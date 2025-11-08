Руската армия засилва атаките с дронове срещу Украйна и ЕС

Руските сили продължават да напредват в посока Покровск и според съобщенията разширяват логистиката си към южната му част. Геолокирани кадри, публикувани на 6 и 7 ноември, показват, че наскоро са напреднали в североизточните и източните покрайнини на Покровск, както и в южен Мирноград (източно от Покровск) и северно от Мирноград.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руските сили осъществяват логистика в Покровск предимно с дронове.

Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране от Въздушно-щурмовите сили потвърди на 7 ноември, че руските сили се опитват да разширят логистиката си, използвайки мотоциклети.

Корпусът съобщи, че руските сили са намалили активността и честотата на движенията си в Покровск, за да сведат до минимум загубите, докато чакат подкрепления. Корпусът отбеляза, че руските сили са атакували Мирноград от изток няколко пъти безуспешно и оцени, че руските сили вероятно ще атакуват града от друга посока в близко бъдеще. Руски милблогър твърди, че руските сили са започнали да атакуват Мирноград от запад на 7 ноември.

Съкращенията в основния производител на танкове в Русия "Уралвагонзавод", показват, че Русия може да се бори да балансира нуждите на гражданската и отбранителната промишленост, тъй като икономическите ограничения все повече влошават икономическите резултати на Русия. Местната новинарска агенция E1 от Екатеринбург съобщи на 6 ноември, позовавайки се на документи, предоставени от служителите, чезаводътпланира да съкрати до 10% от служителите си до февруари 2026 г. и да въведе замразяване на наемането на персонал.

Служители заявиха пред E1, че съкращението на персонала възлиза на до 50% от общия брой служители за повечето отдели. Пресслужбата заяви на 6 ноември, че производителят "оптимизира разходите за управление и администрация" и отрече съобщенията за замразяване на наемането на персонал.

Руското Министерство на отбраната (МО) може да е намалило приоритетите на производството на танкове, за да се насочи към по-ориентирани към дронове и пехотни сили, които използват леки превозни средства като бъгита и мотоциклети за мобилност, а не бронирани бойни машини (ББМ).

Кремъл също така планира да намали бюджета си за отбрана до 38 процента от общите разходи през 2026 г., в сравнение с 41 процента през 2025 г., тъй като планира да увеличи данъка върху добавената стойност (ДДС), който вероятно ще финансира разходите за отбрана.

Украинската отбранителна идустриална база продължава усилията си за развитие на местно производство на оръжие и капацитет за износ. Съветникът на украинския президент Александър Камишин заяви на 7 ноември, че Украйна цели самофинансиране чрез печалби, генерирани от управлявания износ на оръжие.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви на 7 ноември, че Украйна и Швеция са финализирали споразумение за локализиране на производството на шведски изтребители Gripen до 2033 г.

Европейските власти продължават да съобщават за неидентифицирани дронове във въздушното пространство на НАТО. Шведската администрация за гражданска авиация съобщи, че има съобщения за поне един неидентифициран дрон, прелитащ над летище Ландветер в Гьотеборг вечерта на 6 ноември, което е принудило властите да отклонят или отменят над дузина полети.

Говорител на шведската полиция заяви пред "Ройтерс", че властите разследват предполагаем авиационен саботаж. Белгийските власти временно затвориха летището в Брюксел вечерта на 6 ноември, след като авиодиспечерът в Скейс наблюдава неидентифициран дрон, което е третото затваряне на летището за една седмица.

Повтарящите се нахлувания на неидентифицирани дронове в близост до европейски летища и критична инфраструктура идват на фона на засилващата се кампания на Русия "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.