор
    По скоро е на запад ама няма значение,.важно е че напредват.... НАНЯКЪДЕ

    21:00 03.11.2025

  • 31 Пак ли бе!

    11 2 Отговор
    Единствено елгебетейките, със най скромен интелект могат да повярват!😂😂😂

    21:00 03.11.2025

  • 32 оня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Проучи колко е лимитът който Гражданите на други Държави от Еврозоната имат,за да можем да сравним тия 3 хил. Евро много ли са,или малко.Освен това разбери и Колко и Как им е открадното от Фашистите на тия Еврозонци,за да знаем да се предпазим да не ни се случи и на нас такова нещо.И не се бави,щото Еврото чука на вратата!

    Коментиран от #35

    21:02 03.11.2025

  • 33 Истината

    15 4 Отговор
    :DDDDDDDDDDDDD По голяма глупост не бях чел скоро :D Бива, бива украинска пропаганда, ама тука направо се изложихте :D

    21:02 03.11.2025

  • 34 Абе

    8 1 Отговор
    Чудя се докога Путин ще ги търпи тия Бандеровци.Да им метне един Орешник и да приключва всичко

    Коментиран от #39

    21:04 03.11.2025

  • 35 Един

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Това ще важи за всички европейски граждани приели прокаженото евро и позволили държавата им да се управлява от ОСЪДЕН ПРЕСТЪПНИК КАТО ЛАГАРД! В Малобритания предложението поне е 20 000 паунда!
    Ограмоти се - глупавите е лесно да ги окрадат, а покрай тебе за съжаление ЕВРОФАШИСТИТЕ ще окрадат и мен!

    Коментиран от #57, #65

    21:06 03.11.2025

  • 36 Дзверцов

    7 0 Отговор
    Е за тоя няма да има място в цепелина към Брюксел!

    21:08 03.11.2025

  • 37 Путинистче идиотче

    4 10 Отговор
    По важно е че избиват руснаците като плъхове.

    Коментиран от #42, #44

    21:09 03.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    Той един Орешник не го ли взривиха бре....

    21:10 03.11.2025

  • 40 Софиянец

    6 2 Отговор
    Този не е учил география, полша е на запад 😂😂😂 бандеровците му щурмуват с вдигнати ръце, хахаха

    21:10 03.11.2025

  • 41 !!!?

    1 3 Отговор
    Путлер е мобилизиран...след Покровск тръгва с "Орешник" да освобождава рускоговорящите !!!?

    21:11 03.11.2025

  • 42 Хорхе

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Путинистче идиотче":

    Избиват на Муро -Папуро! Укрите са на половина вече- сгазени!

    Коментиран от #46

    21:11 03.11.2025

  • 43 ГОРИВО НЕТ

    1 4 Отговор
    Ток нет, и един Орешник нет...

    21:11 03.11.2025

  • 44 Зеленю

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Путинистче идиотче":

    Напредваме на изток в обратна посока. Ако не превземем Владивосток, ше завладеем Варшава. Се е кяр.

    Коментиран от #49

    21:11 03.11.2025

  • 45 Факти

    5 4 Отговор
    Защо триете коментари с различна гледна точка, така ли разбирате свободата на словото?

    21:11 03.11.2025

  • 46 Путинистче идиотче

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Хорхе":

    Трепят ни като за последно, ама има мегдан за още...

    21:12 03.11.2025

  • 47 РЕСПЕКТ

    3 7 Отговор
    ТЕ тоя ПИЧ с една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за....5 ДНИ!!
    12 год ШИ ..БА .... Фюрера пеДо-фил пред селото ПОКРОВСК!!
    Нарита 64 км Колона, ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ и 186 селища!!!
    Направи за посмешище ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР -ПЕТУШОК , Избегал по прашки от....ЕДИН ГОТВАЧ, !

    21:13 03.11.2025

  • 48 Хасковски каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасковски каунь":

    Ако толкова желаеш да си Хасковски каунь, да ти предоставя безплатно партизанското си име

    21:13 03.11.2025

  • 49 За четири години ВСВ

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Зеленю":

    СССР стигна от Москва до Берлин ....
    За същия период Путин стигна от Донецк до....Покровск.

    21:14 03.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ян бибиян

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Кажи кога ще протестирате срещу цифровата рубла? Да идваме ли на прохода с руските знамена и плакати за свобода в Русия?

    21:14 03.11.2025

  • 52 Помнете ми думата

    7 3 Отговор
    Руснаците вече са в състояние да приключат с Покровск за ден-два и държат всичко в чувала от където пиле не може да префръкне, но нарочно бавят топката за да могат Сирски и Зеленски да струпат всичко там.
    И в даден момент руснаците да се прехвърлят от другия бряг на Днепър при Херсон,
    Медиите с тези "победни" статии надъхвайки Сирски , без да се усетят, само помагат капана да щракне

    Коментиран от #67

    21:14 03.11.2025

  • 53 злати

    4 1 Отговор
    не му е верен компаса напредва ама на запад

    21:15 03.11.2025

  • 54 АЗОВ

    2 5 Отговор
    Режат тикви при Покровск.

    Коментиран от #78

    21:15 03.11.2025

  • 55 Кит

    3 1 Отговор
    Няма как да не се доверим на Сирски, просто няма как!

    21:15 03.11.2025

  • 56 Покровск е обграден

    5 2 Отговор
    И скоро ще падне, тези да си воюват в Доброполя

    Коментиран от #60

    21:16 03.11.2025

  • 57 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Един":

    Сполай ти за навременното Предупреждение че Фашистите ще се опитат да крадат и незнам ти имаш ли нещо за Крадене,но аз имам Много.Затова още утре ще купя необходимото количество Бодлива тел и ще заградя всичко,да видим тогава как ще крадат!

    21:16 03.11.2025

  • 58 Zахарова

    2 1 Отговор
    Ох, тези украинци...! Съдрах се да лъжа!

    21:17 03.11.2025

  • 59 4432 дни...3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    3 2 Отговор
    През далечната 14 год. Започна АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в ДОНБАС ---независима Украйна и Днес... монголоидния пе-ДОФИЛ и ЦАЛИВАЧ на КУ РАна....още превзема селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
    АааааааХахахаха
    АБЕ зае ..би
    АааааааХахахаха

    21:17 03.11.2025

  • 60 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Покровск е обграден":

    Не скъпи,нищо няма да превземем

    21:18 03.11.2025

  • 61 пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "пешо":

    оди на село и си паси козите

    21:18 03.11.2025

  • 62 Доволен съм

    9 3 Отговор
    Кофти статия и новини за русофилията. 😂 Сега ще се възпалят брутално.

    21:18 03.11.2025

  • 63 А сега де.

    3 3 Отговор
    Интересно този женерал дали майка му и баща му са го кръстили точно Олександър?

    21:19 03.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Умрел некой

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Един":

    За жалките ти рубли. Стават само за тапети в съборетината ти в Максуда.

    21:20 03.11.2025

  • 66 Миро

    1 3 Отговор
    Време е на Путин да му хвръкне главата,като на ръководителите на Хизбула! По примера на операцията проведена от Израел!

    21:21 03.11.2025

  • 67 Без- казармен пее ...Р@С ,да?

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Помнете ми думата":

    Разбира се,че е по- Добрев 2 Милиона монголяци Фира отколкото... КИЕВ за ...3 ДНЯ!!
    Ееееедехееее
    Как па сите ко- пейки сте...ДЕ--- биле ?!?
    Ееееедехееее

    21:21 03.11.2025

  • 68 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Кон за кокошка.

    21:22 03.11.2025

  • 69 Гошо

    1 0 Отговор
    Дааа...напредва! Кажи на оня...с автомонтьорската фланелка! Верва ме ти....нема начин!

    21:22 03.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тити

    1 3 Отговор
    Бой по рашистите

    21:23 03.11.2025

  • 72 Джамбaза

    3 0 Отговор
    Не се сърдете на Сирски.
    Все пак гледа картата на тъмно.
    В Украина няма ток от известо време.

    21:23 03.11.2025

  • 73 НЯМА ПИ ГОЛЕМ

    4 1 Отговор
    ДЕБ....ИЛ ОТ УКРАИНСКИЯТ
    АБЕ ТЕА СА СТИГНАЛИ ДО МАРИОПУЛ БЕ
    ОТ ДЕ ГИ ИЗМИСЛИХА ТЕА 400 КМ КВ
    И ЩО НЕ СА 4000
    ЦЕЛИЯ РУСКИ ПРОБИВ БЕШЕ 20 НА 10 КМ
    ПО УКРАИНСКИ СВЕДЕНИЯ
    И ПОЛОВИНАТА СИ Е ОЩЕ ТАМ
    И МИРНОГРАД НЕ Е ДЕБЛОКИРАН
    И ПОКРОВСК ПОВЕЧЕ ОТ 70% Е РУСКИ
    АЙДЕ СЛАВА ДЕБ.....ИЛАМ

    21:26 03.11.2025

  • 74 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Ама най много напредва на запад 😉😆

    Коментиран от #79

    21:27 03.11.2025

  • 75 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Това ли е новият контранаступ😅🤣😂😂🤣🤣

    21:27 03.11.2025

  • 76 У ДРИ БАЦЕ

    1 4 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!!
    ИМА ЧУ ВАЛЬЕ ЗА СИТЕ МОСКАЛЬЕ
    АааааааХахахаха

    21:28 03.11.2025

  • 77 🤔.....

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Тази вечер пак ли го превзеха?

    21:30 03.11.2025

  • 78 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "АЗОВ":

    Ами да минат...и тука има

    21:31 03.11.2025

  • 79 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":

    За четири години не го ли стигнаха този запад?, колко е далече?

    21:32 03.11.2025

  • 80 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Покровск се оказа химера за нас....иначе ни избиват като пилци и там.

    21:35 03.11.2025

