През четирите месеца от стартирането на програмата PURL, Украйна е получила приблизително 3 милиарда долара по-малко от европейските си съюзници - приблизително половината от сумата, на която се е надявала, сочат данни от офиса на Володимир Зеленски.

Месечните нужди на Украйна по програмата, стартирала на 14 юли, се оценяват на 1-1,5 милиарда долара, или 4-6 милиарда долара за близо четирите месеца от нейното действие. Тези средства са предназначени за закупуване на ракети Patriot, които Киев редовно иска. Към 6 ноември обаче Украйна е получила само 2,82 милиарда долара.

Темпото на финансиране за покупки на американско оръжие от САЩ също се забавя. Първите 2 милиарда долара по програмата PURL бяха отпуснати на Украйна между 14 юли и 1 септември. Следващият транш от приблизително 422 милиона долара беше отпуснат в средата на октомври, а през трите седмици след това са отпуснати още 398 милиона долара.

Програмата PURL беше стартирана на 14 юли от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Съгласно този механизъм съюзниците на Киев купуват оръжия за Украйна от американски запаси. Няколко европейски държави обаче се застъпват за това техните средства да се използват за развитие на собствен отбранителен сектор и закупуване на техни оръжия за Киев, а не на американски. Някои видове оръжия, включително Patriot, обаче не могат да бъдат заменени от европейски производители.

От началото на бойните действия западните съюзници на Киев значително увеличиха доставките на оръжие за Украйна и предоставят нови пакети помощ. Киев последователно настоява за увеличаване на военната помощ. Москва многократно е подчертавала, че западните доставки на оръжие за Киев и помощта за обучение на украински войски само удължават конфликта и не правят нищо, за да променят ситуацията на бойното поле.