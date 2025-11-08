Новини
Руската армия засилва атаките с дронове срещу Украйна и ЕС

8 Ноември, 2025 14:18

Повтарящите се нахлувания на неидентифицирани дронове в близост до европейски летища и критична инфраструктура идват на фона на засилващата се кампания на Русия "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа

Руската армия засилва атаките с дронове срещу Украйна и ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили продължават да напредват в посока Покровск и според съобщенията разширяват логистиката си към южната му част. Геолокирани кадри, публикувани на 6 и 7 ноември, показват, че наскоро са напреднали в североизточните и източните покрайнини на Покровск, както и в южен Мирноград (източно от Покровск) и северно от Мирноград.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руските сили осъществяват логистика в Покровск предимно с дронове.

Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране от Въздушно-щурмовите сили потвърди на 7 ноември, че руските сили се опитват да разширят логистиката си, използвайки мотоциклети.

Корпусът съобщи, че руските сили са намалили активността и честотата на движенията си в Покровск, за да сведат до минимум загубите, докато чакат подкрепления. Корпусът отбеляза, че руските сили са атакували Мирноград от изток няколко пъти безуспешно и оцени, че руските сили вероятно ще атакуват града от друга посока в близко бъдеще. Руски милблогър твърди, че руските сили са започнали да атакуват Мирноград от запад на 7 ноември.

Съкращенията в основния производител на танкове в Русия "Уралвагонзавод", показват, че Русия може да се бори да балансира нуждите на гражданската и отбранителната промишленост, тъй като икономическите ограничения все повече влошават икономическите резултати на Русия. Местната новинарска агенция E1 от Екатеринбург съобщи на 6 ноември, позовавайки се на документи, предоставени от служителите, чезаводътпланира да съкрати до 10% от служителите си до февруари 2026 г. и да въведе замразяване на наемането на персонал.

Служители заявиха пред E1, че съкращението на персонала възлиза на до 50% от общия брой служители за повечето отдели. Пресслужбата заяви на 6 ноември, че производителят "оптимизира разходите за управление и администрация" и отрече съобщенията за замразяване на наемането на персонал.

Руското Министерство на отбраната (МО) може да е намалило приоритетите на производството на танкове, за да се насочи към по-ориентирани към дронове и пехотни сили, които използват леки превозни средства като бъгита и мотоциклети за мобилност, а не бронирани бойни машини (ББМ).

Кремъл също така планира да намали бюджета си за отбрана до 38 процента от общите разходи през 2026 г., в сравнение с 41 процента през 2025 г., тъй като планира да увеличи данъка върху добавената стойност (ДДС), който вероятно ще финансира разходите за отбрана.

Украинската отбранителна идустриална база продължава усилията си за развитие на местно производство на оръжие и капацитет за износ. Съветникът на украинския президент Александър Камишин заяви на 7 ноември, че Украйна цели самофинансиране чрез печалби, генерирани от управлявания износ на оръжие.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви на 7 ноември, че Украйна и Швеция са финализирали споразумение за локализиране на производството на шведски изтребители Gripen до 2033 г.

Европейските власти продължават да съобщават за неидентифицирани дронове във въздушното пространство на НАТО. Шведската администрация за гражданска авиация съобщи, че има съобщения за поне един неидентифициран дрон, прелитащ над летище Ландветер в Гьотеборг вечерта на 6 ноември, което е принудило властите да отклонят или отменят над дузина полети.

Говорител на шведската полиция заяви пред "Ройтерс", че властите разследват предполагаем авиационен саботаж. Белгийските власти временно затвориха летището в Брюксел вечерта на 6 ноември, след като авиодиспечерът в Скейс наблюдава неидентифициран дрон, което е третото затваряне на летището за една седмица.

Повтарящите се нахлувания на неидентифицирани дронове в близост до европейски летища и критична инфраструктура идват на фона на засилващата се кампания на Русия "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааам

    26 4 Отговор
    Тази трагедия ли ви роди главата сега

    14:21 08.11.2025

  • 2 Баце ЕООД

    25 2 Отговор
    Как се атакува ЕС без да бъде активиран член 5ти на нато, някой платен да обясни

    14:22 08.11.2025

  • 3 Гост

    23 3 Отговор
    Нападат и ЕС ли?

    14:22 08.11.2025

  • 4 Из падмасковие

    10 16 Отговор
    Натото ако ни удари , русия ще стане картофена нива

    14:23 08.11.2025

  • 5 Всичко е ясно

    10 16 Отговор
    "Руските сили осъществяват логистика в Покровск предимно с дронове." 😂😂😂

    Смятайте сега колко фашисти има в Покровск щом само с дронове могат да им доставят храна и боеприпаси... ВСУ ги изтребва методично като плъхове по мазетата.

    14:24 08.11.2025

  • 6 КПСС

    6 5 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    14:27 08.11.2025

  • 7 Леле майкоооо....

    16 2 Отговор
    неидентифицирани дронове в близост до европейски летища....

    Коментиран от #9

    14:28 08.11.2025

  • 8 Леле майкоооо....

    13 1 Отговор
    атаки с дронове срещу ЕС......

    14:30 08.11.2025

  • 9 Баце ЕООД

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Леле майкоооо....":

    Колко да са неиндефицирани.. В Швеция германски в Германия хърватски..

    14:30 08.11.2025

  • 10 Калоян

    14 3 Отговор
    Спокойно.
    ЕС-ът спря износа на тоалетни чинии за Русия.Значи всичко е наред . Поданиците урсулианци могат да спят спокойно.

    14:31 08.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    5 13 Отговор
    Почти.......
    Почти е мотото, движещата сила, всичкото на Русия.
    Руснаците почти затвориха котела, почти обкръжиха, почти хванаха в клещи, почти превзеха, почти кацнаха на Луната, почти направиха кола, почти заобиколиха санкциите, почти пабедиха, почти Четири Года. ПОЧТИ........😄😄😄

    Коментиран от #16, #18

    14:32 08.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 4 Отговор
    Къде са паспортите на Баширов и Петров❗
    Или отломките със " Сдялано в Раша"❗

    А, да пак трябва да вярваме,
    на Министерството на лъжата❗

    14:32 08.11.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    5 8 Отговор
    Много грешен добитък коментира в сайта....след малко ще се покаже...

    14:33 08.11.2025

  • 14 Очевидно е само едно

    15 7 Отговор
    Че това НАТО за нищо не става

    Коментиран от #39

    14:34 08.11.2025

  • 15 Украинската армия е на път

    6 14 Отговор
    да си върне Покровск. Руснаците отстъпват. Движението за съпротива срещу кремълския режим „Свобода на Русия“ е взривило десетки влакове, с които се превозва оръжие за войната срещу Украйна. И придължават да го правят.
    Движението „Свобода на Русия“ е провело серия успешни операции срещу логистичната инфраструктура на врага. ЕС е разработил нов тип дрон, който ще сваля руските дронове-шпиони!

    Коментиран от #57

    14:35 08.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Ех Рус КийяК,
    къде, в коя страна от ЕсеС са дроновете с надпис
    "Сдялани в Раша"❗❓

    14:35 08.11.2025

  • 17 Механик

    13 3 Отговор
    Добър ден!
    Минавам само да попитам как върви перемогата, чей Крим и шторм-шедоу бутна ли моста?
    п.п.
    Моля също така ако някой знае колко българи има в Одеса дами подскаже.
    Благодаря, предварително!
    Моля!

    Коментиран от #33

    14:37 08.11.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Ех Рус КийаК, нали знаеш , че в САШт още търсят доказателствата за намеса на Путлер в изборите❗
    Ама вече с години рръбят, че се намесил❗

    14:38 08.11.2025

  • 19 Бат Петьо Парчето

    9 8 Отговор
    ГИТЛЕР ОСВОБОДИТЕЛЬ

    14:38 08.11.2025

  • 20 5% от БВП

    9 6 Отговор
    И два дрона няма с какво да свалят. Така ли стана?

    14:40 08.11.2025

  • 21 456

    10 11 Отговор
    ПОКРОВСК ПАДНА!

    Коментиран от #22

    14:40 08.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    9 9 Отговор

    До коментар #21 от "456":

    ПОЧТИ падна.
    Тоест не 😁

    Коментиран от #25, #43, #44

    14:41 08.11.2025

  • 23 Вече е твърде късно!

    13 10 Отговор
    Дори да бъде свален сега от власт бункерния, дърт фашист... това няма да спре хода на Империята към своя колапс и разпад.
    Навсякъде по територията на РФ вече се усеща накъде вървят нещата. Затова и диктаторчето излезе с нелепите лъжи за буревестници и посейдони.

    Коментиран от #26

    14:43 08.11.2025

  • 24 онзи

    10 3 Отговор
    А аз още си чакам статията за великите подвизи на укрите , но - уви , и днес няма да я чета . Като всеки ден , разбира се .

    Коментиран от #28

    14:43 08.11.2025

  • 25 Джуджак,

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    падна и вече руската армия ОСВОБОЖДАВА Запорожието. Поплачи си и ще ти мине.

    Коментиран от #32

    14:44 08.11.2025

  • 26 селски ,

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Вече е твърде късно!":

    В голяма заблуда си , мой , в Русия с нищо не усещат , че има СВО ! Това , че на теб така ти се иска е отделен въпрос .

    Коментиран от #29

    14:45 08.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "онзи":

    Свиквай.

    Коментиран от #41

    14:45 08.11.2025

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "селски ,":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #35, #36

    14:46 08.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Е па ,покажете ни ги да го видим ,щото аз само по филмите и в тубата ги виждам ,то мухите от главите ви не може да си видите ама иначе по писане на глупости трябва да сте на ниво

    14:48 08.11.2025

  • 32 този

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Джуджак,":

    Джуджака е корав - ще си поплаче , ще попържа и ......пак няма да му мине . Ще продължава да сипе щуротии в сайта , докато не спрем да му четем тъпотиите .

    14:48 08.11.2025

  • 33 Здрасти боклук

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Ти май броеше дните от тридневното сво? Та колко станаха?

    Коментиран от #38, #42, #49

    14:49 08.11.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 8 Отговор
    От толкова засилвате от втарая остана сямо.леш и скрап по канавките, а бункерния беше тръгнал да взима Киев за два дня ‼️

    14:49 08.11.2025

  • 35 село мое ,

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Стой си на миндера и не драскай простотии по сайтовете ! Наблягай на храната , писането не е за теб !

    14:49 08.11.2025

  • 36 Учуден

    2 9 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени от гъби, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?

    14:50 08.11.2025

  • 37 Жълтопаветен ГЕРБав сифилистик

    9 3 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен гризач не замина за Укрия да се бие на фронта?

    14:50 08.11.2025

  • 38 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Здрасти боклук":

    Почти 4 години и над милион блатара в чувал, още по три в колички и носилки насипно, що питаш!

    14:50 08.11.2025

  • 39 Тимур и командата

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Очевидно е само едно":

    А още по очевидно е че пак ще го лапаш

    14:50 08.11.2025

  • 40 Пантагрюел

    8 1 Отговор
    Смешно заключение , че щом дроновете са неидентифицирани,значи са пуснати от руснаци.
    Ако си вярваха на приказките табелката от снимката щеше да е на руски,а не на немски и английски.

    14:50 08.11.2025

  • 41 Това са безспорни

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Факти. Путин колабира русийката.

    Коментиран от #47

    14:51 08.11.2025

  • 42 Боклюк,

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Здрасти боклук":

    Още два дня ест.

    Коментиран от #46

    14:51 08.11.2025

  • 43 456

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    Падна ,падна. Прочиства се. Тук- там е останал някой жив ,но вдига ръце.

    14:51 08.11.2025

  • 44 Помнещ

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    "ПОЧТИ падна.
    Тоест не 😁"


    То и за Бахмут така беше - чак след седмица си признахте че е паднал ама това нямало никакво значение защото градът нямал никакво стратегическо значение.

    Та сега Покровск има стратегическо значение или не - какви са опорките.

    Коментиран от #48

    14:51 08.11.2025

  • 45 дядото

    6 2 Отговор
    нито съм чул,нито видял руски самолети и дронове да летят над българия,но твърде често чувам бумтенето на тежки,явно транспортни самолети над западна българия от юг на север.какво превозват - да кажат от този "институт",те знаят.

    14:52 08.11.2025

  • 46 Коклук,

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Боклюк,":

    Защо крематоруимът в Санкт Петербург се разшири и стана най-големият в Европа?

    Коментиран от #50

    14:53 08.11.2025

  • 47 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Това са безспорни":

    "Путин колабира русийката"

    Че защо продължавате да ревете срещу нея тогава щом била колабирала. Май и вие не си вярвате на писанията ама какво да правиш - трябва да се яде.

    14:53 08.11.2025

  • 48 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "Помнещ":

    Свиквай. После ще ти влиза по-мазничко.

    Коментиран от #54

    14:54 08.11.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Здрасти боклук":

    То няма прегланела копейка която да не брои дните, онаа пияната им е обещала след СВОто ке им плаща, сега им тече лихва като в централната банка на Нибулина‼️
    Подпомагат с робски труд каузата, задунайските‼️

    Коментиран от #52

    14:54 08.11.2025

  • 50 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Коклук,":

    От посолството ли ти казаха че станал най-големия в света или ти тъкмо се прибираш от Санк Петербург.

    14:54 08.11.2025

  • 51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 52 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Подпомагат с робски труд каузата, задунайските‼️"

    Обаче нито едно козяче не се записа доброволец във ВСУ или поне да задели една заплата в помощ на зеления наркоман - защо ли?

    Коментиран от #60

    14:56 08.11.2025

  • 53 Покъртително е нали?

    6 0 Отговор
    (Европейските власти продължават да съобщават за неидентифицирани дронове във въздушното пространство на НАТО.) Врясъци се чуват и всичко живо се крие. НАТО е в мозъчна смърт и два дрона даже очевидно не може да свали

    14:56 08.11.2025

  • 54 Помнещ

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    "Свиквай"

    Ами аз свикнах вече град след град в Украйна да губят стратегическо значение ама нещо нашите козячета не могат да свикнат и всеки път отричат че ВСУ за нищо не става.

    Коментиран от #56

    14:59 08.11.2025

  • 55 Резюме

    4 2 Отговор
    Путлер много късно разбра ,че Русия не може да победи Украйна и сега се надява да го търпят неговите пудели максимално, дълго време докато има още живи руснаци на фронта .

    14:59 08.11.2025

  • 56 Така е като не знаеш смисъла

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Помнещ":

    на понятието "стратегически "...

    15:00 08.11.2025

  • 57 Вярно е!

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Украинската армия е на път":

    Лично Урсула фон дер Лайен и Кая Калас са взели участие в разработването на дрона.

    15:00 08.11.2025

  • 58 Покъртително е нали?

    1 2 Отговор
    Цели танкери изплуват (от нищото) край Галата а НАТЮ научава 76 часа по късно когато влизат в пристанище Бургас... Танкер оууу, а не дрон ....

    15:01 08.11.2025

  • 59 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Доста скромна информация в която по същество не казва нищо.Не се казва напр.с колко дрона и ракети в т.ч.Кинжал са атакували руснаците тази нощ.А както е ясно вече руснаците използват Кинжал само за сериозни цели -за останалите има дронове снаряди евтини ракети и планиращи бомби в достатъчно количество!?Нищо няма за обкръжаването или необкръжаването в Покровск и Мирно град !?Но пък в някои издания има карти които казват много -ето напр днес има карта в руския Рыбарь и в немския Билд.Картите са различават по това че в Рыбарь тя е по-актуална -от 8.11 а в Билд- от 4.11.Какво може да се види на тези карти -украинските войници в Покровск всъщност не са обкръжени а са в джоб от който има изход като гърло на бутилка с ширина около 2 км -от картата не може да се прецени точно но порядъкът е този !?Е вие кажете как ще се измъкнат 5-6 хил.войници през това гърло!?Особено е лошо за тия които се намират в Мирноград -те май нямат никакъв изход в котел са!? Интересно е и това че Билд с тази карта искат да покажат че изказването на Путин за окръжаване е лъжа!?Формално погледнато са прави но......!?

    15:01 08.11.2025

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Зевзек":

    Бъркаш робе, много заплати заделиха, и над 2000 генератора пратиха само 2022ра година, а вие един кибрит не пратихне на братушките си съдрани и прегладнели‼️
    Клошари жалки сте цял живот, такива ще ви и заровят на бунището, където ви е мястото при матушката ви изгнила‼️

    15:02 08.11.2025

