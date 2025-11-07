Гърция иска водеща роля в транзита на американски газ; Мицотакис: Без руски газ през задната врата

Гърция се стреми да се превърне във водеща входна точка за доставки на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати към Европа, на фона на целта на ЕС да прекрати напълно зависимостта си от руския природен газ до 2027 г., съобщават ДПА и „Катимерини“, предава БТА.

Премиерът Кириакос Мицотакис представи виждането на Атина по време на международната енергийна конференция „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC), провеждаща се в гръцката столица. Във форума участват представители на над 20 европейски държави, както и американският министър на енергетиката Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм.

Райт заяви, че Русия „не може да бъде надежден енергиен партньор“, и подчерта значението на Гърция в променящия се енергиен пейзаж. Мицотакис се съгласи, като посочи, че излизането на Европа от зависимостта от руския газ дава възможност за обновяване на енергийната стратегия на региона, в която американските доставки ще имат ключова роля.

Гръцкият премиер приветства задълбочаването на енергийното сътрудничество със САЩ, отбелязвайки, че страната му се превръща в регионален център както за природен газ, така и за възобновяема енергия. „Катимерини“ припомня, че ExxonMobil, HELLENiQ Energy и Energean подписаха вчера в Атина споразумение за проучвателни газови сондажи в Йонийско море.

„Европа ще се нуждае от природен газ още дълги години“, каза Мицотакис и добави, че е логично САЩ да разглеждат Гърция като входна точка за американски газ към региона. По думите му голяма част от постъпващите количества LNG вече не остават в страната, а се пренасочват към други държави от Югоизточна Европа.

Той подчерта и ангажимента на Атина към развитието на Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция с Украйна, Молдова, Словакия, България, Румъния и Унгария.

Мицотакис заяви, че забраната за внос на руски газ в ЕС трябва да бъде изцяло приложена, и предупреди, че Москва „не бива да влиза в Европа през задната врата чрез Турция“.