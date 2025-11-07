CNN: Китай удвоява разширяването на ракетните си мощности и ускорява надпреварата във въоръжаването

Китай е извършил мащабно разширяване на обекти, свързани с ракетното производство, от 2020 г. насам - процес, който значително увеличава способността му да възпира САЩ и да укрепи военното си превъзходство в Азия. Това показва нов анализ на CNN, основан на сателитни снимки, карти и официални китайски документи, предава News.bg.

Според разследването над 60% от 136 идентифицирани обекта, свързани с ракетните сили и военнопромишления комплекс на Китай, се разширяват. За пет години общата площ на новите постройки е нараснала с над два милиона квадратни метра – включително бункери, хангари и компоненти за ракети.

„Това е Китай, който се позиционира като глобална свръхсила. Вече сме в началото на нова надпревара във въоръжаването“, коментира Уилям Албърк, бивш директор по контрола на въоръженията в НАТО.

Откритите съоръжения често са изградени върху заличени села и земеделски земи, заменени от високотехнологични фабрики и изследователски центрове. CNN е идентифицирала над десет досега неизвестни обекта, свързани с двата основни държавни ракетни концерна – CASC и CASIC, които произвеждат голяма част от китайските конвенционални и ядрени ракети.

От идването си на власт през 2012 г. Си Дзинпин е налял стотици милиарди долари в модернизацията на Народноосвободителната армия, като ракетните войски остават в центъра на стратегическото възпиране.

Експертите смятат, че разширяването подготвя Китай за възможен военен сценарий срещу Тайван. Ракетните системи са ключов елемент от стратегията за „отказ на достъп“, насочена към ограничаване на американските сили в случай на конфликт.

Сред разширените обекти CNN открива съоръжения, свързани с производството на балистичната ракета DF-26 – известна като „убиеца на Гуам“. Новата ѝ версия DF-26D с хиперзвуков глайдер бе представена през септември 2025 г.

Сателитните снимки показват и значително разрастване на 22 бази на ракетните войски през последните пет години.

Докато Китай увеличава производствения капацитет, САЩ изпитват затруднения с попълването на собствения си арсенал. Пентагонът отчита 50% ръст в китайските ракетни запаси между 2020 и 2024 г., докато американските сили страдат от недостиг на ракети-прехващачи след масирани доставки за Израел и Украйна.

Вашингтон е разширил договорите си с Lockheed Martin за производството на системи THAAD, но високите разходи и дългият производствен цикъл затрудняват навременното попълване.

Според CNN темпът на китайската експанзия се е удвоил след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като Пекин извежда уроки от ефективността на масираните ракетни удари срещу укрепени цели.

Въпреки бързото разрастване, китайските ракетни сили са разтърсени от корупционни скандали - десетки висши офицери, включително двама бивши министри на отбраната, бяха отстранени през последните две години, поставяйки под съмнение реалната бойна готовност на армията.

Експерти предупреждават, че международната система навлиза в нова студена война, в която силовият баланс все по-осезаемо се измества към Азия.