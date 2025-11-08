Новини
Свят »
Русия »
Сергей Лавров: Русия работи по указ на президента Путин за подготовка нa възможен ядрен опит

Сергей Лавров: Русия работи по указ на президента Путин за подготовка нa възможен ядрен опит

8 Ноември, 2025 20:18 1 652 77

  • русия-
  • ядрен опит-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Разпореждането на Путин е било реакция на изненадващото изявление на президента Доналд Тръмп от миналата седмица, че САЩ възнамеряват да възобновят ядрените изпитания

Сергей Лавров: Русия работи по указ на президента Путин за подготовка нa възможен ядрен опит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Министерството на външните работи и други ведомства вече работят по разпореждане на президента Владимир Путин за подготовка на предложения, свързани с възможен ядрен опит. Това съобщи държавната агенция ТАСС.

"Що се отнася до указанията на президента Путин от заседанието на Съвета за сигурност на 5 ноември - те са приети за изпълнение и по тях вече се работи. Обществото ще бъде информирано за резултатите", заяви Лавров, цитиран от агенцията.

По данни на ТАСС, разпореждането на Путин е било реакция на изненадващото изявление на президента Доналд Тръмп от миналата седмица, че Съединените щати възнамеряват да възобновят ядрените изпитания.

Лавров добави, че Москва не е получила официални разяснения от Вашингтон по повод американското решение. Отношенията между двете страни рязко се влошиха през последните седмици, след като Тръмп, разочарован от липсата на напредък по прекратяването на войната в Украйна, отмени планираната среща на върха с Путин и наложи нови санкции срещу Русия — първите от завръщането му в Белия дом през януари.

Съобщението на Лавров идва на фона на спекулации в западни медии, според които между него и Владимир Путин са възникнали разногласия, довели до временно отстраняване или ограничаване на ролята му във външнополитическите процеси. Днешното съобщение се възприема като опит да се покаже, че Лавров запазва своето влияние и позиция в най-близкия кръг около руския президент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смехурко

    28 26 Отговор
    Смешници, сър!
    Не разбраха, че не могат да стъпят на малкия пръст на САЩ!

    Коментиран от #7, #10, #19

    20:21 08.11.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    25 18 Отговор
    На копейките ще им потекат лиги от кеф сега,че вожда им може да ги унищ0жи...

    20:21 08.11.2025

  • 3 Сергей Лавров

    14 10 Отговор
    Два дни ме няма....ей,човек да не се напие

    20:21 08.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    11 17 Отговор
    Нема да барате путен!
    Той най добре утилизира руснята!
    Той най добре знае как пак да постави крепостниците зад железната ограда!

    20:22 08.11.2025

  • 5 Един Едиот През 1 мин. питсше

    18 9 Отговор
    Где Лавров.
    Ето го. Най- добрия дипломат в света, както призна шефа на Пентагона.

    Коментиран от #8

    20:22 08.11.2025

  • 6 Хипотетично

    7 10 Отговор
    Ядрените опити само засилват надпреварата във въоръжаването за придобиване на превес на силите и изкушение да реализират оценката си за превес, както при преценката за три дни в ограничената военна тригодишна операция.

    Коментиран от #13

    20:22 08.11.2025

  • 7 Балон чи прас

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Смехурко":

    Не стъпват, защото ще го счупят това нежно пръстче

    Коментиран от #34

    20:23 08.11.2025

  • 8 питаше

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един Едиот През 1 мин. питсше":

    ......

    20:23 08.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    8 15 Отговор
    "...Обществото ще бъде информирано за резултатите..."

    Резултата - Русия ще стане остров 😄😄😄

    Коментиран от #61

    20:23 08.11.2025

  • 10 Юрий Гагарин

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Смехурко":

    Аз смачках Америка у космоса.

    Коментиран от #17, #45

    20:24 08.11.2025

  • 11 Анализатор

    10 12 Отговор
    Ами Кремъл е подходяща площадка, за подобен ядрен опит...

    Коментиран от #18

    20:24 08.11.2025

  • 12 Раша няма да прости на Европа

    12 12 Отговор
    че Европа по добре живее от Раша!

    20:24 08.11.2025

  • 13 Практично

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Е добре,да спрете да пишете коментари в сайта.

    Коментиран от #22

    20:25 08.11.2025

  • 14 Вова

    12 6 Отговор
    Вова и тръмпи си правят пълен т.ашак с европейските медии.
    Руски петрол си тече навсякъде по света.
    Въпроса е коя е хостесата дето ще пълни тубите.
    Хем ще пълни хем ще е пълнена.

    Европа разбира се.

    20:25 08.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Възмутен

    7 11 Отговор
    Какъв ядрен опит бре, Пут.ин е психопат!

    20:25 08.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Юрий Гагарин":

    "....Аз смачках Америка у космоса......"

    Смачкал си Юра......самольота в земята 😁

    Коментиран от #20

    20:26 08.11.2025

  • 18 Може би, но не и да

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "Анализатор":

    Вероятно,но за да не стават грешки, е по-добре да се тества в Украйна или Великобритания

    20:27 08.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 0001

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Бабин умник!

    20:28 08.11.2025

  • 21 Е нали вчера розовите понита казаха че

    10 2 Отговор
    Сергей лавров и изпаднал в немилост и днес твърдят че той работи по ядрени бойни опити които ще паднат върху руси и розовите понита...... Доколкото разбирам върху главите им.
    Кажете кое е вярно от двете или върху главите ви ще падне космосът летяща чиния А нищо чудно и някоя черна дупка която ви е превзела мозъците.

    20:28 08.11.2025

  • 22 Хипотетично

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Практично":

    Правилно. Добър съвет. Дано го запомня, но по-скоро няма да го имам в предвид.

    20:28 08.11.2025

  • 23 Владимир Путин офишъл

    8 4 Отговор
    И6aл съм ва

    20:28 08.11.2025

  • 24 Смехдержава

    5 7 Отговор
    Се рат в дървени кенефи, но успяха да откраднат атомната бомба от американците!

    20:29 08.11.2025

  • 25 възможен малък ядрен опит

    4 5 Отговор
    В извън териториални води в Черно море диви и щастливи ще ни направи. Поне за 200 години на пред

    Коментиран от #64

    20:30 08.11.2025

  • 26 Да,бе

    9 3 Отговор
    Дано първият руски ядрен опит е в Лондон...Почти няма да има бели жертви пък англичани въобще.

    20:31 08.11.2025

  • 27 бастардо

    4 2 Отговор
    света вързал и цъфнал,климата също,само ядрени опити ни трябват.Хайде Вова,мисли умно,не ни излагай на такъв ужас.

    20:35 08.11.2025

  • 28 А вътрешни тоалетни

    7 4 Отговор
    КОГА?

    Коментиран от #29

    20:35 08.11.2025

  • 29 0001

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "А вътрешни тоалетни":

    Преди нас

    Коментиран от #31

    20:36 08.11.2025

  • 30 ЪХЪ

    2 4 Отговор
    кочина.

    20:37 08.11.2025

  • 31 ЪХЪ

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "0001":

    Абе ти ако ходиш в дупки насред двора си е лично твой проблем.

    Коментиран от #47

    20:38 08.11.2025

  • 32 Филип

    4 4 Отговор
    Тези ще се самоунищожат по-рано от предвиденото.

    20:39 08.11.2025

  • 33 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Много мразя дебели женски крака!

    20:40 08.11.2025

  • 34 БЕЗ МАЙТАП

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Балон чи прас":

    Имаш акъл не стъпваш нямаш акъл показваш мускули. Разликата между човека и животното.

    20:43 08.11.2025

  • 35 койдазнай

    4 3 Отговор
    Това е чудесна възможност европейският съюз да си направи ядрено оръжие.
    И таза възможност не трябва да се пропуска! Урсула трябва в прав текст да заяви, че ако някой извърши ядрен опит, то ЕС ще се откаже от безядрения си статус.

    Коментиран от #68

    20:44 08.11.2025

  • 36 Оптимус Прайм

    5 3 Отговор
    Предлагам опита да го тестват върху територията на англетата.

    Коментиран от #44

    20:45 08.11.2025

  • 37 Механик

    2 5 Отговор
    Чей Курск, мушмуроци ?

    Коментиран от #41

    20:49 08.11.2025

  • 38 Горски

    7 4 Отговор
    никога не забравяйте кой е истинската заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог.

    20:49 08.11.2025

  • 39 Ние няма ли да участваме

    3 2 Отговор
    В тези предложения, свързани с възможен ядрен опит. Путин ни дава възможност да участваме

    20:50 08.11.2025

  • 40 Може в Балтийско

    2 1 Отговор
    По добре е от колкото в Черно море

    20:52 08.11.2025

  • 41 Мартин

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Норвежците го извадиха от дъното на океана.

    20:52 08.11.2025

  • 42 А Киев за два дня

    2 2 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #53

    20:58 08.11.2025

  • 43 Гост

    1 2 Отговор
    Всеки трябва да се научи да се съобразява с най- голямата и най- могъщата държава на света, иначе нищо добро не го чака...🤔

    20:59 08.11.2025

  • 44 Минск

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Оптимус Прайм":

    Ако президента Путин иска да получи лична среща с ракетата Тризъбец, това е начина.

    Коментиран от #48, #49

    20:59 08.11.2025

  • 45 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Юрий Гагарин":

    Те за това ти дадоха самолет с развалено кормило и така са реши въпроса.

    21:01 08.11.2025

  • 46 Моча в калта

    3 2 Отговор
    Може и цветен телевизор да разработят. Някой ден.

    Коментиран от #51, #65

    21:02 08.11.2025

  • 47 Ние ходим ходим

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ЪХЪ":

    Ама не искаме ядрени опити на главите си предизвикани от английски разплетени рижави дамаджани.

    21:03 08.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Народен фронт

    0 3 Отговор
    Руски ядрен опит ще бъде произведен по Лондон и Вашингтон.

    Коментиран от #55, #56

    21:06 08.11.2025

  • 51 Жеко

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Моча в калта":

    То руснаците когато са правили телевизори , ти още си бил на баща си в дисагите .
    А кажи европейците кога ще направят космическа станция .

    Коментиран от #54, #70

    21:06 08.11.2025

  • 52 Оптимус Прайм

    1 1 Отговор
    Пиратите кладат огъня , ама крайно време е руснаците да им пратят Посейдон на посещение .

    21:07 08.11.2025

  • 53 чисто и просто ?

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "А Киев за два дня":

    Къпан козляк !

    Коментиран от #60

    21:08 08.11.2025

  • 54 Лаф От соца

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Жеко":

    Руско ли или е хубаво

    21:09 08.11.2025

  • 55 К00ПЕЙКИте

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Народен фронт":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    21:10 08.11.2025

  • 56 Запада ЩЕ загине

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Народен фронт":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌🍌

    21:11 08.11.2025

  • 57 Оценител

    3 1 Отговор
    Бункерният, дърт пeдофил се прави на мъж. 🤣🤣🤣

    21:11 08.11.2025

  • 58 оСмешник 🚀 🤩🤡

    2 0 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    21:17 08.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Просто и Чисто

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "чисто и просто ?":

    Рублоидиот.

    21:21 08.11.2025

  • 61 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Е остров у блато...това си е за виене,вълче!

    21:22 08.11.2025

  • 62 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    ДА! Това е единственият начин за край на "спец операцията". Ударете киив и да се приключва. Провалихте ли сте, друго не ви остава.

    21:22 08.11.2025

  • 63 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило!

    За да запази лицето на САЩ пред света, след опитите на Русия на "Буревестник" и "Посейдон", Тръмп обяви, че САЩ ще правят ядрен опит, т.к. нямаше какво друго да противопостави на руснаците...., да ама и руснаците имат ядрени заряди, при тпва в доста по-добро състояние от американските..... и сега ядец! 🤣🤣🤣

    Автогол! 🤣

    Коментиран от #69, #77

    21:24 08.11.2025

  • 64 Маргарита Алкашян

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "възможен малък ядрен опит":

    Да направим един
    Малъл ядрен взрив над
    Сибир .

    За да уплашим Запада .

    Гледай Кремълските Лаладжии
    Те имат по добри идеи от
    Тебе ,
    Кремълски Тампон.

    21:25 08.11.2025

  • 65 Надай ся

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Моча в калта":

    Тия и телефон не могат,ти пък телевизор

    21:26 08.11.2025

  • 66 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    А в Киев са на свещи!

    Це Еврлпа! 🤣

    Коментиран от #71, #73, #74, #75, #76

    21:29 08.11.2025

  • 67 Катъра Калантарян

    2 0 Отговор
    Цвили

    Но да видим докога .

    Заместник Главният прокурор на Луганск

    Как се е обесил
    Някоя Ушанка
    Ще каже ли?

    Че нищо чудно и Катъра
    Да има някаква странна злополука
    В скоро време .

    21:30 08.11.2025

  • 68 Горещ въздух

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "койдазнай":

    Вие мозък имате ли? ЕС не е военен съюз и няма армия. Франция обаче има и има и ядрено оръжие и ракетна програма.

    Франция може да няма 6000 ядрени бойни заряда, но това което има е напълно достатъчно да превърне 150 милиона руснака на прах.

    21:30 08.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Критик

    3 0 Отговор
    Според мен рашистите искат да видят една... "гъба" 🤔 на мястото на Кремъл... ☝️

    21:32 08.11.2025

  • 73 Ако някой

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 80":

    Беше казал
    Че и в МУСКАЛАБАД

    Ще има нощи на Блекаут,

    Преди 24.02.2022

    Щяха да го обяват за Луд .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    21:32 08.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Валю

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 80":

    В Белгород са на свещи. Да не останат по-назад 😂😂

    21:35 08.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.

    21:37 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания