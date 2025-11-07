Новини
Свят »
Гърция »
Гърция иска водеща роля в транзита на американски газ; Мицотакис: Без руски газ през задната врата

Гърция иска водеща роля в транзита на американски газ; Мицотакис: Без руски газ през задната врата

7 Ноември, 2025 13:56 442 8

  • гърция-
  • кириакос мицотакис-
  • руски газ-
  • американски газ-
  • транзит

Мицотакис: Ролята ни в енергийната сигурност на региона нараства, ЕС трябва напълно да спре руския газ до 2027 г.

Гърция иска водеща роля в транзита на американски газ; Мицотакис: Без руски газ през задната врата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция се стреми да се превърне във водеща входна точка за доставки на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати към Европа, на фона на целта на ЕС да прекрати напълно зависимостта си от руския природен газ до 2027 г., съобщават ДПА и „Катимерини“, предава БТА.

Премиерът Кириакос Мицотакис представи виждането на Атина по време на международната енергийна конференция „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC), провеждаща се в гръцката столица. Във форума участват представители на над 20 европейски държави, както и американският министър на енергетиката Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм.

Райт заяви, че Русия „не може да бъде надежден енергиен партньор“, и подчерта значението на Гърция в променящия се енергиен пейзаж. Мицотакис се съгласи, като посочи, че излизането на Европа от зависимостта от руския газ дава възможност за обновяване на енергийната стратегия на региона, в която американските доставки ще имат ключова роля.

Гръцкият премиер приветства задълбочаването на енергийното сътрудничество със САЩ, отбелязвайки, че страната му се превръща в регионален център както за природен газ, така и за възобновяема енергия. „Катимерини“ припомня, че ExxonMobil, HELLENiQ Energy и Energean подписаха вчера в Атина споразумение за проучвателни газови сондажи в Йонийско море.

„Европа ще се нуждае от природен газ още дълги години“, каза Мицотакис и добави, че е логично САЩ да разглеждат Гърция като входна точка за американски газ към региона. По думите му голяма част от постъпващите количества LNG вече не остават в страната, а се пренасочват към други държави от Югоизточна Европа.

Той подчерта и ангажимента на Атина към развитието на Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция с Украйна, Молдова, Словакия, България, Румъния и Унгария.

Мицотакис заяви, че забраната за внос на руски газ в ЕС трябва да бъде изцяло приложена, и предупреди, че Москва „не бива да влиза в Европа през задната врата чрез Турция“.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путлера

    3 7 Отговор
    Ооооох лошо ми е.

    13:59 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция за 700 млн наши пари.Всички шофьори на камиони които ядяха в заведението ми са там.Казват че е нещо огромно като Китайската стена.Работят хиляди и носят тръби от Индия.

    Коментиран от #7

    13:59 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия

    6 0 Отговор
    Ех Мицотакис,жалко долно ястребче,ще получиш от кравара потупване по рамото ,тройна цена и разбира се някой цент,но от народа бой,съд и затвор !!!

    14:03 07.11.2025

  • 5 Порефното

    2 0 Отговор
    Византийско мелете,без руски газ през задната врата,с евр по атлантически партньорски ЧЕП в задния двор на слухоте

    14:04 07.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш нац.предател и най голям престъпник в новата история на България ББ краде и мами народа? Това не го вярвам ,той прави всичко в името на българските граждани !

    14:07 07.11.2025

  • 8 Етиопските сигани

    0 0 Отговор
    Не сварват да се изправят от навеждане. Като почнеш от Египет, Франция и терористите от Израел.

    14:16 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания