Ходорковски предупреждава: Европа в готовност за десет години нова Студена война с Русия

7 Ноември, 2025 08:26 861 21

  • михаил ходорковски-
  • европа-
  • студена война-
  • русия

Бившият магнат призовава Запада да се готви за продължителна „нова Студена война“ и критикува ефективността на санкциите

Ходорковски предупреждава: Европа в готовност за десет години нова Студена война с Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Основният критик на Кремъл Михаил Ходорковски предупреди Европа за възможност от дългосрочна конфронтация с Русия, независимо от развитието на войната в Украйна, съобщава "Политико", предава News.bg.

„Трябва да очакваме нов вид Студена война, която да продължи поне десет години“, заяви бившият петролен магнат на частно събитие в Брюксел. Според него единственият фактор, който може да възпре по-нататъшната руска агресия, е убедеността на Владимир Путин, че Западът представлява реална военна заплаха.

По време на Студената война СССР и Западът се опитваха да подкопават взаимно силите си, без да допуснат открит конфликт и риск от ядрена война. Днес високопоставени европейски и натовски служители твърдят, че Русия възстановява подобна стратегия, използвайки хибридни методи за дестабилизация и създаване на разделение на Запад.

Ходорковски, който прекара десет години в сибирски затвори и сега живее в Лондон, оспори ефективността на западните санкции срещу Кремъл, посочвайки, че те „създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично“. Той бе също скептичен относно дългосрочния ефект на украинската кампания с дронове срещу руски петролни рафинерии, отбелязвайки, че щетите са сравнително минимални спрямо огромните промишлени комплекси в Сибир.

Според Ходорковски единственият момент, в който властта на Путин е можела реално да бъде разклатена, е бил през първите две години от пълномащабното нахлуване в Украйна, ако Русия беше претърпяла решително военно поражение. Този прозорец вече е затворен. Въпреки това той отбеляза с ирония, че руските диктатори традиционно напускат властта между 70 и 80 години - Путин навърши 73 през октомври.

През миналия месец руските власти започнаха ново наказателно дело срещу Ходорковски, обвинявайки го в ръководене на „терористична организация“ и планиране на насилствен преврат с помощта на украински паравоенни групи. ФСБ включи и 22 други лица, свързани с Руския антивоенен комитет на Ходорковски - част от опозицията в изгнание. Мнозина вече са били преследвани или са излежали присъди в Русия, а обвиненията създават затруднения дори в чужбина, като ограничават банкови услуги и пътувания.

Ходорковски изрази увереност, че един ден ще се върне в постпутинска Русия, но предупреди, че ще са нужни десетилетия, за да се преодолее „империалистически-военният наратив“, оправдаващ нахлуването в съседни държави. „Моето поколение няма да види деня, в който руското общество ще се върне към нормалност“, каза той.

Попитан дали това не е обезкуражаващо, Ходорковски отвърна с усмивка, че работата му е като в тежката индустрия - започва процеси, които ще надживеят самия него. „Бъдещето е толкова реално за мен, колкото и настоящето, и именно то ме мотивира“, добави опозиционерът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

