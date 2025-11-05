Министерството на външните работи: Българин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната, е бил тежко ранен в косовския град Джакова, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР), цитирани от Dariknews.bg.
Посолството на България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.
По последна информация от дипломатическото ни представителство там, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.
Българските представители на място са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, посочват от МВнР.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #17
18:23 05.11.2025
2 Някой
Коментиран от #22
18:33 05.11.2025
3 И кой е той, нтайна?
18:35 05.11.2025
4 А в България
Коментиран от #9
18:44 05.11.2025
5 там нямат работа
Коментиран от #8
18:49 05.11.2025
6 Ей, нещастници, Ние сме във Вълчи
Мръсна долна Правителствена Измет.
БУлЕкзит, Пеевски, Борисов, ИТН, БСП, ПП,ДБ на бесилката Ве.
Ууу...., Свинеее....
18:56 05.11.2025
7 Ъхъъъъъ....
18:56 05.11.2025
8 Ами
До коментар #5 от "там нямат работа":Косово си е сръбско !
Както и Крим - руски !
Коментиран от #10, #15
18:57 05.11.2025
9 Крали Марко
До коментар #4 от "А в България":Очакваме всеки ден и на Руснаци в България !!!!
18:57 05.11.2025
10 Ветеран от Протеста
До коментар #8 от "Ами":Тръгвай тогава да превземаш Македония тогава,щото си е Българска !!!
Коментиран от #14
18:59 05.11.2025
11 Българин е тежко ранен в Косово....
19:01 05.11.2025
12 Българския гражданин
Коментиран от #21
19:04 05.11.2025
13 И Киев е Руски
19:05 05.11.2025
14 Отговор до 10
До коментар #10 от "Ветеран от Протеста":Като е българска защо България ПЪРВА я призна за държава, а сега олеле, мразят ни.
19:05 05.11.2025
15 Косово,
До коментар #8 от "Ами":Северна Македония (Пеония), но и Сърбия (Мизия), са изконни български земи, когато сърби (рашки) не са съществували.
Коментиран от #20
19:07 05.11.2025
16 В какво
19:08 05.11.2025
20 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Косово,":Като дойдат тук гърци и турци да си искат земите друга песен ще пееш
19:22 05.11.2025
21 Български Калашник
До коментар #12 от "Българския гражданин":Без пратен лиценз на руснаците
Коментиран от #24
19:24 05.11.2025
23 Не ни интересува
19:34 05.11.2025
25 Явно си много прьост
19:36 05.11.2025
26 демократ
19:37 05.11.2025