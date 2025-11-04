Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заявява, че руските власти най-малко искат сръбски боеприпаси да бъдат изстрелвани срещу руски войници. Така той коментира готовността на сръбските власти да продават оръжие на Европейския съюз, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Разбира се, най-малко бихме искали да видим оръжия и боеприпаси, произведени в братската за нас Сърбия, да се използват срещу нашите войници. Най-малко бихме искали да видим това", коментира Дмитрий Песков.
Той уточнява, че в Москва разбират, че върху Белград се оказва "безпрецедентен натиск" и добавя, че "там ситуацията е съвсем нелека".
На 2 ноември президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че властите на страната са предложили на Европейския съюз да купи боеприпаси от републиката. На въпроса за възможни доставки на оръжие за Украйна Вучич отговоря, че "страната няма нищо против".
Гласът на Кремъл: Москва не иска да види боеприпаси от братска Сърбия да се изстрелват по руски войници
4 Ноември, 2025 22:04 1 708 41
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5, #7, #29, #31
22:05 04.11.2025
2 си дзън
Идеалът за руско семейство е: Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
Това искат да направят руснаците навсякъде по света.
22:06 04.11.2025
3 Немезида
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така и трябва.
22:07 04.11.2025
4 Наблюдател
22:07 04.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гощо
Коментиран от #11, #20
22:07 04.11.2025
7 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Интересно от тия 3 милиона, колко руснаци са пратили на концерт.
Коментиран от #10
22:07 04.11.2025
8 ...
22:08 04.11.2025
9 Истината
Коментиран от #16
22:08 04.11.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "си дзън":После се чудим защо Русия обяви България за вражеска държава.
Коментиран от #18
22:09 04.11.2025
11 На полигон 404
До коментар #6 от "Гощо":Тренират за среща със Сащисаните.
22:09 04.11.2025
12 Пипи
22:09 04.11.2025
13 Наблюдател
Една Баба решава сама да излезе да посрещне Oсвобождението. Дрон на въоръжените сили на Украйна дълго време я гледа в лицето, гледа как се кръсти и се моли да я пощади.
Но бандеровският нацист на конзолата явно мрази православието защото я убива безжалостно на място.
Има видео в забранените нам медии, за зверствата на тия фашисти.
Коментиран от #17
22:09 04.11.2025
14 Ма кой Ви пита бе
22:09 04.11.2025
15 Гледайте колко руски продажници
22:10 04.11.2025
16 Питай Мисирски
До коментар #9 от "Истината":Вече му искат оставката за несправяне в Красноармейск.
22:10 04.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 си дзън
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Аз пък се чудя, като сме обявени за вражеска държава от русията, кво праят 200 000 руснака в БГ.
Немедлено трябва да бъдат учтиво изгонени от страната.
22:12 04.11.2025
19 Е да де,
Коментиран от #38
22:13 04.11.2025
20 Ма н аф
До коментар #6 от "Гощо":Корейските войници търсят ЛГБТ еднорози с разхлабени рози за неприлични пози. В бандерастан е пълно с такива от цял свят.
Коментиран от #36
22:15 04.11.2025
21 За протокола, само...
Коментиран от #32
22:17 04.11.2025
22 604
22:18 04.11.2025
23 ха, ха, ха...
Ами тя и в Сирия не беше съвсем лека, а най разумното решение беше д се оттеглят войските докато все още н се налага да дават жертви. И тук не е по различно ръйш ли!
22:19 04.11.2025
24 ха, ха, ха...
22:23 04.11.2025
25 Истината
22:25 04.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Путиноид
Рублоидоти
Сега когато Вучич пак продава
Оръжия които отиват към Украйна
Пак ли ще му цункате Топките
И да ревете
Че Вучич бил
Голям Политик .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:33 04.11.2025
28 До началото
Сърбия беше
Продала оръжие за Украйна
За Над 1 Милиард Долара.
Помним още как
Соловъов в студиото
Беше откачил
И наричаше
Сърбите какви ли не .
Удар в Спину
Ли му се вика на това
Тавариши и Таварашутки?
22:38 04.11.2025
29 Евреина Кобзон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":3 Милиона ли ?
Най добре
30 Милиона .
Концертът трябва да не спира .
КАБЗОНЧИЦИ от всички страни
Приезжайте.
22:42 04.11.2025
30 Украйна
22:42 04.11.2025
31 12345
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки....
22:47 04.11.2025
32 Не помага
До коментар #21 от "За протокола, само...":защото не може. Самата Русия го е закъсала и търси помощ от Сев Корея, затова не помогна на Сирия и на Иран и няма да помогне на Сърбия и на Венецуела. Русия е в поза партер в момента, не чакайте помощ
22:47 04.11.2025
33 Истината
22:47 04.11.2025
34 Песков
Последно ,
Братюшки ли са
Тези които продават оръжие
С което се трепят
Путинари?
22:48 04.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Соловьовче Объркано
До коментар #20 от "Ма н аф":Къде останаха
Северно Корейските Кучеядци,?
Дебелия Шопар Ким Чен Ун
Бързо се отказа да праща
Ново Пушечно месо .
Еднорозите бързо ги
издъниха
В задните пози
22:56 04.11.2025
37 тъй де...
23:00 04.11.2025
38 Е да де,..
До коментар #19 от "Е да де,":никой не е длъжен да се съобразява, но всички са принудени от обективната реалност.
23:08 04.11.2025
39 ГибМелсън
23:09 04.11.2025
40 Вучич е
23:13 04.11.2025
41 Таня
23:17 04.11.2025