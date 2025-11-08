Сергей Лавров: Русия работи по указ на президента Путин за подготовка нa възможен ядрен опит

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Министерството на външните работи и други ведомства вече работят по разпореждане на президента Владимир Путин за подготовка на предложения, свързани с възможен ядрен опит. Това съобщи държавната агенция ТАСС.

"Що се отнася до указанията на президента Путин от заседанието на Съвета за сигурност на 5 ноември - те са приети за изпълнение и по тях вече се работи. Обществото ще бъде информирано за резултатите", заяви Лавров, цитиран от агенцията.

По данни на ТАСС, разпореждането на Путин е било реакция на изненадващото изявление на президента Доналд Тръмп от миналата седмица, че Съединените щати възнамеряват да възобновят ядрените изпитания.

Лавров добави, че Москва не е получила официални разяснения от Вашингтон по повод американското решение. Отношенията между двете страни рязко се влошиха през последните седмици, след като Тръмп, разочарован от липсата на напредък по прекратяването на войната в Украйна, отмени планираната среща на върха с Путин и наложи нови санкции срещу Русия — първите от завръщането му в Белия дом през януари.

Съобщението на Лавров идва на фона на спекулации в западни медии, според които между него и Владимир Путин са възникнали разногласия, довели до временно отстраняване или ограничаване на ролята му във външнополитическите процеси. Днешното съобщение се възприема като опит да се покаже, че Лавров запазва своето влияние и позиция в най-близкия кръг около руския президент.