Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Путин е в безизходна ситуация
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин е в безизходна ситуация

10 Ноември, 2025 09:45 3 476 184

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Президентът Зеленски не изключи възможността Русия да нападне една от страните от Европейския съюз още преди края на войната в Украйна

Володимир Зеленски: Путин е в безизходна ситуация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът Володимир Зеленски не изключи възможността Русия да нападне една от страните от Европейския съюз още преди края на войната в Украйна, тъй като руският президент Владимир Путин се намира в "патова ситуация".

"Путин е в безизходна ситуация от гледна точка на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Затова тези неуспехи могат да го подтикнат да търси други територии", предупреди Зеленски в интервю за Guardian.

"Аз така мисля. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а после може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно", добави украинският президент.

Зеленски свърза поредицата от последни инциденти, при които руски дронове и изтребители нарушиха границите на източноевропейските страни-членки на НАТО - Полша, Румъния, Естония, с факта, че Русия не е успяла да постигне значителен напредък на фронта в Украйна.

Според него Русия вече води "хибридна война срещу Европа" и проверява здравината на червените линии на НАТО.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 68 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Програмиста

    174 13 Отговор
    Зеления пак е прекалил с бЕлото

    Коментиран от #78, #178, #180

    09:47 10.11.2025

  • 3 1488

    149 12 Отговор
    боже прибери си вересиите !

    Коментиран от #11

    09:47 10.11.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    153 13 Отговор
    То ест той Путин сили няма да довърши Украйна, но ще почне НАТО. Тоя е голем идиот

    Коментиран от #13, #18, #102, #181

    09:47 10.11.2025

  • 5 Шопо

    54 62 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от колективния запад Той може да победи Русия.
    Той Зеленски е новия Наполеон.

    Коментиран от #116, #137

    09:48 10.11.2025

  • 6 Кийт Келог -

    18 124 Отговор
    Путин загуби войната.И той го знае.

    Коментиран от #54

    09:48 10.11.2025

  • 7 ами

    91 11 Отговор
    ха ха ха - ама русия няма никакъв успех в украина - само 20% от територията е окупирала, време е да нападне европа

    Коментиран от #48

    09:49 10.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    109 4 Отговор
    зеленият евреин пак се е нашмъркал и бълнува глупости

    09:49 10.11.2025

  • 9 безизходна е ситуацията

    103 4 Отговор
    ама за Украйна

    09:49 10.11.2025

  • 10 гост

    102 5 Отговор
    Тоя от сутринта се надрусал .та кои е в безизходица Путин или ти бе зелен

    09:50 10.11.2025

  • 11 Йосиф Кобзон

    8 66 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Прибрах над милион досега.

    09:50 10.11.2025

  • 12 ООрана държава

    94 4 Отговор
    Защото е в безисходна ситуация загубихте покровск, при зелю ситуацията е само изходна

    09:50 10.11.2025

  • 13 Точно

    6 99 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    така. Той няма сили да спечели, а ако войната свърши в сегашното състояние, Путин ще бъде обесен като всеки друг провалил се руски цар преди него. Затова Путин ще търси начин да удължи войната, до последния руснак ако трябва. Собственият му живот зависи от това :)

    Коментиран от #37, #113, #129, #162

    09:51 10.11.2025

  • 14 Пенчо

    84 4 Отговор
    Поредната сутешна порция наркоманска пропаганда. Как не разбрахте, че не става снагли зельо-кока лъжи, бе! П ....

    09:51 10.11.2025

  • 15 Кит

    65 3 Отговор
    Големи дебели мисли след малко бело...
    Зелебобосът пак кърти мивки😂😂😂

    09:51 10.11.2025

  • 16 Нима?

    79 2 Отговор
    Факти да не става хумористичен сайт? Публикуването на друсани комедианти, не е много смешно!

    09:51 10.11.2025

  • 17 Здравейте комунета

    10 65 Отговор
    минавам само да поздравя вас рабфаци и червени книжки.
    Честита годишнина от свалянето на власт на бай тоша- вашия мокър сън.
    Взимайте рецептурните книжки и отивайте по аптеките и кауфландите , да се моткате наляво и надясно и да се пречкате и досаждате

    Коментиран от #49

    09:52 10.11.2025

  • 18 всъщност точно така е

    5 53 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вече не е виновен Кремъл за вечния недоимък и мизерния животец на руснаците, а страната отново има голям враг.

    Коментиран от #23

    09:52 10.11.2025

  • 19 Механик

    11 51 Отговор
    Напомням. Днес е ден 1356 от тридневната специална военна операция.

    Коментиран от #71

    09:52 10.11.2025

  • 20 Абе

    10 35 Отговор
    Ко стана с Покровск ,привзеха ли го руснаците

    Коментиран от #41

    09:52 10.11.2025

  • 21 Зеленски голям

    65 3 Отговор
    Политолог се изкара, щети се да не си сам, но Путин многократно е казвал, че няма да напада никой друг в европа ако не го предизвикат. Тази военна операция е с цел убиване на бандеристан и освобождаване на руснаците който са повече от половината от хората в страната ти. Научи се за слушашаш и престани да лъжеш . Никой вече не ни вярва освен Урсула защото тя си няма собствена страна. Тя е никой.

    Коментиран от #27

    09:52 10.11.2025

  • 22 Ъхъъъъъ...

    51 3 Отговор
    Путин първо иска да окупира Украйна, а после може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно", и да окупира целият свят, планетата и галактиката ...добави украинският президент... предупреди Зеленски в интервю за Guardian....

    09:52 10.11.2025

  • 23 Всяка сутрин милиарди хора по света

    10 51 Отговор

    До коментар #18 от "всъщност точно така е":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #56

    09:53 10.11.2025

  • 24 Пич

    59 1 Отговор
    Факти.....!!!??? Защо се излагате с публикации на такива глупости .....???!!! Нали не сте медия за малолетните недоучили от паветата...!!!???

    09:53 10.11.2025

  • 25 Коста

    44 3 Отговор
    За Заленчука ситуацията обаче е направо матова. Подпише ли за прузнаване на бивши територии за ръски на другия ден главата му е на изложение на Майдана/ Мегадана

    09:53 10.11.2025

  • 26 накратко

    51 2 Отговор
    Ха-ха ! Не Путин , а ти си в безизходица , зелена еуглено ! Теб те пердашат , не Путин !

    Коментиран от #30

    09:53 10.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пък тоя

    48 2 Отговор
    Аууу, Путин в безизходица, а ти Зеленски какви ходове имаш?
    Май нещо си се объркал "спасител" на Европа и "пазител" на световния мир.
    Хем тЪп, хем нахален.

    09:54 10.11.2025

  • 29 Счупи тънкия лед на страха

    35 2 Отговор
    Зелюту и е в безизходна ситуация

    09:55 10.11.2025

  • 30 бебето

    5 32 Отговор

    До коментар #26 от "накратко":

    а Путин 4 години в мазата.

    Коментиран от #50

    09:55 10.11.2025

  • 31 Ъъъъъъъъъ

    40 1 Отговор
    Наркотиците не прощават!

    09:56 10.11.2025

  • 32 Копейко

    3 26 Отговор
    Е какво сега да месим ли погачите

    09:56 10.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Наркоманов

    39 1 Отговор
    ВлAдимир Зеленски:
    Поставил съм Путин е в безизходна ситуация.
    Моята армия е в Подмосковието и скоро ще превзема Москва.
    Подготвил съм парад на победата на Червения площад!

    09:56 10.11.2025

  • 35 От тоя

    36 1 Отговор
    вече ми се гади! Защо ни разваляте началото на седмицата с един /да не казвам какъв/?! Тоя /нарочно пиша "тоя", а не "този"/ по коя земя ходи?! Пълно съгласие с коментара на № 3 Бог да си прибере вересиите и най-сетне да спрем да плащаме и да угаждаме на този ...... /нали се сещате какъв/!!!

    09:56 10.11.2025

  • 36 604

    15 0 Отговор
    Пхахахахя!

    09:57 10.11.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    38 5 Отговор

    До коментар #13 от "Точно":

    Няма обесени руски царе. Нито един. В англия - Болл.
    И ситуация так е патова само в главите на центОвцете. Цяла Украйна няма ток, сиречь не произвежда оръжие. Покровск стана Красноармейск. Всичко върви добре.
    Иначе може да стане като в Авганистан и Ирак- бърза победа с много жертви и след 20 г шут отзад. И хора по колесарите

    09:58 10.11.2025

  • 38 Гост

    32 12 Отговор
    Мизерната Русия, където хората умират от глад и ходят във външни тоалетни продъжава да присъства ...не да присъства, да главна тема в изказванията на западните папагалии и на зелените наркомани. Да се чуди човек, какво толкова са се вторачили в тази мизерна Русия, че не спират да я коментират от сутрин до вечер. Ей на, не може да превземе Киев за три дни, за четири години напредна с по 1 см на месец, всички руснаци за избити на фронта, всичкото им оръжие също е унищожено, сал едни чипове от перални им останаха, и все пак, нямат мира евроатлантиците! ОТ сутрин до вечер реват, Русия ще ни напада! С лопати и без хора (щото те нали са избити). Навлузли два самолета за 18 секунди в Естония - Кая Калас не може да смогне да сменя памперсите... Такъв страх от такава слаба Русия, чак не е вярване! Пък представяш ли си, ако беше силна, поне колкото Украйна...Мале-мале....

    Коментиран от #45

    09:58 10.11.2025

  • 39 ха-ха

    32 3 Отговор
    Нали Путин бил слаб , държавата му еди си каква , а можел да нападне не знам си кои . Ами - може , прави го и то винаги успешно , без значение на жертвите .Зеленский само джафка и проси и накрая - укрията се смалява , солдатите - и те , държавата без ток и .............так далее !

    Коментиран от #55

    09:58 10.11.2025

  • 40 Умирам от смях

    30 0 Отговор
    като чета подобни пасквили

    09:59 10.11.2025

  • 41 604

    25 0 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    Щели дъ го прекръщават на Бандермогилино!

    10:00 10.11.2025

  • 42 Роден в НРБ

    36 1 Отговор
    Явно колумбийската хуманитарна помощ е пристигнала в украйна

    10:00 10.11.2025

  • 43 Pyccкий Карлик

    22 1 Отговор
    "...проверява здравината на червените линии.. "

    На Зеления шмурдяк май му е кончилась Бялата линия ...😁

    10:00 10.11.2025

  • 44 безизходна ситуация ...

    32 1 Отговор
    Към края на септември 2025 г. държавният дълг на Украйна възлиза на приблизително 194,2 милиарда долара (над 8 трилиона гривни). Външният дълг представлява по-голямата част от този дълг, достигайки 75,6% от общия към тази дата. Освен това, само през септември 2025 г. държавният дълг на Украйна се е увеличил със 78,4 милиарда гривни. Това увеличение се дължи на получаването на преференциално финансиране от ЕС, Световната банка и страните партньори на Киев. Размерът на националния дълг вече е надвишил БВП на страната за цялата 2024 година: по това време, според Световната банка, той е възлизал на 190,74 милиарда долара.

    Коментиран от #152

    10:00 10.11.2025

  • 45 селски ,

    5 8 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    За теб медицината е безполезна и безпомощна !

    Коментиран от #52, #75

    10:00 10.11.2025

  • 46 Синеок рус пpъч

    5 27 Отговор
    Руснак във вaтенка, с калачник, дошъл на фронта за пари,
    не ти е твойто място тука! Виж Украйна, и умpи!

    10:01 10.11.2025

  • 47 Перо

    29 1 Отговор
    Главната задача на Путин е ликвидацията на ционисткия режим и неговия нелегален фюрер в Киев! Въобще не му дреме за друго! Наркосът ще свърши като Мусолини, без шанс да ескалира провокираната война!

    10:01 10.11.2025

  • 48 Браво

    1 26 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    на "вратаря", за 4 години почти "асвабади" проруските територии от страна която е 5 пъти по-малка като население и икономика. С цената на 2 милиона пожертвани алкохолика и всичките си танкове, затова напада на мотоциклети разчитайки че може да пожертва повече клетници отколкото Украйна има дронове...

    10:02 10.11.2025

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 5 Отговор

    До коментар #17 от "Здравейте комунета":

    На днешна дата 1982 умира Л. Брежнев и фактически започва распада на СССР.
    На днешна дата 1975 г на Луната започва работа съветския ЛУНОХОД -1
    Това е преди кацането на американците

    Коментиран от #53, #68

    10:02 10.11.2025

  • 50 накратко

    12 0 Отговор

    До коментар #30 от "бебето":

    И мозъкът ти е колкото на ника ти !

    10:03 10.11.2025

  • 51 "Зеленски в интервю за Guardian"

    20 0 Отговор
    Кво точно е казал само не разбрах

    10:03 10.11.2025

  • 52 Този

    11 2 Отговор

    До коментар #45 от "селски ,":

    Прочети го до край ,селски. Не започва добре, но завършва правилно.

    Коментиран от #63

    10:03 10.11.2025

  • 53 Само питам

    4 17 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В Крим няма вода по чешмите 11 години.

    Коментиран от #58

    10:03 10.11.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кийт Келог -":

    А кой е кийт? Путин знаем кой е.

    10:03 10.11.2025

  • 55 ТИГО

    5 19 Отговор

    До коментар #39 от "ха-ха":

    Абе па-па кой се върти близо 4 години в Украйна ?Само не ми обяснявай че това е стратегия щото става ХА ХА ХА ! Толкова си може пиждин ! За това време Хитлер влезе в СССР и Сталин го изрита до Берлин ! Айде да се погледне и кой се бие за пиждин ?Тамагочита и Кадировци що бе погледнеш видеата как пиждин целува корана или как се гърчи пред Ердоган и Алиев !

    10:04 10.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Това

    22 1 Отговор
    Не е новината на часа, а вица за деня.

    10:05 10.11.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    Хахахаха, падате много с плоските лъжи

    10:05 10.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ами

    16 0 Отговор
    ха ха ха европата бързо да дава 140 милиарда на вселенски че да спре и да удържа путин

    10:06 10.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 селски ,

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Този":

    Извинявам се !

    Коментиран от #73

    10:07 10.11.2025

  • 64 Миличкия той как иска

    13 1 Отговор
    някой да го отърве ама нема, нема отърваване...

    10:07 10.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Върховната рада на Украйна

    19 3 Отговор
    прогнозират неизбежен бунт на гражданите в Украйна. Репресиите от военните коменданти са достигнали такова ниво, че омразата към режима на Володимир Зеленски става масова, а страната необратимо се движи към мащабно гражданско противопоставяне.Това е заявил в канала си в Telegram депутатът на Върховната рада Артем Дмитрук. "Постепенно смъртта на Зеленски чука във всяка къща", започва депутатът публикацията си с тази фраза. Според него дори онези Украинци, които преди шест месеца смятаха видеоклиповете с побои на хора за "руска пропаганда", сега самите са станали жертви или свидетели на произвол. "Тези, които преди казваха: "Това е пропаганда" или "Това е инсценировка", сега сами правят видеоклипове и ми ги изпращат", пише Дмитрук. Той твърди, че конфронтацията с режима вече е в ход, като дава за пример официалните данни за повече от 300 хиляди военослужещи, самоволно напуснали фронта и дезертирали. Това са "Милиони хора в страната, които мразят Зеленски за това, което им причини. Това са тези, които са загубили всичко - здраве, семейства, вяра", е заявил депутатът.

    Коментиран от #72

    10:08 10.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ТИГО

    3 11 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И какво точно свърши лунохода?? Посади дръвче или изследва нещо ?Освен да постави Френски лазер дето май още работи и да прати неколко снимки !

    Коментиран от #81

    10:09 10.11.2025

  • 69 Днес всички руски еничари

    4 13 Отговор
    са на амбразурата!

    10:09 10.11.2025

  • 70 Оооо жалки ми САЩ

    11 1 Отговор
    OFAC незабавно предостави изключение за участието на ЛУКОЙЛ в Тенгиз (находищата Тенгиз и Королевское в Атирауска област на Казахстан, които са част от проекта Тенгиз) и Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), за да не се блокира производството и износът на казахстански петрол.

    10:10 10.11.2025

  • 71 си пън

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    припомням тва трите дня го каза генерал мили

    10:10 10.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не на мен

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "селски ,":

    на него, друже.

    10:10 10.11.2025

  • 74 Дрът русофил

    3 15 Отговор
    Само аз ли съм толкоз тъп че не фатам че Маскалия утече у каналя?

    Коментиран от #77, #117, #131

    10:11 10.11.2025

  • 75 Копеи не философствай!

    3 11 Отговор

    До коментар #45 от "селски ,":

    Марш да пълниш снаряди!

    10:11 10.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пора

    2 15 Отговор

    До коментар #74 от "Дрът русофил":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #90

    10:12 10.11.2025

  • 78 ало Програмиста

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Програмиста":

    Програмиста:
    Зеления пак е прекалил с бЕлото
    -;-
    Важното е че Фюрера от Бункера не пие никакви водки и так далее.
    Фюрера е трезвен като кормишонче и мисли за Бъдешето на Четвъртия райх!
    Егати пропадналите русофили!

    10:12 10.11.2025

  • 79 ТИГО

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не бе това е специална внезапна опсерация на пиждин ! Това било стратегия видиш ли ,то е като някой да ти ремонтира къща 4 години егати направо го гоня !

    10:12 10.11.2025

  • 80 Спасение има

    2 15 Отговор
    Не знам кога Аллах ще си прибере горе в Небесата пропадналия ленинградски майор!

    10:13 10.11.2025

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #68 от "ТИГО":

    Исследва Луната, това е първия земен апарат движил се по друга планета, Азербайджан лунен грунт

    Коментиран от #89, #91

    10:14 10.11.2025

  • 82 Тома

    11 0 Отговор
    Защо си мислят с тези статии че не знаем какво става на фронта

    Коментиран от #94

    10:14 10.11.2025

  • 83 Шалтето

    12 2 Отговор
    Клоуне, вече е време!Няма да боли!

    10:14 10.11.2025

  • 84 Антидрон система и ДАНС

    9 0 Отговор
    Ще пази Лукойл и Бургас от НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....

    10:14 10.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Абел

    13 2 Отговор
    Слава на майка Русия!!

    Коментиран от #95

    10:16 10.11.2025

  • 87 Мара Общата

    11 2 Отговор
    Зелчо съвсем е изчаткал...

    10:16 10.11.2025

  • 88 В Москва

    6 9 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Тате защо не си караш колата, а ходиш пеша?
    Защото украинците ни подпалиха нефтохима.
    Защо те са толкова лоши тате, какво толкова сме им направили?

    Коментиран от #96

    10:16 10.11.2025

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Азербайджан няма работа на Луната

    Коментиран от #103

    10:17 10.11.2025

  • 90 Гадно

    2 12 Отговор

    До коментар #77 от "Пора":

    Пора: До коментар 74 от "Дрът русофил": Путинова русия умира.
    -;-
    Не знам кога най-сетне Фюрера ще умре и да видим рашистите какви доклади и анализи за развитието на СССР-то ще измислят!
    Ама Путлеризма трябвма да бъде забранен както фашизма, франкизма, национал-социлизма.
    Не знам дали чайниците са си направили анализа на маоизма! Щото Мумията им била в Мавзобея!

    10:17 10.11.2025

  • 91 ТИГО

    2 11 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И файда от това? Те руснаците произвеждаха и тонколони "Амфитон" ама като ги сложиш до PIoneer HPM 100 или до SABA AM80 и разбираш резко колко са зле и у лево !

    Коментиран от #100, #134

    10:18 10.11.2025

  • 92 М да

    4 15 Отговор
    Днес е 1350 ден от откритата агресия на Рашка срещу Украйна. На същият ден от германо-съветската война 1941-1945 , а това се пада на 8-ми март 1945 г. съветските войски вече са създали плацдарм на р. Одер. Това е само на 60 км от Берлин, като са изминали 2200 км по права линия от Сталинград до Одер. А за 1350 дни путинските пълчища едвам изминаха пътя от превзетата с подлост през 2014 г. Горловка до още сражаващият се Покровск , а това са само 57.8 км по права линия. Както се казва този който има с какво да мисли ще разбере всичко.

    Коментиран от #123

    10:20 10.11.2025

  • 93 Д-р Марин Белев

    14 1 Отговор
    Както навремето немските генерали не слушаха Хитлер, който също беше един вид артист, художник на акварели, така и днес европейските генерали не трябва да слушат Зеленски, друг артист и ловък манипулатор. Изявлението на Зеленски, че Путин е „в безизходна ситуация“, е политическа манипулация, а не стратегическа оценка. Русия не е в колапс – тя води изтощителна, но контролирана война с дългосрочен ресурсен и мобилизационен потенциал. Безизходицата е по-скоро в геополитическия смисъл: Москва не може да спечели бързо, нито да се изтегли без загуба на лицето си. Тук Зеленски говори за „патова ситуация“ правилно, но я използва като инструмент за психологическа мобилизация на ЕС и САЩ – за да поддържа вниманието и подкрепата на Запада. Реалната заплаха за Европа не е открито нападение от Русия, а продължаваща хибридна война – кибератаки, дезинформация, натиск върху енергийните и политическите системи.

    Коментиран от #97, #119

    10:20 10.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #88 от "В Москва":

    Тези вицове са такава тъпня!!! Да ти пратя снимка сутрин като отивам на работа, да видиш осем ленти пълни с коли?

    Коментиран от #107

    10:21 10.11.2025

  • 97 Лелее

    6 7 Отговор

    До коментар #93 от "Д-р Марин Белев":

    Както навремето немските генерали не слушаха Хитлер, който също беше един вид артист, художник на акварели, така и днес европейските генерали не трябва да слушат Зеленски, друг артист и ловък манипулатор.
    -;-
    Да не би Фюрера от Бункера да е мъдрия и да бъде слушан?!

    Кой ли пък вярва на Кривокракия?!

    10:22 10.11.2025

  • 98 Спукана ви е работата

    11 1 Отговор
    Атлантически еничари ! И Зелю ви го каза даже че отивате в Белене

    10:23 10.11.2025

  • 99 Аха

    14 1 Отговор
    Само за това си мисли Путин....да ходи из Европа?!? То ако питаме запада и зеления Путин може да колонизира и половината Марс....защото другата е изконна македонска земя

    Коментиран от #183

    10:23 10.11.2025

  • 100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор

    До коментар #91 от "ТИГО":

    Важното е че са ПЪРВАТА!!!нация със апарат на Луната. Ти си срсоид, не мож го разбра по ради липса на национално достоинство и гордост

    Коментиран от #112

    10:24 10.11.2025

  • 101 Ъъъъъъъъ

    12 2 Отговор
    По интересното от не руски медии:

    Артьом Дмитрук (украински депутат): Убийството на Зеленски наближава... Над 300 000 дезертьори се обръщат срещу него

    .......

    Лорънс Уилкерсън (полковник от САЩ): Зеленски ще бъде отстранен от власт може би още до края на 2025 г.

    .........

    Четири украински бригади са в капан в Покровск и Мирноград

    Украинските сили признават, че градовете са напълно откъснати и в капан са четири украински бригади - 25-та, 37-ма, 155-та, 92-ра

    .........

    Сирски (началник на украинската армия): Покровск е под наш контрол! Имаме План Б и В

    ........

    Александър Меркурис (британски експерт): След руските атаки срещу енергетиката, Западът осъзна, че всичко е било напразно

    Според експерта, всичко, което съюзниците на Украйна успяха да постигнат, е катастрофално да изчерпят собствените си ьапаси и да докажат, че оръжия им са неспособни да се противопоставят на руския арсенал

    ...........

    Та така ....Не всички са на "твърдо гориво"

    Коментиран от #106

    10:25 10.11.2025

  • 102 Гадно

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.: То ест той Путин сили няма да довърши Украйна, но ще почне НАТО. Тоя е голем идиот
    -;-
    Този Идиот
    Наркоман
    Клоун
    какъв още ..
    направи на Луд Фюрера от Бункера!

    Не напусна Киев, въпреки възможността Красната армия да освободи Киев на 27.02.2022 година и показа Нивото на Сделаното в СССР

    А за 1300 дни Втората армия на Светот не можа да освободи поне 20 (звадесет)% от Несъществуващата Украйна!

    Егати КЪШМЕРА са красноармейците , РуZZките Фердмаршали и КГБ Майора!

    Коментиран от #151

    10:26 10.11.2025

  • 103 ТИГО

    5 6 Отговор

    До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не бе, това е като филма "Полета на Кеприкорн 1"!! Лунохода е разходен из Азерската пустиня !

    10:26 10.11.2025

  • 104 Брендо

    13 2 Отговор
    Завишената употребата този прах води до логическия си край

    10:27 10.11.2025

  • 105 Гост

    8 11 Отговор
    Истина е ,че Зеленски изправи Путин пред безизходна ситуация и го принуди да удари Украйна. Липса на каквато и да било дипломация и немислимо поведение към руснаците живеещи по онова време в териториите които сега са руски доведоха ето до тук.

    Коментиран от #108

    10:27 10.11.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Да, Москва

    4 11 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ще е накрая с купоните, но в провинциите е така, особено в Далечния изток и в Крим. Щом спряха износа на бензин и солярка не е добре, вдигнаха и цените. Москва и Питер са витрината на РФ.

    Коментиран от #109, #111

    10:29 10.11.2025

  • 108 Гадно

    5 6 Отговор

    До коментар #105 от "Гост":

    Гост:Истина е ,че Зеленски изправи Путин пред безизходна ситуация и..
    -;-
    Пак ли този Путлер бил в безизходица бре!
    Пак Ли Запада нападнал на СССР-то, бре?!

    Пак ли все другите виновни за каквмото и да било в Четвъртия Райх?!?!?!

    Коментиран от #110

    10:30 10.11.2025

  • 109 Пора

    2 10 Отговор

    До коментар #107 от "Да, Москва":

    Путинова русия си отива.

    10:30 10.11.2025

  • 110 А где

    1 4 Отговор

    До коментар #108 от "Гадно":

    СССР?

    10:31 10.11.2025

  • 111 Ъъъъъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #107 от "Да, Москва":

    Ти мисли за България, че след 21-ви ще се качим на колелетата.

    10:32 10.11.2025

  • 112 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А ти имаш национална гордост с Руският луноход ?? Леле каква излагация ,какво сороско кви 5 лева мразя ви/ги безплатно русосекаквите дето викате слава на пиждин -чекиста ! Онзиии ако не беше Вернер Фон Браун да остави ракетите ФАУ в окупираната от СССР зона Луната ще я гледат през телескопа !Лунохода е достоен за национална гордост ,казваш? Да не си Руснак

    Коментиран от #121, #132

    10:33 10.11.2025

  • 113 Тошо

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точно":

    Много си надъхан бе човек.Кротни малко, спокойно, ще видим какво ще стане.

    10:34 10.11.2025

  • 114 Орк

    9 1 Отговор
    Зеленски взима европа за пълни де@@@били. И е прав.

    10:34 10.11.2025

  • 115 Тодоров

    12 1 Отговор
    Какава безизходица за Путин бълнува украинския клоун ? От тази сутрин: В обсадения Покровск останалите читави от ВСУ се преобличат в граждански дрехи с намерението да се измъкнат от капана. Имат предложение да се предадат, но не им стиска, след като знаят какво са творили с руското население. А Зеленски, по думите на западни експерти, май си стяга самолета за бягство в......Полша.

    Коментиран от #122

    10:35 10.11.2025

  • 116 Шопее

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Колко ракии удари от сабаалем??

    10:36 10.11.2025

  • 117 Спасение няма

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "Дрът русофил":

    Дрът русофил: Само аз ли съм толкоз тъп че не фатам че Маскалия утече у каналя?...
    -;-
    Е-е-
    има и още търи соросоиди които още при Къшмера пре Гостомел прозряха какъв Къшмер е Рашмахта!

    Аз пък като гледах колоните зелени Джелеза на Рашмахта и не моженето да се стигне до Киев, се сетих че едно време нашите Бекапейци ни убеждамаха че имаме БНА само да опази Родината ни от Терците за примелно 1 час и после щеля да дойде Красната армия!

    А сега Господарите казали ли са милионите левове за Военните,за колко часа трябва да задържат нещо си, и кога НАТО-то ще дойде да ни опази?!?!

    Каквито ни бяха Другарите, не накива са и Господарите!
    Сега с Нефтохима ще видим какво ще идпуснат!
    Една време наприватизириха БГА, Балакт, Кремиковци и каквото можаха!
    После Прасето било приключило с Булгартабак и КТБ-то и так далее и так далее.
    Голема Кочина Сме. Добре че идва КОЛЕДА!

    10:36 10.11.2025

  • 118 То е ясно

    6 1 Отговор
    Мнението на един нарко зависим е без стойност и значение!

    10:36 10.11.2025

  • 119 М да

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Д-р Марин Белев":

    О..., можеш сериозно да се изненадаш но в началото на 80-те години на миналият век в няколко сериозни западни военни колежи и академии тече преглед на решенията на Хитлер в хода на германо-съветската война и военните мъдреци стигат до доста озадачаващи на фона на масовите представи изводи. Така напримир оказва се че решението на Хитлер германската армия да стой на смърт на позиците си през зимата на 1941 г край Москва а не да отстъпва както настояват фелдмаршалите фн Бок и Браухич буквално спасява от разгром групата армии "Център" ( а възможно и цялата германска армия) по страшен дори от този през лятото на 1944 г в Беларусия. Така , че по-малко вярвай на пропагандата относно военните способности на Хитлер

    Коментиран от #141

    10:36 10.11.2025

  • 120 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    С тоя некачествен монголо-татарски материал, горката Вова е в безизходица още от 2000г, га стана президент на загубилата Студената война и фалирала постсъветска Русия ))

    Коментиран от #125

    10:37 10.11.2025

  • 121 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "ТИГО":

    Не говорим за мойта национална гордост, тпк

    Коментиран от #127, #130

    10:38 10.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Наполеон стигна

    3 8 Отговор

    До коментар #92 от "М да":

    от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4месеца. Сега Путин за 11г. e завзел 19,1% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 9м. само 8,1% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #158

    10:38 10.11.2025

  • 124 Георги

    4 4 Отговор
    страшна логика, понеже не може да се оправи с Украйна, ще нападне и още, включително членки на НАТО. Тоя пак е прекалил с белия прашец. В следващото му изкаване сигурно ще ни убеждава, че даже вече е нападнал друга страна ама руската пропаганда го крие.

    10:39 10.11.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ролан

    6 0 Отговор
    Ефектът фентанил )))))

    10:40 10.11.2025

  • 127 Pyccкий Карлик

    4 4 Отговор

    До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Крим е Руски завинаги..."

    Бе Крим засега може и да е руски, ма Сибирь сериозно плава към Китай, да ? 😁

    Коментиран от #142

    10:40 10.11.2025

  • 128 путин Враг народу

    1 5 Отговор
    В най-скоро време, Фашиста вова , ще бъде обявен за враг на русия!

    10:41 10.11.2025

  • 129 Алоууу

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Точно":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.

    10:41 10.11.2025

  • 130 О...

    1 6 Отговор

    До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма нищо вечно на този свят, освен човешката глупост и руското варварство

    Коментиран от #135

    10:41 10.11.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "ТИГО":

    Вернер фон Браун беше пряк ръководител на космическата программа на сащ. А те какво щяха да правят без него?

    Коментиран от #170

    10:42 10.11.2025

  • 133 Украинците Мозъкът на СССР

    1 5 Отговор

    До коментар #125 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    След края на войната Украйна за 3 години ще надмине мизерна русия!

    Коментиран от #138, #156

    10:43 10.11.2025

  • 134 Не кой си там

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "ТИГО":

    Pioneer HPM-100 бяха и си остават едни от най-качествените тонколони, в началото на 80-те в Кореком струваха 3500 долара и бяха вкарани само три чифта, които се продадоха за два дни.

    Коментиран от #161

    10:43 10.11.2025

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #130 от "О...":

    Няма нация избила на света повече хора от англичаните. Кой е по голям варварин?

    Коментиран от #182

    10:44 10.11.2025

  • 136 Руската армия са

    6 0 Отговор
    блокирали всички Украинските логистични пътища към Мирноград и достъпа до града е невъзможен в Покровски район, Донецка област. Това се казва в доклада на анализатори от Института за изследване на войната (ISW). Така източник от разузнаването предупреждава, че Украинските войски практически нямат логистична подкрепа и са без помощ от никъде, тъй като Руските военни сили контролират или обстрелват всички Украински линии за доставка на провизии и на боеприпаси. Според източника въоръжените сили на Украйна вече не могат да извършват логистика до Мирноград дори и пеша поради заплахата от проникване на Руски диверсионни групи, удари с дронове и мини.

    10:44 10.11.2025

  • 137 Коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Не си ШОПО - "шопав" си
    Ако не знаеш какво означава - потърси в интернет

    10:45 10.11.2025

  • 138 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #133 от "Украинците Мозъкът на СССР":

    Антонов не са украински самолети, след война та са преместени в Киев от Новосибирск. И другого е така

    10:45 10.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 голяма Ошибка

    5 3 Отговор
    Фашиста путин сътвори най-голямата грешка в историята на русия!!!

    10:46 10.11.2025

  • 141 Д-р Марин Белев

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "М да":

    Твърдението, че решението на Хитлер „спасява група армии Център“ е частично вярно, но контекстът е значително изкривен. Ситуацията е спасена не само от заповедта на Хитлер, а и от екстремните зимни условия, изтощаването на Червената армия и разтегнатите линии на съветския тил.
    Ако Вермахтът беше имал повече свобода за маневриране, локални изтегляния биха намалили загубите — заповедта на фюрера води до огромни жертви и изчерпване на резервите.
    Хитлер не е бил пълен дилетант - все пак е бил ефрейтор в Първата световна война, така, че е имал някаква интуция и случайни стратегически проблясъци. Но неговата намеса във военните решения след 1941 г. обикновено води до катастрофи (Сталинград, Курск, Нормандия, Ардените). Реално ако не бяха капризите на Хитлер, Германия е имала значителни шансове за стабилизиране на фронтовете и макар и ограничена победа във Втората световна война.

    Коментиран от #165, #173

    10:46 10.11.2025

  • 142 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Pyccкий Карлик":

    По ваште опорки - сигурно. Там и Покровск е украински.

    Коментиран от #184

    10:47 10.11.2025

  • 143 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Не се учудвам, че Украйна е в пълна безизходица. С този наркоман който си избраха нямат бъдеще. Остави на сигурна смърт, без храна и вода войниците в Покровск.

    Коментиран от #148

    10:47 10.11.2025

  • 144 руска корупция

    5 5 Отговор

    До коментар #139 от "Pyccкий Карлик":

    Е ,никой не може да надмине руското пиянство и руската корупция! Бензиностанция с външен клозет е русия!

    Коментиран от #172

    10:48 10.11.2025

  • 145 Драгунов

    2 0 Отговор
    Мишки :)

    10:48 10.11.2025

  • 146 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    3 1 Отговор
    Прекалил е с упойващите вещества!

    10:48 10.11.2025

  • 147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #139 от "Pyccкий Карлик":

    Виж икономическите показатели на Русия, Златан запас, инфляция, ВВП и тогава говори.
    Абе, късак, нали руска нация няма, а що се пишеш на Руски?

    Коментиран от #150, #159

    10:49 10.11.2025

  • 148 мизерни руснаци

    4 5 Отговор

    До коментар #143 от "стоян георгиев":

    За мизерните руснаци всички умни украински ръководители са наркомани и фашисти!

    Коментиран от #154

    10:51 10.11.2025

  • 149 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Парите свършиха, пушечното месо също. А, Украйна я чака тъмна и студена зима. Но дрогата дава друга реалност на зеления клоун.

    10:51 10.11.2025

  • 150 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор

    До коментар #147 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...а що се пишеш на Руски?..."

    Не, не пиша на руски.
    Руския е диалект на Българския и това трябва да бъде записано в руската Конституция !!!
    След капитулацията 😁👍

    Коментиран от #153

    10:53 10.11.2025

  • 151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Гадно":

    А защо да бърза, хахаахах.
    Това не е само сво, това и втората студена война

    10:53 10.11.2025

  • 152 В. В. Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "безизходна ситуация ...":

    Е, мене кво ме засяга? Да не мислите, че ще го плащам на чи.фут.и.те като си приберем цялата територия?
    Който дал, да си ги търси от този на когото е дал!!!
    Аз само ще си попрвя територията! САМ!!!

    10:55 10.11.2025

  • 153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #150 от "Pyccкий Карлик":

    На литературен български се пише" Руски карлик"
    Иначе е на литератерен руски.
    За. Конституцията ме рассмя, много си прст, хахахах

    10:56 10.11.2025

  • 154 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "мизерни руснаци":

    За всеки имбецил наркоманите и фашистите са номер едно. Те придават смисъл на празния живот на лумпена.

    10:56 10.11.2025

  • 155 Митев

    2 1 Отговор
    Много му се иска,ама "ней се"....

    10:56 10.11.2025

  • 156 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #133 от "Украинците Мозъкът на СССР":

    По точното е алкохолиците на СССР.

    10:56 10.11.2025

  • 157 Евреина Зеленски

    6 1 Отговор
    Си свърши "добре" работата! Избиха милиони украинци,за който той така много"милееше"! Мръсен,долен,алчен,кръвожаден палячо! По професия-ШУТ!

    Коментиран от #164

    10:57 10.11.2025

  • 158 Е...

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Наполеон стигна":

    Е то на мислещата част на човечеството на целия свят отдавна е ясно че от руснаците войници на става. Първата "голяма" победа на Руската империя е във войната с Швеция 1700-1721. Воюват ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ. шведите са сами като тогава в държавата им флиза и Финландия, а руснаците си имат сериозни съюзници с Полша, която тогава включва и земи от днешна Украйна, Дания, тогава много по-значима сила отколкото е днес и Саксония котего е 1/3 от днешна Германия, които поемат по-голяма част от шведсите удари. А за загубените войни да не говорим:
    Кримската 1854-1856,
    Японската 1905
    Първата световна,
    Полско-съветската 1920,
    Афганистанската.
    Някой печелят благодарение на климата и подценената логистика от противника - Наполеон.
    А други като Финландската 1939- 1940 и Втората световна 1941-1945 са си чисто и просто на 100% Пирови победи. Така че днешната им излагация не е изключение а Закономерност

    10:58 10.11.2025

  • 159 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор

    До коментар #147 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...нали руска нация няма..."

    Руска нация няма от 982г, когато умират последните основатели на Русия - Рурик, Руан, Руар, Руалд, Ингидид, Асколд, Холег, Дир. След тях вече не е Русия а някъв Монголо-ислямски улус, който съществува и до днес.

    10:59 10.11.2025

  • 160 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 3 Отговор
    Укро и МАТЮ-вските плъхове в потрес.

    Коментиран от #166

    10:59 10.11.2025

  • 161 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Не кой си там":

    ТИ знаеш ама ония с Амфитона и Радиотехника S90 не знаят !

    11:01 10.11.2025

  • 162 Аз си мисля,

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Точно":

    че много преди последният руснак да остане, няма да има и никави живи укри, ама щом си рекъл😂😂😂

    11:05 10.11.2025

  • 163 леле мале

    2 2 Отговор
    този зеления май му се пика и е получил ерекция ....

    11:06 10.11.2025

  • 164 Гадно

    1 3 Отговор

    До коментар #157 от "Евреина Зеленски":

    Евреина Зеленски: Си свърши "добре" работата! Избиха милиони украинци,за който той така много"милееше"! Мръсен,долен,алчен,кръвожаден палячо! ...
    -;-
    А Фюрера да не би да не прати стотици хиляди руснаци на Фронта!

    Глупав ленинградски кагебеец. Дано да сме живи да видим какво ще отреди Историята за Сталин, Брежнев и не знам кои се генерални секратери на КПСС.
    А Фюрера даже не леше и Генерален Секретар.
    Егати, откъде идвадиха Рашистите този кривокракия ТЪПАНАР!

    11:06 10.11.2025

  • 165 Сталин е споделил

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "Д-р Марин Белев":

    с Хрушчов, че ако не е бил Ленд-лиза са щели пак да победят Германия, но за още 2 години война. От сегашна гледна точка американците имат атомна бомба лятото на 1945г. и ако руснаците воюваха още на своя територия неподпомагани от САЩ и ОК, войната щеше да я спечели САЩ с атомни бомби над Берлин и не знам още къде. Нямаше да има победа на СССР, Варшавски договор, социалистическа система, СИВ.

    Коментиран от #171, #179

    11:06 10.11.2025

  • 166 Путлер може и да си вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Др.Тодор Живков 🇧🇬:
    Укро и МАТЮ-вските плъхове в потрес..
    -;-
    Рашистите и бузлуджанските уроди пък са в ЕНТУСИАЗЪМ, нали!

    11:07 10.11.2025

  • 167 Вова Шушонин

    0 1 Отговор
    Мечтата ми е,да ме изстрелят с един Буревестник по Вашингтон!

    11:07 10.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Иван

    2 2 Отговор
    Путин не е в безизходица,ти си в това състояние.Когато Русия искаше преговори ти слушаше Байдан,и казваше гордо че никога с Путин на една маса няма да седнеш.Сега какво стана?

    Коментиран от #174, #176

    11:08 10.11.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Жуков

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Сталин е споделил":

    е казал,че и без западната помощ щели да влезнат в Берлин,само че на коне!

    11:09 10.11.2025

  • 172 ха ха ха ....

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "руска корупция":

    То за това ли България е на картата на Европа нарисувана като външна тоалетна ??!!

    А по статистика Българите са по големи пияници от руснаците ??!!

    За бензина ще говорим след няколко месеца ....

    11:10 10.11.2025

  • 173 О...

    3 0 Отговор

    До коментар #141 от "Д-р Марин Белев":

    О...., а германската армия не е изтощена и нейните снабдителни линии не са разтегнати. На всичкото отгоре са били и с летно-есенни униформи и гориво неприспособено за работа в зимни условия. Хитлер действително прави много грешки но ПОЛИТИЧЕСКИ. Чисто военните ме са били много малко, по-малко от тези на Сталин и на Чърчил. Най-голямата от тях е да отклони през август 1941 г. 2-ра танкова група на Гудериан и други сили от ГА "Център" към Киев вместо да продължат към Масква. И тази грешка може и да е била фатална. А след смърта му е много удобно загубилите войната оцелели германски генерали и фелдмаршали да хвърлят вината върху него, но всъщност в много от случайте те прикрито или даже открито саботират неговите заповеди.

    11:10 10.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 жик так

    3 1 Отговор
    Бе като гледам , укрите май вече са пред Кремъл бе . Ще го превземат след два часа !!!

    Коментиран от #177

    11:12 10.11.2025

  • 176 ТИГО

    1 2 Отговор

    До коментар #169 от "Иван":

    Иване 3 дни и парад на 9 май !! А минаха ТРИ години !Как сме ?

    11:13 10.11.2025

  • 177 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #175 от "жик так":

    тик так то и пиждин искаше 3 дни и парад на 9 май в Киев !Ма кво стана ....

    11:14 10.11.2025

  • 178 Видьо Видев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Програмиста":

    Лично аз предпочитам Путлер да нападне някоя страна от НАТО. В отговор ще получи томахоук в Кремъл и войната в Украйна ще приключи веднага. Русия също ще приключи. Не забравяйте, че Путлер вече въведе купони и ергенски данък. Това, бензинът в русия да е с купони, могат да го направят само комунистите.Както в Куба захарта.

    11:16 10.11.2025

  • 179 М да

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "Сталин е споделил":

    В никакъв случай. Съветския съюз в никакъв случай нямаше да спечели войната без съюзниците нито за 2 нито за 20 години. Що се отнася дали те биха могли сами да спечелят войната срещу Германия ако Съветският съюз беше капитулирал, то въпросът е спорен, но също по- вероятно не, но все пак не е ясно докрай , за разлика от обратната хипотеза. А какво казал Сталин......е той много грешни или откровено лъжливи неща е говорел.

    11:17 10.11.2025

  • 180 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Програмиста":

    Явно завиждаш !

    11:17 10.11.2025

  • 181 Путин е като хитлер но е в зародиш.

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украйна е член на ООН от 1945 г

    11:21 10.11.2025

  • 182 Въх

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Грешка, има такова племе и то е руското. Виж това което няма е няма друг народ принудил десетки хиляди , възможно и стотици хиляди родители да заколват някое от децата си за да нахранят с плътта му останалите си деца за да ги спасят от гладна смърт. Такъв """"подвиг"""" е бил по-силите само на руското племе

    11:22 10.11.2025

  • 183 Маке Доньовец

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Аха":

    Ква половина, бре? Целиот Марс е земя исконно мАКедонска!!!
    Нема барате там, ке пуцаме!

    11:24 10.11.2025

  • 184 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тя и луната я искат за руска но ще трябва да превземат и македония

    11:27 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания