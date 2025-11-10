Володимир Зеленски: Путин е в безизходна ситуация

Президентът Володимир Зеленски не изключи възможността Русия да нападне една от страните от Европейския съюз още преди края на войната в Украйна, тъй като руският президент Владимир Путин се намира в "патова ситуация".

"Путин е в безизходна ситуация от гледна точка на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Затова тези неуспехи могат да го подтикнат да търси други територии", предупреди Зеленски в интервю за Guardian.

"Аз така мисля. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а после може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно", добави украинският президент.

Зеленски свърза поредицата от последни инциденти, при които руски дронове и изтребители нарушиха границите на източноевропейските страни-членки на НАТО - Полша, Румъния, Естония, с факта, че Русия не е успяла да постигне значителен напредък на фронта в Украйна.

Според него Русия вече води "хибридна война срещу Европа" и проверява здравината на червените линии на НАТО.