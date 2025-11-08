Захарова: Някой събуди Байдън и той обиди съюзническите европейски монархии. Има ли кой да побутне Чарлз?

Бившият президент на САЩ Джо Байдън, в опит да дискредитира настоящия президент Доналд Тръмп, всъщност атакува всички съюзнически монархии в Европа, определяйки ги като недемократични режими.
Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.
Дипломатът обърна внимание на атаката на Байдън срещу Тръмп. Бившият президент обвини настоящия американски лидер, че е опозорил страната, казвайки, че „в демокрацията няма крале“.
„Някой събуди Байдън и той буквално каза: „В демокрацията няма крале“. Той се е прицелил в Тръмп, но се е озовал в чужбина. Чакаме крал Чарлз III да се събуди и да научи от американския си приятел Джо, че във Великобритания няма демокрация: или монархия, или демокрация“, коментира иронично Захарова.
Тя не изключи възможността това да увеличи „натовареността на ПАСЕ, която буквално е задължена да приеме резолюция, осъждаща демократичното отстъпление на Испания, Холандия, Белгия, Дания, Швеция и други европейски страни“.
Лобиращите за отмяна на турнета на видни руски артисти в Италия опозоряват страната си, заяви Захарова в коментар за „Комсомолская правда“ относно отмяната на представлението на руския оперен певец Илдар Абдразаков в Италия.
„Тези в Италия, които настояват за решения за отмяна на турнета на видни международни артисти от Русия, опозоряват народа и страната си“, коментира дипломатът. „Отмяната на културата е знак за липса на култура, акт на варварство.“
По-рано беше съобщено, че ръководството на фондация „Арена ди Верона“ е отменило участието на световноизвестния руски басист Абдразаков в постановка на операта „Дон Жуан“ във Верона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #17
10:26 08.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Механик
Коментиран от #14
10:28 08.11.2025
4 Този пар. Ц. А. Л
Коментиран от #16
10:30 08.11.2025
5 Само така, изолация за русия !
Коментиран от #15, #24
10:33 08.11.2025
6 Тервел
Коментиран от #25, #39
10:36 08.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Яяяяяя
10:38 08.11.2025
9 Добролюбов
Абе Машенка,затънали сте до шия във вашите си
фекалии,а ти си вдигнала ръка и сочиш към други
страни и им търсиш кусури за щяло и нещяло,еже-
дневно.Толкова е смешно,че няма накъде.
10:39 08.11.2025
10 Хаха
Коментиран от #31
10:40 08.11.2025
11 Тая па
10:40 08.11.2025
12 Гедер
10:40 08.11.2025
13 с вазелин ли
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Се омаза --Не е грешка. Ако те пропуснат рашистите чакаи чалмите -РЕПЕТИРАЛИ В ПЛАНИНИТЕ
10:41 08.11.2025
14 ЧАЛМИТЕ
До коментар #3 от "Механик":ЛИ СА ЦИВИЛИЗАЦИЯ БЕ МАИСТОРЕ НА МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ
Коментиран от #18
10:43 08.11.2025
15 медунят
До коментар #5 от "Само така, изолация за русия !":те много добре знаят че никога няма да бъдат приети като равни хора в запада за това е всичко това...
10:44 08.11.2025
16 ПАРЦАЛ Е
До коментар #4 от "Този пар. Ц. А. Л":ЩЪРКЕЛА ДЕТО ТЕ Е ДОНЕСЪЛ СЛЕД ШИШЕ ПЪРЦУЦА-Я СИ ГЛЕДАИ СНИМКАТА НА ПОПТОДОРОВАТА УНУКА И СИ СПРЕТНИ ЕДНА ЗЛОБАРКА
Коментиран от #34
10:46 08.11.2025
17 Нещо ,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма информация никаква. Какво ли се случва в Покровск ? 🤔🤔
Коментиран от #22
10:46 08.11.2025
18 Фурашките
До коментар #14 от "ЧАЛМИТЕ":Тази Маша няма ли най-после да изтрезнее, за да се изкъпе?
Коментиран от #26, #28
10:48 08.11.2025
19 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #27
10:48 08.11.2025
20 плевен
Това за басиста може да подхожда на твоите авторки, ама ти си главен автор бе пич. Що не организираш едно колективно ходене в операта, та и ти и авторките да видят за какво иде реч.
10:48 08.11.2025
21 Сульо
10:49 08.11.2025
22 СЪБИРАТ
До коментар #17 от "Нещо ,":ЖЕЛАЕЩИ ЗА МАРШ НА КРАСНОИ ПЛОЩАД БЪДЕЩИ ОБИТАТЕЛИ НА СИБИРСКА ОБЛАСТ
Коментиран от #33
10:51 08.11.2025
23 Хаха
Коментиран от #29
10:52 08.11.2025
24 село
До коментар #5 от "Само така, изолация за русия !":Цивилизованият свят включва ли гей- паради и скопяване на момченца при смяна на пола? А вълните от африканци и араби в Германия и останалата смрад?
10:54 08.11.2025
25 ДОКАТО НЕ
До коментар #6 от "Тервел":ПОЧНЕ ДА ПЕЧЕ КУРАБИИ ТАКА ЩЕ БЪДЕ- НАЛИ МАИДАН
10:56 08.11.2025
26 В ПЛЕВЕН Е
До коментар #18 от "Фурашките":НА ГОСТИ --ЗАТОВА
10:57 08.11.2025
27 РАНО СИ
До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ПОЧНАЛ С ЧЕРТИТЕ
10:58 08.11.2025
28 Каскет
До коментар #18 от "Фурашките":Рускините се къпяят веднъж седмично. И то само през лятото.
10:59 08.11.2025
29 А БАЩА ТИ
До коментар #23 от "Хаха":ОТ МЪЖКИ ЛИ Е
11:00 08.11.2025
30 Pyccкий Карлик
Настоящие pyccкие имена :
Рурик, Руалд, Руав, Руар, Руан, Карл, Ингигелд, Фарлаф, Веремут, Актевуд, Асколд.
Тоя горе ще да е някъв мусор резаков 😁
11:03 08.11.2025
31 А аз
До коментар #10 от "Хаха":Си мислех ,че по грозна от Киселова няма ,ама тази снимка ме разколеба
11:09 08.11.2025
32 име
11:10 08.11.2025
33 село
До коментар #22 от "СЪБИРАТ":Абе за сега просто пълнят до горе лагерите с военопленици. И което е интересно, желаещите се оказаха хиляди. Волга! Волга! Това е паролата.
11:12 08.11.2025
34 Явно
До коментар #16 от "ПАРЦАЛ Е":Рано си се насмукал ,и си се влюбил в това нящо
Коментиран от #37
11:13 08.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ну скажи
11:16 08.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ето резултатът
11:17 08.11.2025
39 Смешник
До коментар #6 от "Тервел":То защото на твоите любимки Урсула Мая Калас и Аналната Бербок някой им обръща внимание
11:18 08.11.2025
40 гггг
Чарлз има символична власт. крал само на хартия и по имоти.
11:21 08.11.2025
41 джак
11:25 08.11.2025