Москва: Руската армия напредва в Покровск, водят се битки за всяка сграда

Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск.

Русия иска да поеме контрола над цял Донбас, който включва Донецка и съседната Луганска област.

Украйна все още контролира близо 10 процента от територията на Донбас с площ около 5000 кв. км, посочва Ройтерс.

Русия обсажда Покровск от повече от година, опитвайки се да го обкръжи и да прекъсне пътищата за снабдяване на украинските сили, вместо да атакува фронтално, както направи при превземането на друг град в Източна Украйна – Бахмут.

Киев призна, че ситуацията в Покровск е станала сложна през последните дни, но твърди, че силите му все още се бият и не са обкръжени.



"Щурмови отреди на Втора армия продължават да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в източната част на централния район и в западната индустриална зона на града", посочи руското Министерство на отбраната.

Русия твърди, че през последното денонощие е превзела 64 сгради в града, чието население преди войната е наброявало 60 000 души, и е отблъснала украинските атаки откъм Хришине на запад.



Броени километри делят руските сили от затварянето на обръча около Покровск и съседния Мирноград. Руските войски са много близо и до обкръжаването на Купянск в Харковска област.

Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.