Цивилен руснак загина в масирана украинска атака срещу бившия Сталинград, поразен е 24-етажен блок
  Тема: Украйна

Цивилен руснак загина в масирана украинска атака срещу бившия Сталинград, поразен е 24-етажен блок

6 Ноември, 2025 03:32, обновена 6 Ноември, 2025 03:46

Избухнал е пожар в индустриалната зона на града

Цивилен руснак загина в масирана украинска атака срещу бившия Сталинград, поразен е 24-етажен блок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е загинал при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу многоетажна сграда във Волгоград /бивш Сталинград/, съобщи областната администрация в своя Telegram канал, позовавайки се на губернатора Андрей Бочаров.

„В нощта на 5 срещу 6 ноември подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отразиха масирана атака на дронове срещу Волгоградска област. В резултат на терористична атака с дрон срещу 24-етажна жилищна сграда на улица „Гаря Хохолова“ 4 са повредени балкони и са счупени прозорци на близки сгради. Цивилен, 48-годишен мъж, е убит от шрапнели“, каза той.

Областният губернатор допълни, че в някои райони на града са повредени прозорци на жилищни сгради и автомобили.

Цивилен руснак загина в масирана украинска атака срещу бившия Сталинград, поразен е 24-етажен блок
Снимка: YouTube

„В резултат на падащи отломки е възникнал пожар в индустриална зона в Красноармейски район. Пожарникарите бързо започнаха да гасят пожара“, добави Бочаров.

Специалисти от службите за спешна помощ и общините оценяват щетите и отстраняват последствията. Администрацията на Волгоград е инструктирана да подготви временен авариен център в един от лицеите на града, за да се гарантира безопасността на жителите в случай на операции по обезвреждане на бомби.


