Володимир Зеленски: Путин е в безизходна ситуация

Президентът Володимир Зеленски не изключи възможността Русия да нападне една от страните от Европейския съюз още преди края на войната в Украйна, тъй като руският президент Владимир Путин се намира в "патова ситуация".
"Путин е в безизходна ситуация от гледна точка на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Затова тези неуспехи могат да го подтикнат да търси други територии", предупреди Зеленски в интервю за Guardian.
"Аз така мисля. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а после може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно", добави украинският президент.
Зеленски свърза поредицата от последни инциденти, при които руски дронове и изтребители нарушиха границите на източноевропейските страни-членки на НАТО - Полша, Румъния, Естония, с факта, че Русия не е успяла да постигне значителен напредък на фронта в Украйна.
Според него Русия вече води "хибридна война срещу Европа" и проверява здравината на червените линии на НАТО.
2 Програмиста
Коментиран от #78, #178, #180
09:47 10.11.2025
3 1488
Коментиран от #11
09:47 10.11.2025
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #13, #18, #102, #181
09:47 10.11.2025
5 Шопо
Той Зеленски е новия Наполеон.
Коментиран от #116, #137
09:48 10.11.2025
6 Кийт Келог -
Коментиран от #54
09:48 10.11.2025
7 ами
Коментиран от #48
09:49 10.11.2025
8 Ивелин Михайлов
09:49 10.11.2025
9 безизходна е ситуацията
09:49 10.11.2025
10 гост
09:50 10.11.2025
11 Йосиф Кобзон
До коментар #3 от "1488":Прибрах над милион досега.
09:50 10.11.2025
12 ООрана държава
09:50 10.11.2025
13 Точно
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":така. Той няма сили да спечели, а ако войната свърши в сегашното състояние, Путин ще бъде обесен като всеки друг провалил се руски цар преди него. Затова Путин ще търси начин да удължи войната, до последния руснак ако трябва. Собственият му живот зависи от това :)
Коментиран от #37, #113, #129, #162
09:51 10.11.2025
14 Пенчо
09:51 10.11.2025
15 Кит
Зелебобосът пак кърти мивки😂😂😂
09:51 10.11.2025
16 Нима?
09:51 10.11.2025
17 Здравейте комунета
Честита годишнина от свалянето на власт на бай тоша- вашия мокър сън.
Взимайте рецептурните книжки и отивайте по аптеките и кауфландите , да се моткате наляво и надясно и да се пречкате и досаждате
Коментиран от #49
09:52 10.11.2025
18 всъщност точно така е
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вече не е виновен Кремъл за вечния недоимък и мизерния животец на руснаците, а страната отново има голям враг.
Коментиран от #23
09:52 10.11.2025
19 Механик
Коментиран от #71
09:52 10.11.2025
20 Абе
Коментиран от #41
09:52 10.11.2025
21 Зеленски голям
Коментиран от #27
09:52 10.11.2025
22 Ъхъъъъъ...
09:52 10.11.2025
23 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #18 от "всъщност точно така е":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
Коментиран от #56
09:53 10.11.2025
24 Пич
09:53 10.11.2025
25 Коста
09:53 10.11.2025
26 накратко
Коментиран от #30
09:53 10.11.2025
28 Я пък тоя
Май нещо си се объркал "спасител" на Европа и "пазител" на световния мир.
Хем тЪп, хем нахален.
09:54 10.11.2025
29 Счупи тънкия лед на страха
09:55 10.11.2025
30 бебето
До коментар #26 от "накратко":а Путин 4 години в мазата.
Коментиран от #50
09:55 10.11.2025
31 Ъъъъъъъъъ
09:56 10.11.2025
32 Копейко
09:56 10.11.2025
34 Наркоманов
Поставил съм Путин е в безизходна ситуация.
Моята армия е в Подмосковието и скоро ще превзема Москва.
Подготвил съм парад на победата на Червения площад!
09:56 10.11.2025
35 От тоя
09:56 10.11.2025
36 604
09:57 10.11.2025
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И ситуация так е патова само в главите на центОвцете. Цяла Украйна няма ток, сиречь не произвежда оръжие. Покровск стана Красноармейск. Всичко върви добре.
Иначе може да стане като в Авганистан и Ирак- бърза победа с много жертви и след 20 г шут отзад. И хора по колесарите
09:58 10.11.2025
38 Гост
Коментиран от #45
09:58 10.11.2025
39 ха-ха
Коментиран от #55
09:58 10.11.2025
40 Умирам от смях
09:59 10.11.2025
41 604
До коментар #20 от "Абе":Щели дъ го прекръщават на Бандермогилино!
10:00 10.11.2025
42 Роден в НРБ
43 Pyccкий Карлик
На Зеления шмурдяк май му е кончилась Бялата линия ...😁
44 безизходна ситуация ...
Коментиран от #152
10:00 10.11.2025
45 селски ,
До коментар #38 от "Гост":За теб медицината е безполезна и безпомощна !
Коментиран от #52, #75
10:00 10.11.2025
46 Синеок рус пpъч
не ти е твойто място тука! Виж Украйна, и умpи!
10:01 10.11.2025
47 Перо
10:01 10.11.2025
48 Браво
10:02 10.11.2025
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Здравейте комунета":На днешна дата 1982 умира Л. Брежнев и фактически започва распада на СССР.
На днешна дата 1975 г на Луната започва работа съветския ЛУНОХОД -1
Това е преди кацането на американците
Коментиран от #53, #68
10:02 10.11.2025
50 накратко
До коментар #30 от "бебето":И мозъкът ти е колкото на ника ти !
10:03 10.11.2025
51 "Зеленски в интервю за Guardian"
10:03 10.11.2025
52 Този
До коментар #45 от "селски ,":Прочети го до край ,селски. Не започва добре, но завършва правилно.
Коментиран от #63
10:03 10.11.2025
53 Само питам
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В Крим няма вода по чешмите 11 години.
Коментиран от #58
10:03 10.11.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Кийт Келог -":А кой е кийт? Путин знаем кой е.
10:03 10.11.2025
55 ТИГО
До коментар #39 от "ха-ха":Абе па-па кой се върти близо 4 години в Украйна ?Само не ми обяснявай че това е стратегия щото става ХА ХА ХА ! Толкова си може пиждин ! За това време Хитлер влезе в СССР и Сталин го изрита до Берлин ! Айде да се погледне и кой се бие за пиждин ?Тамагочита и Кадировци що бе погледнеш видеата как пиждин целува корана или как се гърчи пред Ердоган и Алиев !
10:04 10.11.2025
57 Това
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:05 10.11.2025
60 ами
10:06 10.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 селски ,
До коментар #52 от "Този":Извинявам се !
Коментиран от #73
10:07 10.11.2025
64 Миличкия той как иска
10:07 10.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Върховната рада на Украйна
Коментиран от #72
10:08 10.11.2025
68 ТИГО
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И какво точно свърши лунохода?? Посади дръвче или изследва нещо ?Освен да постави Френски лазер дето май още работи и да прати неколко снимки !
Коментиран от #81
10:09 10.11.2025
69 Днес всички руски еничари
10:09 10.11.2025
70 Оооо жалки ми САЩ
10:10 10.11.2025
71 си пън
До коментар #19 от "Механик":припомням тва трите дня го каза генерал мили
10:10 10.11.2025
73 Не на мен
До коментар #63 от "селски ,":на него, друже.
10:10 10.11.2025
74 Дрът русофил
Коментиран от #77, #117, #131
10:11 10.11.2025
75 Копеи не философствай!
До коментар #45 от "селски ,":Марш да пълниш снаряди!
10:11 10.11.2025
77 Пора
До коментар #74 от "Дрът русофил":Путинова русия умира.
Коментиран от #90
10:12 10.11.2025
78 ало Програмиста
До коментар #2 от "Програмиста":Програмиста:
Зеления пак е прекалил с бЕлото
-;-
Важното е че Фюрера от Бункера не пие никакви водки и так далее.
Фюрера е трезвен като кормишонче и мисли за Бъдешето на Четвъртия райх!
Егати пропадналите русофили!
10:12 10.11.2025
79 ТИГО
До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не бе това е специална внезапна опсерация на пиждин ! Това било стратегия видиш ли ,то е като някой да ти ремонтира къща 4 години егати направо го гоня !
10:12 10.11.2025
80 Спасение има
10:13 10.11.2025
81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "ТИГО":Исследва Луната, това е първия земен апарат движил се по друга планета, Азербайджан лунен грунт
Коментиран от #89, #91
10:14 10.11.2025
82 Тома
Коментиран от #94
10:14 10.11.2025
83 Шалтето
10:14 10.11.2025
84 Антидрон система и ДАНС
10:14 10.11.2025
86 Абел
Коментиран от #95
10:16 10.11.2025
87 Мара Общата
10:16 10.11.2025
88 В Москва
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Тате защо не си караш колата, а ходиш пеша?
Защото украинците ни подпалиха нефтохима.
Защо те са толкова лоши тате, какво толкова сме им направили?
Коментиран от #96
10:16 10.11.2025
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Азербайджан няма работа на Луната
Коментиран от #103
10:17 10.11.2025
90 Гадно
До коментар #77 от "Пора":Пора: До коментар 74 от "Дрът русофил": Путинова русия умира.
-;-
Не знам кога най-сетне Фюрера ще умре и да видим рашистите какви доклади и анализи за развитието на СССР-то ще измислят!
Ама Путлеризма трябвма да бъде забранен както фашизма, франкизма, национал-социлизма.
Не знам дали чайниците са си направили анализа на маоизма! Щото Мумията им била в Мавзобея!
10:17 10.11.2025
91 ТИГО
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И файда от това? Те руснаците произвеждаха и тонколони "Амфитон" ама като ги сложиш до PIoneer HPM 100 или до SABA AM80 и разбираш резко колко са зле и у лево !
Коментиран от #100, #134
10:18 10.11.2025
92 М да
Коментиран от #123
10:20 10.11.2025
93 Д-р Марин Белев
Коментиран от #97, #119
10:20 10.11.2025
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "В Москва":Тези вицове са такава тъпня!!! Да ти пратя снимка сутрин като отивам на работа, да видиш осем ленти пълни с коли?
Коментиран от #107
10:21 10.11.2025
97 Лелее
До коментар #93 от "Д-р Марин Белев":Както навремето немските генерали не слушаха Хитлер, който също беше един вид артист, художник на акварели, така и днес европейските генерали не трябва да слушат Зеленски, друг артист и ловък манипулатор.
-;-
Да не би Фюрера от Бункера да е мъдрия и да бъде слушан?!
Кой ли пък вярва на Кривокракия?!
10:22 10.11.2025
98 Спукана ви е работата
10:23 10.11.2025
99 Аха
Коментиран от #183
10:23 10.11.2025
100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "ТИГО":Важното е че са ПЪРВАТА!!!нация със апарат на Луната. Ти си срсоид, не мож го разбра по ради липса на национално достоинство и гордост
Коментиран от #112
10:24 10.11.2025
101 Ъъъъъъъъ
Артьом Дмитрук (украински депутат): Убийството на Зеленски наближава... Над 300 000 дезертьори се обръщат срещу него
.......
Лорънс Уилкерсън (полковник от САЩ): Зеленски ще бъде отстранен от власт може би още до края на 2025 г.
.........
Четири украински бригади са в капан в Покровск и Мирноград
Украинските сили признават, че градовете са напълно откъснати и в капан са четири украински бригади - 25-та, 37-ма, 155-та, 92-ра
.........
Сирски (началник на украинската армия): Покровск е под наш контрол! Имаме План Б и В
........
Александър Меркурис (британски експерт): След руските атаки срещу енергетиката, Западът осъзна, че всичко е било напразно
Според експерта, всичко, което съюзниците на Украйна успяха да постигнат, е катастрофално да изчерпят собствените си ьапаси и да докажат, че оръжия им са неспособни да се противопоставят на руския арсенал
...........
Та така ....Не всички са на "твърдо гориво"
Коментиран от #106
10:25 10.11.2025
102 Гадно
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.: То ест той Путин сили няма да довърши Украйна, но ще почне НАТО. Тоя е голем идиот
-;-
Този Идиот
Наркоман
Клоун
какъв още ..
направи на Луд Фюрера от Бункера!
Не напусна Киев, въпреки възможността Красната армия да освободи Киев на 27.02.2022 година и показа Нивото на Сделаното в СССР
А за 1300 дни Втората армия на Светот не можа да освободи поне 20 (звадесет)% от Несъществуващата Украйна!
Егати КЪШМЕРА са красноармейците , РуZZките Фердмаршали и КГБ Майора!
Коментиран от #151
10:26 10.11.2025
103 ТИГО
До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не бе, това е като филма "Полета на Кеприкорн 1"!! Лунохода е разходен из Азерската пустиня !
10:26 10.11.2025
104 Брендо
10:27 10.11.2025
105 Гост
Коментиран от #108
10:27 10.11.2025
107 Да, Москва
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ще е накрая с купоните, но в провинциите е така, особено в Далечния изток и в Крим. Щом спряха износа на бензин и солярка не е добре, вдигнаха и цените. Москва и Питер са витрината на РФ.
Коментиран от #109, #111
10:29 10.11.2025
108 Гадно
До коментар #105 от "Гост":Гост:Истина е ,че Зеленски изправи Путин пред безизходна ситуация и..
-;-
Пак ли този Путлер бил в безизходица бре!
Пак Ли Запада нападнал на СССР-то, бре?!
Пак ли все другите виновни за каквмото и да било в Четвъртия Райх?!?!?!
Коментиран от #110
10:30 10.11.2025
109 Пора
До коментар #107 от "Да, Москва":Путинова русия си отива.
10:30 10.11.2025
110 А где
До коментар #108 от "Гадно":СССР?
10:31 10.11.2025
111 Ъъъъъъъъ
До коментар #107 от "Да, Москва":Ти мисли за България, че след 21-ви ще се качим на колелетата.
10:32 10.11.2025
112 ТИГО
До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А ти имаш национална гордост с Руският луноход ?? Леле каква излагация ,какво сороско кви 5 лева мразя ви/ги безплатно русосекаквите дето викате слава на пиждин -чекиста ! Онзиии ако не беше Вернер Фон Браун да остави ракетите ФАУ в окупираната от СССР зона Луната ще я гледат през телескопа !Лунохода е достоен за национална гордост ,казваш? Да не си Руснак
Коментиран от #121, #132
10:33 10.11.2025
113 Тошо
До коментар #13 от "Точно":Много си надъхан бе човек.Кротни малко, спокойно, ще видим какво ще стане.
10:34 10.11.2025
114 Орк
10:34 10.11.2025
115 Тодоров
Коментиран от #122
10:35 10.11.2025
116 Шопее
До коментар #5 от "Шопо":Колко ракии удари от сабаалем??
10:36 10.11.2025
117 Спасение няма
До коментар #74 от "Дрът русофил":Дрът русофил: Само аз ли съм толкоз тъп че не фатам че Маскалия утече у каналя?...
-;-
Е-е-
има и още търи соросоиди които още при Къшмера пре Гостомел прозряха какъв Къшмер е Рашмахта!
Аз пък като гледах колоните зелени Джелеза на Рашмахта и не моженето да се стигне до Киев, се сетих че едно време нашите Бекапейци ни убеждамаха че имаме БНА само да опази Родината ни от Терците за примелно 1 час и после щеля да дойде Красната армия!
А сега Господарите казали ли са милионите левове за Военните,за колко часа трябва да задържат нещо си, и кога НАТО-то ще дойде да ни опази?!?!
Каквито ни бяха Другарите, не накива са и Господарите!
Сега с Нефтохима ще видим какво ще идпуснат!
Една време наприватизириха БГА, Балакт, Кремиковци и каквото можаха!
После Прасето било приключило с Булгартабак и КТБ-то и так далее и так далее.
Голема Кочина Сме. Добре че идва КОЛЕДА!
10:36 10.11.2025
118 То е ясно
10:36 10.11.2025
119 М да
До коментар #93 от "Д-р Марин Белев":О..., можеш сериозно да се изненадаш но в началото на 80-те години на миналият век в няколко сериозни западни военни колежи и академии тече преглед на решенията на Хитлер в хода на германо-съветската война и военните мъдреци стигат до доста озадачаващи на фона на масовите представи изводи. Така напримир оказва се че решението на Хитлер германската армия да стой на смърт на позиците си през зимата на 1941 г край Москва а не да отстъпва както настояват фелдмаршалите фн Бок и Браухич буквално спасява от разгром групата армии "Център" ( а възможно и цялата германска армия) по страшен дори от този през лятото на 1944 г в Беларусия. Така , че по-малко вярвай на пропагандата относно военните способности на Хитлер
Коментиран от #141
10:36 10.11.2025
120 Pyccкий Карлик
Коментиран от #125
10:37 10.11.2025
121 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "ТИГО":Не говорим за мойта национална гордост, тпк
Коментиран от #127, #130
10:38 10.11.2025
123 Наполеон стигна
До коментар #92 от "М да":от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4месеца. Сега Путин за 11г. e завзел 19,1% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 9м. само 8,1% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
Коментиран от #158
10:38 10.11.2025
124 Георги
10:39 10.11.2025
126 Ролан
10:40 10.11.2025
127 Pyccкий Карлик
До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Крим е Руски завинаги..."
Бе Крим засега може и да е руски, ма Сибирь сериозно плава към Китай, да ? 😁
Коментиран от #142
10:40 10.11.2025
128 путин Враг народу
10:41 10.11.2025
129 Алоууу
До коментар #13 от "Точно":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.
10:41 10.11.2025
130 О...
До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма нищо вечно на този свят, освен човешката глупост и руското варварство
Коментиран от #135
10:41 10.11.2025
132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "ТИГО":Вернер фон Браун беше пряк ръководител на космическата программа на сащ. А те какво щяха да правят без него?
Коментиран от #170
10:42 10.11.2025
133 Украинците Мозъкът на СССР
До коментар #125 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":След края на войната Украйна за 3 години ще надмине мизерна русия!
Коментиран от #138, #156
10:43 10.11.2025
134 Не кой си там
До коментар #91 от "ТИГО":Pioneer HPM-100 бяха и си остават едни от най-качествените тонколони, в началото на 80-те в Кореком струваха 3500 долара и бяха вкарани само три чифта, които се продадоха за два дни.
Коментиран от #161
10:43 10.11.2025
135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #130 от "О...":Няма нация избила на света повече хора от англичаните. Кой е по голям варварин?
Коментиран от #182
10:44 10.11.2025
136 Руската армия са
10:44 10.11.2025
137 Коментар
До коментар #5 от "Шопо":Не си ШОПО - "шопав" си
Ако не знаеш какво означава - потърси в интернет
10:45 10.11.2025
138 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #133 от "Украинците Мозъкът на СССР":Антонов не са украински самолети, след война та са преместени в Киев от Новосибирск. И другого е така
10:45 10.11.2025
140 голяма Ошибка
10:46 10.11.2025
141 Д-р Марин Белев
До коментар #119 от "М да":Твърдението, че решението на Хитлер „спасява група армии Център“ е частично вярно, но контекстът е значително изкривен. Ситуацията е спасена не само от заповедта на Хитлер, а и от екстремните зимни условия, изтощаването на Червената армия и разтегнатите линии на съветския тил.
Ако Вермахтът беше имал повече свобода за маневриране, локални изтегляния биха намалили загубите — заповедта на фюрера води до огромни жертви и изчерпване на резервите.
Хитлер не е бил пълен дилетант - все пак е бил ефрейтор в Първата световна война, така, че е имал някаква интуция и случайни стратегически проблясъци. Но неговата намеса във военните решения след 1941 г. обикновено води до катастрофи (Сталинград, Курск, Нормандия, Ардените). Реално ако не бяха капризите на Хитлер, Германия е имала значителни шансове за стабилизиране на фронтовете и макар и ограничена победа във Втората световна война.
Коментиран от #165, #173
10:46 10.11.2025
142 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #127 от "Pyccкий Карлик":По ваште опорки - сигурно. Там и Покровск е украински.
Коментиран от #184
10:47 10.11.2025
143 стоян георгиев
Коментиран от #148
10:47 10.11.2025
144 руска корупция
До коментар #139 от "Pyccкий Карлик":Е ,никой не може да надмине руското пиянство и руската корупция! Бензиностанция с външен клозет е русия!
Коментиран от #172
10:48 10.11.2025
145 Драгунов
10:48 10.11.2025
146 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
10:48 10.11.2025
147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #139 от "Pyccкий Карлик":Виж икономическите показатели на Русия, Златан запас, инфляция, ВВП и тогава говори.
Абе, късак, нали руска нация няма, а що се пишеш на Руски?
Коментиран от #150, #159
10:49 10.11.2025
148 мизерни руснаци
До коментар #143 от "стоян георгиев":За мизерните руснаци всички умни украински ръководители са наркомани и фашисти!
Коментиран от #154
10:51 10.11.2025
149 Град Козлодуй
10:51 10.11.2025
150 Pyccкий Карлик
До коментар #147 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...а що се пишеш на Руски?..."
Не, не пиша на руски.
Руския е диалект на Българския и това трябва да бъде записано в руската Конституция !!!
След капитулацията 😁👍
Коментиран от #153
10:53 10.11.2025
151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #102 от "Гадно":А защо да бърза, хахаахах.
Това не е само сво, това и втората студена война
10:53 10.11.2025
152 В. В. Путин
До коментар #44 от "безизходна ситуация ...":Е, мене кво ме засяга? Да не мислите, че ще го плащам на чи.фут.и.те като си приберем цялата територия?
Който дал, да си ги търси от този на когото е дал!!!
Аз само ще си попрвя територията! САМ!!!
10:55 10.11.2025
153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #150 от "Pyccкий Карлик":На литературен български се пише" Руски карлик"
Иначе е на литератерен руски.
За. Конституцията ме рассмя, много си прст, хахахах
10:56 10.11.2025
154 стоян георгиев
До коментар #148 от "мизерни руснаци":За всеки имбецил наркоманите и фашистите са номер едно. Те придават смисъл на празния живот на лумпена.
10:56 10.11.2025
155 Митев
10:56 10.11.2025
156 Хахахаха
До коментар #133 от "Украинците Мозъкът на СССР":По точното е алкохолиците на СССР.
10:56 10.11.2025
157 Евреина Зеленски
Коментиран от #164
10:57 10.11.2025
158 Е...
До коментар #123 от "Наполеон стигна":Е то на мислещата част на човечеството на целия свят отдавна е ясно че от руснаците войници на става. Първата "голяма" победа на Руската империя е във войната с Швеция 1700-1721. Воюват ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ. шведите са сами като тогава в държавата им флиза и Финландия, а руснаците си имат сериозни съюзници с Полша, която тогава включва и земи от днешна Украйна, Дания, тогава много по-значима сила отколкото е днес и Саксония котего е 1/3 от днешна Германия, които поемат по-голяма част от шведсите удари. А за загубените войни да не говорим:
Кримската 1854-1856,
Японската 1905
Първата световна,
Полско-съветската 1920,
Афганистанската.
Някой печелят благодарение на климата и подценената логистика от противника - Наполеон.
А други като Финландската 1939- 1940 и Втората световна 1941-1945 са си чисто и просто на 100% Пирови победи. Така че днешната им излагация не е изключение а Закономерност
10:58 10.11.2025
159 Pyccкий Карлик
До коментар #147 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...нали руска нация няма..."
Руска нация няма от 982г, когато умират последните основатели на Русия - Рурик, Руан, Руар, Руалд, Ингидид, Асколд, Холег, Дир. След тях вече не е Русия а някъв Монголо-ислямски улус, който съществува и до днес.
10:59 10.11.2025
160 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #166
10:59 10.11.2025
161 ТИГО
До коментар #134 от "Не кой си там":ТИ знаеш ама ония с Амфитона и Радиотехника S90 не знаят !
11:01 10.11.2025
162 Аз си мисля,
До коментар #13 от "Точно":че много преди последният руснак да остане, няма да има и никави живи укри, ама щом си рекъл😂😂😂
11:05 10.11.2025
163 леле мале
11:06 10.11.2025
164 Гадно
До коментар #157 от "Евреина Зеленски":Евреина Зеленски: Си свърши "добре" работата! Избиха милиони украинци,за който той така много"милееше"! Мръсен,долен,алчен,кръвожаден палячо! ...
-;-
А Фюрера да не би да не прати стотици хиляди руснаци на Фронта!
Глупав ленинградски кагебеец. Дано да сме живи да видим какво ще отреди Историята за Сталин, Брежнев и не знам кои се генерални секратери на КПСС.
А Фюрера даже не леше и Генерален Секретар.
Егати, откъде идвадиха Рашистите този кривокракия ТЪПАНАР!
11:06 10.11.2025
165 Сталин е споделил
До коментар #141 от "Д-р Марин Белев":с Хрушчов, че ако не е бил Ленд-лиза са щели пак да победят Германия, но за още 2 години война. От сегашна гледна точка американците имат атомна бомба лятото на 1945г. и ако руснаците воюваха още на своя територия неподпомагани от САЩ и ОК, войната щеше да я спечели САЩ с атомни бомби над Берлин и не знам още къде. Нямаше да има победа на СССР, Варшавски договор, социалистическа система, СИВ.
Коментиран от #171, #179
11:06 10.11.2025
166 Путлер може и да си вярва
До коментар #160 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Др.Тодор Живков 🇧🇬:
Укро и МАТЮ-вските плъхове в потрес..
-;-
Рашистите и бузлуджанските уроди пък са в ЕНТУСИАЗЪМ, нали!
11:07 10.11.2025
167 Вова Шушонин
11:07 10.11.2025
169 Иван
Коментиран от #174, #176
11:08 10.11.2025
171 Жуков
До коментар #165 от "Сталин е споделил":е казал,че и без западната помощ щели да влезнат в Берлин,само че на коне!
11:09 10.11.2025
172 ха ха ха ....
До коментар #144 от "руска корупция":То за това ли България е на картата на Европа нарисувана като външна тоалетна ??!!
А по статистика Българите са по големи пияници от руснаците ??!!
За бензина ще говорим след няколко месеца ....
11:10 10.11.2025
173 О...
До коментар #141 от "Д-р Марин Белев":О...., а германската армия не е изтощена и нейните снабдителни линии не са разтегнати. На всичкото отгоре са били и с летно-есенни униформи и гориво неприспособено за работа в зимни условия. Хитлер действително прави много грешки но ПОЛИТИЧЕСКИ. Чисто военните ме са били много малко, по-малко от тези на Сталин и на Чърчил. Най-голямата от тях е да отклони през август 1941 г. 2-ра танкова група на Гудериан и други сили от ГА "Център" към Киев вместо да продължат към Масква. И тази грешка може и да е била фатална. А след смърта му е много удобно загубилите войната оцелели германски генерали и фелдмаршали да хвърлят вината върху него, но всъщност в много от случайте те прикрито или даже открито саботират неговите заповеди.
11:10 10.11.2025
175 жик так
Коментиран от #177
11:12 10.11.2025
176 ТИГО
До коментар #169 от "Иван":Иване 3 дни и парад на 9 май !! А минаха ТРИ години !Как сме ?
11:13 10.11.2025
177 ТИГО
До коментар #175 от "жик так":тик так то и пиждин искаше 3 дни и парад на 9 май в Киев !Ма кво стана ....
11:14 10.11.2025
178 Видьо Видев
До коментар #2 от "Програмиста":Лично аз предпочитам Путлер да нападне някоя страна от НАТО. В отговор ще получи томахоук в Кремъл и войната в Украйна ще приключи веднага. Русия също ще приключи. Не забравяйте, че Путлер вече въведе купони и ергенски данък. Това, бензинът в русия да е с купони, могат да го направят само комунистите.Както в Куба захарта.
11:16 10.11.2025
179 М да
До коментар #165 от "Сталин е споделил":В никакъв случай. Съветския съюз в никакъв случай нямаше да спечели войната без съюзниците нито за 2 нито за 20 години. Що се отнася дали те биха могли сами да спечелят войната срещу Германия ако Съветският съюз беше капитулирал, то въпросът е спорен, но също по- вероятно не, но все пак не е ясно докрай , за разлика от обратната хипотеза. А какво казал Сталин......е той много грешни или откровено лъжливи неща е говорел.
11:17 10.11.2025
180 Лука
До коментар #2 от "Програмиста":Явно завиждаш !
11:17 10.11.2025
181 Путин е като хитлер но е в зародиш.
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украйна е член на ООН от 1945 г
11:21 10.11.2025
182 Въх
До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Грешка, има такова племе и то е руското. Виж това което няма е няма друг народ принудил десетки хиляди , възможно и стотици хиляди родители да заколват някое от децата си за да нахранят с плътта му останалите си деца за да ги спасят от гладна смърт. Такъв """"подвиг"""" е бил по-силите само на руското племе
11:22 10.11.2025
183 Маке Доньовец
До коментар #99 от "Аха":Ква половина, бре? Целиот Марс е земя исконно мАКедонска!!!
Нема барате там, ке пуцаме!
11:24 10.11.2025
184 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #142 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тя и луната я искат за руска но ще трябва да превземат и македония
11:27 10.11.2025