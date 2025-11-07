Ходорковски предупреждава: Европа в готовност за десет години нова Студена война с Русия

Основният критик на Кремъл Михаил Ходорковски предупреди Европа за възможност от дългосрочна конфронтация с Русия, независимо от развитието на войната в Украйна, съобщава "Политико", предава News.bg.
„Трябва да очакваме нов вид Студена война, която да продължи поне десет години“, заяви бившият петролен магнат на частно събитие в Брюксел. Според него единственият фактор, който може да възпре по-нататъшната руска агресия, е убедеността на Владимир Путин, че Западът представлява реална военна заплаха.
По време на Студената война СССР и Западът се опитваха да подкопават взаимно силите си, без да допуснат открит конфликт и риск от ядрена война. Днес високопоставени европейски и натовски служители твърдят, че Русия възстановява подобна стратегия, използвайки хибридни методи за дестабилизация и създаване на разделение на Запад.
Ходорковски, който прекара десет години в сибирски затвори и сега живее в Лондон, оспори ефективността на западните санкции срещу Кремъл, посочвайки, че те „създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично“. Той бе също скептичен относно дългосрочния ефект на украинската кампания с дронове срещу руски петролни рафинерии, отбелязвайки, че щетите са сравнително минимални спрямо огромните промишлени комплекси в Сибир.
Според Ходорковски единственият момент, в който властта на Путин е можела реално да бъде разклатена, е бил през първите две години от пълномащабното нахлуване в Украйна, ако Русия беше претърпяла решително военно поражение. Този прозорец вече е затворен. Въпреки това той отбеляза с ирония, че руските диктатори традиционно напускат властта между 70 и 80 години - Путин навърши 73 през октомври.
През миналия месец руските власти започнаха ново наказателно дело срещу Ходорковски, обвинявайки го в ръководене на „терористична организация“ и планиране на насилствен преврат с помощта на украински паравоенни групи. ФСБ включи и 22 други лица, свързани с Руския антивоенен комитет на Ходорковски - част от опозицията в изгнание. Мнозина вече са били преследвани или са излежали присъди в Русия, а обвиненията създават затруднения дори в чужбина, като ограничават банкови услуги и пътувания.
Ходорковски изрази увереност, че един ден ще се върне в постпутинска Русия, но предупреди, че ще са нужни десетилетия, за да се преодолее „империалистически-военният наратив“, оправдаващ нахлуването в съседни държави. „Моето поколение няма да види деня, в който руското общество ще се върне към нормалност“, каза той.
Попитан дали това не е обезкуражаващо, Ходорковски отвърна с усмивка, че работата му е като в тежката индустрия - започва процеси, които ще надживеят самия него. „Бъдещето е толкова реално за мен, колкото и настоящето, и именно то ме мотивира“, добави опозиционерът.
1 Пич
08:28 07.11.2025
2 Путин ще обясни ли
Явно за да е контролираната опозиция на Путин.
Британците както минаги клъвнаха възицата, хахахха
Коментиран от #19
08:28 07.11.2025
3 Я пък тоя
Коментиран от #13
08:29 07.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 факт
Коментиран от #20
08:31 07.11.2025
6 алеман
08:31 07.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мне не е само 10 години
08:35 07.11.2025
11 Аква
08:35 07.11.2025
12 да живее Международното положение
08:35 07.11.2025
13 Замунда банана бенд
До коментар #3 от "Я пък тоя":Това му е казал началникът му - това и ще повтаря.
“Единадесет” ако чуе, ще повтори “Единадесет”. Не очаквайте повече или по-малко.
08:36 07.11.2025
14 Щерев
Коментиран от #17
08:36 07.11.2025
15 Тоя е велик мъж
И загрижен за европейските данъкопланци!
Поздравления за статията!
/Британското разузнаване/
08:40 07.11.2025
16 В. В. Путин
08:42 07.11.2025
17 Бай Тъню Кочаня
До коментар #14 от "Щерев":Що бе? Нашия Гошо Тръбата какъв стана?
08:44 07.11.2025
18 Антидемократ
08:45 07.11.2025
19 Путин бакшиша
До коментар #2 от "Путин ще обясни ли":Страх ме е от запада, заешко сърце съм. Пуснах и другия евреин опозиционер Кара Мурза, евреин по баща.
08:46 07.11.2025
20 Путин от бункера
До коментар #5 от "факт":Да, ама сме заешки сърчица. Пуснах го от пандиза.
08:47 07.11.2025
21 Европа старее, но хубавее
Европа чака Андропов 2 да умре и пред нея на колене да допълзи Горбачов 2, за да моли милостиня.
Европа няма, за какво да се напряга. Да му мислят руснаците, когато 2 милиона аслани се върнат от фронта, а пари няма да има.
08:49 07.11.2025