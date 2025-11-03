Генерал Олександър Сирски: Украинската армия напредва на изток

Силите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от днес на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, пише БТА.
Началникът на украинската армия, който посети източната Донецка област, каза, че украинските военнослужещи засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.
Сирски информира, че днес продължава да работи в Донецка област, по-специално в зоната на отговорност на 7 корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ.
Главнокомандващият изслуша доклади от командирите на място за текущата обстановка и неотложните нужди. Акцентът на вниманието беше върху осигуряването на логистиката, както и действията на щурмовите групи за изтласкване на руските сили от градските райони.
"Подсилваме войските с допълнителни части, оръжия, техника, включително безпилотни системи. Засилваме натиска в Добропилския участък. Продължаваме да освобождаваме и прочистваме териториите, което принуждава противника да разпилее силите си и прави невъзможно съсредоточаването на основните му усилия в района на Покровск“, отбеляза Сирски, цитиран от Укринформ.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
20:48 03.11.2025
2 българина
20:48 03.11.2025
3 Сирски
20:48 03.11.2025
5 стоян георгиев
20:49 03.11.2025
6 Един
Междувремено крадлата Лагард е качила на сайта на ЕЦБ проект за лимит от 3000 евро, които всеки гражданин може да притежава! Другото крадлата и фашистите ще ви го откраднат! Честито на всички овце - вие сте мечтаните роби!
Коментиран от #11, #15, #32, #51
20:49 03.11.2025
7 Последния Софиянец
20:50 03.11.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:50 03.11.2025
10 Aз съм копейка
До коментар #4 от "медуня":и плача. Доволен ли си?
20:51 03.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Един":От толкова сриване крематорките в блатата пушат 24/7 4та година!
20:51 03.11.2025
12 д-р Гълъбова
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Хапчетата!
20:52 03.11.2025
13 ООрана държава
20:52 03.11.2025
14 Българин
20:53 03.11.2025
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #6 от "Един":Над милион блатара заминаха при кабзон, а бункерното се крие по калните мазета!
20:53 03.11.2025
16 Циник
20:53 03.11.2025
17 пешо
20:54 03.11.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #21
20:54 03.11.2025
19 Дедо
20:54 03.11.2025
20 пешо
Коментиран от #61
20:55 03.11.2025
22 Тато
20:57 03.11.2025
23 Хасковски каунь
20:58 03.11.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:58 03.11.2025
25 Да,бе
20:58 03.11.2025
26 Сирeнарски: е пък утре
20:58 03.11.2025
27 Хасковски каунь
Коментиран от #48
20:59 03.11.2025
29 !!!?
Коментиран от #77
20:59 03.11.2025
30 О сирски
21:00 03.11.2025
31 Пак ли бе!
21:00 03.11.2025
32 оня с коня
До коментар #6 от "Един":Проучи колко е лимитът който Гражданите на други Държави от Еврозоната имат,за да можем да сравним тия 3 хил. Евро много ли са,или малко.Освен това разбери и Колко и Как им е открадното от Фашистите на тия Еврозонци,за да знаем да се предпазим да не ни се случи и на нас такова нещо.И не се бави,щото Еврото чука на вратата!
Коментиран от #35
21:02 03.11.2025
33 Истината
21:02 03.11.2025
34 Абе
Коментиран от #39
21:04 03.11.2025
35 Един
До коментар #32 от "оня с коня":Това ще важи за всички европейски граждани приели прокаженото евро и позволили държавата им да се управлява от ОСЪДЕН ПРЕСТЪПНИК КАТО ЛАГАРД! В Малобритания предложението поне е 20 000 паунда!
Ограмоти се - глупавите е лесно да ги окрадат, а покрай тебе за съжаление ЕВРОФАШИСТИТЕ ще окрадат и мен!
Коментиран от #57, #65
21:06 03.11.2025
36 Дзверцов
21:08 03.11.2025
37 Путинистче идиотче
Коментиран от #42, #44
21:09 03.11.2025
39 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Абе":Той един Орешник не го ли взривиха бре....
21:10 03.11.2025
40 Софиянец
21:10 03.11.2025
41 !!!?
21:11 03.11.2025
42 Хорхе
До коментар #37 от "Путинистче идиотче":Избиват на Муро -Папуро! Укрите са на половина вече- сгазени!
Коментиран от #46
21:11 03.11.2025
43 ГОРИВО НЕТ
21:11 03.11.2025
44 Зеленю
До коментар #37 от "Путинистче идиотче":Напредваме на изток в обратна посока. Ако не превземем Владивосток, ше завладеем Варшава. Се е кяр.
Коментиран от #49
21:11 03.11.2025
45 Факти
21:11 03.11.2025
46 Путинистче идиотче
До коментар #42 от "Хорхе":Трепят ни като за последно, ама има мегдан за още...
21:12 03.11.2025
47 РЕСПЕКТ
12 год ШИ ..БА .... Фюрера пеДо-фил пред селото ПОКРОВСК!!
Нарита 64 км Колона, ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ и 186 селища!!!
Направи за посмешище ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР -ПЕТУШОК , Избегал по прашки от....ЕДИН ГОТВАЧ, !
21:13 03.11.2025
48 Хасковски каунь
До коментар #27 от "Хасковски каунь":Ако толкова желаеш да си Хасковски каунь, да ти предоставя безплатно партизанското си име
21:13 03.11.2025
49 За четири години ВСВ
До коментар #44 от "Зеленю":СССР стигна от Москва до Берлин ....
За същия период Путин стигна от Донецк до....Покровск.
21:14 03.11.2025
51 ян бибиян
До коментар #6 от "Един":Кажи кога ще протестирате срещу цифровата рубла? Да идваме ли на прохода с руските знамена и плакати за свобода в Русия?
21:14 03.11.2025
52 Помнете ми думата
И в даден момент руснаците да се прехвърлят от другия бряг на Днепър при Херсон,
Медиите с тези "победни" статии надъхвайки Сирски , без да се усетят, само помагат капана да щракне
Коментиран от #67
21:14 03.11.2025
53 злати
21:15 03.11.2025
54 АЗОВ
Коментиран от #78
21:15 03.11.2025
55 Кит
21:15 03.11.2025
56 Покровск е обграден
Коментиран от #60
21:16 03.11.2025
57 оня с коня
До коментар #35 от "Един":Сполай ти за навременното Предупреждение че Фашистите ще се опитат да крадат и незнам ти имаш ли нещо за Крадене,но аз имам Много.Затова още утре ще купя необходимото количество Бодлива тел и ще заградя всичко,да видим тогава как ще крадат!
21:16 03.11.2025
58 Zахарова
21:17 03.11.2025
59 4432 дни...3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
АааааааХахахаха
АБЕ зае ..би
АааааааХахахаха
21:17 03.11.2025
60 Zахарова
До коментар #56 от "Покровск е обграден":Не скъпи,нищо няма да превземем
21:18 03.11.2025
61 пешо
До коментар #20 от "пешо":оди на село и си паси козите
21:18 03.11.2025
62 Доволен съм
21:18 03.11.2025
63 А сега де.
21:19 03.11.2025
65 Умрел некой
До коментар #35 от "Един":За жалките ти рубли. Стават само за тапети в съборетината ти в Максуда.
21:20 03.11.2025
66 Миро
21:21 03.11.2025
67 Без- казармен пее ...Р@С ,да?
До коментар #52 от "Помнете ми думата":Разбира се,че е по- Добрев 2 Милиона монголяци Фира отколкото... КИЕВ за ...3 ДНЯ!!
Ееееедехееее
Как па сите ко- пейки сте...ДЕ--- биле ?!?
Ееееедехееее
21:21 03.11.2025
68 Я пък тоя
21:22 03.11.2025
69 Гошо
21:22 03.11.2025
71 Тити
21:23 03.11.2025
72 Джамбaза
Все пак гледа картата на тъмно.
В Украина няма ток от известо време.
21:23 03.11.2025
73 НЯМА ПИ ГОЛЕМ
АБЕ ТЕА СА СТИГНАЛИ ДО МАРИОПУЛ БЕ
ОТ ДЕ ГИ ИЗМИСЛИХА ТЕА 400 КМ КВ
И ЩО НЕ СА 4000
ЦЕЛИЯ РУСКИ ПРОБИВ БЕШЕ 20 НА 10 КМ
ПО УКРАИНСКИ СВЕДЕНИЯ
И ПОЛОВИНАТА СИ Е ОЩЕ ТАМ
И МИРНОГРАД НЕ Е ДЕБЛОКИРАН
И ПОКРОВСК ПОВЕЧЕ ОТ 70% Е РУСКИ
АЙДЕ СЛАВА ДЕБ.....ИЛАМ
21:26 03.11.2025
74 Ивелин Михайлов
Коментиран от #79
21:27 03.11.2025
75 Исторически парк
21:27 03.11.2025
76 У ДРИ БАЦЕ
ИМА ЧУ ВАЛЬЕ ЗА СИТЕ МОСКАЛЬЕ
АааааааХахахаха
21:28 03.11.2025
77 🤔.....
До коментар #29 от "!!!?":Тази вечер пак ли го превзеха?
21:30 03.11.2025
78 Гошо
До коментар #54 от "АЗОВ":Ами да минат...и тука има
21:31 03.11.2025
79 Абе....
До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":За четири години не го ли стигнаха този запад?, колко е далече?
21:32 03.11.2025
80 Путинистче идиотче
21:35 03.11.2025