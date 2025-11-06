Полският външен министър сравни Путин с Брежнев: Русия води неоимпериалистична политика

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви пред TVP World, че действията на Владимир Путин в Украйна днес напомнят за позицията на Леонид Брежнев по време на съветската инвазия в Афганистан. В интервю за варшавската преса той обвини Москва, че провежда неоимпериалистическа политика, предава Фокус.
„Русия е изградена върху експанзионистична, неоимпериалистична държавна идеология, която използва за промиване на умовете на войници, деца и население. След това започна да напада съседите си - първо Грузия, сега Украйна“, заявява Сикорски.
Той прави паралел между руската инвазия в Украйна през 2022 г. и съветската офанзива в Афганистан през 1979 г., която доведе до деветгодишен конфликт. „Никой не вярваше, че афганистанската съпротива може да победи мощния Съветски съюз. И все пак Съветският съюз не само загуби войната, но и се разпадна в резултат на това.“
Според Сикорски разликата между двата конфликта е, че възможностите на Украйна са значително по-големи. „Разликата в силите между Украйна и Русия е много по-малка от тази между Съветския съюз и Афганистан. Освен това нашата помощ за Украйна е много по-значима от тази, предоставена на Афганистан през 80-те години.“
Външният министър допълни, че стратегията се свежда до поддържане на промишления капацитет и икономическата устойчивост на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
17:02 06.11.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:02 06.11.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #10
17:02 06.11.2025
17:03 06.11.2025
Коментиран от #17
17:03 06.11.2025
17:03 06.11.2025
Коментиран от #31
17:04 06.11.2025
Коментиран от #15
17:05 06.11.2025
17:07 06.11.2025
17:09 06.11.2025
17:11 06.11.2025
17:12 06.11.2025
До коментар #8 от "Шопо":По магистрала Е 40 през Киев, чак до Брюж.
Коментиран от #22
17:12 06.11.2025
17:20 06.11.2025
17 МАЛКО ЛИ
До коментар #5 от "Проше":БЕШЕ 1989 в ИСТАМБУЛ С КАРАВАНИТЕ И ПОЛСКИТЕ ФИАТЧЕТА
17:21 06.11.2025
19 КАКВИ УМНИЦИ В ТАЯ ПОЛША БЕ,АУУУ?!
ДАЖЕ НЕ СЕ УСЕЩАТ ,ЧЕ СТАВАТ ЗА СМЯХ С ЕЛЕМЕНТАРНОТО СИ ПОДЛИЗУРСТВО , ДО ТАКАВА СТЕПЕН КРЕТЕНИЗМА ГИ Е ВЦЕПЕНИЛ!
17:24 06.11.2025
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Как дела ?!
Коментиран от #25
17:27 06.11.2025
17:27 06.11.2025
До коментар #15 от "честен ционист":Путин знае от къде минава пътя.
17:28 06.11.2025
17:30 06.11.2025
24 койдазнай
Всеки, който е учил история, знае как ще свърши тази престъпна авантюра. А който не е учил, ще научи.
17:30 06.11.2025
25 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "джуджи ,":"....Как дела ?!..."
Четири Года !!!
Я устал да пиша простотии всеки ден
А колко ли още года има за напред ? 😄
17:37 06.11.2025
17:44 06.11.2025
17:53 06.11.2025
28 МНОГО АВТОТИТЕНО Е С ПРЪСТЧЕТО
18:12 06.11.2025
18:14 06.11.2025
30 Поляците защо не са искали от Наполеон
18:19 06.11.2025
До коментар #7 от "Бат Гойко":Как успя да забележиш? Сравних няколко нимки от различни години и се оказа ИСТИНА. Ама така е като се жениш за 28години по-млада жена!
18:20 06.11.2025
32 Сикорски да прочете на Збигнев Бжежински
18:21 06.11.2025
33 604
18:39 06.11.2025