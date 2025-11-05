Новини
Полша опроверга слуховете за „привилегии“ на украински войници в болниците

5 Ноември, 2025 09:41, обновена 5 Ноември, 2025 09:46

Министерството на отбраната нарече твърденията „дезинформация“, след като видеоклип в мрежата предизвика вълна от антиукраински реакции

Полша опроверга слуховете за „привилегии“ на украински войници в болниците - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полското министерство на отбраната категорично отхвърли слуховете, разпространявани в социалните мрежи, че украински войници получават преференциално лечение в полските болници, предава Фокус.

В официално изявление, публикувано в понеделник в платформата X (бивш Twitter), ведомството подчерта, че няма законови разпоредби, които да дават предимство на украински военнослужещи пред полски граждани при достъп до медицинска помощ.

Фалшивите твърдения се появиха след видеоклип, разпространен в X и Facebook в края на миналата седмица. На кадрите се вижда група украински войници пред болница в югоизточния полски град Стальова Воля, а авторът на клипа твърди: „Не мога да стигна до лекар от година, а тук приемат украинци.“ Видеото бързо набра популярност и предизвика множество антиукраински коментари.

В действителност въпросната болница е една от над 100 в страната, които работят в партньорска програма с полските въоръжени сили. Инициативата включва обучение по бойна медицина, дигитализация на здравните системи и развитие на спасителната инфраструктура. В рамките ѝ се оказва медицинска помощ не само на украински военнослужещи, но и на военни от държави членки на НАТО, включително Франция, Германия и Норвегия.

Разходите за тези пациенти се поемат изцяло от Полското министерство на отбраната. „Проблемът е, че всичко това се основава на лъжа,“ заяви областният управител на Стальова Воля Януш Зажечни пред изданието Wirtualna Polska. „Подобни видеа подхранват антиукраински настроения - класически пример за кадър, изваден от контекста, след което битката се пренася в коментарите.“

Зажечни подчерта, че не съществува никакъв приоритет за украинците и че „всеки пациент се обслужва според медицинското си състояние, без значение от националността.“


  • 1 ха-ха

    17 0 Отговор
    ПАНОВЕТЕ ЛЪЖАТ ПОВЕЧЕ И ОТ НАШИТЕ ,,ПАЛЕСТИНЦИ ,,

    09:51 05.11.2025

  • 2 Иванов

    16 0 Отговор
    Изхвърлят поляците от болниците и лекуват украинците

    09:53 05.11.2025

  • 3 Фейк а?

    14 0 Отговор
    Ама си пише ясно че въпросната болница е една от над 100 в страната, които работят в партньорска програма с полските въоръжени сили...

    09:54 05.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    И ТУК Е ТАКА!НЕ ИСКАТ НИЩО ДА ПЛАЩАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, А СЕ ВОЗЯТ С ПОСЛЕДЕН МОДЕЛ КОЛИИ ЯКИ ДЖУКИ!

    09:54 05.11.2025

  • 5 Ъхъъъъъ....

    13 0 Отговор
    въпросната болница е една от над 100 в страната, които работят в партньорска програма с полските въоръжени сили...Разходите за тези пациенти се поемат изцяло от Полското министерство на отбраната....

    09:55 05.11.2025

  • 6 Ще вдигат ли

    11 0 Отговор
    Здравните осигуровки в Полша не се казва обаче

    09:57 05.11.2025

  • 7 Гробар

    11 0 Отговор
    С предимство са и при погребенията.

    09:58 05.11.2025

  • 8 Много яко нали ?

    12 0 Отговор
    " Не мога да стигна до лекар от година, а тук приемат украинци.“ ...

    09:58 05.11.2025

  • 9 Затова пък от нова година

    1 15 Отговор
    Путин подписа указ. за ВЕЧНА МОБИЛИЗАЦИЯ.
    Честито на крепостните.

    Коментиран от #11

    10:00 05.11.2025

  • 10 И тук е така

    15 0 Отговор
    Вчера една укра я приеха без записан час. Изпревари всички. И доктора после ми каза, че без осигуровки ги преглеждат и лекуват. Вътрешни наложени правила.

    10:00 05.11.2025

  • 11 С Зелю подписа указ за срочни

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Затова пък от нова година":

    договори на хора, които са болни. Срочни, защото срока им изтича на фронта.

    10:01 05.11.2025

  • 12 И как Полша

    9 0 Отговор
    е "опровергала" "слуховете" ?

    10:06 05.11.2025

  • 13 Леле майкооо....

    5 0 Отговор
    оказвала се безплатна медицинска помощ не само на украински военнослужещи, но и на военни от държави членки на НАТО, включително Франция, Германия и Норвегия. Разходите за тези пациенти се поемат изцяло от Полското министерство на отбраната..... Да пращаме и българските паткани да се лекуват там тогава

    10:12 05.11.2025

