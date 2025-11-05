"ISW: Русия променя правилата на бойното поле край Покровск"

Последните руски настъпления около Покровск бележат кулминацията на 21-месечната офанзива. Според анализа на Института за изследване на войната (ISW), успехите на Москва в този сектор се дължат основно на целенасочени действия срещу украинските дронове, предава News.bg.
Украинско подразделение, действащо в посока Покровск, съобщава, че руските сили ежедневно разгръщат около 100 малки огневи групи по до трима бойци, които системно претоварват украинските позиции и ограничават възможностите за използване на дронове.
Военният наблюдател Костянтин Машовец отбелязва, че Русия прилага специфични тактики, които отслабват координацията и ефективността на украинската отбрана.
Това съответства на наблюденията на ISW за нарастващата активност на руските инфилтрационни мисии. На 4 ноември Машовец разкри, че Русия е създала Център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“, насочен основно към борба с украинските оператори на дронове.
Въпреки това, руските методи не се оказват еднакво ефективни по цялата фронтова линия и засега не могат да бъдат широко приложени в други зони на бойни действия.
Опити за настъпление са регистрирани и край Купянск, но там руските сили не успяват да постигнат същото ниво на пробиви, което се наблюдава при Покровск - частично заради открития терен и ограничените човешки ресурси.
Геолокирани кадри от 3 и 4 ноември показват, че руските части продължават да напредват в северозападните, северните и североизточните райони на Покровск. Руски военни блогъри дори твърдят, че настъплението се е разширило отвъд документираните позиции.
Според украинския президент Володимир Зеленски, в района на Покровск действат около 300 руски войници, а близо 30% от активните бойни действия по фронта се водят именно там.
Украинските сили продължават отбранителните операции.
Главното управление на военното разузнаване (ГУР) съобщи, че на 31 октомври е извършена хеликоптерна атака западно от Покровск, а на 4 ноември е нанесен удар с дрон FP-2 по щаба на руския център „Рубикон“ в окупираната Авдеевка, при който са елиминирани руски офицери и оператори на дронове.
На 4 ноември президентът Владимир Путин подписа два закона, целящи улесняване на използването на резервите в условията на продължителна война с Украйна и при потенциален конфликт с НАТО.
Единият закон предвижда административните процеси по военна служба в Русия да се извършват целогодишно, вместо само през традиционните пролетни и есенни цикли. Новият режим влиза в сила на 1 януари 2026 г. и цели да ускори набора, медицинските прегледи и заседанията на наборните комисии.
Според ISW това решение ще помогне на Кремъл да преодолее бюрократичните пречки при мобилизацията и да увеличи числеността на армията по-ефективно.
Путин подписа и втори закон, изискващ активните резервисти да преминават специална подготовка за защита на критична инфраструктура в Русия.
Междувременно, руските сили продължават да извършват военни престъпления срещу цивилното население.
Украински източници съобщават, че на 3 ноември при село Крухляковка, североизточно от Борова, руски дрон е убил двама цивилни, които разхождали кучето си и носели бяло знаме. Украинските сили не са успели да евакуират или идентифицират телата.
Подобни действия нарушават международноправния принцип на разграничение, който забранява атаките срещу цивилни лица.
ISW подчертава, че руското военно командване системно допуска и дори насърчава подобни престъпления на бойното поле.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ставайте
Коментиран от #5, #22
07:35 05.11.2025
3 Кит
А престъпниците в Киев, вместо да изтеглят момчетата от града, разказват басни за огромните руски загуби, докато руснаците избиват всичко живо из района...
Коментиран от #74, #92, #101
07:35 05.11.2025
4 ВТРЪСНАХА МИ
07:37 05.11.2025
5 КО ПЕИКА
До коментар #2 от "Ставайте":ЧАКАМ КАЯ ДА МИ ПРАСНЕ УРСУЛСКА ВАКСИНА -ДАВАИ ТИ ПРЪВ
07:39 05.11.2025
6 Факт
Това е похвално за путин за превземането на цялата Украйна ше са
Му необходими 227 милиона жертви и 189 години
Коментиран от #17, #23, #28, #31, #71
07:40 05.11.2025
7 Христо
Коментиран от #63
07:40 05.11.2025
8 Как
Коментиран от #60
07:40 05.11.2025
9 Бездомен Русофил
На нож братя всички във огъня
Ляб и Алкохол ще има на небето за всеки паднал в боя
07:41 05.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
Коментиран от #20, #27
07:44 05.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И цял един народ
До коментар #6 от "Факт":Ще погине заради болните имперски амбиции
На едно параноично бункерно Джудже
Коментиран от #40
07:46 05.11.2025
18 Мишел
07:47 05.11.2025
19 Ъъъъъъъъъ
"Загубихме Покровск, а Мирноград е обкръжен, Зеленски не знае какво говори. Приятели, за съжаление, украинските въоръжени сили загубиха контрол над град Покровск... По-точно, съпротивата продължава в много малко зони в града, но като цяло градът е под контрола на руските въоръжени сили. Съседният Мирноград е обкръжен, а украинският гарнизон в Мирноградне може да го напусне.“
Коментиран от #34
07:47 05.11.2025
20 Pyccкий Карлик
До коментар #15 от "Мишел":"... Руските части зачистват Покровск..."
В момента единственото което зачиствам е един окоп.
Пъви ден резервист, една винтовка на трима души и една лопатка. Оправяйте се .....сказал мне Путин 😁
07:48 05.11.2025
21 Гост
07:48 05.11.2025
22 Геро
До коментар #2 от "Ставайте":Тук сме от тъмно, а онаа пияната още не легала, а ни обеща борш за какуска!
07:48 05.11.2025
23 Лавров
До коментар #6 от "Факт":Моите дъщери са със Американки паспорти и живеят там Така че не ме интересува какво ще стане със Русия
Важно и да си взимам заплатата от Путин а когато стане напечено ще избягам във Прогнилият запад
07:49 05.11.2025
24 Георгиев
07:49 05.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Трол
07:50 05.11.2025
27 Ъъъъъъъъъ
До коментар #15 от "Мишел":От толкова зачистване от втарая остана само леш и скрап, копейките за това реват гладни на умрело по бунищата!
07:50 05.11.2025
28 Кит
До коментар #6 от "Факт":Фактопосочвачо, напиши вярната стойност на руските загуби, моля те - а тя е 22 567 432,853/3/... руснаци унищожени при Покровск, не се излагай с тия занижени числа, това си е чист путинизъм!
А когато четеш как при поредната размяна на тленни останки на загинали от двете страни руснаците предават на украинците 1000 техни, за да получат десетина свои - затваряй си очите силно! Тия факти са неправилни.
И с бусификацията в Украйна - пак така, стискай здраво клепачите да не видят очичките ти неприемливите картинки!
07:51 05.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Демократ
До коментар #6 от "Факт":Браво на Путин накрая ще напълни ромските махали със Рускини както през края на Комунизма
07:51 05.11.2025
32 Ако се питате защо тия тъпотии
Идеята - независимо, че ISW ги е копнал дословно от украинските източници, прочетете че това е ДОКЛАД от "анализа на Института за изследване на войната базиран във Вашингтон", ще хване повече дикиш пред баламите. Ако още има такива!
Е, сега вече знаете, защо!
Коментиран от #42
07:51 05.11.2025
33 Русия няма ракети и се
До коментар #25 от "Учуден":бият със сапьорски лопатки, а Покровск всъщност нямал никакво стратегическо значение за ВСУ се оказа.
07:52 05.11.2025
34 Копейкаа
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":А на нас каква ни е далаверата?
Коментиран от #36, #37
07:52 05.11.2025
35 Кит
Коментиран от #39, #58
07:52 05.11.2025
36 Укро копiйка
До коментар #34 от "Копейкаа":А на нас ква ни е далаверата?
07:53 05.11.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "Копейкаа":Кило пелмени и пакет чай, но само на първо число вече ги обещават‼️
07:54 05.11.2025
38 Новото правило
07:54 05.11.2025
39 Важното е контранаступа да върви
До коментар #35 от "Кит":и че Перемогата напредва.
07:54 05.11.2025
40 Освен, че е бункерно джудже
До коментар #17 от "И цял един народ":е и зелен нарко потник.
Коментиран от #80
07:55 05.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Или пък може би
До коментар #32 от "Ако се питате защо тия тъпотии":автора на статията просто да не е добре с украинския език!?
Та затова!
Ама не вярвам много, това да е причината!
07:58 05.11.2025
43 Според
Коментиран от #52
07:58 05.11.2025
44 Хахахаха
07:58 05.11.2025
45 мхм
08:01 05.11.2025
46 Факт
Коментиран от #48, #54
08:04 05.11.2025
47 Факт
08:06 05.11.2025
48 Абе
До коментар #46 от "Факт":Единствения верен факт е че си забрвил да си изпиеш илачите на време.
08:07 05.11.2025
49 Накратко
08:07 05.11.2025
50 чекисть..
08:10 05.11.2025
51 Натопорчо
08:12 05.11.2025
52 Украйнците са тръгнали да се предават
До коментар #43 от "Според":но украински дронове са ги убили. Бялото знаме точно означава - предаване!
Видеото е от руски дрон и е пуснато в нета от руснаци.
Но британското разузнаване е измислило наратива и са задължили медиите да разпространяват "новото значение" на бялото знаме!
Също както: "(ГУР) съобщи, че на 31 октомври е извършена хеликоптерна атака западно от Покровск", а всъщност видео от руски дрон показва че всичките 11 спец-наз на Буданов, са избити на момента.
08:13 05.11.2025
53 двама цивилни
Коментиран от #55
08:14 05.11.2025
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "Факт":От руснак войник не става господине.
08:16 05.11.2025
55 Йосиф Кобзон
До коментар #53 от "двама цивилни":Двама? При мен са по 1000 на ден.
08:17 05.11.2025
56 Грую
08:18 05.11.2025
57 лиз ач евроатлантик
08:18 05.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ами
До коментар #8 от "Как":гледах видеото. Мъж с бяло значе носеше кучето си , а зад него , на около 50 м. вървеше старец с раница. Двамата вървяха към РУСКИТЕ позиции. Дронът уби първия мъж. Старецът се приближи и се прекръсти три пъти. След секунди дрон уби и него. Познай от раз кой ги уби.
08:23 05.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 оня с коня
08:25 05.11.2025
63 Наблюдател
До коментар #7 от "Христо":Който гледа забранените нам медии, е своевременно и правилно осведомен какво се случва в действителност по света.
08:26 05.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Учуден
08:28 05.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Механик
п.п.
Както и цялата украина, впрочем.
Коментиран от #76
08:32 05.11.2025
69 Готов за бой
08:33 05.11.2025
70 Към ФАКТ
Откъде ги взе тези 12900.? Май доста лъжеш.
08:33 05.11.2025
71 Амии
До коментар #6 от "Факт":Факта е че все много смятате, а пък труповете все не излизат - що така?
08:35 05.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 АЗОВ
Коментиран от #90
08:38 05.11.2025
74 Баба Мара
До коментар #3 от "Кит":Явно младите украиците се сражават срещу руски старци /Е ми Защо след руската армия вървят коли екарисажи може би да няма загинали а само изгоряли /Вече трета година / според руски подлоги / все напредва / Хитлер за една година стигна до Москва А ВЕЛИКАТА РУСКА АРМИЯ ВЕЧЕ ТРИ ГОДИНИ ИЗНАСЯ ОТ УКРАИНА ПЕЧКИ БОИЛЕРИ ПЕРАЛНИ НАЙ ЦЕННИТЕ РАБОТИ ЗА РУСКИТЕ ХОРА
08:38 05.11.2025
75 Механик
Демек: "Моля другарко! Бате ме бие."
А па аз си мисля, че на укрите им се разказва играта, направо.а
08:39 05.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 През ВСВ
Днес Путин за същия период стигна от Донецк до....Покровск
Коментиран от #83
08:40 05.11.2025
78 Майор Мишев
Коментиран от #82
08:41 05.11.2025
79 Навън пак дъжд запръска
08:41 05.11.2025
80 Народа казва
До коментар #40 от "Освен, че е бункерно джудже":По добре млад мъж наркоман отколкото дъртак пияница и алкохолик Които е в бункера с пампирси/
Коментиран от #98
08:42 05.11.2025
81 Тоя ПОКРОВСК
Коментиран от #91
08:42 05.11.2025
82 Я пъ тоа
До коментар #78 от "Майор Мишев":Дай снимка на ВИСШ натовски офицер в Покровск, че нещо не са разбра.
Коментиран от #86, #89
08:43 05.11.2025
83 Учуден
До коментар #77 от "През ВСВ":А защо умряха един милион0и половина русначета?
А защо в Русия строят най-големият крематоруим в света? А?
08:43 05.11.2025
84 МерКурий
До коментар #76 от "Да де":Кво Да де бе подай ..3,освен това друго можеш ли да подаваш ?
08:43 05.11.2025
85 Механик
Заминаваш си бавно, заминаваш си бавно...
неусетно почти.
Много видимо днес, много видимо днес...
даже Киеф гори.
08:44 05.11.2025
86 Майор Мишев
До коментар #82 от "Я пъ тоа":Така ми казаха да лъжа.
08:45 05.11.2025
87 Путине, Путине...
Коментиран от #99
08:45 05.11.2025
88 Путинистче идиотче
08:47 05.11.2025
89 Майор Мишев
До коментар #82 от "Я пъ тоа":Елементарно Уотсън ,снимки няма да има защото телата им ще бъдат изгорени ,както на един австрийски художник с малки мустачки през 1945г.Никой така за тоя дето куатти гората не прахосва 3 хеликоптера блаек хоок .
Коментиран от #97
08:47 05.11.2025
90 магаданець..
До коментар #73 от "АЗОВ":От три хиляди бандерски азовци от мариуполе..изпратени от масковците на екскурзия в рудниците на нагадане..са останали около триста спартантцев на зеленио мухал,но след чнг они уже не будеть..с ножками вперьод у самальота за сирскио
08:48 05.11.2025
91 Механик
До коментар #81 от "Тоя ПОКРОВСК":Аз превзех Украйна преди три години. Не ме следиш явно.
Коментиран от #94
08:48 05.11.2025
92 Що за стратегия хахах
До коментар #3 от "Кит":Някой знае ли защо Путин стигна Киев, обгради го и аха да свърши войната до дни, реши да побягне на 3000 км на изток и да започне да атакува от Русия с милиони жертви от страна на Русия?
08:48 05.11.2025
93 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:49 05.11.2025
94 Я пъ тоа
До коментар #91 от "Механик":Що тогава ВСУ избива руснаците като плъхове и днес.
08:49 05.11.2025
95 Хи хи хи
Шътдоун.... А ???!
И на ISW - то ли зеха а плащат с копейки ???!
ама в покровск, пардоне моа Красноармейск не е Шътдоун а си е на баш
Шут и Аут........
08:50 05.11.2025
96 Eлементарно
08:50 05.11.2025
97 Я пъ тоа
До коментар #89 от "Майор Мишев":Путинягата да не са похвали с избити ВИСШИ натовски офицери в Покровск....да не верваш.
08:51 05.11.2025
98 брадатото джудже Белоноско
До коментар #80 от "Народа казва":Не си прави майтап с мен,че веднага влизаш в списъка Миротворец,а България наши хора под път и над път .
08:51 05.11.2025
99 вова..
До коментар #87 от "Путине, Путине...":Ама пък за тва..палиме котело за над десет хиляди хлопци на сирскио в покровскье и купиянске..специално за бгфеновете на зеления мухал будуть баночки с бандерское кяпчоное мясо..
Коментиран от #102
08:53 05.11.2025
100 Русначе
08:54 05.11.2025
101 Хахахаха
До коментар #3 от "Кит":Резня, да. Град от 60 хиляди души преди войната, и 120 хиляди руски жертви за окупацията му! Ухуууу пабеда.
08:54 05.11.2025
102 Я от тоа
До коментар #99 от "вова..":То от котли,чували, обкръжения, руския башибозук са мъчи с Украйна вече четвърта година.
08:56 05.11.2025