Захарова към Рюте: Критикувате Русия, но мълчите за срещата на Тръмп и Си Дзинпин

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно сътрудничеството на Москва с Китай, Северна Корея и Иран, като подчерта, че Рюте пренебрегва примера със срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предава Фокус.
В своя канал в Telegram Захарова цитира думите на Рюте: „Русия не е сама в опитите си да подкопава глобалните правила. Както знаете, тя си сътрудничи с Китай, Северна Корея, Иран и други.“ Тя обаче попита кои „глобални правила“ визира генералният секретар.
„Не си спомням държава-членка на НАТО да е прекратявала сътрудничеството си с Китай, както твърди Рюте. Срещата между САЩ и Китай се проведе наскоро, но не чух критика към американския президент“, отбеляза тя.
Захарова добави, че Русия, Китай и голямата част от глобалната общност винаги са декларирали ангажимента си към международното право. Тя подчерта, че НАТО многократно е нарушавало това право чрез агресивни действия и нелегитимни коалиции, като нахлуването в Ирак под фалшив претекст и бомбардирането на Югославия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:49 06.11.2025
2 СИ..
16:49 06.11.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #14
16:50 06.11.2025
4 Другаря Си
16:50 06.11.2025
5 Pyccкий Карлик
- Я мужчина 😁
Коментиран от #8
16:51 06.11.2025
6 си дзън
Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
Това искат да направят руснаците навсякъде по света.
Коментиран от #10
16:51 06.11.2025
7 Диагноза
16:51 06.11.2025
8 Герге. не си и на нивото,
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Маломуж си
16:52 06.11.2025
9 Госあ
16:55 06.11.2025
10 Новичок
До коментар #6 от "си дзън":Ти па си много хубав.Виж клоаката в която живееш и после критикувай.Пфу...
16:55 06.11.2025
11 Хахахаха
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Аз предпочитам да живея в държава извън русия, кндр и Китай! Като гледам и ти това си избрал?
16:57 06.11.2025
12 Тома
17:02 06.11.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
17:10 06.11.2025
14 Дааа
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":А копеите .ще трябва работа да хващате ,другаря Си не търпи безработни
17:11 06.11.2025
