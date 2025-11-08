Руската армия засилва атаките с дронове срещу Украйна и ЕС

Руските сили продължават да напредват в посока Покровск и според съобщенията разширяват логистиката си към южната му част. Геолокирани кадри, публикувани на 6 и 7 ноември, показват, че наскоро са напреднали в североизточните и източните покрайнини на Покровск, както и в южен Мирноград (източно от Покровск) и северно от Мирноград.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Руските сили осъществяват логистика в Покровск предимно с дронове.
Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране от Въздушно-щурмовите сили потвърди на 7 ноември, че руските сили се опитват да разширят логистиката си, използвайки мотоциклети.
Корпусът съобщи, че руските сили са намалили активността и честотата на движенията си в Покровск, за да сведат до минимум загубите, докато чакат подкрепления. Корпусът отбеляза, че руските сили са атакували Мирноград от изток няколко пъти безуспешно и оцени, че руските сили вероятно ще атакуват града от друга посока в близко бъдеще. Руски милблогър твърди, че руските сили са започнали да атакуват Мирноград от запад на 7 ноември.
Съкращенията в основния производител на танкове в Русия "Уралвагонзавод", показват, че Русия може да се бори да балансира нуждите на гражданската и отбранителната промишленост, тъй като икономическите ограничения все повече влошават икономическите резултати на Русия. Местната новинарска агенция E1 от Екатеринбург съобщи на 6 ноември, позовавайки се на документи, предоставени от служителите, чезаводътпланира да съкрати до 10% от служителите си до февруари 2026 г. и да въведе замразяване на наемането на персонал.
Служители заявиха пред E1, че съкращението на персонала възлиза на до 50% от общия брой служители за повечето отдели. Пресслужбата заяви на 6 ноември, че производителят "оптимизира разходите за управление и администрация" и отрече съобщенията за замразяване на наемането на персонал.
Руското Министерство на отбраната (МО) може да е намалило приоритетите на производството на танкове, за да се насочи към по-ориентирани към дронове и пехотни сили, които използват леки превозни средства като бъгита и мотоциклети за мобилност, а не бронирани бойни машини (ББМ).
Кремъл също така планира да намали бюджета си за отбрана до 38 процента от общите разходи през 2026 г., в сравнение с 41 процента през 2025 г., тъй като планира да увеличи данъка върху добавената стойност (ДДС), който вероятно ще финансира разходите за отбрана.
Украинската отбранителна идустриална база продължава усилията си за развитие на местно производство на оръжие и капацитет за износ. Съветникът на украинския президент Александър Камишин заяви на 7 ноември, че Украйна цели самофинансиране чрез печалби, генерирани от управлявания износ на оръжие.
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви на 7 ноември, че Украйна и Швеция са финализирали споразумение за локализиране на производството на шведски изтребители Gripen до 2033 г.
Европейските власти продължават да съобщават за неидентифицирани дронове във въздушното пространство на НАТО. Шведската администрация за гражданска авиация съобщи, че има съобщения за поне един неидентифициран дрон, прелитащ над летище Ландветер в Гьотеборг вечерта на 6 ноември, което е принудило властите да отклонят или отменят над дузина полети.
Говорител на шведската полиция заяви пред "Ройтерс", че властите разследват предполагаем авиационен саботаж. Белгийските власти временно затвориха летището в Брюксел вечерта на 6 ноември, след като авиодиспечерът в Скейс наблюдава неидентифициран дрон, което е третото затваряне на летището за една седмица.
Повтарящите се нахлувания на неидентифицирани дронове в близост до европейски летища и критична инфраструктура идват на фона на засилващата се кампания на Русия "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааам
14:21 08.11.2025
2 Баце ЕООД
14:22 08.11.2025
3 Гост
14:22 08.11.2025
4 Из падмасковие
14:23 08.11.2025
5 Всичко е ясно
Смятайте сега колко фашисти има в Покровск щом само с дронове могат да им доставят храна и боеприпаси... ВСУ ги изтребва методично като плъхове по мазетата.
14:24 08.11.2025
6 КПСС
14:27 08.11.2025
7 Леле майкоооо....
Коментиран от #9
14:28 08.11.2025
8 Леле майкоооо....
14:30 08.11.2025
9 Баце ЕООД
До коментар #7 от "Леле майкоооо....":Колко да са неиндефицирани.. В Швеция германски в Германия хърватски..
14:30 08.11.2025
10 Калоян
ЕС-ът спря износа на тоалетни чинии за Русия.Значи всичко е наред . Поданиците урсулианци могат да спят спокойно.
14:31 08.11.2025
11 Pyccкий Карлик
Почти е мотото, движещата сила, всичкото на Русия.
Руснаците почти затвориха котела, почти обкръжиха, почти хванаха в клещи, почти превзеха, почти кацнаха на Луната, почти направиха кола, почти заобиколиха санкциите, почти пабедиха, почти Четири Года. ПОЧТИ........😄😄😄
Коментиран от #16, #18
14:32 08.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Или отломките със " Сдялано в Раша"❗
А, да пак трябва да вярваме,
на Министерството на лъжата❗
14:32 08.11.2025
13 Кривоверен алкаш
14:33 08.11.2025
14 Очевидно е само едно
Коментиран от #39
14:34 08.11.2025
15 Украинската армия е на път
Движението „Свобода на Русия“ е провело серия успешни операции срещу логистичната инфраструктура на врага. ЕС е разработил нов тип дрон, който ще сваля руските дронове-шпиони!
Коментиран от #57
14:35 08.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Ех Рус КийяК,
къде, в коя страна от ЕсеС са дроновете с надпис
"Сдялани в Раша"❗❓
14:35 08.11.2025
17 Механик
Минавам само да попитам как върви перемогата, чей Крим и шторм-шедоу бутна ли моста?
п.п.
Моля също така ако някой знае колко българи има в Одеса дами подскаже.
Благодаря, предварително!
Моля!
Коментиран от #33
14:37 08.11.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Ех Рус КийаК, нали знаеш , че в САШт още търсят доказателствата за намеса на Путлер в изборите❗
Ама вече с години рръбят, че се намесил❗
14:38 08.11.2025
19 Бат Петьо Парчето
14:38 08.11.2025
20 5% от БВП
14:40 08.11.2025
21 456
Коментиран от #22
14:40 08.11.2025
22 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "456":ПОЧТИ падна.
Тоест не 😁
Коментиран от #25, #43, #44
14:41 08.11.2025
23 Вече е твърде късно!
Навсякъде по територията на РФ вече се усеща накъде вървят нещата. Затова и диктаторчето излезе с нелепите лъжи за буревестници и посейдони.
Коментиран от #26
14:43 08.11.2025
24 онзи
Коментиран от #28
14:43 08.11.2025
25 Джуджак,
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":падна и вече руската армия ОСВОБОЖДАВА Запорожието. Поплачи си и ще ти мине.
Коментиран от #32
14:44 08.11.2025
26 селски ,
До коментар #23 от "Вече е твърде късно!":В голяма заблуда си , мой , в Русия с нищо не усещат , че има СВО ! Това , че на теб така ти се иска е отделен въпрос .
Коментиран от #29
14:45 08.11.2025
28 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #24 от "онзи":Свиквай.
Коментиран от #41
14:45 08.11.2025
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "селски ,":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #35, #36
14:46 08.11.2025
31 Kaлпазанин
14:48 08.11.2025
32 този
До коментар #25 от "Джуджак,":Джуджака е корав - ще си поплаче , ще попържа и ......пак няма да му мине . Ще продължава да сипе щуротии в сайта , докато не спрем да му четем тъпотиите .
14:48 08.11.2025
33 Здрасти боклук
До коментар #17 от "Механик":Ти май броеше дните от тридневното сво? Та колко станаха?
Коментиран от #38, #42, #49
14:49 08.11.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:49 08.11.2025
35 село мое ,
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Стой си на миндера и не драскай простотии по сайтовете ! Наблягай на храната , писането не е за теб !
14:49 08.11.2025
36 Учуден
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени от гъби, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?
14:50 08.11.2025
37 Жълтопаветен ГЕРБав сифилистик
14:50 08.11.2025
38 Механик
До коментар #33 от "Здрасти боклук":Почти 4 години и над милион блатара в чувал, още по три в колички и носилки насипно, що питаш!
14:50 08.11.2025
39 Тимур и командата
До коментар #14 от "Очевидно е само едно":А още по очевидно е че пак ще го лапаш
14:50 08.11.2025
40 Пантагрюел
Ако си вярваха на приказките табелката от снимката щеше да е на руски,а не на немски и английски.
14:50 08.11.2025
41 Това са безспорни
До коментар #28 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Факти. Путин колабира русийката.
Коментиран от #47
14:51 08.11.2025
42 Боклюк,
До коментар #33 от "Здрасти боклук":Още два дня ест.
Коментиран от #46
14:51 08.11.2025
43 456
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":Падна ,падна. Прочиства се. Тук- там е останал някой жив ,но вдига ръце.
14:51 08.11.2025
44 Помнещ
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":"ПОЧТИ падна.
Тоест не 😁"
То и за Бахмут така беше - чак след седмица си признахте че е паднал ама това нямало никакво значение защото градът нямал никакво стратегическо значение.
Та сега Покровск има стратегическо значение или не - какви са опорките.
Коментиран от #48
14:51 08.11.2025
45 дядото
14:52 08.11.2025
46 Коклук,
До коментар #42 от "Боклюк,":Защо крематоруимът в Санкт Петербург се разшири и стана най-големият в Европа?
Коментиран от #50
14:53 08.11.2025
47 Антитрол
До коментар #41 от "Това са безспорни":"Путин колабира русийката"
Че защо продължавате да ревете срещу нея тогава щом била колабирала. Май и вие не си вярвате на писанията ама какво да правиш - трябва да се яде.
14:53 08.11.2025
48 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #44 от "Помнещ":Свиквай. После ще ти влиза по-мазничко.
Коментиран от #54
14:54 08.11.2025
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Здрасти боклук":То няма прегланела копейка която да не брои дните, онаа пияната им е обещала след СВОто ке им плаща, сега им тече лихва като в централната банка на Нибулина‼️
Подпомагат с робски труд каузата, задунайските‼️
Коментиран от #52
14:54 08.11.2025
50 Учуден
До коментар #46 от "Коклук,":От посолството ли ти казаха че станал най-големия в света или ти тъкмо се прибираш от Санк Петербург.
14:54 08.11.2025
52 Зевзек
До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":"Подпомагат с робски труд каузата, задунайските‼️"
Обаче нито едно козяче не се записа доброволец във ВСУ или поне да задели една заплата в помощ на зеления наркоман - защо ли?
Коментиран от #60
14:56 08.11.2025
53 Покъртително е нали?
14:56 08.11.2025
54 Помнещ
До коментар #48 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":"Свиквай"
Ами аз свикнах вече град след град в Украйна да губят стратегическо значение ама нещо нашите козячета не могат да свикнат и всеки път отричат че ВСУ за нищо не става.
Коментиран от #56
14:59 08.11.2025
55 Резюме
14:59 08.11.2025
56 Така е като не знаеш смисъла
До коментар #54 от "Помнещ":на понятието "стратегически "...
15:00 08.11.2025
57 Вярно е!
До коментар #15 от "Украинската армия е на път":Лично Урсула фон дер Лайен и Кая Калас са взели участие в разработването на дрона.
15:00 08.11.2025
58 Покъртително е нали?
15:01 08.11.2025
59 не може да бъде
15:01 08.11.2025
60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #52 от "Зевзек":Бъркаш робе, много заплати заделиха, и над 2000 генератора пратиха само 2022ра година, а вие един кибрит не пратихне на братушките си съдрани и прегладнели‼️
Клошари жалки сте цял живот, такива ще ви и заровят на бунището, където ви е мястото при матушката ви изгнила‼️
15:02 08.11.2025