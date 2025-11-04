Новини
Гласът на Кремъл: Москва не иска да види боеприпаси от братска Сърбия да се изстрелват по руски войници

4 Ноември, 2025 22:04 1 708 41

  • русия-
  • украйна-
  • сърбия-
  • дмитрий песков-
  • боеприпаси-
  • александър вучич

Дмитрий Песков уточнява, че в Кремъл разбират, че върху Белград се оказва безпрецедентен натиск и добавя, че там ситуацията е съвсем нелека

Гласът на Кремъл: Москва не иска да види боеприпаси от братска Сърбия да се изстрелват по руски войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заявява, че руските власти най-малко искат сръбски боеприпаси да бъдат изстрелвани срещу руски войници. Така той коментира готовността на сръбските власти да продават оръжие на Европейския съюз, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Разбира се, най-малко бихме искали да видим оръжия и боеприпаси, произведени в братската за нас Сърбия, да се използват срещу нашите войници. Най-малко бихме искали да видим това", коментира Дмитрий Песков.

Той уточнява, че в Москва разбират, че върху Белград се оказва "безпрецедентен натиск" и добавя, че "там ситуацията е съвсем нелека".

На 2 ноември президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че властите на страната са предложили на Европейския съюз да купи боеприпаси от републиката. На въпроса за възможни доставки на оръжие за Украйна Вучич отговоря, че "страната няма нищо против".


Русия
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Оценка 3.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    За три години България е доставила на Украйна 3 000 000 снаряди.

    Коментиран от #3, #5, #7, #29, #31

    22:05 04.11.2025

  • 2 си дзън

    30 16 Отговор
    Тя Масква какво ли вижда, та ша види сръбските боеприпаси.
    Идеалът за руско семейство е: Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    22:06 04.11.2025

  • 3 Немезида

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така и трябва.

    22:07 04.11.2025

  • 4 Наблюдател

    17 21 Отговор
    Украйна е страна, в която на власт са хора без съвест, обясняващи на хора без гащи колко е добре да живеят БЕЗ ПАМЕТ!

    22:07 04.11.2025

  • 6 Гощо

    24 14 Отговор
    А какво правят корейски войници в Украйна?

    Коментиран от #11, #20

    22:07 04.11.2025

  • 7 си дзън

    23 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Интересно от тия 3 милиона, колко руснаци са пратили на концерт.

    Коментиран от #10

    22:07 04.11.2025

  • 8 ...

    26 11 Отговор
    Руските войници да се махнат от Украйна и няма да ги застрелват...

    22:08 04.11.2025

  • 9 Истината

    22 11 Отговор
    Какво стана с чувала в Покровск? Превзехме ли го най-накрая или догодина пак?

    Коментиран от #16

    22:08 04.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    14 19 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    После се чудим защо Русия обяви България за вражеска държава.

    Коментиран от #18

    22:09 04.11.2025

  • 11 На полигон 404

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Гощо":

    Тренират за среща със Сащисаните.

    22:09 04.11.2025

  • 12 Пипи

    21 11 Отговор
    Но иска да види как руски снаряди се изстрелват по братска Украйна. Mepзавци.

    22:09 04.11.2025

  • 13 Наблюдател

    10 22 Отговор
    В Купянск - още едно престъпление на киевския режим...

    Една Баба решава сама да излезе да посрещне Oсвобождението. Дрон на въоръжените сили на Украйна дълго време я гледа в лицето, гледа как се кръсти и се моли да я пощади.

    Но бандеровският нацист на конзолата явно мрази православието защото я убива безжалостно на място.

    Има видео в забранените нам медии, за зверствата на тия фашисти.

    Коментиран от #17

    22:09 04.11.2025

  • 14 Ма кой Ви пита бе

    17 8 Отговор
    Търговия Батко.Ватенки сокайте

    22:09 04.11.2025

  • 15 Гледайте колко руски продажници

    20 10 Отговор
    България победи Русия.

    22:10 04.11.2025

  • 16 Питай Мисирски

    13 11 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Вече му искат оставката за несправяне в Красноармейск.

    22:10 04.11.2025

  • 18 си дзън

    26 8 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Аз пък се чудя, като сме обявени за вражеска държава от русията, кво праят 200 000 руснака в БГ.
    Немедлено трябва да бъдат учтиво изгонени от страната.

    22:12 04.11.2025

  • 19 Е да де,

    22 9 Отговор
    Ама никой не е длъжен да се съобразява с това какво иска Москва и какво не иска. Крайно време е да го проумеят и в Москва ако не искат да им го "припомнят" по трудния начин.

    Коментиран от #38

    22:13 04.11.2025

  • 20 Ма н аф

    7 16 Отговор

    До коментар #6 от "Гощо":

    Корейските войници търсят ЛГБТ еднорози с разхлабени рози за неприлични пози. В бандерастан е пълно с такива от цял свят.

    Коментиран от #36

    22:15 04.11.2025

  • 21 За протокола, само...

    6 11 Отговор
    Днес някой питаше, защо Русия не помага на Сърбия. Ей затова

    Коментиран от #32

    22:17 04.11.2025

  • 22 604

    4 9 Отговор
    Вучич по добре да трупа , че мой дъ му трябват

    22:18 04.11.2025

  • 23 ха, ха, ха...

    10 0 Отговор
    "...там ситуацията е съвсем нелека..."

    Ами тя и в Сирия не беше съвсем лека, а най разумното решение беше д се оттеглят войските докато все още н се налага да дават жертви. И тук не е по различно ръйш ли!

    22:19 04.11.2025

  • 24 ха, ха, ха...

    15 1 Отговор
    Търговия брадчед, не е война... На който не му отърва да си стяга опинците!

    22:23 04.11.2025

  • 25 Истината

    21 2 Отговор
    С това се доказва двойният руски стандарт. България вражеска, а Сърбия не. Русия никога не е искала да съществува Санстефанска Велика България.

    22:25 04.11.2025

  • 27 Путиноид

    14 0 Отговор
    Алоооо

    Рублоидоти

    Сега когато Вучич пак продава
    Оръжия които отиват към Украйна

    Пак ли ще му цункате Топките
    И да ревете
    Че Вучич бил
    Голям Политик .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:33 04.11.2025

  • 28 До началото

    11 0 Отговор
    На 2025 година
    Сърбия беше
    Продала оръжие за Украйна

    За Над 1 Милиард Долара.

    Помним още как
    Соловъов в студиото
    Беше откачил
    И наричаше
    Сърбите какви ли не .

    Удар в Спину
    Ли му се вика на това

    Тавариши и Таварашутки?

    22:38 04.11.2025

  • 29 Евреина Кобзон

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    3 Милиона ли ?

    Най добре

    30 Милиона .

    Концертът трябва да не спира .

    КАБЗОНЧИЦИ от всички страни

    Приезжайте.

    22:42 04.11.2025

  • 30 Украйна

    10 1 Отговор
    също не иска боеприпаси от "братска" Русия да им се сипят по главите ама е на, агресорът не се вълнува кой е брат. Защо сърбите да се съобразяват?

    22:42 04.11.2025

  • 31 12345

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки....

    22:47 04.11.2025

  • 32 Не помага

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "За протокола, само...":

    защото не може. Самата Русия го е закъсала и търси помощ от Сев Корея, затова не помогна на Сирия и на Иран и няма да помогне на Сърбия и на Венецуела. Русия е в поза партер в момента, не чакайте помощ

    22:47 04.11.2025

  • 33 Истината

    7 0 Отговор
    Бизнеса с оръжия, не признава приятели.Примери много. Продаваш и на тия и на ония. Това никога няма да се промени.

    22:47 04.11.2025

  • 34 Песков

    8 0 Отговор
    Руски Мусорчик

    Последно ,
    Братюшки ли са
    Тези които продават оръжие
    С което се трепят
    Путинари?

    22:48 04.11.2025

  • 36 Соловьовче Объркано

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ма н аф":

    Къде останаха
    Северно Корейските Кучеядци,?
    Дебелия Шопар Ким Чен Ун
    Бързо се отказа да праща
    Ново Пушечно месо .

    Еднорозите бързо ги
    издъниха
    В задните пози

    22:56 04.11.2025

  • 37 тъй де...

    6 2 Отговор
    Ако нкой още не е разбрал Русия падна в канала, но ще се разчуе малко по късно. Първо да си преглътне сълзите, а сетне ще видим как да го съобщим за да не предизвика инфаркт.

    23:00 04.11.2025

  • 38 Е да де,..

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Е да де,":

    никой не е длъжен да се съобразява, но всички са принудени от обективната реалност.

    23:08 04.11.2025

  • 39 ГибМелсън

    3 1 Отговор
    Ха!Представяш ли си аз да имам баничарница и всяка сутрин да пека по 1000 баници.И когато някой гладен дойде,аз да не му продам баница,щото щял да стане по-дебел от Пудинг и московското блато.Кобзон няма да спре да пее поне още 3 години,докато и последния ванилов азиатец не си замине от Украйна!

    23:09 04.11.2025

  • 40 Вучич е

    0 1 Отговор
    и тако и вако, но ще гризне дръвцето. Забравил е бомбардировките над Югославия.

    23:13 04.11.2025

  • 41 Таня

    3 1 Отговор
    Стреснат от Tomahawk Путин извади от нафталина стари ракети и ги пребоядиса

    23:17 04.11.2025

