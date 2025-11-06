Цивилен руснак загина в масирана украинска атака срещу бившия Сталинград, поразен е 24-етажен блок

Мъж е загинал при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу многоетажна сграда във Волгоград /бивш Сталинград/, съобщи областната администрация в своя Telegram канал, позовавайки се на губернатора Андрей Бочаров.
„В нощта на 5 срещу 6 ноември подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отразиха масирана атака на дронове срещу Волгоградска област. В резултат на терористична атака с дрон срещу 24-етажна жилищна сграда на улица „Гаря Хохолова“ 4 са повредени балкони и са счупени прозорци на близки сгради. Цивилен, 48-годишен мъж, е убит от шрапнели“, каза той.
Областният губернатор допълни, че в някои райони на града са повредени прозорци на жилищни сгради и автомобили.
„В резултат на падащи отломки е възникнал пожар в индустриална зона в Красноармейски район. Пожарникарите бързо започнаха да гасят пожара“, добави Бочаров.
Специалисти от службите за спешна помощ и общините оценяват щетите и отстраняват последствията. Администрацията на Волгоград е инструктирана да подготви временен авариен център в един от лицеите на града, за да се гарантира безопасността на жителите в случай на операции по обезвреждане на бомби.
1 Така ще е и
Коментиран от #3
03:55 06.11.2025
2 Ганьооооо
04:10 06.11.2025
3 Русофоб
До коментар #1 от "Така ще е и":Не пиши на руски, защото русофилите не го четат. Пиши им с прости думички, кратко, защото лесно се разсейват.
Коментиран от #6
04:18 06.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рискът да си
04:38 06.11.2025
6 Линда
До коментар #3 от "Русофоб":То не е редно да се пише на руски , като цяло
04:43 06.11.2025