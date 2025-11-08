Торнадо уби най-малко петима в бразилския щат Парана ВИДЕО

Най-малко петима души загинаха, а поне 130 са ранените в торнадо, което опустоши снощи част от село в бразилския щат Парана, в южната част на страната, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

"Гражданската защита на щата Парана със съжаление съобщава, че вече са потвърдени пет смъртни случая след торнадото“, се посочва в официално изявление.

Торнадото връхлетя община Рио Бонито до Игуасу, уточнява АФП.