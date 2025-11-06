Новини
Захарова към Рюте: Критикувате Русия, но мълчите за срещата на Тръмп и Си Дзинпин

6 Ноември, 2025 16:47 759 15

  • мария захарова-
  • русия-
  • тръмп-
  • си дзинпин-
  • марк рюте

Говорителят на Руското външно министерство обвини генералния секретар на НАТО в двойни стандарти относно Китай

Захарова към Рюте: Критикувате Русия, но мълчите за срещата на Тръмп и Си Дзинпин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно сътрудничеството на Москва с Китай, Северна Корея и Иран, като подчерта, че Рюте пренебрегва примера със срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предава Фокус.

В своя канал в Telegram Захарова цитира думите на Рюте: „Русия не е сама в опитите си да подкопава глобалните правила. Както знаете, тя си сътрудничи с Китай, Северна Корея, Иран и други.“ Тя обаче попита кои „глобални правила“ визира генералният секретар.

„Не си спомням държава-членка на НАТО да е прекратявала сътрудничеството си с Китай, както твърди Рюте. Срещата между САЩ и Китай се проведе наскоро, но не чух критика към американския президент“, отбеляза тя.

Захарова добави, че Русия, Китай и голямата част от глобалната общност винаги са декларирали ангажимента си към международното право. Тя подчерта, че НАТО многократно е нарушавало това право чрез агресивни действия и нелегитимни коалиции, като нахлуването в Ирак под фалшив претекст и бомбардирането на Югославия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Другарят Си спря редкоземните минерали и Тръмп капитулира.

    16:49 06.11.2025

  • 2 СИ..

    14 3 Отговор
    брутално се подигра на Тръмп, но тук рврошмстките мълчат като партизани. Европартизани.

    16:49 06.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    12 2 Отговор
    Русия, Китай и КНДР ще пребъдат, другите страни са с неясно бъдеще и голям риск дали ще просъществуват занапред!

    Коментиран от #11, #14

    16:50 06.11.2025

  • 4 Другаря Си

    13 2 Отговор
    Хубаво го тууурна на САЩисаните

    16:50 06.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Захарова :

    - Я мужчина 😁

    Коментиран от #8

    16:51 06.11.2025

  • 6 си дзън

    5 14 Отговор
    Какво по-хубаво от идеалното руско семейство:
    Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    Коментиран от #10

    16:51 06.11.2025

  • 7 Диагноза

    5 10 Отговор
    Много зле е горката 🤔 и визуално и умствено... Вътрешният "мир" се отразява и на външността...

    16:51 06.11.2025

  • 8 Герге. не си и на нивото,

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Маломуж си

    16:52 06.11.2025

  • 9 Госあ

    0 5 Отговор
    Тази е по-добре да си мълчи в много случаи….

    16:55 06.11.2025

  • 10 Новичок

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ти па си много хубав.Виж клоаката в която живееш и после критикувай.Пфу...

    16:55 06.11.2025

  • 11 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Аз предпочитам да живея в държава извън русия, кндр и Китай! Като гледам и ти това си избрал?

    16:57 06.11.2025

  • 12 Тома

    3 1 Отговор
    Как Рюте ще прави забележки на татко си Тръмп.Той винаги ходи след него да му целува дъртия г.ъз

    17:02 06.11.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Секой гледа од неговата си канбанария ама требе да внимават ка се нависокото навеждат пиенци като Мария!

    17:10 06.11.2025

  • 14 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    А копеите .ще трябва работа да хващате ,другаря Си не търпи безработни

    17:11 06.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

