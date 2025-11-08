Новини
Захарова: Някой събуди Байдън и той обиди съюзническите европейски монархии. Има ли кой да побутне Чарлз?

8 Ноември, 2025 10:12, обновена 8 Ноември, 2025 10:22 1 548 41

Лобиращите за отмяна на турнета на видни руски артисти в Италия опозоряват страната си, заяви дипломатът по повод провалената изява на руския оперен певец Илдар Абдразаков във Верона

Захарова: Някой събуди Байдън и той обиди съюзническите европейски монархии. Има ли кой да побутне Чарлз? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън, в опит да дискредитира настоящия президент Доналд Тръмп, всъщност атакува всички съюзнически монархии в Европа, определяйки ги като недемократични режими.

Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Дипломатът обърна внимание на атаката на Байдън срещу Тръмп. Бившият президент обвини настоящия американски лидер, че е опозорил страната, казвайки, че „в демокрацията няма крале“.

„Някой събуди Байдън и той буквално каза: „В демокрацията няма крале“. Той се е прицелил в Тръмп, но се е озовал в чужбина. Чакаме крал Чарлз III да се събуди и да научи от американския си приятел Джо, че във Великобритания няма демокрация: или монархия, или демокрация“, коментира иронично Захарова.

Тя не изключи възможността това да увеличи „натовареността на ПАСЕ, която буквално е задължена да приеме резолюция, осъждаща демократичното отстъпление на Испания, Холандия, Белгия, Дания, Швеция и други европейски страни“.

Лобиращите за отмяна на турнета на видни руски артисти в Италия опозоряват страната си, заяви Захарова в коментар за „Комсомолская правда“ относно отмяната на представлението на руския оперен певец Илдар Абдразаков в Италия.

„Тези в Италия, които настояват за решения за отмяна на турнета на видни международни артисти от Русия, опозоряват народа и страната си“, коментира дипломатът. „Отмяната на културата е знак за липса на култура, акт на варварство.“

По-рано беше съобщено, че ръководството на фондация „Арена ди Верона“ е отменило участието на световноизвестния руски басист Абдразаков в постановка на операта „Дон Жуан“ във Верона.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 16 Отговор
    АРЕ бе копеи...взехте ли Покровск да почерпите ?от година и кусур ви чакам

    Коментиран от #13, #17

    10:26 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    13 13 Отговор
    Блатарите нямат мяс6 в цивилизацията.

    Коментиран от #14

    10:28 08.11.2025

  • 4 Този пар. Ц. А. Л

    11 11 Отговор
    Кога изтрезнява?

    Коментиран от #16

    10:30 08.11.2025

  • 5 Само така, изолация за русия !

    14 19 Отговор
    Русия трябва да бъде изолирана от цивилизования свят като Северна Корея. Нали все разправят, че са си самодостатъчни, нека бъде така.

    Коментиран от #15, #24

    10:33 08.11.2025

  • 6 Тервел

    11 14 Отговор
    На перманентно пияната рускиня Маша никой от световните лидери не и обръща внимание и тя предизвиква само подигравки и иронични коментари.

    Коментиран от #25, #39

    10:36 08.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Яяяяяя

    9 6 Отговор
    По-добре побутнете Путлер от Кремъл

    10:38 08.11.2025

  • 9 Добролюбов

    10 8 Отговор
    Тази Маша ще ме подлуди вече от смях.
    Абе Машенка,затънали сте до шия във вашите си
    фекалии,а ти си вдигнала ръка и сочиш към други
    страни и им търсиш кусури за щяло и нещяло,еже-
    дневно.Толкова е смешно,че няма накъде.

    10:39 08.11.2025

  • 10 Хаха

    6 6 Отговор
    Тази пувлекана как се осмелява въобще да коментира принц Чарлз. Как въобще ѝ хрумва да обсъжда европейските монархии. Една тлъста жена с интелект на леличка в детска градина или на чистачка на санитарни помещения тръгнала да разсъждала на теми, които са извънземни за нея.

    Коментиран от #31

    10:40 08.11.2025

  • 11 Тая па

    7 7 Отговор
    Какво се обажда да не и е свършила водката.

    10:40 08.11.2025

  • 12 Гедер

    8 7 Отговор
    Тези около Путин вече стават гротеска . Пияният Медведев, пияната Маша, 100 годишният Лавров с тениска СССР, ботоксовото остаряло джудже Путин , генералите му с преобладаващо монголоидни лица, оня готвач от Вагнер с криминалната физиономия. Може би само Песков прилича на нормален човек и има германски черти.

    10:40 08.11.2025

  • 13 с вазелин ли

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Се омаза --Не е грешка. Ако те пропуснат рашистите чакаи чалмите -РЕПЕТИРАЛИ В ПЛАНИНИТЕ

    10:41 08.11.2025

  • 14 ЧАЛМИТЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    ЛИ СА ЦИВИЛИЗАЦИЯ БЕ МАИСТОРЕ НА МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ

    Коментиран от #18

    10:43 08.11.2025

  • 15 медунят

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Само така, изолация за русия !":

    те много добре знаят че никога няма да бъдат приети като равни хора в запада за това е всичко това...

    10:44 08.11.2025

  • 16 ПАРЦАЛ Е

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Този пар. Ц. А. Л":

    ЩЪРКЕЛА ДЕТО ТЕ Е ДОНЕСЪЛ СЛЕД ШИШЕ ПЪРЦУЦА-Я СИ ГЛЕДАИ СНИМКАТА НА ПОПТОДОРОВАТА УНУКА И СИ СПРЕТНИ ЕДНА ЗЛОБАРКА

    Коментиран от #34

    10:46 08.11.2025

  • 17 Нещо ,

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма информация никаква. Какво ли се случва в Покровск ? 🤔🤔

    Коментиран от #22

    10:46 08.11.2025

  • 18 Фурашките

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "ЧАЛМИТЕ":

    Тази Маша няма ли най-после да изтрезнее, за да се изкъпе?

    Коментиран от #26, #28

    10:48 08.11.2025

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 8 Отговор
    ОБИЧАЙНИТЕ РУСКИ ИНТРИГИ НА РУСКИТЕ ФАШИСТИ И УБИЙЦИ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #27

    10:48 08.11.2025

  • 20 плевен

    8 1 Отговор
    Ех Милене, имаш късмет, че столът пред копа ми е стабилен. Иначе щях да те съдя до дупка ако бях паднал от него, докато се смея. Нарече оперен бас, "басист". Руснакът пее, а не свири в рок група.
    Това за басиста може да подхожда на твоите авторки, ама ти си главен автор бе пич. Що не организираш едно колективно ходене в операта, та и ти и авторките да видят за какво иде реч.

    10:48 08.11.2025

  • 21 Сульо

    5 1 Отговор
    Това с басиста кърти мивки..Никога не съм виждал Елдар с бас китара,но съм го чумал да пее бас. Значи е певец -бас. Но те фактите толкова си могат -мисирки.

    10:49 08.11.2025

  • 22 СЪБИРАТ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Нещо ,":

    ЖЕЛАЕЩИ ЗА МАРШ НА КРАСНОИ ПЛОЩАД БЪДЕЩИ ОБИТАТЕЛИ НА СИБИРСКА ОБЛАСТ

    Коментиран от #33

    10:51 08.11.2025

  • 23 Хаха

    7 4 Отговор
    Тази кифла дали е от женски пол?

    Коментиран от #29

    10:52 08.11.2025

  • 24 село

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само така, изолация за русия !":

    Цивилизованият свят включва ли гей- паради и скопяване на момченца при смяна на пола? А вълните от африканци и араби в Германия и останалата смрад?

    10:54 08.11.2025

  • 25 ДОКАТО НЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    ПОЧНЕ ДА ПЕЧЕ КУРАБИИ ТАКА ЩЕ БЪДЕ- НАЛИ МАИДАН

    10:56 08.11.2025

  • 26 В ПЛЕВЕН Е

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фурашките":

    НА ГОСТИ --ЗАТОВА

    10:57 08.11.2025

  • 27 РАНО СИ

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ПОЧНАЛ С ЧЕРТИТЕ

    10:58 08.11.2025

  • 28 Каскет

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фурашките":

    Рускините се къпяят веднъж седмично. И то само през лятото.

    10:59 08.11.2025

  • 29 А БАЩА ТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    ОТ МЪЖКИ ЛИ Е

    11:00 08.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор
    "...руския басист Абдразаков..."

    Настоящие pyccкие имена :

    Рурик, Руалд, Руав, Руар, Руан, Карл, Ингигелд, Фарлаф, Веремут, Актевуд, Асколд.

    Тоя горе ще да е някъв мусор резаков 😁

    11:03 08.11.2025

  • 31 А аз

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Си мислех ,че по грозна от Киселова няма ,ама тази снимка ме разколеба

    11:09 08.11.2025

  • 32 име

    0 1 Отговор
    Всички артисти трябва да бойкотират подобни напарена ди верона, които си позволяват да лижат copocoидни задници

    11:10 08.11.2025

  • 33 село

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "СЪБИРАТ":

    Абе за сега просто пълнят до горе лагерите с военопленици. И което е интересно, желаещите се оказаха хиляди. Волга! Волга! Това е паролата.

    11:12 08.11.2025

  • 34 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПАРЦАЛ Е":

    Рано си се насмукал ,и си се влюбил в това нящо

    Коментиран от #37

    11:13 08.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ну скажи

    2 0 Отговор
    Маша а где Лавров

    11:16 08.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ето резултатът

    1 0 Отговор
    Водка+бело.

    11:17 08.11.2025

  • 39 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    То защото на твоите любимки Урсула Мая Калас и Аналната Бербок някой им обръща внимание

    11:18 08.11.2025

  • 40 гггг

    1 0 Отговор
    Кухата лейка Маша пак дрънка глупости.
    Чарлз има символична власт. крал само на хартия и по имоти.

    11:21 08.11.2025

  • 41 джак

    0 0 Отговор
    е, щом така се интрпретира краЛе монархиите да подгонят всички руски артисти и циркаджии .Да вървят в републиките и в сащ като ги пускат

    11:25 08.11.2025

