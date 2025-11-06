Протести в Тирана срещу проектозакона за равенството между половете

Източник: БГНЕС/Протестиращи скандират по време на митинг срещу кмета на Тирана Ерион Велиай в Тирана, Албания, на 19 април 2024 г.

Пред сградата на албанския парламент в Тирана се проведе протест на граждани и представители на гражданското общество срещу определени разпоредби в проектозакона „За равенството между половете“, който днес е в парламентарна дискусия, съобщава Албанското радио и телевизия, предава БТА.

Участниците твърдят, че част от формулировките в законопроекта „подкопават традиционното семейство“ и „въвеждат признаване на повече от два пола – мъжки и женски“. С плакати с надписи „Има само два пола: мъжки и женски“ протестиращите настояха законопроектът да не бъде одобряван в сегашния му вид.

Те изразиха недоволство и от употребата на термина „всеобхватен пол“ в някои членове на документа, като поискаха той да бъде заменен с формулировки, които ясно подчертават признаването единствено на два пола.

Депутати от управляващата Социалистическа партия обясниха по-рано пред две парламентарни комисии, че проектозаконът е насочен единствено към гарантиране на равноправие между мъже и жени и към борба с дискриминацията в обществения и социалния живот. Според тях текстът няма връзка с признаването на „флуидни полове“ и не засяга традиционното семейство.

Албанското правителство уточнява, че целта на закона е да приведе националното законодателство в съответствие със стандартите на Европейския съюз за правата на човека и равнопоставеността между мъжете и жените.