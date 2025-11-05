Русия има решаващо предимство по брой, огнева мощ и мобилизационни способности, а Европа трябва да стане по-силна, за да се изравни с Москва, заявиха пред Le Monde анализатори от Френския институт за международни отношения.
„Силата ѝ са въздушно-десантните операции с по-голям брой сухопътни сили от Европа“, цитира вестникът изследователя Димитрие Минич. „Русия има решително предимство по отношение на брой, огнева мощ и мобилизационни способности.“
Според него един от най-големите провали на Запада е, че не е взел Русия на сериозно.
На 25 септември The Washington Post, позовавайки се на говорител на НАТО, съобщи за невъзможността за противодействие на руските въоръжени сили, подчертавайки, че Русия има превес.
„Въпреки всички милиарди, които даваме на Украйна, се оказа невъзможно да ги спрем [руските въоръжени сили]“, каза дипломатът от НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
