"ISW: Русия променя правилата на бойното поле край Покровск"

Последните руски настъпления около Покровск бележат кулминацията на 21-месечната офанзива. Според анализа на Института за изследване на войната (ISW), успехите на Москва в този сектор се дължат основно на целенасочени действия срещу украинските дронове, предава News.bg.

Украинско подразделение, действащо в посока Покровск, съобщава, че руските сили ежедневно разгръщат около 100 малки огневи групи по до трима бойци, които системно претоварват украинските позиции и ограничават възможностите за използване на дронове.

Военният наблюдател Костянтин Машовец отбелязва, че Русия прилага специфични тактики, които отслабват координацията и ефективността на украинската отбрана.

Това съответства на наблюденията на ISW за нарастващата активност на руските инфилтрационни мисии. На 4 ноември Машовец разкри, че Русия е създала Център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“, насочен основно към борба с украинските оператори на дронове.

Въпреки това, руските методи не се оказват еднакво ефективни по цялата фронтова линия и засега не могат да бъдат широко приложени в други зони на бойни действия.

Опити за настъпление са регистрирани и край Купянск, но там руските сили не успяват да постигнат същото ниво на пробиви, което се наблюдава при Покровск - частично заради открития терен и ограничените човешки ресурси.

Геолокирани кадри от 3 и 4 ноември показват, че руските части продължават да напредват в северозападните, северните и североизточните райони на Покровск. Руски военни блогъри дори твърдят, че настъплението се е разширило отвъд документираните позиции.

Според украинския президент Володимир Зеленски, в района на Покровск действат около 300 руски войници, а близо 30% от активните бойни действия по фронта се водят именно там.

Украинските сили продължават отбранителните операции.

Главното управление на военното разузнаване (ГУР) съобщи, че на 31 октомври е извършена хеликоптерна атака западно от Покровск, а на 4 ноември е нанесен удар с дрон FP-2 по щаба на руския център „Рубикон“ в окупираната Авдеевка, при който са елиминирани руски офицери и оператори на дронове.

На 4 ноември президентът Владимир Путин подписа два закона, целящи улесняване на използването на резервите в условията на продължителна война с Украйна и при потенциален конфликт с НАТО.

Единият закон предвижда административните процеси по военна служба в Русия да се извършват целогодишно, вместо само през традиционните пролетни и есенни цикли. Новият режим влиза в сила на 1 януари 2026 г. и цели да ускори набора, медицинските прегледи и заседанията на наборните комисии.

Според ISW това решение ще помогне на Кремъл да преодолее бюрократичните пречки при мобилизацията и да увеличи числеността на армията по-ефективно.

Путин подписа и втори закон, изискващ активните резервисти да преминават специална подготовка за защита на критична инфраструктура в Русия.

Междувременно, руските сили продължават да извършват военни престъпления срещу цивилното население.

Украински източници съобщават, че на 3 ноември при село Крухляковка, североизточно от Борова, руски дрон е убил двама цивилни, които разхождали кучето си и носели бяло знаме. Украинските сили не са успели да евакуират или идентифицират телата.

Подобни действия нарушават международноправния принцип на разграничение, който забранява атаките срещу цивилни лица.

ISW подчертава, че руското военно командване системно допуска и дори насърчава подобни престъпления на бойното поле.