Москва: Руската армия напредва в Покровск, водят се битки за всяка сграда
  Тема: Украйна

6 Ноември, 2025 16:05 1 867 80

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • покровск-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас

Кремъл иска да поеме контрола над цял Донбас, който включва Донецка и съседната Луганска област

Москва: Руската армия напредва в Покровск, водят се битки за всяка сграда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск.

Русия иска да поеме контрола над цял Донбас, който включва Донецка и съседната Луганска област.

Украйна все още контролира близо 10 процента от територията на Донбас с площ около 5000 кв. км, посочва Ройтерс.

Русия обсажда Покровск от повече от година, опитвайки се да го обкръжи и да прекъсне пътищата за снабдяване на украинските сили, вместо да атакува фронтално, както направи при превземането на друг град в Източна Украйна – Бахмут.

Киев призна, че ситуацията в Покровск е станала сложна през последните дни, но твърди, че силите му все още се бият и не са обкръжени.

"Щурмови отреди на Втора армия продължават да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в източната част на централния район и в западната индустриална зона на града", посочи руското Министерство на отбраната.

Русия твърди, че през последното денонощие е превзела 64 сгради в града, чието население преди войната е наброявало 60 000 души, и е отблъснала украинските атаки откъм Хришине на запад.

Броени километри делят руските сили от затварянето на обръча около Покровск и съседния Мирноград. Руските войски са много близо и до обкръжаването на Купянск в Харковска област.

Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    36 6 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    Коментиран от #9, #22, #67, #78

    16:05 06.11.2025

  • 2 Удрййй с лопатата

    39 7 Отговор
    Всичко укрфилно

    Коментиран от #10, #18, #68

    16:06 06.11.2025

  • 3 Западни медии:

    37 7 Отговор
    Италианският всекидневник Il Fatto Quotid обяви, че „в Покровск назрява клане, защото Зеленски не иска да изтегли войниците си“. Във Великобритания онлайн изданието Indepen с тъга съобщи, че „московските сили са започнали да унищожават обкръжените украински въоръжени сили“, а консервативният вестник The Spectator заключи, че „скоро ще бъде твърде късно да се отстъпи, без да се понесат огромни загуби“.

    Коментиран от #6

    16:07 06.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лепа Брена

    27 4 Отговор
    Удри удри удри Му ьо, удри Му ьо у тепсию...

    16:08 06.11.2025

  • 6 Укромедии

    31 5 Отговор

    До коментар #3 от "Западни медии:":

    Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че няма смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително. Той също така заяви: „Ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските,... бихме могли да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупката на фронта, а укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.“

    16:08 06.11.2025

  • 7 мдаааа

    8 11 Отговор
    Сталин казал на Чърчил - " Дай ми Европа " .. Нищо друго не искам ..

    16:08 06.11.2025

  • 8 Мишел

    27 6 Отговор
    Днес Сирски е докладвал на Зеленски, че Покровск е изцяло загубен за ВСУ.

    Коментиран от #15

    16:09 06.11.2025

  • 9 Йосиф Кобзон

    10 16 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Помага им.

    16:10 06.11.2025

  • 10 Аз не вярвам ,

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":

    Да си ударен с лопата ... По-скоро те е ударила Звездата , на Кремля .. 🤭😁

    Коментиран от #19

    16:11 06.11.2025

  • 11 гост

    6 27 Отговор
    Колко години ще напредват руснаците в Покровск????? Колко голям пък да е тоя град, че не могат да го прекосят с години????? Май мерака им е по-голям от възможностите.

    16:12 06.11.2025

  • 12 ВСУ ще марширува на КРАСНОИ ПЛОЩАД

    35 4 Отговор
    макар и без оръжие

    16:12 06.11.2025

  • 13 Репетирам

    27 2 Отговор
    Той и без това и Мирноград и Покровск нямат някакво стратегическо значение. 😂👌

    16:12 06.11.2025

  • 14 Все напредват

    7 19 Отговор
    И все в чували се връщат.4 година.Сталин се върти в гроба.

    16:12 06.11.2025

  • 15 Мишель ,

    6 16 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    На кого от двамата си секретарката?!🤭

    16:12 06.11.2025

  • 16 ВЕЛИНСКИ

    12 6 Отговор
    СЪЩАТА СИТУАЦИЯ КАКТО
    С ЛЕВА НА 01.01.2026г. ...😬

    16:13 06.11.2025

  • 17 Обикновен човек

    10 23 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #32

    16:13 06.11.2025

  • 18 и кои ЩЕ строи

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":

    пътища вСИБИР

    Коментиран от #24

    16:13 06.11.2025

  • 19 Сус бе

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Аз не вярвам ,":

    Герге. Що те изгониха от другите сайтове? Кажи на всички тук.🖕

    Коментиран от #21, #37

    16:14 06.11.2025

  • 20 Подлога на блатото

    4 19 Отговор
    Ама как тъй напредва,нали уж било вече "блатно" и бандерите се предали????!!!🤔

    Коментиран от #27

    16:15 06.11.2025

  • 21 Мишел

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Сус бе":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    16:15 06.11.2025

  • 22 Оцет Паниций

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    И китайците напредват в Сибир , Бог да ги поживи , отче ..

    Коментиран от #35

    16:16 06.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    6 14 Отговор
    Что, опять ???
    Четири Года, 1360 дня вторая напредва към гробищата 😁

    16:17 06.11.2025

  • 24 Атина Палада

    4 14 Отговор

    До коментар #18 от "и кои ЩЕ строи":

    Не бери грижа:)Сибир е китайски те ще го. пистроят.Всяка 10 рускиня учи китайски и южнокорейски

    16:18 06.11.2025

  • 25 Ами

    13 6 Отговор
    Слава РОССИА

    16:18 06.11.2025

  • 26 НЕ Е ЗА ВЕРВАНЕ

    5 4 Отговор
    УКРЕПИЛИ СА СЕ В МАЗЕТО ПРИ НЯКОЯ РУСКОГОВОРЯЩА.

    16:18 06.11.2025

  • 27 ВИНАГИ ИМА

    10 6 Отговор

    До коментар #20 от "Подлога на блатото":

    И ПО ТЪПИ ---ОТ ТВОЯ МИЛОСТ СКРИТИ В НЯКОЯ ХРАЛУПА

    16:18 06.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Долу чалгата

    2 16 Отговор
    Не мога да разбера жалките уж българи, защо бе, изпитвате такава сатанинска радост, че се избиват два близки народа????!!!! Колкото и да не уважавам другаря цар - май наистина чипа на копейките е сбъркан!

    Коментиран от #34

    16:19 06.11.2025

  • 30 Украински педагог канибал Чикатило

    14 4 Отговор
    И цяла крайна да падне, идеите на Бандера ще живеят до последния украинец в блатата на Сибир!

    16:19 06.11.2025

  • 31 НИЕ

    3 6 Отговор
    Слава на Рублата!

    16:21 06.11.2025

  • 32 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Обикновен човек":

    С колко батерии ти е вибратора?

    16:21 06.11.2025

  • 33 След като соца се спихна

    3 12 Отговор
    България влезе в НАТО.
    В ЕС.
    В Шенген.
    В Еврозоната - след 2 мес.
    А вие тук и се пОтите за копейки.
    Жалка картинка сте!

    Коментиран от #39

    16:23 06.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Долу чалгата":

    "....защо българите изпитвате такава сатанинска радост, че се избиват два близки народа..."

    Ошибаешся !!!
    Българите искаме вайната да спре моментално.
    Радват се руснаците с двойно гражданство и постоянно пребиваващи, понятно ? 😁

    Коментиран от #43, #61

    16:23 06.11.2025

  • 35 оджата..

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Оцет Паниций":

    А делиорманопомаците вместе със сигань-сакать да праать банго васий нац.празник,и нашио бог..да ги поживи-оти бг-тата яко се топат

    16:23 06.11.2025

  • 36 ВЕРНО ЛИ

    9 1 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта под Покровск като истинска бандера.

    16:24 06.11.2025

  • 37 Многониковия ,

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "Сус бе":

    Кажи кой си бе , че да ти отговоря ... Да се криеш в землянката , вече не става ... Можеш да провериш , ама едва ли ще се справиш .. телефоните оставят следи .. Така ме учеха навремето в Руzката гимназия .. И да не обръщаме внимание на хигиената . Искаш ли ми изпереш панталона ?!

    Коментиран от #44

    16:24 06.11.2025

  • 38 Украински педагог канибал Чикатило

    5 0 Отговор
    Изядохме тракториста Иван, защото беше москал, изядохме комбайнера Илья защото беше москал. Когато настана голодомор, обвинихме Сталин и Москва. Червената армия ни прочисти тогава, но сега отново. Убийства и канибализъм! Не че сме толкова гладни. Ние сме мутанти и не можем без кръв и човешка плът.

    16:26 06.11.2025

  • 39 САМО ДЕТО

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "След като соца се спихна":

    НИКОГА НЕ Е ИМАЛА ТАКИВА ЗАЕМИ И ТАКАВА КЛОШАРСКА ВИЗИЯ

    16:28 06.11.2025

  • 40 Антиватник

    3 6 Отговор
    В Санкт Петербург са заделени 207 молона рубли за разширяването на най-големият крематоруим на площ 82 хил. квадрарни метра. Капацитет от 240 кремации дневно. Закупено е и онорудване на машини, които превръщат останките в пепел.

    Коментиран от #42

    16:29 06.11.2025

  • 41 ЗнАЕМ

    4 8 Отговор
    От 1 година напредват към крематориумите рашистите край Покровск ...
    ВСУ им оказва пълно съдействие ...

    16:29 06.11.2025

  • 42 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #40 от "Антиватник":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #46

    16:31 06.11.2025

  • 43 информ..

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Бюро точкуру..сообщает-току що покровскье замина при бахмуте и авдеевку..за над пет хиляди бандерци кремля им направи коридор към съседния на 4 км.мирногороде..който вече е масковски затворен посьолак-от всякаде

    16:32 06.11.2025

  • 44 МОГА С КЕРЕМИДА

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Многониковия ,":

    ДА ТИ ОТРИЯ ИЗХОДА СМРАДЛИВ ПОСЛЕ ИДЕ МИЛУВКА ЕДНОРОГА

    Коментиран от #53

    16:33 06.11.2025

  • 45 механик

    1 5 Отговор
    10 кв.метра струват дест човешки живота . На путин не му пука , защото за него човешкият живот е нищо /освен неговият /.

    Коментиран от #48, #49

    16:33 06.11.2025

  • 46 Помакиня

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    И ходжата в джамията така каза. Бегай на пазара. Докараха копринени шалвари от Турция.

    16:34 06.11.2025

  • 47 Госあ

    9 1 Отговор
    Мечката яде бандера бавно от краката ! Жал да ти стане. А сеирджиите фърлят евра на вятъра и пишат пропаганда. Че буревестник ? А ? А сармат ? А ? 😆

    16:34 06.11.2025

  • 48 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "механик":

    Менте механик.

    Безказарменик се из а ка компетентно.

    Коментиран от #52

    16:34 06.11.2025

  • 49 животът на хохохола

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "механик":

    струва колкото два пробити цървула.

    16:36 06.11.2025

  • 50 Ужас

    1 4 Отговор
    Каква отвратителна наглост пред лицето на целия свят. Един ден Русия ще изчезне от лицето на земята.

    Коментиран от #55

    16:36 06.11.2025

  • 51 Мдааа обречени ги хвълят в боя

    2 3 Отговор
    Днес живота на руския индивид не струва нищо.Той има по-малка стойност от животното.

    16:37 06.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Многониковия ,

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "МОГА С КЕРЕМИДА":

    Внимавай с Еднорога , да не се наденеш на рога , вместо да го яхнеш ... 🤭😁

    16:38 06.11.2025

  • 54 Механик

    2 2 Отговор
    Чак сега ако не се спука злобното сърчице на ВЪЗПАЛЕНИЯ, няма да е друг път.
    Представям си го как се тръшка на земята и рита безпомощно с краченца.
    Голям кеф! Охааааа! Супер!!!

    16:38 06.11.2025

  • 55 Рублевка

    7 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ужас":

    Един ден целият свят ще изчезне от планетата Земя, но най-голямата страна, Русия, ще изчезне последна. След хилядолетия, в някоя друга епоха.

    Коментиран от #56

    16:39 06.11.2025

  • 56 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    Шегаджия, първо руската кочина ще изчезне.

    16:41 06.11.2025

  • 57 Иван Иванов

    6 3 Отговор
    БРАВО НА РУСИЯ, ПОКРЕПЯМ ВИ БРАТУШКИ В БИТКАТА ВИ С КРАВАРСКАТА ,, ДЪЛБОКА ДЪРЖАВА,, ,И КРАДЛИВАТА БРЮКСЕЛСКА МАФИЯ.

    16:44 06.11.2025

  • 58 007

    4 3 Отговор
    Слава Великой России!!!

    16:45 06.11.2025

  • 59 Хохохолска тактика

    3 2 Отговор
    Наци батальона подкарва насила мобилизираните като стадо. Наритва ги в окопите и отстъпва в тила за следващото стадо. ДВА МИЛИОНА ТРУПА! Три милиона осакатени. Колкото цяла България... Ловят слепи, куци и сакати по улиците за фронта. Конвеир за смърт.

    16:46 06.11.2025

  • 60 Масква

    3 5 Отговор
    Ъхъ да превземем Покровск!


    Догодина по туй време!

    Коментиран от #74, #76

    16:46 06.11.2025

  • 61 Украинский еврейский карлик

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Скоро конец твоей Украине!

    16:47 06.11.2025

  • 62 Демек,

    3 3 Отговор
    превземането пак се отлага!

    Някъде в светлото бъдеще!

    16:47 06.11.2025

  • 63 Чичак

    2 2 Отговор
    Аз пък помислих че вече са в Лисабон....то било село в донбас

    16:51 06.11.2025

  • 64 Гого

    2 2 Отговор
    Копейки, как така бяхте превзели Покровск, а сега се биете за всяка сграда?

    Коментиран от #69

    16:51 06.11.2025

  • 65 козя пастарма

    1 0 Отговор
    Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

    „Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“

    Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава!

    16:53 06.11.2025

  • 66 Пацо

    3 2 Отговор
    Б.х ти нещастниците, от две години се напинят на некво село

    16:53 06.11.2025

  • 67 Ватите

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Напредват към болницоте и гробищата с бясно темпо

    16:54 06.11.2025

  • 68 5 години милиционерщина ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":

    Село на 20 км от границата с Русия... какъв позор.

    16:56 06.11.2025

  • 69 центак,

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Гого":

    Бандерите се крият в мазетата, ядат си изпр..... но не се предават. По добре смърт, отколкото мините и калта в Сибир! Поне още 10 години ще ги изтребваме, като вреден дивеч.

    Коментиран от #72

    16:56 06.11.2025

  • 70 Ко стааа бе руски боклуци ?

    2 1 Отговор
    Превзехте, ли тоя Киев за три деня че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #71, #73

    16:58 06.11.2025

  • 71 не сме го превзели Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":

    Там бандеровците ни ловят роби за урановите мини в Сибир.

    17:02 06.11.2025

  • 72 Копейка,

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "центак,":

    По островите на източният бряг на Днепър се белеят кокали на стотици ватенки оставени без храна от своите. Абе пукнали от глад искам да кажа.

    Коментиран от #80

    17:02 06.11.2025

  • 73 Димяща ушанка

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":

    Утре влизам в Киев с груз 200!!

    17:03 06.11.2025

  • 74 чекисть..

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Масква":

    За радост на бгбандерците..покровск току що замина при бахмуте и авдеевку и утре 7 ноември вече ще бъде национален празник в красноармейск,град от екатеринославската масковска губерня

    17:03 06.11.2025

  • 75 Тома

    0 0 Отговор
    Скоро ще чуете гаварит Москва за всичко в Покровск

    17:05 06.11.2025

  • 76 Идиот

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Масква":

    Сър Джон

    17:05 06.11.2025

  • 77 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Никъде не срещам коментар за тактиката на украинските генерали -да превръщат всяка сграда всеки промишлен обект в крепост!Даже натовските генерали се въздържат!?Тази тактика -със стратегически елемент- не е от вчера въпреки огромните различия в средствата за водене на война от 2000 г-насам!?Много често крепостите от какъвто и да е вид са разрушавани превземани а защитниците са имали много тъжна съдба!Галската крепост срещу Цезар Константинопол и Търново срещу османците- Кьонигсберг срещу Съветската армия -това са примери как страхотни крепости биват превзети с тежки последствия!?Има и обратни примери разбира се - Картахена /Колумбия/ -18 век.срещу британския флот /много интересен случай на поражение на британците/и Ленинград срещу Вермахта!?Затова за мен въпросът е много сериозен - при това съотношение на силите превръщането на всяка сграда в крепост означава унищожение и на сградата и на защитниците -независимо че по време на СССР сградите са правени като крепости -особено промишлените!?За мен тази тактика означава че някой е решил че на руснаците трябва да се оставят само развалини и омразата заради жертвите и разрушенията ще остане да тлее с десетки години!?Оправдано ли е това ако цялата държава бъде разрушена по този начин -екзистенциален въпрос -първо... и Зеленски пръв трябва да си отговори-сам на себе си !?И второ -няма ли опасност тази омраза да се прехвърли върху тия дето са" изобретили" тази тактика!?При това никак не е трудно да с

    17:06 06.11.2025

  • 78 Отец Нафарфоний

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Братко от твоята уста, се чуе по скоро в Божите уши.
    Там да се чуе!
    Сполай ти.
    Служба, за Братският Руски Народ и Смелата Руска Освободителна Войска ...Нека бъдят все така смели и да смачкат черупката на тази неонацистка чуждо езична дяволско изчадна наркоманка киевска хунта

    СЛАВА РОСССИЙ.

    А. М И Н

    17:08 06.11.2025

  • 79 Никой

    0 0 Отговор
    Като не щеш дума - на ти .

    Украйна искаше да стане площадка за нападение на Русия.


    Както навремето е Финландия е.

    Хитлер напада на Русия и си счупи главата. Човекът е правил сборки от деца с елементарни оръжия. 1945.

    Лошо е без комуникация.

    Фашизмът в Украйна е - крайно тъпо.

    17:09 06.11.2025

  • 80 смотань бандерець..

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Копейка,":

    Тва не са масковци а бандерци и кремля ги прати вчувалчета-над хиляда чаркояци от тех на кieвската хунта даже зеленио мухал ги посрещна със ред слъзи и ред цивки

    17:12 06.11.2025

