Новини
Свят »
Бразилия »
Торнадо уби най-малко петима в бразилския щат Парана ВИДЕО

Торнадо уби най-малко петима в бразилския щат Парана ВИДЕО

8 Ноември, 2025 10:09, обновена 8 Ноември, 2025 09:13 337 3

  • бразилия-
  • торнадо-
  • загинали

Ранените от стихията са 130

Торнадо уби най-малко петима в бразилския щат Парана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко петима души загинаха, а поне 130 са ранените в торнадо, което опустоши снощи част от село в бразилския щат Парана, в южната част на страната, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

"Гражданската защита на щата Парана със съжаление съобщава, че вече са потвърдени пет смъртни случая след торнадото“, се посочва в официално изявление.

Торнадото връхлетя община Рио Бонито до Игуасу, уточнява АФП.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А най-много, колко?

    0 0 Отговор
    В Южна Америка не се нарича торнадо.

    Коментиран от #3

    09:15 08.11.2025

  • 2 Ко речи ?

    0 0 Отговор
    Ами по-малко ,,самба иджанге" и повече работа за циган-орите там ,че тя тая Бразилия хептен на Индия е заприличала.

    09:20 08.11.2025

  • 3 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А най-много, колко?":

    Много-малко, ще врътнат по една самба и ще забравят торнадото.

    09:21 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания