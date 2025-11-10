Плаха надежда за край на шътдауна в американския Сенат! Сега всички чакат Доналд Тръмп

С процедурно гласуване Сенатът на САЩ придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мярката преодоля първото препятствие с 60 гласа "за" при 40 "против", посочва ДПА. Това стана възможно благодарение на подкрепата на някои демократи.

Сенатът обаче ще внесе промени в текста, който вече бе одобрен от Камарата на представителите, отбелязва Ройтерс. Целта е да бъде осигурено временно финансиране за федералното правителство до 30 януари.

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.

Сенаторите очакват, че приемането на законопроект, одобрен от Камарата на представителите, който ще бъде изменен, за да комбинира краткосрочната мярка за финансиране, която ще финансира правителството до януари 2026 г., с пакет от три законопроекта за целогодишни бюджетни кредити, заяви лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн.

Измененият пакет все още трябва да бъде одобрен от Камарата на представителите и изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, процес, който може да отнеме няколко дни.

Досега демократите в Сената се съпротивляваха на опитите за приемане на мярка за финансиране, с цел да окажат натиск върху републиканците да се съгласят на промени в здравеопазването, които да включват удължаване на изтичащите субсидии по Закона за достъпно здравеопазване. Според обсъжданото споразумение, Сенатът ще се съгласи да проведе отделно гласуване по-късно по въпроса за субсидиите.

Сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал заяви пред репортери, че ще гласува против мярката за финансиране, но предположи, че може да има достатъчно подкрепа от демократите, за да бъде приета.

"Не съм склонен да приемам неясно обещание за гласуване в неопределено време, по някаква неопределена мярка, която удължава данъчните кредити за здравеопазване", каза Блументал.

Неделя бележи 40-ия ден от спирането на работата на федералните служби, което остави без работа федералните служители и засегна хранителната помощ, парковете и пътуванията, докато недостигът на персонал за контрол на въздушното движение заплашва да провали пътуванията по време на натоварения празничен сезон на Деня на благодарността в края на този месец.

Сенаторът републиканец от Северна Каролина Том Тилис заяви, че нарастващите ефекти от спирането на работата на правителството са подтикнали Камарата към постигане на споразумение. Той заяви, че последната част от новата резолюция, която ще финансира дейността на правителството до края на януари, ще отмени поне част от масовите съкращения на федерални служители, предприети от администрацията на Тръмп.

"Температурите се понижават, атмосферното налягане навън се повишава и изведнъж изглежда, че нещата ще се наредят", каза пред репортери Том Тилис.

Ако правителството остане затворено още дълго, икономическият растеж може да стане отрицателен през четвъртото тримесечие, особено ако въздушният транспорт не се върне към нормалните нива до Деня на благодарността, предупреди икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет в предаването "Face the Nation" на CBS.

Денят на благодарността тази година е на 27 ноември.

В неделя Тръмп използва платформата си Truth Social, за да критикува субсидиите като "неочаквана печалба за здравноосигурителните компании и КАТАСТРОФА за американския народ", като същевременно поиска средствата да бъдат изпратени директно на физическите лица, за да си закупят сами здравна застраховка. "Готов съм да работя с двете партии за решаване на този проблем, веднага щом правителството започне да функционира", написа Тръмп.

Американският министър на финансите Скот Бесент и сенатор Линдзи Греъм, твърд съюзник на Тръмп, заявиха в отделни телевизионни интервюта, че идеята на Тръмп за здравеопазването няма да бъде въведена, преди законодателите да приемат федерална мярка за финансиране.

Над 2700 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Повече от 10 000 полета са били забавени.

Големите американски авиокомпании трябва да решават сложен ребус вече трети пореден ден заради наложеното от федералното правителство ограничаване на полетите, наред с все по-големия недостиг на авиодиспечери, отбелязва Ройтерс. Особено тежко засегната е "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), която отмени или забави 52% от основните си полети вчера.

Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.

Все пак от Вашингтон дойдоха положителни новини. С процедурно гласуване тази нощ Сенатът придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа.