Полша опроверга слуховете за „привилегии“ на украински войници в болниците

Полското министерство на отбраната категорично отхвърли слуховете, разпространявани в социалните мрежи, че украински войници получават преференциално лечение в полските болници, предава Фокус.

В официално изявление, публикувано в понеделник в платформата X (бивш Twitter), ведомството подчерта, че няма законови разпоредби, които да дават предимство на украински военнослужещи пред полски граждани при достъп до медицинска помощ.

Фалшивите твърдения се появиха след видеоклип, разпространен в X и Facebook в края на миналата седмица. На кадрите се вижда група украински войници пред болница в югоизточния полски град Стальова Воля, а авторът на клипа твърди: „Не мога да стигна до лекар от година, а тук приемат украинци.“ Видеото бързо набра популярност и предизвика множество антиукраински коментари.

В действителност въпросната болница е една от над 100 в страната, които работят в партньорска програма с полските въоръжени сили. Инициативата включва обучение по бойна медицина, дигитализация на здравните системи и развитие на спасителната инфраструктура. В рамките ѝ се оказва медицинска помощ не само на украински военнослужещи, но и на военни от държави членки на НАТО, включително Франция, Германия и Норвегия.

Разходите за тези пациенти се поемат изцяло от Полското министерство на отбраната. „Проблемът е, че всичко това се основава на лъжа,“ заяви областният управител на Стальова Воля Януш Зажечни пред изданието Wirtualna Polska. „Подобни видеа подхранват антиукраински настроения - класически пример за кадър, изваден от контекста, след което битката се пренася в коментарите.“

Зажечни подчерта, че не съществува никакъв приоритет за украинците и че „всеки пациент се обслужва според медицинското си състояние, без значение от националността.“