Сергей Лавров: Русия работи по указ на президента Путин за подготовка нa възможен ядрен опит

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Министерството на външните работи и други ведомства вече работят по разпореждане на президента Владимир Путин за подготовка на предложения, свързани с възможен ядрен опит. Това съобщи държавната агенция ТАСС.
"Що се отнася до указанията на президента Путин от заседанието на Съвета за сигурност на 5 ноември - те са приети за изпълнение и по тях вече се работи. Обществото ще бъде информирано за резултатите", заяви Лавров, цитиран от агенцията.
По данни на ТАСС, разпореждането на Путин е било реакция на изненадващото изявление на президента Доналд Тръмп от миналата седмица, че Съединените щати възнамеряват да възобновят ядрените изпитания.
Лавров добави, че Москва не е получила официални разяснения от Вашингтон по повод американското решение. Отношенията между двете страни рязко се влошиха през последните седмици, след като Тръмп, разочарован от липсата на напредък по прекратяването на войната в Украйна, отмени планираната среща на върха с Путин и наложи нови санкции срещу Русия — първите от завръщането му в Белия дом през януари.
Съобщението на Лавров идва на фона на спекулации в западни медии, според които между него и Владимир Путин са възникнали разногласия, довели до временно отстраняване или ограничаване на ролята му във външнополитическите процеси. Днешното съобщение се възприема като опит да се покаже, че Лавров запазва своето влияние и позиция в най-близкия кръг около руския президент.
1 Смехурко
Не разбраха, че не могат да стъпят на малкия пръст на САЩ!
Коментиран от #7, #10, #19
20:21 08.11.2025
2 🇺🇦🇧🇬
20:21 08.11.2025
3 Сергей Лавров
20:21 08.11.2025
4 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Той най добре знае как пак да постави крепостниците зад железната ограда!
20:22 08.11.2025
5 Един Едиот През 1 мин. питсше
Ето го. Най- добрия дипломат в света, както призна шефа на Пентагона.
Коментиран от #8
20:22 08.11.2025
6 Хипотетично
Коментиран от #13
20:22 08.11.2025
7 Балон чи прас
До коментар #1 от "Смехурко":Не стъпват, защото ще го счупят това нежно пръстче
Коментиран от #34
20:23 08.11.2025
8 питаше
До коментар #5 от "Един Едиот През 1 мин. питсше":......
20:23 08.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Резултата - Русия ще стане остров 😄😄😄
Коментиран от #61
20:23 08.11.2025
10 Юрий Гагарин
До коментар #1 от "Смехурко":Аз смачках Америка у космоса.
Коментиран от #17, #45
20:24 08.11.2025
11 Анализатор
Коментиран от #18
20:24 08.11.2025
12 Раша няма да прости на Европа
20:24 08.11.2025
13 Практично
До коментар #6 от "Хипотетично":Е добре,да спрете да пишете коментари в сайта.
Коментиран от #22
20:25 08.11.2025
14 Вова
Руски петрол си тече навсякъде по света.
Въпроса е коя е хостесата дето ще пълни тубите.
Хем ще пълни хем ще е пълнена.
Европа разбира се.
20:25 08.11.2025
16 Възмутен
20:25 08.11.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #10 от "Юрий Гагарин":"....Аз смачках Америка у космоса......"
Смачкал си Юра......самольота в земята 😁
Коментиран от #20
20:26 08.11.2025
18 Може би, но не и да
До коментар #11 от "Анализатор":Вероятно,но за да не стават грешки, е по-добре да се тества в Украйна или Великобритания
20:27 08.11.2025
20 0001
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Бабин умник!
20:28 08.11.2025
21 Е нали вчера розовите понита казаха че
Кажете кое е вярно от двете или върху главите ви ще падне космосът летяща чиния А нищо чудно и някоя черна дупка която ви е превзела мозъците.
20:28 08.11.2025
22 Хипотетично
До коментар #13 от "Практично":Правилно. Добър съвет. Дано го запомня, но по-скоро няма да го имам в предвид.
20:28 08.11.2025
23 Владимир Путин офишъл
20:28 08.11.2025
24 Смехдержава
20:29 08.11.2025
25 възможен малък ядрен опит
Коментиран от #64
20:30 08.11.2025
26 Да,бе
20:31 08.11.2025
27 бастардо
20:35 08.11.2025
28 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #29
20:35 08.11.2025
29 0001
До коментар #28 от "А вътрешни тоалетни":Преди нас
Коментиран от #31
20:36 08.11.2025
30 ЪХЪ
20:37 08.11.2025
31 ЪХЪ
До коментар #29 от "0001":Абе ти ако ходиш в дупки насред двора си е лично твой проблем.
Коментиран от #47
20:38 08.11.2025
32 Филип
20:39 08.11.2025
33 Последния Софиянец
20:40 08.11.2025
34 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #7 от "Балон чи прас":Имаш акъл не стъпваш нямаш акъл показваш мускули. Разликата между човека и животното.
20:43 08.11.2025
35 койдазнай
И таза възможност не трябва да се пропуска! Урсула трябва в прав текст да заяви, че ако някой извърши ядрен опит, то ЕС ще се откаже от безядрения си статус.
Коментиран от #68
20:44 08.11.2025
36 Оптимус Прайм
Коментиран от #44
20:45 08.11.2025
37 Механик
Коментиран от #41
20:49 08.11.2025
38 Горски
20:49 08.11.2025
39 Ние няма ли да участваме
20:50 08.11.2025
40 Може в Балтийско
20:52 08.11.2025
41 Мартин
До коментар #37 от "Механик":Норвежците го извадиха от дъното на океана.
20:52 08.11.2025
42 А Киев за два дня
Коментиран от #53
20:58 08.11.2025
43 Гост
20:59 08.11.2025
44 Минск
До коментар #36 от "Оптимус Прайм":Ако президента Путин иска да получи лична среща с ракетата Тризъбец, това е начина.
Коментиран от #48, #49
20:59 08.11.2025
45 койдазнай
До коментар #10 от "Юрий Гагарин":Те за това ти дадоха самолет с развалено кормило и така са реши въпроса.
21:01 08.11.2025
46 Моча в калта
Коментиран от #51, #65
21:02 08.11.2025
47 Ние ходим ходим
До коментар #31 от "ЪХЪ":Ама не искаме ядрени опити на главите си предизвикани от английски разплетени рижави дамаджани.
21:03 08.11.2025
50 Народен фронт
Коментиран от #55, #56
21:06 08.11.2025
51 Жеко
До коментар #46 от "Моча в калта":То руснаците когато са правили телевизори , ти още си бил на баща си в дисагите .
А кажи европейците кога ще направят космическа станция .
Коментиран от #54, #70
21:06 08.11.2025
52 Оптимус Прайм
21:07 08.11.2025
53 чисто и просто ?
До коментар #42 от "А Киев за два дня":Къпан козляк !
Коментиран от #60
21:08 08.11.2025
54 Лаф От соца
До коментар #51 от "Жеко":Руско ли или е хубаво
21:09 08.11.2025
55 К00ПЕЙКИте
До коментар #50 от "Народен фронт":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад
21:10 08.11.2025
56 Запада ЩЕ загине
До коментар #50 от "Народен фронт":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌🍌
21:11 08.11.2025
57 Оценител
21:11 08.11.2025
58 оСмешник 🚀 🤩🤡
21:17 08.11.2025
60 Просто и Чисто
До коментар #53 от "чисто и просто ?":Рублоидиот.
21:21 08.11.2025
61 Ха ха ха
До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":Е остров у блато...това си е за виене,вълче!
21:22 08.11.2025
62 таксиджия 🚖
21:22 08.11.2025
63 az СВО Победа 80
За да запази лицето на САЩ пред света, след опитите на Русия на "Буревестник" и "Посейдон", Тръмп обяви, че САЩ ще правят ядрен опит, т.к. нямаше какво друго да противопостави на руснаците...., да ама и руснаците имат ядрени заряди, при тпва в доста по-добро състояние от американските..... и сега ядец! 🤣🤣🤣
Автогол! 🤣
Коментиран от #69, #77
21:24 08.11.2025
64 Маргарита Алкашян
До коментар #25 от "възможен малък ядрен опит":Да направим един
Малъл ядрен взрив над
Сибир .
За да уплашим Запада .
Гледай Кремълските Лаладжии
Те имат по добри идеи от
Тебе ,
Кремълски Тампон.
21:25 08.11.2025
65 Надай ся
До коментар #46 от "Моча в калта":Тия и телефон не могат,ти пък телевизор
21:26 08.11.2025
66 az СВО Победа 80
Це Еврлпа! 🤣
Коментиран от #71, #73, #74, #75, #76
21:29 08.11.2025
67 Катъра Калантарян
Но да видим докога .
Заместник Главният прокурор на Луганск
Как се е обесил
Някоя Ушанка
Ще каже ли?
Че нищо чудно и Катъра
Да има някаква странна злополука
В скоро време .
21:30 08.11.2025
68 Горещ въздух
До коментар #35 от "койдазнай":Вие мозък имате ли? ЕС не е военен съюз и няма армия. Франция обаче има и има и ядрено оръжие и ракетна програма.
Франция може да няма 6000 ядрени бойни заряда, но това което има е напълно достатъчно да превърне 150 милиона руснака на прах.
21:30 08.11.2025
72 Критик
21:32 08.11.2025
73 Ако някой
До коментар #66 от "az СВО Победа 80":Беше казал
Че и в МУСКАЛАБАД
Ще има нощи на Блекаут,
Преди 24.02.2022
Щяха да го обяват за Луд .
Хахахаха хахахаха хахахаха
21:32 08.11.2025
75 Валю
До коментар #66 от "az СВО Победа 80":В Белгород са на свещи. Да не останат по-назад 😂😂
21:35 08.11.2025
77 Механик
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.
21:37 08.11.2025