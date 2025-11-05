Новини
ISW: Русия променя правилата на бойното поле край Покровск
ISW: Русия променя правилата на бойното поле край Покровск

Институтът за изследване на войната отчита координирана руска стратегия, целяща надмощие на фронта и реорганизация на военната система

Последните руски настъпления около Покровск бележат кулминацията на 21-месечната офанзива. Според анализа на Института за изследване на войната (ISW), успехите на Москва в този сектор се дължат основно на целенасочени действия срещу украинските дронове, предава News.bg.

Украинско подразделение, действащо в посока Покровск, съобщава, че руските сили ежедневно разгръщат около 100 малки огневи групи по до трима бойци, които системно претоварват украинските позиции и ограничават възможностите за използване на дронове.

Военният наблюдател Костянтин Машовец отбелязва, че Русия прилага специфични тактики, които отслабват координацията и ефективността на украинската отбрана.

Това съответства на наблюденията на ISW за нарастващата активност на руските инфилтрационни мисии. На 4 ноември Машовец разкри, че Русия е създала Център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“, насочен основно към борба с украинските оператори на дронове.

Въпреки това, руските методи не се оказват еднакво ефективни по цялата фронтова линия и засега не могат да бъдат широко приложени в други зони на бойни действия.

Опити за настъпление са регистрирани и край Купянск, но там руските сили не успяват да постигнат същото ниво на пробиви, което се наблюдава при Покровск - частично заради открития терен и ограничените човешки ресурси.

Геолокирани кадри от 3 и 4 ноември показват, че руските части продължават да напредват в северозападните, северните и североизточните райони на Покровск. Руски военни блогъри дори твърдят, че настъплението се е разширило отвъд документираните позиции.

Според украинския президент Володимир Зеленски, в района на Покровск действат около 300 руски войници, а близо 30% от активните бойни действия по фронта се водят именно там.

Украинските сили продължават отбранителните операции.

Главното управление на военното разузнаване (ГУР) съобщи, че на 31 октомври е извършена хеликоптерна атака западно от Покровск, а на 4 ноември е нанесен удар с дрон FP-2 по щаба на руския център „Рубикон“ в окупираната Авдеевка, при който са елиминирани руски офицери и оператори на дронове.

На 4 ноември президентът Владимир Путин подписа два закона, целящи улесняване на използването на резервите в условията на продължителна война с Украйна и при потенциален конфликт с НАТО.

Единият закон предвижда административните процеси по военна служба в Русия да се извършват целогодишно, вместо само през традиционните пролетни и есенни цикли. Новият режим влиза в сила на 1 януари 2026 г. и цели да ускори набора, медицинските прегледи и заседанията на наборните комисии.

Според ISW това решение ще помогне на Кремъл да преодолее бюрократичните пречки при мобилизацията и да увеличи числеността на армията по-ефективно.

Путин подписа и втори закон, изискващ активните резервисти да преминават специална подготовка за защита на критична инфраструктура в Русия.

Междувременно, руските сили продължават да извършват военни престъпления срещу цивилното население.

Украински източници съобщават, че на 3 ноември при село Крухляковка, североизточно от Борова, руски дрон е убил двама цивилни, които разхождали кучето си и носели бяло знаме. Украинските сили не са успели да евакуират или идентифицират телата.

Подобни действия нарушават международноправния принцип на разграничение, който забранява атаките срещу цивилни лица.

ISW подчертава, че руското военно командване системно допуска и дори насърчава подобни престъпления на бойното поле.


  • 2 Ставайте

    12 48 Отговор
    на работа, копейки!

    Коментиран от #5, #22

    07:35 05.11.2025

  • 3 Кит

    63 10 Отговор
    Колко овъртолен начин да се каже " при Покровск е резня".
    А престъпниците в Киев, вместо да изтеглят момчетата от града, разказват басни за огромните руски загуби, докато руснаците избиват всичко живо из района...

    Коментиран от #74, #92, #101

    07:35 05.11.2025

  • 4 ВТРЪСНАХА МИ

    35 6 Отговор
    ТИЯ КУРАБИИКИ НЮ ЛАНДСКИ-да видим WAR MAP UKRAINE----some one did""t like it

    07:37 05.11.2025

  • 5 КО ПЕИКА

    30 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ставайте":

    ЧАКАМ КАЯ ДА МИ ПРАСНЕ УРСУЛСКА ВАКСИНА -ДАВАИ ТИ ПРЪВ

    07:39 05.11.2025

  • 6 Факт

    8 58 Отговор
    За град Покровск който е 60000 жители са дали 129000 жертви а се очаква да стигнат 200000. 250000 жертви
    Това е похвално за путин за превземането на цялата Украйна ше са
    Му необходими 227 милиона жертви и 189 години

    Коментиран от #17, #23, #28, #31, #71

    07:40 05.11.2025

  • 7 Христо

    37 4 Отговор
    Отново нищо не разбрах от поредния бълвоч, освен че Зеленото е казало, че е Покровск има 300 руски войници и боевете продължават...

    Коментиран от #63

    07:40 05.11.2025

  • 8 Как

    33 4 Отговор
    Аджеба,в район на военни действия,ще си разхождаш кучето,а няма да си се евакуирал…

    Коментиран от #60

    07:40 05.11.2025

  • 9 Бездомен Русофил

    5 24 Отговор
    Ляба вжен за народа
    На нож братя всички във огъня
    Ляб и Алкохол ще има на небето за всеки паднал в боя

    07:41 05.11.2025

  • 15 Мишел

    28 6 Отговор
    Руските части зачистват Покровск ( пропуснато от информацията на ISW)

    Коментиран от #20, #27

    07:44 05.11.2025

  • 17 И цял един народ

    7 34 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Ще погине заради болните имперски амбиции
    На едно параноично бункерно Джудже

    Коментиран от #40

    07:46 05.11.2025

  • 18 Мишел

    6 32 Отговор
    Но така промениха правилата, че над милион вати заминаха за крематорките в блатата, браво на трупин!

    07:47 05.11.2025

  • 19 Ъъъъъъъъъ

    30 6 Отговор
    Това са небивалици! Статията имам предвид. Ввчера бившият депутат от Върховната рада Игор Мосийчук сподели интересни подробности във видео блог, заявявайки:

    "Загубихме Покровск, а Мирноград е обкръжен, Зеленски не знае какво говори. Приятели, за съжаление, украинските въоръжени сили загубиха контрол над град Покровск... По-точно, съпротивата продължава в много малко зони в града, но като цяло градът е под контрола на руските въоръжени сили. Съседният Мирноград е обкръжен, а украинският гарнизон в Мирноградне може да го напусне.“

    Коментиран от #34

    07:47 05.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    7 23 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    "... Руските части зачистват Покровск..."

    В момента единственото което зачиствам е един окоп.
    Пъви ден резервист, една винтовка на трима души и една лопатка. Оправяйте се .....сказал мне Путин 😁

    07:48 05.11.2025

  • 21 Гост

    19 5 Отговор
    Рано събале, нормално Мислещия българин, отчита координирана Западна олелия, целяща да покаже, Едно голямо нищо! Едните говорят, другите си утилизират!! оФцете са хепи!!!

    07:48 05.11.2025

  • 22 Геро

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ставайте":

    Тук сме от тъмно, а онаа пияната още не легала, а ни обеща борш за какуска!

    07:48 05.11.2025

  • 23 Лавров

    9 25 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Моите дъщери са със Американки паспорти и живеят там Така че не ме интересува какво ще стане със Русия
    Важно и да си взимам заплатата от Путин а когато стане напечено ще избягам във Прогнилият запад

    07:49 05.11.2025

  • 24 Георгиев

    23 6 Отговор
    Тук пише, че в Покровск "действат 300 руски бойци" а в друга статия - че са 30000. Кое в вярното? А писаното за убийството от руснаци на двама души с бяло знаме , които разхождали кучето си, кърти мивки. Ако има убийство, то е от украинските нацисти. Те като видят бяло знаме при своите, стрелят и убиват. Да се свършва това чудо в Покровск и региона! Който от ВСУ се предаде, остава жив, това е по важно. Мъже трябват навсякъде, даже и за жените в хотелите на черноморието ни. Войната не е начин за развитие на цивилизацията.

    07:49 05.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Трол

    8 2 Отговор
    Сменили са лопатите с мотики.

    07:50 05.11.2025

  • 27 Ъъъъъъъъъ

    5 17 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    От толкова зачистване от втарая остана само леш и скрап, копейките за това реват гладни на умрело по бунищата!

    07:50 05.11.2025

  • 28 Кит

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Фактопосочвачо, напиши вярната стойност на руските загуби, моля те - а тя е 22 567 432,853/3/... руснаци унищожени при Покровск, не се излагай с тия занижени числа, това си е чист путинизъм!
    А когато четеш как при поредната размяна на тленни останки на загинали от двете страни руснаците предават на украинците 1000 техни, за да получат десетина свои - затваряй си очите силно! Тия факти са неправилни.
    И с бусификацията в Украйна - пак така, стискай здраво клепачите да не видят очичките ти неприемливите картинки!

    07:51 05.11.2025

  • 31 Демократ

    5 16 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Браво на Путин накрая ще напълни ромските махали със Рускини както през края на Комунизма

    07:51 05.11.2025

  • 32 Ако се питате защо тия тъпотии

    19 5 Отговор
    и лъжи, се налага да ги четете преписани от ISW, a не дирекно преписани от УНИАН и друг украински източник, ще ви обясня!:

    Идеята - независимо, че ISW ги е копнал дословно от украинските източници, прочетете че това е ДОКЛАД от "анализа на Института за изследване на войната базиран във Вашингтон", ще хване повече дикиш пред баламите. Ако още има такива!
    Е, сега вече знаете, защо!

    Коментиран от #42

    07:51 05.11.2025

  • 33 Русия няма ракети и се

    13 6 Отговор

    До коментар #25 от "Учуден":

    бият със сапьорски лопатки, а Покровск всъщност нямал никакво стратегическо значение за ВСУ се оказа.

    07:52 05.11.2025

  • 34 Копейкаа

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #36, #37

    07:52 05.11.2025

  • 35 Кит

    8 13 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара баршиша с ботокса!

    Коментиран от #39, #58

    07:52 05.11.2025

  • 36 Укро копiйка

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкаа":

    А на нас ква ни е далаверата?

    07:53 05.11.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкаа":

    Кило пелмени и пакет чай, но само на първо число вече ги обещават‼️

    07:54 05.11.2025

  • 38 Новото правило

    5 7 Отговор
    Първата вълна пушечно месо е винаги чуждестранни копейки 🤭

    07:54 05.11.2025

  • 39 Важното е контранаступа да върви

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Кит":

    и че Перемогата напредва.

    07:54 05.11.2025

  • 40 Освен, че е бункерно джудже

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "И цял един народ":

    е и зелен нарко потник.

    Коментиран от #80

    07:55 05.11.2025

  • 42 Или пък може би

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ако се питате защо тия тъпотии":

    автора на статията просто да не е добре с украинския език!?
    Та затова!
    Ама не вярвам много, това да е причината!

    07:58 05.11.2025

  • 43 Според

    8 5 Отговор
    Автора е достатъчно украинските военни да се преоблекат като цивилни , да вземат едно куче и да се разхождат под носа на руснаците събирайки информация или инфилтрирали се?!

    Коментиран от #52

    07:58 05.11.2025

  • 44 Хахахаха

    14 3 Отговор
    Както знаем в района на Покровск има около пет хиляди украински военни в обкръжение. А според украинците руснаците са триста човека,а сега кажете как тия триста руснака държат в тоя котел пет хиляди украинци.

    07:58 05.11.2025

  • 45 мхм

    15 3 Отговор
    Цитат: “руски дрон е убил двама цивилни, които разхождали кучето си и носели бяло знаме. Украинските сили не са успели да евакуират или идентифицират телата“. Украинската пропаганда е толкова гнусна, че няма на къде. В телеграма го имаше видеото от руския дрон, дядото и бабата отиваха към руските позиции с белия байрак и това явно много издразни украинските оператори на дронове, защото първо удариха дядото с байрака. Видеото е отвратително, потресващо и си личи злобата, с която укрите убиват всеки тръгнал да се предава дори и възрастни хора.

    08:01 05.11.2025

  • 46 Факт

    6 7 Отговор
    Руската армия превзе украинския град Донецк още през 2014г. Покровск се намира на само 56 километра от град Донецк!!!!!

    Коментиран от #48, #54

    08:04 05.11.2025

  • 47 Факт

    5 11 Отговор
    Това е цел на Империята на злото от векове, но България винаги е оцелявала, сега искат да унищожат цяла Украйна, но няма да им позволим, защото после е ред на нас и на цяла Европа. А Захарова, говорителката на въшното им министерство казваше, който мисли, че ще нападнем Украйна е луд човек?! То се видя, кой е лудия - Путлер! Ама защо не му облекат усмирителна риза и да го закарт в специализирано заведение, по-добре да не го глезят, ами направо да излечат света от този злодей!

    08:06 05.11.2025

  • 48 Абе

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Единствения верен факт е че си забрвил да си изпиеш илачите на време.

    08:07 05.11.2025

  • 49 Накратко

    4 8 Отговор
    Окупаторите мощно "напредват" към... крематориумите и концертите на Кобзон. ВСУ им съдейства напълно...

    08:07 05.11.2025

  • 50 чекисть..

    8 3 Отговор
    Личи си че сирскио е възпитаник на старата съветска школа,тя е била добра за времето си и за това бандерско си отива-оти не всичко става с пари и санкций..вече сме 21 век и това масковците го разбраха най добре защото сталь се калява докато е гореща т.е. на биткаджиското поле

    08:10 05.11.2025

  • 51 Натопорчо

    5 2 Отговор
    Ставаме и ще те работим,а ти 🇮🇱🏳️‍🌈 сваляйки гащите ,мажи г@за със свинска мас и се навеждай.

    08:12 05.11.2025

  • 52 Украйнците са тръгнали да се предават

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "Според":

    но украински дронове са ги убили. Бялото знаме точно означава - предаване!
    Видеото е от руски дрон и е пуснато в нета от руснаци.
    Но британското разузнаване е измислило наратива и са задължили медиите да разпространяват "новото значение" на бялото знаме!

    Също както: "(ГУР) съобщи, че на 31 октомври е извършена хеликоптерна атака западно от Покровск", а всъщност видео от руски дрон показва че всичките 11 спец-наз на Буданов, са избити на момента.

    08:13 05.11.2025

  • 53 двама цивилни

    7 1 Отговор
    "двама цивилни, които разхождали кучето си и носели бяло знаме" - е това вече не е истина! Колко ли ниско може да падне Институтът за изследване на войната...

    Коментиран от #55

    08:14 05.11.2025

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    От руснак войник не става господине.

    08:16 05.11.2025

  • 55 Йосиф Кобзон

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "двама цивилни":

    Двама? При мен са по 1000 на ден.

    08:17 05.11.2025

  • 56 Грую

    2 1 Отговор
    по трима, на снимката: четирима. единият е шефа, ама се чудя кой

    08:18 05.11.2025

  • 57 лиз ач евроатлантик

    6 3 Отговор
    Дааа,центаджиите квичат на умряло.Коментарии на интелектуално ниво трети клас ,значи нещата вървят доста добре за руснаците!

    08:18 05.11.2025

  • 60 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    гледах видеото. Мъж с бяло значе носеше кучето си , а зад него , на около 50 м. вървеше старец с раница. Двамата вървяха към РУСКИТЕ позиции. Дронът уби първия мъж. Старецът се приближи и се прекръсти три пъти. След секунди дрон уби и него. Познай от раз кой ги уби.

    08:23 05.11.2025

  • 62 оня с коня

    3 2 Отговор
    Глад мори добитъка , днес прегладнелите галкини корморани отрано са пуснати на паша да понатрупат запаси ,че се очертава дълга ,студена и гладна зима ,а местата около кофите на ресторанта на шеф Ангелов отдавна са резервирани за най преданните от тях .

    08:25 05.11.2025

  • 63 Наблюдател

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Христо":

    Който гледа забранените нам медии, е своевременно и правилно осведомен какво се случва в действителност по света.

    08:26 05.11.2025

  • 65 Учуден

    4 3 Отговор
    А защо за 4 години умряха 1,5 руснаци?

    08:28 05.11.2025

  • 68 Механик

    5 3 Отговор
    Колко много думи сте изписали, само и само да кажете, че Покровск е у киреча вече.
    п.п.
    Както и цялата украина, впрочем.

    Коментиран от #76

    08:32 05.11.2025

  • 69 Готов за бой

    3 3 Отговор
    Доста на брой укросволлоч е обградена в Покровск,сега следва яко и безмилостно т..пане ,азовци ,мазовци ,айдари ,гайдари всичко под ножа или за превъзпитаване в Колима .

    08:33 05.11.2025

  • 70 Към ФАКТ

    1 2 Отговор
    В първоначалното обкръжение участвуваха 11 хиляде Руснаци. Сежа прие зачистването - трста.
    Откъде ги взе тези 12900.? Май доста лъжеш.

    08:33 05.11.2025

  • 71 Амии

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Факта е че все много смятате, а пък труповете все не излизат - що така?

    08:35 05.11.2025

  • 73 АЗОВ

    2 3 Отговор
    Режат руски тикви в Покровск вече трети месец.

    Коментиран от #90

    08:38 05.11.2025

  • 74 Баба Мара

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Явно младите украиците се сражават срещу руски старци /Е ми Защо след руската армия вървят коли екарисажи може би да няма загинали а само изгоряли /Вече трета година / според руски подлоги / все напредва / Хитлер за една година стигна до Москва А ВЕЛИКАТА РУСКА АРМИЯ ВЕЧЕ ТРИ ГОДИНИ ИЗНАСЯ ОТ УКРАИНА ПЕЧКИ БОИЛЕРИ ПЕРАЛНИ НАЙ ЦЕННИТЕ РАБОТИ ЗА РУСКИТЕ ХОРА

    08:38 05.11.2025

  • 75 Механик

    2 3 Отговор
    "ISW: Русия променя правилата на бойното поле край Покровск"
    Демек: "Моля другарко! Бате ме бие."
    А па аз си мисля, че на укрите им се разказва играта, направо.а

    08:39 05.11.2025

  • 77 През ВСВ

    2 2 Отговор
    Русия стигна от Москва до Берлин за четири години.
    Днес Путин за същия период стигна от Донецк до....Покровск

    Коментиран от #83

    08:40 05.11.2025

  • 78 Майор Мишев

    2 2 Отговор
    След 3 неуспешни мисии за спасяване на висши на- тю -тю-тюфски офицери попаднали в обкръжение в Покровск и Збр блаек хоок дали фира ,най вероятно ще бъдат разстреляни и телата им изгорени ,за да няма следа .Елементарно ,рискове на професията .

    Коментиран от #82

    08:41 05.11.2025

  • 79 Навън пак дъжд запръска

    2 0 Отговор
    никМеханик дедовият ми ще отръска.

    08:41 05.11.2025

  • 80 Народа казва

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Освен, че е бункерно джудже":

    По добре млад мъж наркоман отколкото дъртак пияница и алкохолик Които е в бункера с пампирси/

    Коментиран от #98

    08:42 05.11.2025

  • 81 Тоя ПОКРОВСК

    2 0 Отговор
    Не го ли превзеха преди месец путинистите.

    Коментиран от #91

    08:42 05.11.2025

  • 82 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Майор Мишев":

    Дай снимка на ВИСШ натовски офицер в Покровск, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #86, #89

    08:43 05.11.2025

  • 83 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "През ВСВ":

    А защо умряха един милион0и половина русначета?
    А защо в Русия строят най-големият крематоруим в света? А?

    08:43 05.11.2025

  • 84 МерКурий

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Да де":

    Кво Да де бе подай ..3,освен това друго можеш ли да подаваш ?

    08:43 05.11.2025

  • 85 Механик

    2 2 Отговор
    Песен за украина:

    Заминаваш си бавно, заминаваш си бавно...
    неусетно почти.
    Много видимо днес, много видимо днес...
    даже Киеф гори.

    08:44 05.11.2025

  • 86 Майор Мишев

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Я пъ тоа":

    Така ми казаха да лъжа.

    08:45 05.11.2025

  • 87 Путине, Путине...

    1 2 Отговор
    Загроби са в Покровск......стана за смях бре....С едно градче три месеца са мъчиш.

    Коментиран от #99

    08:45 05.11.2025

  • 88 Путинистче идиотче

    1 0 Отговор
    Избиват ни като плъхове в Покровск.....ама има мегдан за още.

    08:47 05.11.2025

  • 89 Майор Мишев

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Я пъ тоа":

    Елементарно Уотсън ,снимки няма да има защото телата им ще бъдат изгорени ,както на един австрийски художник с малки мустачки през 1945г.Никой така за тоя дето куатти гората не прахосва 3 хеликоптера блаек хоок .

    Коментиран от #97

    08:47 05.11.2025

  • 90 магаданець..

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "АЗОВ":

    От три хиляди бандерски азовци от мариуполе..изпратени от масковците на екскурзия в рудниците на нагадане..са останали около триста спартантцев на зеленио мухал,но след чнг они уже не будеть..с ножками вперьод у самальота за сирскио

    08:48 05.11.2025

  • 91 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Тоя ПОКРОВСК":

    Аз превзех Украйна преди три години. Не ме следиш явно.

    Коментиран от #94

    08:48 05.11.2025

  • 92 Що за стратегия хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Някой знае ли защо Путин стигна Киев, обгради го и аха да свърши войната до дни, реши да побягне на 3000 км на изток и да започне да атакува от Русия с милиони жертви от страна на Русия?

    08:48 05.11.2025

  • 93 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Навън когато дъжд запръска,никМеханик яко ще ме изтряска .

    08:49 05.11.2025

  • 94 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Механик":

    Що тогава ВСУ избива руснаците като плъхове и днес.

    08:49 05.11.2025

  • 95 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Кво стана бре ???!
    Шътдоун.... А ???!
    И на ISW - то ли зеха а плащат с копейки ???!

    ама в покровск, пардоне моа Красноармейск не е Шътдоун а си е на баш
    Шут и Аут........

    08:50 05.11.2025

  • 96 Eлементарно

    1 0 Отговор
    Реално погледнато руснаците отиват на война заради Русия! Я ... намерете ми един българин , който по собствена воля ще вземе оръжие за зашитата на родината ! И кой ще защитава ? - Няма поколение, родителите му измрели, родата пръсната по европа ,... кого да защитава? Боко, тиквата , шишо, орела, разните теменужки и мушанки - калинки? Да бе !

    08:50 05.11.2025

  • 97 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Майор Мишев":

    Путинягата да не са похвали с избити ВИСШИ натовски офицери в Покровск....да не верваш.

    08:51 05.11.2025

  • 98 брадатото джудже Белоноско

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Народа казва":

    Не си прави майтап с мен,че веднага влизаш в списъка Миротворец,а България наши хора под път и над път .

    08:51 05.11.2025

  • 99 вова..

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Путине, Путине...":

    Ама пък за тва..палиме котело за над десет хиляди хлопци на сирскио в покровскье и купиянске..специално за бгфеновете на зеления мухал будуть баночки с бандерское кяпчоное мясо..

    Коментиран от #102

    08:53 05.11.2025

  • 100 Русначе

    0 0 Отговор
    Явно ни избиват масова, щом путинягата обяви целогодишна мобилизация

    08:54 05.11.2025

  • 101 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Резня, да. Град от 60 хиляди души преди войната, и 120 хиляди руски жертви за окупацията му! Ухуууу пабеда.

    08:54 05.11.2025

  • 102 Я от тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "вова..":

    То от котли,чували, обкръжения, руския башибозук са мъчи с Украйна вече четвърта година.

    08:56 05.11.2025

