CNN: Китай удвоява разширяването на ракетните си мощности и ускорява надпреварата във въоръжаването

Китай е извършил мащабно разширяване на обекти, свързани с ракетното производство, от 2020 г. насам - процес, който значително увеличава способността му да възпира САЩ и да укрепи военното си превъзходство в Азия. Това показва нов анализ на CNN, основан на сателитни снимки, карти и официални китайски документи, предава News.bg.
Според разследването над 60% от 136 идентифицирани обекта, свързани с ракетните сили и военнопромишления комплекс на Китай, се разширяват. За пет години общата площ на новите постройки е нараснала с над два милиона квадратни метра – включително бункери, хангари и компоненти за ракети.
„Това е Китай, който се позиционира като глобална свръхсила. Вече сме в началото на нова надпревара във въоръжаването“, коментира Уилям Албърк, бивш директор по контрола на въоръженията в НАТО.
Откритите съоръжения често са изградени върху заличени села и земеделски земи, заменени от високотехнологични фабрики и изследователски центрове. CNN е идентифицирала над десет досега неизвестни обекта, свързани с двата основни държавни ракетни концерна – CASC и CASIC, които произвеждат голяма част от китайските конвенционални и ядрени ракети.
От идването си на власт през 2012 г. Си Дзинпин е налял стотици милиарди долари в модернизацията на Народноосвободителната армия, като ракетните войски остават в центъра на стратегическото възпиране.
Експертите смятат, че разширяването подготвя Китай за възможен военен сценарий срещу Тайван. Ракетните системи са ключов елемент от стратегията за „отказ на достъп“, насочена към ограничаване на американските сили в случай на конфликт.
Сред разширените обекти CNN открива съоръжения, свързани с производството на балистичната ракета DF-26 – известна като „убиеца на Гуам“. Новата ѝ версия DF-26D с хиперзвуков глайдер бе представена през септември 2025 г.
Сателитните снимки показват и значително разрастване на 22 бази на ракетните войски през последните пет години.
Докато Китай увеличава производствения капацитет, САЩ изпитват затруднения с попълването на собствения си арсенал. Пентагонът отчита 50% ръст в китайските ракетни запаси между 2020 и 2024 г., докато американските сили страдат от недостиг на ракети-прехващачи след масирани доставки за Израел и Украйна.
Вашингтон е разширил договорите си с Lockheed Martin за производството на системи THAAD, но високите разходи и дългият производствен цикъл затрудняват навременното попълване.
Според CNN темпът на китайската експанзия се е удвоил след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като Пекин извежда уроки от ефективността на масираните ракетни удари срещу укрепени цели.
Въпреки бързото разрастване, китайските ракетни сили са разтърсени от корупционни скандали - десетки висши офицери, включително двама бивши министри на отбраната, бяха отстранени през последните две години, поставяйки под съмнение реалната бойна готовност на армията.
Експерти предупреждават, че международната система навлиза в нова студена война, в която силовият баланс все по-осезаемо се измества към Азия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Китай победи САЩ
Коментиран от #11
14:26 07.11.2025
2 излиза
14:28 07.11.2025
3 ФАКТ
14:29 07.11.2025
4 Скоро ще ядем
И те са много ще мириша чак до бг
14:29 07.11.2025
5 Остава само
14:29 07.11.2025
6 Май ще нападат Русия в Гръб
Ще я разцепят на 20 държави джуджета
14:33 07.11.2025
7 пиночет
14:35 07.11.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #9
14:37 07.11.2025
9 Балък
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Давам рубли за долари и евро, курс едно към едно, Брикс като завладее света, ще станете много богати!
14:39 07.11.2025
10 В Русия се разраства масово
14:41 07.11.2025
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Китай победи САЩ":А от къде сте сигурни, че Китай не се въоръжава, за да си вземе Сибир? Под предлог, че се въоръжава срещу САЩ? За Китай дали не е по-ценно да си вземе Сибир от колкото Тайван?
Коментиран от #13, #14, #17
14:42 07.11.2025
12 Ивелин Михайлов
14:43 07.11.2025
13 Исторически парк
До коментар #11 от "Хахахаха":А откъде сте сигурни, че Китай не се въоръжава за да превземе сащ?
Коментиран от #15
14:44 07.11.2025
14 Русофил
До коментар #11 от "Хахахаха":Той Сибир вече е китайски, китайците получават руски ресурси по евтино отколкото самите руснаци 😆
Коментиран от #16
14:45 07.11.2025
15 Хахахаха
До коментар #13 от "Исторически парк":Защо да се тормози със САЩ, като рашата вече се е предала и може да я вземе, без да гръмне и пушка? Рашата е изтощена след 4 години война на фронта, а САЩ са в пълна бойна готовност. А ресурсите са в Сибир. За какво им е Тайван? Дали всъщност не си разделиха рашата тръмпоча и си?
14:47 07.11.2025
16 Хахахаха
До коментар #14 от "Русофил":Аз това го знам, но може да мине и като китайска територия, тогава вече ще са си техни!
14:48 07.11.2025
17 Разбира се,
До коментар #11 от "Хахахаха":че необятният Сибир е по-ценен от микроскопичния Тайван, но е прекалено голяма лъжица за китайската уста.
Тръгне ли срещу Русия, Китай ще бъде унищожен едновременно от Русия и САЩ. Такава е геополитическата логика.
Важното е, че еС е на изхвъргачката на Историята!
еС губи - България печели!
Коментиран от #18
14:49 07.11.2025
18 Хахахаха
До коментар #17 от "Разбира се,":Не пиши глупости! Рашата след 4 години война срещу Украйна, е изместила фронта с 30 километра, обаче срещу Китай ръйш ли, щели да мачкат! Къде ви намират такива умници?
Коментиран от #20
14:51 07.11.2025
19 Я пък тоя
А китайците са толкова много, че ракети не им трябват. Достатъчно е всички да подскочат заедно и такова земетресение ще предизвикат, че земята ще се пропука.
Дано не скочат заедно с индийците, че ще я сцепят като презряла диня 🍉
14:52 07.11.2025
20 Я пък тоя
До коментар #18 от "Хахахаха":Срещу Украйна руснаците се бият с групи от келнери шофьори и всякаква паплач с по 4-5 човека. Срещу китай ще се използват ядрени оръжия, иначе нямат шанс.
Но те пък са приятели за сега.
Коментиран от #21
14:55 07.11.2025
21 Хахахаха
До коментар #20 от "Я пък тоя":Аха. Ами значи, като се воюва с ядрени оръжия и рашата няма да победи! Победители няма да има, ще има само губещи.
Коментиран от #22
15:00 07.11.2025
22 Я пък тоя
До коментар #21 от "Хахахаха":Не съм писал и няма да напиша, че ще има победители.
Обясних Ви защо четири години пъплят в Украйна и как ще бъде с Китай, а не да си мислите, че като боксуват на едно място са слаби и виждаш ли Китай ще ги схруска.
15:08 07.11.2025
23 Мислител
15:30 07.11.2025
24 Ердоган
15:35 07.11.2025