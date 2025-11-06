Новини
Протести в Тирана срещу проектозакона за равенството между половете

6 Ноември, 2025 13:35 671 11

  • албания-
  • тирана-
  • протестиращи-
  • равенство между половете

Граждани настояват парламентът да премахне формулировки, които според тях подкопават традиционното семейство

Протести в Тирана срещу проектозакона за равенството между половете - 1
Източник: БГНЕС/Протестиращи скандират по време на митинг срещу кмета на Тирана Ерион Велиай в Тирана, Албания, на 19 април 2024 г.
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пред сградата на албанския парламент в Тирана се проведе протест на граждани и представители на гражданското общество срещу определени разпоредби в проектозакона „За равенството между половете“, който днес е в парламентарна дискусия, съобщава Албанското радио и телевизия, предава БТА.

Участниците твърдят, че част от формулировките в законопроекта „подкопават традиционното семейство“ и „въвеждат признаване на повече от два пола – мъжки и женски“. С плакати с надписи „Има само два пола: мъжки и женски“ протестиращите настояха законопроектът да не бъде одобряван в сегашния му вид.

Те изразиха недоволство и от употребата на термина „всеобхватен пол“ в някои членове на документа, като поискаха той да бъде заменен с формулировки, които ясно подчертават признаването единствено на два пола.

Депутати от управляващата Социалистическа партия обясниха по-рано пред две парламентарни комисии, че проектозаконът е насочен единствено към гарантиране на равноправие между мъже и жени и към борба с дискриминацията в обществения и социалния живот. Според тях текстът няма връзка с признаването на „флуидни полове“ и не засяга традиционното семейство.

Албанското правителство уточнява, че целта на закона е да приведе националното законодателство в съответствие със стандартите на Европейския съюз за правата на човека и равнопоставеността между мъжете и жените.


Албания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    14 1 Отговор
    Има само два пола.

    13:36 06.11.2025

  • 2 Евросъюзчето

    10 4 Отговор
    Не става, пичове, една вечер ти пъхаш, другата женати слага колана със страп-она и тя ти го пъха. Така е при нас в ЕС. Равни права.

    Коментиран от #4

    13:37 06.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    АААА, не така, в ЕС сме многополови, свиквайте.

    13:39 06.11.2025

  • 4 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евросъюзчето":

    ние с Десислава сме модерно семейство и отдавна го практикуваме .но се менкаме на 3дни .просто е по удобно и по лесно се свиква ...хахах .

    Коментиран от #6

    13:45 06.11.2025

  • 5 Съвременен

    2 5 Отговор
    Като гледам на снимката, пак разни побелели 60-70-годишни са решили да страдат от разни паранои и да решават младите как да живеят. То е очевидно, че половете са два, но с такива протести се насажда омраза и подклажда оправдание да унижаваш хора с или без причина на улицата, в училище, на работа... Кое е "традиционно" и кое не е, се решава с течение на времето, светът се променя, вече не сме в 19 век, когато ролята на жената е била да ражда цял живот едно след друго, да не излиза от кухнята и да няма право да гласува дори, нито пък мъжът да е с постоянно почернели ръце от труд и вечерно време да пие и да бие.
    Така че, хайде малко по-сериозно! В 21 век сме.

    Коментиран от #7, #8

    13:50 06.11.2025

  • 6 Майстор паветник

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Много си лабав нещо. Аз на моята съм и дал колана всяка вечер да ме опъва. Ако тя поиска секс, и опъвам един шамар и й минава.

    13:51 06.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И това какво общо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Съвременен":

    има с т.н. ,, флуиден” пол?Социални права и избор на социален пол не са едно и също нещо.

    14:00 06.11.2025

  • 9 Евродебил

    3 0 Отговор
    Каква подвеждаща статия в типично евроатлантически дух.Хората не протестират за равенство между половете,а срещу т.н. третополови същества.

    14:00 06.11.2025

  • 10 демек протестират срещу жените

    2 0 Отговор
    „За равенството между половете“

    а то защото техните хитреци меките китки включват и трети пол
    при положение са мюсюлмани

    14:03 06.11.2025

  • 11 тези протестиращите са само мъже

    1 0 Отговор
    а жените нагъват мекици и баклава в къщите

    което показва колко се интересуват за правата си
    като тук ги интересува рахата и сапунки

    14:06 06.11.2025

