Новини
Свят »
Косово »
Министерството на външните работи: Българин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Министерството на външните работи: Българин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

5 Ноември, 2025 18:12 961 26

  • министерство на външните работи-
  • българин-
  • тежко ранен-
  • косово-
  • опит за убийство

По последна информация от дипломатическото ни представителство там, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Министерството на външните работи: Българин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната, е бил тежко ранен в косовския град Джакова, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР), цитирани от Dariknews.bg.

Посолството на България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от дипломатическото ни представителство там, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Българските представители на място са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, посочват от МВнР.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 1 Отговор
    Случайноотова "косово" да е в Украйна?

    Коментиран от #17

    18:23 05.11.2025

  • 2 Някой

    11 3 Отговор
    Преди там убиват българин от ООН, като преди това на сръбски го питали колко е часа и той учтиво им отговорил. Взели го за сърбин.

    Коментиран от #22

    18:33 05.11.2025

  • 3 И кой е той, нтайна?

    13 4 Отговор
    Колко да е българин на заплата от офис на ЕС, там всички са се продали, проверени и верни.

    18:35 05.11.2025

  • 4 А в България

    10 2 Отговор
    всеки ден убийства на БЪЛГАРИ , сега псевдо дейност !

    Коментиран от #9

    18:44 05.11.2025

  • 5 там нямат работа

    10 2 Отговор
    българи

    Коментиран от #8

    18:49 05.11.2025

  • 6 Ей, нещастници, Ние сме във Вълчи

    10 2 Отговор
    Капан, Сметки, Разходи за Храна, Данъци ни убиват Ката Ден.
    Мръсна долна Правителствена Измет.
    БУлЕкзит, Пеевски, Борисов, ИТН, БСП, ПП,ДБ на бесилката Ве.
    Ууу...., Свинеее....

    18:56 05.11.2025

  • 7 Ъхъъъъъ....

    7 1 Отговор
    Български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз ...

    18:56 05.11.2025

  • 8 Ами

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "там нямат работа":

    Косово си е сръбско !
    Както и Крим - руски !

    Коментиран от #10, #15

    18:57 05.11.2025

  • 9 Крали Марко

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "А в България":

    Очакваме всеки ден и на Руснаци в България !!!!

    18:57 05.11.2025

  • 10 Ветеран от Протеста

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Тръгвай тогава да превземаш Македония тогава,щото си е Българска !!!

    Коментиран от #14

    18:59 05.11.2025

  • 11 Българин е тежко ранен в Косово....

    6 2 Отговор
    (служител на Офиса на Европейския съюз).....Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Косово е ключов национален въпрос за Сърбия, представляващ същността на нейната идентичност, а не просто част от нейната територия.

    19:01 05.11.2025

  • 12 Българския гражданин

    4 2 Отговор
    е българинът по етнос Стефан Илиянов Шейнов, който не е само гражданин. Никой не го е карал зорлем да ходи в шиптърски Кербала, където шиптърските джихидисти ходят с по два ножа в ръце. Там се ходи само с български калашник под ръка.

    Коментиран от #21

    19:04 05.11.2025

  • 13 И Киев е Руски

    8 3 Отговор
    Щом е служител в офиса на фашисткият съюз МОЖЕ.Тоя е погубил хиляди семейства за да може Брюксел да му разреши да върти калъчката

    19:05 05.11.2025

  • 14 Отговор до 10

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ветеран от Протеста":

    Като е българска защо България ПЪРВА я призна за държава, а сега олеле, мразят ни.

    19:05 05.11.2025

  • 15 Косово,

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Северна Македония (Пеония), но и Сърбия (Мизия), са изконни български земи, когато сърби (рашки) не са съществували.

    Коментиран от #20

    19:07 05.11.2025

  • 16 В какво

    4 0 Отговор
    се е забъркал ?

    19:08 05.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Косово,":

    Като дойдат тук гърци и турци да си искат земите друга песен ще пееш

    19:22 05.11.2025

  • 21 Български Калашник

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българския гражданин":

    Без пратен лиценз на руснаците

    Коментиран от #24

    19:24 05.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не ни интересува

    1 0 Отговор
    ако се е случило с някакъв си ГУРБЕТЧИЯ.

    19:34 05.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Явно си много прьост

    0 0 Отговор
    щом не схващаш, че има български калашник, китайски калашник, албански калашник, корейски калашник, украински калашник и патент руски калашник? Албанския и китайския не са много търсени, защото са направени от некачествен метал.

    19:36 05.11.2025

  • 26 демократ

    1 1 Отговор
    Българина е примат тррпянето му е задължително.

    19:37 05.11.2025