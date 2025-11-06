САЩ планират военно присъствие в Дамаск в рамките на ново споразумение между Сирия и Израел

Съединените щати се подготвят да разположат свои сили във военновъздушна база в Дамаск като част от договореното с посредничеството на Вашингтон споразумение за сигурност между Сирия и Израел, съобщават пред „Ройтерс“ шест източника, запознати с хода на разговорите, предава News.bg.

Това ще бъде първото американско военно присъствие в сирийската столица и знак за стратегическо преориентиране на страната към САЩ, след като миналата година от власт беше свален Башар Асад - дългогодишен съюзник на Иран.

Базата, разположена при входа към южните райони на Сирия, се очаква да играе централна роля при наблюдението на бъдеща демилитаризирана зона, предвидена в пакта за ненападение между Израел и Сирия. Американски представители отказват да коментират конкретното местоположение поради съображения за сигурност.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме сирийския държавен глава Ахмед Шараа в Белия дом - първата подобна визита на сирийски лидер.

Западни и сирийски военни източници потвърждават, че Пентагонът е ускорил подготовката през последните месеци, включително чрез разузнавателни операции и тестови кацания на транспортни самолети C-130. Пистата вече е готова за използване. Според сирийски официални лица разговорите обхващат логистични, наблюдателни и хуманитарни задачи, като Сирия ще запази пълен суверенитет над обекта.

Планираното присъствие е част от по-широка американска стратегия за наблюдение на процесите в региона, включително в Ливан и Израел, където се следи спазването на прекратяването на огъня с „Хизбула“ и „Хамас“.

САЩ вече поддържат военно присъствие в североизточна Сирия в подкрепа на кюрдските сили срещу „Ислямска държава“. През април Пентагонът обяви, че силите там ще бъдат намалени наполовина до около 1000 военнослужещи.

Шараа заяви, че всяко американско разполагане ще бъде съгласувано с новото правителство в Дамаск, което разглежда възможността да се присъедини към водената от САЩ международна коалиция срещу ИДИЛ.

Според източници решението за съвместната база е обсъдено по време на визитата на адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM, в Дамаск на 12 септември. Вашингтон настоява споразумението между Сирия и Израел да бъде финализирано до края на годината.