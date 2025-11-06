Протести в Тирана срещу проектозакона за равенството между половете

Пред сградата на албанския парламент в Тирана се проведе протест на граждани и представители на гражданското общество срещу определени разпоредби в проектозакона „За равенството между половете“, който днес е в парламентарна дискусия, съобщава Албанското радио и телевизия, предава БТА.
Участниците твърдят, че част от формулировките в законопроекта „подкопават традиционното семейство“ и „въвеждат признаване на повече от два пола – мъжки и женски“. С плакати с надписи „Има само два пола: мъжки и женски“ протестиращите настояха законопроектът да не бъде одобряван в сегашния му вид.
Те изразиха недоволство и от употребата на термина „всеобхватен пол“ в някои членове на документа, като поискаха той да бъде заменен с формулировки, които ясно подчертават признаването единствено на два пола.
Депутати от управляващата Социалистическа партия обясниха по-рано пред две парламентарни комисии, че проектозаконът е насочен единствено към гарантиране на равноправие между мъже и жени и към борба с дискриминацията в обществения и социалния живот. Според тях текстът няма връзка с признаването на „флуидни полове“ и не засяга традиционното семейство.
Албанското правителство уточнява, че целта на закона е да приведе националното законодателство в съответствие със стандартите на Европейския съюз за правата на човека и равнопоставеността между мъжете и жените.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
13:36 06.11.2025
2 Евросъюзчето
Коментиран от #4
13:37 06.11.2025
3 Вашето мнение
13:39 06.11.2025
4 стоян георгиев
До коментар #2 от "Евросъюзчето":ние с Десислава сме модерно семейство и отдавна го практикуваме .но се менкаме на 3дни .просто е по удобно и по лесно се свиква ...хахах .
Коментиран от #6
13:45 06.11.2025
5 Съвременен
Така че, хайде малко по-сериозно! В 21 век сме.
Коментиран от #7, #8
13:50 06.11.2025
6 Майстор паветник
До коментар #4 от "стоян георгиев":Много си лабав нещо. Аз на моята съм и дал колана всяка вечер да ме опъва. Ако тя поиска секс, и опъвам един шамар и й минава.
13:51 06.11.2025
8 И това какво общо
До коментар #5 от "Съвременен":има с т.н. ,, флуиден” пол?Социални права и избор на социален пол не са едно и също нещо.
14:00 06.11.2025
9 Евродебил
14:00 06.11.2025
10 демек протестират срещу жените
а то защото техните хитреци меките китки включват и трети пол
при положение са мюсюлмани
14:03 06.11.2025
11 тези протестиращите са само мъже
което показва колко се интересуват за правата си
като тук ги интересува рахата и сапунки
14:06 06.11.2025