Военният наблюдател на германския вестник Bild Юлиан Рьопке се съмнява в твърденията на ВСУ, че са прочистили центъра на Покровск от руските войски. Той коментира твърденията на 425-ти полк в социалната мрежа Х, пише Фокус.



В публикацията той цитира видео с поставянето на украинското знаме в този район, което вчера публикува 425-и отделен щурмов полк "Скеля“.



Рьопке отбелязва, че руснаците никога не са държали центъра на града и затова се съмнява в неговото прочистване от ВСУ.



Big surprise – at least to some. The center of #Pokrovsk was - and most likely still is - under Ukrainian control.



Russians never entered the area to do a flag stunt.



Ukrainian never posted footage of hitting Russians in that area.



Now we have a Ukrainian flag video. pic.twitter.com/iUBX5cW2uD — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 5, 2025

"Центърът на Покровск беше – и най-вероятно остава – под контрола на Украйна. Руснаците никога не са влизали в този район, за да проведат акция със знамето. Украинците никога не са публикували видеозаписи на удари по руснаците в този район“, коментира ситуацията анализаторът.