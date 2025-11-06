Полският външен министър сравни Путин с Брежнев: Русия води неоимпериалистична политика

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви пред TVP World, че действията на Владимир Путин в Украйна днес напомнят за позицията на Леонид Брежнев по време на съветската инвазия в Афганистан. В интервю за варшавската преса той обвини Москва, че провежда неоимпериалистическа политика, предава Фокус.

„Русия е изградена върху експанзионистична, неоимпериалистична държавна идеология, която използва за промиване на умовете на войници, деца и население. След това започна да напада съседите си - първо Грузия, сега Украйна“, заявява Сикорски.

Той прави паралел между руската инвазия в Украйна през 2022 г. и съветската офанзива в Афганистан през 1979 г., която доведе до деветгодишен конфликт. „Никой не вярваше, че афганистанската съпротива може да победи мощния Съветски съюз. И все пак Съветският съюз не само загуби войната, но и се разпадна в резултат на това.“

Според Сикорски разликата между двата конфликта е, че възможностите на Украйна са значително по-големи. „Разликата в силите между Украйна и Русия е много по-малка от тази между Съветския съюз и Афганистан. Освен това нашата помощ за Украйна е много по-значима от тази, предоставена на Афганистан през 80-те години.“

Външният министър допълни, че стратегията се свежда до поддържане на промишления капацитет и икономическата устойчивост на страната.