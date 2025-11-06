Купянск ще бъде превзет от руската армия през следващата седмица. Това заяви пред РИА Новости командирът на щурмови отряд на руските въоръжени сили с позивна „Лаврик“.

„Аз съм командир на щурмови отряд на 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“. Моят отряд има задачата да разчисти и освободи Купянск. Уверен съм, че градът ще бъде напълно освободен през следващата седмица. Всички са в добро настроение и ще изпълним задачата“, каза той.

Още новини от Украйна

Според източника на агенцията, руските бойци напредват по десния бряг на река Оскол в града и все още имат "около 130 сгради за освобождаване". През последните 24 часа са успели да превземат 25 сгради.

Украинските въоръжени сили продължават опитите си да вдигнат обсадата на Купянск, добави той.

Междувременно оператори на дронове от групата „Запад“ са унищожили пет пикапа, превозващи украински бойци, на подстъпите към града.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е превзела прелеза през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението се осуетяват, а руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

Купянск е един от ключовите градове за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Той е разположен на река Оскол, която разделя града на две части. Реката служи като естествена отбранителна линия и естествено препятствие, по което минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност за преминаване на Оскол и напредване по-на запад в Харковска област.