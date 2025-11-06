Новини
Свят »
Полша »
Полският външен министър сравни Путин с Брежнев: Русия води неоимпериалистична политика

Полският външен министър сравни Путин с Брежнев: Русия води неоимпериалистична политика

6 Ноември, 2025 17:01 862 33

  • полша-
  • владимир путин-
  • брежнев-
  • русия-
  • радослав сикорски

Радослав Сикорски твърди, че стратегията на Москва в Украйна напомня на Съветската инвазия в Афганистан, но шансовете на Киев за успех са по-големи

Полският външен министър сравни Путин с Брежнев: Русия води неоимпериалистична политика - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви пред TVP World, че действията на Владимир Путин в Украйна днес напомнят за позицията на Леонид Брежнев по време на съветската инвазия в Афганистан. В интервю за варшавската преса той обвини Москва, че провежда неоимпериалистическа политика, предава Фокус.

„Русия е изградена върху експанзионистична, неоимпериалистична държавна идеология, която използва за промиване на умовете на войници, деца и население. След това започна да напада съседите си - първо Грузия, сега Украйна“, заявява Сикорски.

Той прави паралел между руската инвазия в Украйна през 2022 г. и съветската офанзива в Афганистан през 1979 г., която доведе до деветгодишен конфликт. „Никой не вярваше, че афганистанската съпротива може да победи мощния Съветски съюз. И все пак Съветският съюз не само загуби войната, но и се разпадна в резултат на това.“

Според Сикорски разликата между двата конфликта е, че възможностите на Украйна са значително по-големи. „Разликата в силите между Украйна и Русия е много по-малка от тази между Съветския съюз и Афганистан. Освен това нашата помощ за Украйна е много по-значима от тази, предоставена на Афганистан през 80-те години.“

Външният министър допълни, че стратегията се свежда до поддържане на промишления капацитет и икономическата устойчивост на страната.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    22 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    17:02 06.11.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    17 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:02 06.11.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    21 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #10

    17:02 06.11.2025

  • 4 Хиените

    20 5 Отговор
    Когато са безсилни да победят, започват да квичат.

    17:03 06.11.2025

  • 5 Проше

    19 1 Отговор
    Пане, всички полски женки за аване...

    Коментиран от #17

    17:03 06.11.2025

  • 6 Уфф

    16 2 Отговор
    Какъв умник, какво чудо...

    17:03 06.11.2025

  • 7 Бат Гойко

    19 0 Отговор
    Тоя с оскубаните вежди па много убав.

    Коментиран от #31

    17:04 06.11.2025

  • 8 Шопо

    19 5 Отговор
    Пътя към Берлин минава през Полша.

    Коментиран от #15

    17:05 06.11.2025

  • 9 По-добре да изглеждаш

    14 3 Отговор
    като dръвник и да те мислят за dръвник, отколкото да станеш министър на външните работи на Полша и да разсееш всички съмнения.

    17:07 06.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ханс

    4 16 Отговор
    като гледам коментарите само промити русофилски мозъци...

    17:09 06.11.2025

  • 13 Тома

    14 2 Отговор
    На този жена му е еврейка и е придобил всичко лошо от тях.А да сравняваш Путин с Брешнев е най голямата п.ростотия

    17:11 06.11.2025

  • 14 Евродебил

    14 2 Отговор
    Аз не си спомням при Брежнев и Косигин да са добавяни нови територии към СССР,но евроатлантиците сте толко облъчени,че е излишно да се спори с вас.Сигорно Екатерина Велика се визирали за неоимпериализма,но пък по нейно време липсваха едни туморни образования върху европейската карта,като Полша,Балтииските клоаки....Ако щеш и баш натовците-България също липсваха.

    17:12 06.11.2025

  • 15 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    По магистрала Е 40 през Киев, чак до Брюж.

    Коментиран от #22

    17:12 06.11.2025

  • 16 Ами

    15 2 Отговор
    След три ракии ... няма трезвен поляк и полякиня без мерак :)

    17:20 06.11.2025

  • 17 МАЛКО ЛИ

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Проше":

    БЕШЕ 1989 в ИСТАМБУЛ С КАРАВАНИТЕ И ПОЛСКИТЕ ФИАТЧЕТА

    17:21 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КАКВИ УМНИЦИ В ТАЯ ПОЛША БЕ,АУУУ?!

    12 0 Отговор
    ВЪХ , КАКВИ УМОВЪРХОВНИ ПРЕЦЕНКИ ???? ТИ СМРАЗИ СВЕТА БЕ УМНИК, КАКВО НЕЗЕМНО ОТКРИТИЕ НАПРАВИ САМО , ЕЙЙЙЙ? А СТИГА БЕ!
    ДАЖЕ НЕ СЕ УСЕЩАТ ,ЧЕ СТАВАТ ЗА СМЯХ С ЕЛЕМЕНТАРНОТО СИ ПОДЛИЗУРСТВО , ДО ТАКАВА СТЕПЕН КРЕТЕНИЗМА ГИ Е ВЦЕПЕНИЛ!

    17:24 06.11.2025

  • 20 джуджи ,

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела ?!

    Коментиран от #25

    17:27 06.11.2025

  • 21 Полша

    10 0 Отговор
    Се бори с всички сили за обща граница Русия--Германия

    17:27 06.11.2025

  • 22 Шопо

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Путин знае от къде минава пътя.

    17:28 06.11.2025

  • 23 Баба Яга

    7 0 Отговор
    Програмиран да е малоумник и като такъв навит вреди навсякъде.

    17:30 06.11.2025

  • 24 койдазнай

    3 6 Отговор
    Руската политика се движи най-вече от реваншизъм и фантомни болки. Същото което водило и Хитлер. Дори и Путин съвсем открито заяви, че Хитлер е бил принуден да започне война.
    Всеки, който е учил история, знае как ще свърши тази престъпна авантюра. А който не е учил, ще научи.

    17:30 06.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "джуджи ,":

    "....Как дела ?!..."

    Четири Года !!!
    Я устал да пиша простотии всеки ден
    А колко ли още года има за напред ? 😄

    17:37 06.11.2025

  • 26 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Този полски министър е един от най-добрите примери до какво падение е стигнала европейската дипломация -наред с Кая Калас Аналена Бербок и т.н !?

    17:44 06.11.2025

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тази държава беше поделена между Съветският съюз и Третият Райх през далечната 1939 и престана да съществува.Другарят Й.Сталин и Фюрерът Ад.Хитлер подписаха взаимноизгодна сделка.Танковете от тези две империи прегазиха тази нещастна страна.Всичко започна от Гданск(Данциг)след оръдейни изстрели,оповестяващи промяната.

    17:53 06.11.2025

  • 28 МНОГО АВТОТИТЕНО Е С ПРЪСТЧЕТО

    2 0 Отговор
    Е , ТОВА С ПРЪСТЧЕТО Е ВСИЧКО . НЕМА НУЖДА ОТ КОМЕНТАР .

    18:12 06.11.2025

  • 29 гост

    2 0 Отговор
    СикТорски защо не каже как го освиркаха студентите и той извика полиция в университета за да изведе студентите от залата?

    18:14 06.11.2025

  • 30 Поляците защо не са искали от Наполеон

    1 0 Отговор
    Да освободи заедно с Полша и Украйна 1812

    18:19 06.11.2025

  • 31 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бат Гойко":

    Как успя да забележиш? Сравних няколко нимки от различни години и се оказа ИСТИНА. Ама така е като се жениш за 28години по-млада жена!

    18:20 06.11.2025

  • 32 Сикорски да прочете на Збигнев Бжежински

    1 0 Отговор
    Голямата шахматна дъска

    18:21 06.11.2025

  • 33 604

    0 0 Отговор
    глупости нъ търкълета!!!!!

    18:39 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания