Бившият президент на САЩ Джо Байдън, в опит да дискредитира настоящия президент Доналд Тръмп, всъщност атакува всички съюзнически монархии в Европа, определяйки ги като недемократични режими.

Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Дипломатът обърна внимание на атаката на Байдън срещу Тръмп. Бившият президент обвини настоящия американски лидер, че е опозорил страната, казвайки, че „в демокрацията няма крале“.

„Някой събуди Байдън и той буквално каза: „В демокрацията няма крале“. Той се е прицелил в Тръмп, но се е озовал в чужбина. Чакаме крал Чарлз III да се събуди и да научи от американския си приятел Джо, че във Великобритания няма демокрация: или монархия, или демокрация“, коментира иронично Захарова.

Тя не изключи възможността това да увеличи „натовареността на ПАСЕ, която буквално е задължена да приеме резолюция, осъждаща демократичното отстъпление на Испания, Холандия, Белгия, Дания, Швеция и други европейски страни“.

Лобиращите за отмяна на турнета на видни руски артисти в Италия опозоряват страната си, заяви Захарова в коментар за „Комсомолская правда“ относно отмяната на представлението на руския оперен певец Илдар Абдразаков в Италия.

„Тези в Италия, които настояват за решения за отмяна на турнета на видни международни артисти от Русия, опозоряват народа и страната си“, коментира дипломатът. „Отмяната на културата е знак за липса на култура, акт на варварство.“

По-рано беше съобщено, че ръководството на фондация „Арена ди Верона“ е отменило участието на световноизвестния руски басист Абдразаков в постановка на операта „Дон Жуан“ във Верона.