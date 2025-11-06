Новини
Руски командир: Превземаме Купянск до седмица
  Тема: Украйна

Руски командир: Превземаме Купянск до седмица

6 Ноември, 2025 03:47, обновена 6 Ноември, 2025 03:51 624 11

Бойците ни имат още около 130 сгради за освобождаване, заяви военният от 121-ви мотострелкови полк с позивна "лаврик"

Руски командир: Превземаме Купянск до седмица - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Купянск ще бъде превзет от руската армия през следващата седмица. Това заяви пред РИА Новости командирът на щурмови отряд на руските въоръжени сили с позивна „Лаврик“.

„Аз съм командир на щурмови отряд на 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“. Моят отряд има задачата да разчисти и освободи Купянск. Уверен съм, че градът ще бъде напълно освободен през следващата седмица. Всички са в добро настроение и ще изпълним задачата“, каза той.

Още новини от Украйна

Според източника на агенцията, руските бойци напредват по десния бряг на река Оскол в града и все още имат "около 130 сгради за освобождаване". През последните 24 часа са успели да превземат 25 сгради.

Украинските въоръжени сили продължават опитите си да вдигнат обсадата на Купянск, добави той.

Междувременно оператори на дронове от групата „Запад“ са унищожили пет пикапа, превозващи украински бойци, на подстъпите към града.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че групировката „Запад“ е превзела прелеза през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението се осуетяват, а руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

Купянск е един от ключовите градове за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Той е разположен на река Оскол, която разделя града на две части. Реката служи като естествена отбранителна линия и естествено препятствие, по което минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност за преминаване на Оскол и напредване по-на запад в Харковска област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😂😂😂😂😂😂

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    03:53 06.11.2025

  • 2 За какво Ви е......

    7 1 Отговор
    Той вече няма никакво стратегическо значение..

    03:58 06.11.2025

  • 3 ?!?... Нали

    3 6 Отговор
    вчера го превзеха?!?... Май и тази оПосрация, стана като тридневната по превземането на Киев, която ще се превърне в по-продължителна, от "великая отечествения", с разликата, че тогава Америка ги снабдяваше от чорапи, долни гащи и консерви, до самолети, танкове и снаряди.

    04:04 06.11.2025

  • 4 А Киев за три дня

    3 3 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    04:12 06.11.2025

  • 5 Берлин за две седмици

    4 3 Отговор
    Тая седмица Купянск
    Другата Берлин

    Коментиран от #6, #7

    04:13 06.11.2025

  • 6 БЕРЛИН Е

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Берлин за две седмици":

    ЧЕТЕН ВЕСТНИК

    04:24 06.11.2025

  • 7 По другата седмица Лисабон

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Берлин за две седмици":

    Мууууу Х ха.

    Коментиран от #8

    04:30 06.11.2025

  • 8 УХА МУХА

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "По другата седмица Лисабон":

    ЗДРАВО ВИ ГО НА БУХА---- ДО РАМЕНЕТЕ

    04:38 06.11.2025

  • 9 Пpocт рашист

    3 2 Отговор
    Превземат го вече цяла година😂😂😂, за 1 седмица...

    Коментиран от #10, #11

    04:41 06.11.2025

  • 10 Умен атлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пpocт рашист":

    Ами 200 души това могат ,но скоро ще бъдат " порочистени" според Зеленски ....скоро ,разбираш ли?

    04:49 06.11.2025

  • 11 СЛОЖЕН ЕВРОДЖЕИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пpocт рашист":

    КАТО РАЗМЕНЯТ ЧУВАЛИТЕ Е ПОКАЗАТЕЛНО

    04:50 06.11.2025

