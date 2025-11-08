Новини
Четвърти пореден месец: Украйна е недофинансирана за покупките си на оръжие от САЩ
  Тема: Украйна

8 Ноември, 2025 07:10, обновена 8 Ноември, 2025 07:16 539 13

Киев е получил приблизително 3 милиарда долара, според данни от офиса на Володимир Зеленски, при очаквани двойно повече

Четвърти пореден месец: Украйна е недофинансирана за покупките си на оръжие от САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През четирите месеца от стартирането на програмата PURL, Украйна е получила приблизително 3 милиарда долара по-малко от европейските си съюзници - приблизително половината от сумата, на която се е надявала, сочат данни от офиса на Володимир Зеленски.

Месечните нужди на Украйна по програмата, стартирала на 14 юли, се оценяват на 1-1,5 милиарда долара, или 4-6 милиарда долара за близо четирите месеца от нейното действие. Тези средства са предназначени за закупуване на ракети Patriot, които Киев редовно иска. Към 6 ноември обаче Украйна е получила само 2,82 милиарда долара.

Темпото на финансиране за покупки на американско оръжие от САЩ също се забавя. Първите 2 милиарда долара по програмата PURL бяха отпуснати на Украйна между 14 юли и 1 септември. Следващият транш от приблизително 422 милиона долара беше отпуснат в средата на октомври, а през трите седмици след това са отпуснати още 398 милиона долара.

Програмата PURL беше стартирана на 14 юли от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Съгласно този механизъм съюзниците на Киев купуват оръжия за Украйна от американски запаси. Няколко европейски държави обаче се застъпват за това техните средства да се използват за развитие на собствен отбранителен сектор и закупуване на техни оръжия за Киев, а не на американски. Някои видове оръжия, включително Patriot, обаче не могат да бъдат заменени от европейски производители.

От началото на бойните действия западните съюзници на Киев значително увеличиха доставките на оръжие за Украйна и предоставят нови пакети помощ. Киев последователно настоява за увеличаване на военната помощ. Москва многократно е подчертавала, че западните доставки на оръжие за Киев и помощта за обучение на украински войски само удължават конфликта и не правят нищо, за да променят ситуацията на бойното поле.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ужасТ

    4 1 Отговор
    Това е ужасно. ще си разплета чорапите и поскам салза.

    07:19 08.11.2025

  • 2 Наистина

    2 11 Отговор
    Ли вярват копейките, че в Украйна няма да се налива оръжие? Забравих, че те вярват на каквото каже кремълското джудже асвабодител.

    Коментиран от #5, #9

    07:20 08.11.2025

  • 3 Така

    1 2 Отговор
    и трябва.

    07:21 08.11.2025

  • 4 Нормално

    1 4 Отговор
    Ха-ха-ха, и въпреки това Путлер не успява да постигне нищо значително в тази война, вече повече от 3 години и половина.

    07:22 08.11.2025

  • 5 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наистина":

    се налива каца без дъно !

    07:22 08.11.2025

  • 6 Дайте му пари

    3 2 Отговор
    на зеленият шмаркач с двете бели линии за да може нещо за в бъдеще да задели защото скоро ще трябва да се изнася от края на Ру

    07:24 08.11.2025

  • 7 Глас от крайцера

    1 2 Отговор
    Какво да каже пък бункерния фюрер на Русия? 1 милион убити и осакатени рашисти, а целите на "СВО" вече са само мираж... 😂

    07:26 08.11.2025

  • 8 име

    2 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    07:29 08.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наистина":

    Наистина ли вярваш, че липсата на НИК не води до липса на УМ 🤔❗
    При теб това явно е свързано❗
    Вече над десет години САШт и ЕсеС наливат МИЛИАРДИ в пари и оръжие и у...йците не се приближават към МаЦква, ами ГОРДО заемат позиции в ЗАПАДНА посока ❗

    07:29 08.11.2025

  • 10 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Да ходят у шведистания бе нали Грйпен купуват

    07:30 08.11.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Да ходят у шведистания бе нали Гейпен купуват

    07:31 08.11.2025

  • 12 рустем умеров

    0 0 Отговор
    Аз нямам токива проблеми, от новата ми банкова сметка на сейшелите си осигурих финансирането за единадесетия имот в САЩ! Да ми е честито, след НГ си купувам 12ти!

    07:31 08.11.2025

  • 13 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Да не се безпокоят украинците, от 1.1.26 ако може да разчитат на няколко милиарда. Нашето украинско правителство с радост ще унищожи бъдещето на България само и само укронацистите да се задържат още някой и друг месец. Само бандерите трябва да усмивката на фронта до Нова Година.

    07:32 08.11.2025

