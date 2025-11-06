Захарова към Рюте: Критикувате Русия, но мълчите за срещата на Тръмп и Си Дзинпин

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно сътрудничеството на Москва с Китай, Северна Корея и Иран, като подчерта, че Рюте пренебрегва примера със срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предава Фокус.

В своя канал в Telegram Захарова цитира думите на Рюте: „Русия не е сама в опитите си да подкопава глобалните правила. Както знаете, тя си сътрудничи с Китай, Северна Корея, Иран и други.“ Тя обаче попита кои „глобални правила“ визира генералният секретар.

„Не си спомням държава-членка на НАТО да е прекратявала сътрудничеството си с Китай, както твърди Рюте. Срещата между САЩ и Китай се проведе наскоро, но не чух критика към американския президент“, отбеляза тя.

Захарова добави, че Русия, Китай и голямата част от глобалната общност винаги са декларирали ангажимента си към международното право. Тя подчерта, че НАТО многократно е нарушавало това право чрез агресивни действия и нелегитимни коалиции, като нахлуването в Ирак под фалшив претекст и бомбардирането на Югославия.