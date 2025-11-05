Новини
Le Monde: Западът не вземаше Русия насериозно и сбърка. Сега Москва има решаващо превъзходство

5 Ноември, 2025 04:56, обновена 5 Ноември, 2025 05:03 790 15

  русия
  запад
  армия

Москва има предимство по брой, огнева мощ и мобилизационни способности, смятат анализатори от Френския институт за международни отношения

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия има решаващо предимство по брой, огнева мощ и мобилизационни способности, а Европа трябва да стане по-силна, за да се изравни с Москва, заявиха пред Le Monde анализатори от Френския институт за международни отношения.

„Силата ѝ са въздушно-десантните операции с по-голям брой сухопътни сили от Европа“, цитира вестникът изследователя Димитрие Минич. „Русия има решително предимство по отношение на брой, огнева мощ и мобилизационни способности.“

Според него един от най-големите провали на Запада е, че не е взел Русия на сериозно.

На 25 септември The Washington Post, позовавайки се на говорител на НАТО, съобщи за невъзможността за противодействие на руските въоръжени сили, подчертавайки, че Русия има превес.

„Въпреки всички милиарди, които даваме на Украйна, се оказа невъзможно да ги спрем [руските въоръжени сили]“, каза дипломатът от НАТО.


Франция
  • 1 Делю Хайдутин

    10 17 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    Коментиран от #6

    05:06 05.11.2025

  • 2 Знаем, знаем... 🤔

    17 14 Отговор
    Почти 4 години рашистки мъки и 1 милион убити и осакатени рашисти в опити да се превземе 30% от Донбас.
    За Курска област Путлер изпроси над 10 хиляди севернокорейци и стотици ракети от Кимчо... Тотален провал на "СВО" без никакви шансове за успех по нито една от целите и...

    05:11 05.11.2025

  • 3 Дельо хайдутин

    13 10 Отговор
    Вече 4 години вися на дунава кат сопол. Погачите мухлясаха ,изкопах септипна яма за голяма нужда! А братята били още пред Вовчанск на 6 км.от границата си! А аз вися още на дунава! Ша си омеся вече главата!

    05:11 05.11.2025

  • 4 Да направим

    3 2 Отговор
    Мощен гей парад?

    Коментиран от #13

    05:11 05.11.2025

  • 5 Спомени

    11 6 Отговор
    Доньо Донев има една поредица, анимационни филмчета за тези трима лузъри на снимката. 😂

    05:13 05.11.2025

  • 6 Да е ясно!

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    На Путлера вярват само мaлoyмнитe рашисти и русофили.

    Коментиран от #8, #14

    05:27 05.11.2025

  • 7 Делю Хайдутин

    6 2 Отговор
    Но трябва да признаем, че единствено проссия превъзхожда запада само в, крематорки, тиня, алкохолици и евтини девачки!

    05:32 05.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да е ясно!":

    И това е вярно, те на друго няма на какво да се надяват, потомствено вечно гладни и съдрани!

    Коментиран от #10

    05:33 05.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор
    От блатната втарая остана само леш и скрап‼️

    05:34 05.11.2025

  • 10 цакаш конкуренцията

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ли МА

    05:35 05.11.2025

  • 11 Вярно е

    1 2 Отговор
    Русия има много старо желязо и много живо месо,с което може в следващите три-четири години да застели още една пета от територията на Украина.

    05:41 05.11.2025

  • 12 Споко, Франсетата имат

    1 0 Отговор
    Чуждестранният Легион, вива Микрон.❤️🇫🇷
    😆🤣😁

    05:45 05.11.2025

  • 13 А БАНАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да направим":

    ЩЕ ИМА ЛИ-ЧЕ МЪЖЕ НЯМА

    05:45 05.11.2025

  • 14 Вярвам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да е ясно!":

    на УРСУЛА ВЪВ ВАКСИНИТЕ

    05:49 05.11.2025

  • 15 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ТОВА МОЖЕ САМО ДА МЕ РАДВА ,ЧЕ КАКТО КАЗВАТ В ГОЛЕМИТЕ МАГАЗИНИ,ЧЕ ЕВРОТО ИДВА,ТАКА ЩЕ КАЗВАТ СЛЕД ТОВА ,ЧЕ БРАТУШКИТЕ ИДВАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ЗА ВИНАГИ ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТВАРИ!!!

    05:50 05.11.2025

