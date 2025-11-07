Новини
Тръмп: Съвсем скоро международните сили под ръководството на САЩ ще бъдат в Ивицата Газа

7 Ноември, 2025 05:23, обновена 7 Ноември, 2025 05:26

Американският президент се срещна с лидерите на пет централноазиатски държави в Белия дом с цел да засили връзките в областта на критичните редкоземни метали

Тръмп: Съвсем скоро международните сили под ръководството на САЩ ще бъдат в Ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп очаква международните стабилизационни сили под ръководството на Съединените щати да бъдат разположени в Ивицата Газа съвсем скоро, предаде БНР.

Силите са част от плана на Тръмп за управление на анклава след края на войната. Очаква се те да обучават палестинските полицаи и да отговарят за сигурността на граничните райони и за предотвратяването на трафика на оръжия. Смята, че в тях ще има представители на Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства.

В сряда Съединените щати разпространиха проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН, свързана с мирния план, в която е засегнат и въпросът за стабилизационните сили. Все още не е ясно кога тя ще бъде гласувана и според дипломатически източник няколко държави са изразили желание да изпратят свои представители, но настояват за мандат от световната организация преди това. Очакванията са преговорите по проекторезолюцията да започнат по-късно днес.

Американски дипломат заяви, че стабилизационните сили ще включват около 20 хиляди души.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи снощи критичните редкоземни елементи като ключов приоритет по време на срещата си с лидерите на 5 централноазиатски държави в Белия дом, изтъквайки усилията на администрацията си да разшири и осигури веригите за доставки на САЩ чрез нови глобални споразумения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата на Тръмп с лидерите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан идва в момент, когато Вашингтон се стреми да разшири влиянието си в богатия на природни ресурси регион, доминиран дълго време от Русия и ставащ все по-често обект на специално внимание от страна на Китай.

Тръмп определи Централна Азия като "изключително богат регион" и каза, че е решен да укрепи партньорството на САЩ с петте държави.

Американският президент засилва търсенето на редкоземни метали, необходими за високотехнологични устройства, включително смартфони, електрически автомобили и изтребители, отбелязва Асошиейтед прес.

Срещата на върха снощи идва след като Тръмп успя да постигне поне временно затопляне на отношенията с китайския лидер Си Цзинпин по отношение на различията между двете страни относно износа на редкоземни елементи, което е ключова точка на напрежение в търговските им преговори.

След разговорите между Тръмп и Си в Южна Корея миналата седмица, Китай заяви, че ще отложи с една година новите си ограничения за износ на редкоземни елементи.

Вашингтон търси сега нови начини да заобиколи Китай по отношение на критичните редкоземни елементи, от които Централна Азия има големи запаси. Но регионът се нуждае от инвестиции, за да продължи да развива ресурсите си, посочва АП.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
