Новини
Свят »
Украйна »
Bild: Центърът на Покровск беше и най-вероятно остава под контрола на украинската армия
  Тема: Украйна

Bild: Центърът на Покровск беше и най-вероятно остава под контрола на украинската армия

6 Ноември, 2025 21:20 964 47

  • покровск-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

Руснаците никога не са държали центъра на град Покровск, няма как ВСУ да са го прочистили

Bild: Центърът на Покровск беше и най-вероятно остава под контрола на украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военният наблюдател на германския вестник Bild Юлиан Рьопке се съмнява в твърденията на ВСУ, че са прочистили центъра на Покровск от руските войски. Той коментира твърденията на 425-ти полк в социалната мрежа Х, пише Фокус.

В публикацията той цитира видео с поставянето на украинското знаме в този район, което вчера публикува 425-и отделен щурмов полк "Скеля“.

Рьопке отбелязва, че руснаците никога не са държали центъра на града и затова се съмнява в неговото прочистване от ВСУ.


"Центърът на Покровск беше – и най-вероятно остава – под контрола на Украйна. Руснаците никога не са влизали в този район, за да проведат акция със знамето. Украинците никога не са публикували видеозаписи на удари по руснаците в този район“, коментира ситуацията анализаторът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рьопке

    27 8 Отговор
    разправя, че укрите били лъжци. Хахаха

    21:23 06.11.2025

  • 2 Сатана Z

    21 12 Отговор
    Хубавото в случая е,че Укро нацистите могат да се бият с Руснаците от всички страни на 360 градуса.

    21:23 06.11.2025

  • 3 пешо

    22 9 Отговор
    те са там но живи няма да излезнат

    21:25 06.11.2025

  • 4 Демек укрите

    26 8 Отговор
    са заклещени в центъра.

    21:25 06.11.2025

  • 5 ОТ ДРУГАТА СЕДМИЦА

    30 6 Отговор
    Е ВЕЧЕ КРАСНОАРМЕЙСК

    Коментиран от #23

    21:25 06.11.2025

  • 6 Точна статия

    13 21 Отговор
    Разбира се че центъра на града е под Украински контрол. Има много видеа. Украинския президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение към Украинския народ публикува видео. Видеото не е за хора със слаби сърца. Украински десантчици от 425-ти полк слагат знамето на Украйна на центъра на Покровск а около тях са десетки трупове на руски агресори.

    21:25 06.11.2025

  • 7 Али

    7 18 Отговор
    Всички пусяги да стягатгъзяги за твърди тояги.

    21:25 06.11.2025

  • 8 Най-вероятно

    14 4 Отговор
    не са факти, а предположения, като % стойностно подкрепяме вероятността в полза на нашите. Политическа вероятност, а не факти от фронта.

    21:25 06.11.2025

  • 9 Ха дано, ама надали

    16 7 Отговор
    Най-вероятно, сигурно, бобът така сочи... Западът мина на заклинания и самозаблуди, което само показва невъобразимата му слабост.

    21:26 06.11.2025

  • 10 Пич

    19 7 Отговор
    А още по най баш вероятно , цялото НАТО и Енгланд станаха за срам и смях със нарко - президента на Украйна !!!

    Коментиран от #29

    21:26 06.11.2025

  • 11 Гориил

    20 8 Отговор
    Русия не бърза и се грижи за войниците си. Всички пътища за снабдяване на войските на НАТО са блокирани. Минимални доставки за украинските въоръжени сили (за да се избегне глад) са възможни с помощта на дронове през нощта. Но това само ще забави смазващото поражение с няколко седмици.

    21:26 06.11.2025

  • 12 Не е тайна

    21 16 Отговор
    В Покровск окупаторите имат големи проблеми...

    Коментиран от #26, #27

    21:27 06.11.2025

  • 13 Още новини от Украйна

    15 7 Отговор
    Според чуждестранни военни наблюдатели, изправянето на фронтовата линия вероятно ще започне веднага след превземането на Покровск. След това се очаква руската офанзива да се засили в района на Константиновка, след което фронтът ще се затвори и официално ще започне последната фаза на боевете за Донбас. Основните цели ще бъдат Дружковка, Славянск и Краматорск. Няма обаче абсолютна сигурност за щурм на Краматорск – градът има система от постоянни укрепления, подобна на Авдеевка, а почти всички мостове и естакади са минирани, така че щурмът на града не е задължителен. Напълно възможно е той да бъде обкръжен и всички сили да бъдат изцедени, както беше в случая с Покровск.

    Коментиран от #30

    21:27 06.11.2025

  • 14 Kaлпазанин

    12 7 Отговор
    Билд да ни разясни тогава какво правим с мишоците в центъра

    21:28 06.11.2025

  • 15 Фашистите

    14 8 Отговор
    Се крият в центъра на населените места зад гърбовете на редовите жители на покровск като ги ползват като чували с пясък! Така в във всяко населено място - ако бяха извън населените места до сега да са унищожени.

    21:28 06.11.2025

  • 16 БОЛШЕВИК

    13 8 Отговор
    Покровск е освободен, укрите една част вече са прочистени, другите са обградени.

    21:29 06.11.2025

  • 17 ?????

    6 5 Отговор
    Ха ха.
    Highly likely му викат на тва.
    Обичат го "свободните и независими" журналисти.

    21:29 06.11.2025

  • 18 Съветник

    7 15 Отговор
    Гледайте клиповете, ако ги публикуват! Масово изтребване на окупаторите в Покровск и около него...

    21:29 06.11.2025

  • 19 Евгений Онанегин

    7 15 Отговор
    ТААС съобщава за невиждани и грандиозни победи на Руската армия в района на външната тоалетна на кметството.

    Коментиран от #34

    21:31 06.11.2025

  • 20 Zахарова

    8 14 Отговор
    Помляха ни украинците

    21:32 06.11.2025

  • 21 Най вероятно!? Идете и вижте на място!

    14 6 Отговор
    Не пишете свободни съченения на базата на укропропаганда ами отидете и се убедете на място ...Путин покани всички журналисти! Но запада и Зеленски най много ги е страх от медийното поражение!

    21:32 06.11.2025

  • 22 име

    13 4 Отговор
    Беше преди малко повече от месец. Няма нито един сериозен канал за картографиране на военните действия да показва подобни фантазии. AMK mappings, Suriyak maps, Thorkill maps, Creamy caprice, Military Summary, на всички тях има единствено в североизточната част малка съпротива. А разпространетото днес видео от бандерите как развяват украинското знаме из различни части на града, е архивно, заснето предварително, преди време и се пуска именно за подхранване на пропагандата.

    21:32 06.11.2025

  • 23 ЗАБРАВИ ДА ДОБАВИШ,

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "ОТ ДРУГАТА СЕДМИЦА":

    ЧЕ СЪЩО ЩЕ Е И БЕЗ ВОДА, БЕЗ ТОК, НО ПЪК ЩЕ Е РАЗРУШЕН, РУСКИ И МИЗЕРЕН. ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ.

    21:34 06.11.2025

  • 24 Моча в калта

    6 8 Отговор
    Четвърта година уж Втарая и уж непобедима не може да превземе една Донецк област. Ватенките гинат гато мухи за села колкото Айтос, и Исперих. Гинат с милиони.

    21:34 06.11.2025

  • 25 име

    8 5 Отговор
    Другия вариант е бандерите да са пратили няколко несретници, чиято цел е самопдапсе промъкнат, да развеят знамена, да направят клипчета и да дъдни пропагандата. Такова акции са само жалък ПР, не показват ме имат контрол над съответните райони

    21:34 06.11.2025

  • 26 име

    9 16 Отговор

    До коментар #12 от "Не е тайна":

    Баце, пак повтарям, хубаво е да уточняваш, че подобни видеа не са сводка от развитието на военните действия, а отразяват нереалистичните цели на украинското командване. Т.е. цялото виео е един разказ за болните мисли на евроатлантиците и бандерите как биха искали да се развие контраатаката от север на покровската агломерация. Никой от сериозните канали за катографиране на военните действия, като AMK mapping, Suriyak maps, Thorkill maps или Creamy caprice не съобщават за подобно развитие на военните действия. Иначе благодаря за канала, ще го следя с интерес в следващите дни, да видя какво оправдание ще измислят когато няма как да не се признае, че покровския джоб е приключен.

    Коментиран от #37

    21:36 06.11.2025

  • 27 Викай, ура!

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Не е тайна":

    Медийните победи живеят един ден, максимум и после идва реалността, а тя е жестока.

    Коментиран от #32

    21:36 06.11.2025

  • 28 Механик

    9 4 Отговор
    Хубаво де. Центъра на Покровск може да е в украински ръце. Ама какво прави "центъра на Покровск" при положение, че околностите му са в руски ръце?
    как ще се снабдяват тия бандеровски орли с оръжие, храна, вода, медицина???
    Колко време могат тия да изкарат там?
    Руснаците ще ги заличат. Няма да има милост.

    Коментиран от #31, #33, #40

    21:37 06.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ццц

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Още новини от Украйна":

    С това темпо на руските алкохолици ще им трябват 70 години и стотина милиона солдати/смъртници/ да се доближат до Киев.

    21:38 06.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Верно е

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Викай, ура!":

    1 милион 140 хил ватенки са неутрализирани.

    Коментиран от #38

    21:39 06.11.2025

  • 33 Чети бе ТПК

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    И двата фланга са отрязани от спесчасти на ВСУ. Тази руска пропаганда ви поболя.

    21:40 06.11.2025

  • 34 Отзад сила

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Евгений Онанегин":

    Ще побият ли там Руското знаме ?

    21:40 06.11.2025

  • 35 До Стайков

    6 3 Отговор
    Руснаци няма и да се натиска да държат центъра на Покровск.
    Няма нужда.Плътна блокада още седмица,-и без снабдяване и БК укрите сами ще се передадат.

    Коментиран от #42, #44

    21:40 06.11.2025

  • 36 Мартин

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пак ли ти бе":

    Аз бих му го забил Ф Устата.

    21:41 06.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вицар

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Верно е":

    Това даже на запад вече не го казват, защото и най-захлупените знаят, колко е далеч от истината.

    21:43 06.11.2025

  • 39 Фейк на часа

    6 2 Отговор
    Няма как украинската армия да не контролира Покровск. Прави са френските журналисти. Също, според CNN, тази нощ се очаква огромно контранастъпление на Украйна, а утре ще има парад на победата на украинската армия на Червения Площад в Москва.

    21:44 06.11.2025

  • 40 Обективни истини

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Да се предават, аз това бих направил на секундата

    21:45 06.11.2025

  • 41 Мисирки отидете на място, после пишете!

    5 3 Отговор
    Стари снимки от миналата година се публикуват сега, за да заблудят господарите от Вашингтон и Брюксел, че барем се излъжат да пратят още една торба с пари и оръжия!))

    21:45 06.11.2025

  • 42 аz СВО Победа 80

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "До Стайков":

    Колега!Не ме излагай!Аз вече обявих,че градът днес е паднал.Пак ще ме обявят за глупакът на сайта!

    21:46 06.11.2025

  • 43 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    21:46 06.11.2025

  • 44 Ей как ги разбираш

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "До Стайков":

    Знаеш ли кога фюрера ка Путин им каза да го превземат Отдавна и офицерите жертват крепостните като мухи.

    21:46 06.11.2025

  • 45 гай Баньо

    2 0 Отговор
    УКРИТЕ ЛЪЖАТ КАТО ДЪРТИ ,,ПАЛЕСТИНЦИ ,, .

    21:46 06.11.2025

  • 46 Томио Окамура от Чехия

    0 0 Отговор
    е новият ръководител на долната камара на чешкия парламент, Камарата на депутатите, разпореди премахването на украинското знаме от сградата на парламента, където се вееше в знак на солидарност от 2022 г., наричайки този ход "определен символ". Окамура е казал "Това е определен символ. Украинското знаме беше свалено от сградата на Камарата на депутатите на Чешката република по моя заповед и това отне само няколко секунди"

    21:48 06.11.2025

  • 47 Механик

    0 0 Отговор
    Рекох да прочета коментарите. Не се изненадах, че нашият, форумен укро-трол се е възпалил до огнено-червено и почти се доближава до цвета на знамето на Ленин.
    Не бих искал да съм на негово място. Тежки дни и тежки нощи го очакват. По-лошото е, че той знае това. усеща колко е безпомощен и ритка с краченца като торен бръНбар , който е бил обърнат по гръб.
    Лека нощ, ВЪЗПАЛЕН! Спи спокойно .......вечния си сън!

    21:48 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания