Извънредно положение: 114 вече са жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините, 127 са в неизвестност ВИДЕО

6 Ноември, 2025 06:03, обновена 6 Ноември, 2025 06:17

Ураганът се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и пое към Виетнам

Извънредно положение: 114 вече са жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините, 127 са в неизвестност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114.

Други 127 са обявени за изчезнали, много от които в силно засегната провинция, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища.

"Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение. Това стана по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
