Москва: Руската армия напредва в Покровск, водят се битки за всяка сграда

Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск.
Русия иска да поеме контрола над цял Донбас, който включва Донецка и съседната Луганска област.
Украйна все още контролира близо 10 процента от територията на Донбас с площ около 5000 кв. км, посочва Ройтерс.
Русия обсажда Покровск от повече от година, опитвайки се да го обкръжи и да прекъсне пътищата за снабдяване на украинските сили, вместо да атакува фронтално, както направи при превземането на друг град в Източна Украйна – Бахмут.
Киев призна, че ситуацията в Покровск е станала сложна през последните дни, но твърди, че силите му все още се бият и не са обкръжени.
"Щурмови отреди на Втора армия продължават да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в източната част на централния район и в западната индустриална зона на града", посочи руското Министерство на отбраната.
Русия твърди, че през последното денонощие е превзела 64 сгради в града, чието население преди войната е наброявало 60 000 души, и е отблъснала украинските атаки откъм Хришине на запад.
Броени километри делят руските сили от затварянето на обръча около Покровск и съседния Мирноград. Руските войски са много близо и до обкръжаването на Купянск в Харковска област.
Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #9, #22, #67, #78
16:05 06.11.2025
2 Удрййй с лопатата
Коментиран от #10, #18, #68
16:06 06.11.2025
3 Западни медии:
Коментиран от #6
16:07 06.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лепа Брена
16:08 06.11.2025
6 Укромедии
До коментар #3 от "Западни медии:":Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че няма смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително. Той също така заяви: „Ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските,... бихме могли да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупката на фронта, а укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.“
16:08 06.11.2025
7 мдаааа
16:08 06.11.2025
8 Мишел
Коментиран от #15
16:09 06.11.2025
9 Йосиф Кобзон
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Помага им.
16:10 06.11.2025
10 Аз не вярвам ,
До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":Да си ударен с лопата ... По-скоро те е ударила Звездата , на Кремля .. 🤭😁
Коментиран от #19
16:11 06.11.2025
11 гост
16:12 06.11.2025
12 ВСУ ще марширува на КРАСНОИ ПЛОЩАД
16:12 06.11.2025
13 Репетирам
16:12 06.11.2025
14 Все напредват
16:12 06.11.2025
15 Мишель ,
До коментар #8 от "Мишел":На кого от двамата си секретарката?!🤭
16:12 06.11.2025
16 ВЕЛИНСКИ
С ЛЕВА НА 01.01.2026г. ...😬
16:13 06.11.2025
17 Обикновен човек
Коментиран от #32
16:13 06.11.2025
18 и кои ЩЕ строи
До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":пътища вСИБИР
Коментиран от #24
16:13 06.11.2025
19 Сус бе
До коментар #10 от "Аз не вярвам ,":Герге. Що те изгониха от другите сайтове? Кажи на всички тук.🖕
Коментиран от #21, #37
16:14 06.11.2025
20 Подлога на блатото
Коментиран от #27
16:15 06.11.2025
21 Мишел
До коментар #19 от "Сус бе":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
16:15 06.11.2025
22 Оцет Паниций
До коментар #1 от "Отец Дионисий":И китайците напредват в Сибир , Бог да ги поживи , отче ..
Коментиран от #35
16:16 06.11.2025
23 Pyccкий Карлик
Четири Года, 1360 дня вторая напредва към гробищата 😁
16:17 06.11.2025
24 Атина Палада
До коментар #18 от "и кои ЩЕ строи":Не бери грижа:)Сибир е китайски те ще го. пистроят.Всяка 10 рускиня учи китайски и южнокорейски
16:18 06.11.2025
25 Ами
16:18 06.11.2025
26 НЕ Е ЗА ВЕРВАНЕ
16:18 06.11.2025
27 ВИНАГИ ИМА
До коментар #20 от "Подлога на блатото":И ПО ТЪПИ ---ОТ ТВОЯ МИЛОСТ СКРИТИ В НЯКОЯ ХРАЛУПА
16:18 06.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Долу чалгата
Коментиран от #34
16:19 06.11.2025
30 Украински педагог канибал Чикатило
16:19 06.11.2025
31 НИЕ
16:21 06.11.2025
32 Абе
До коментар #17 от "Обикновен човек":С колко батерии ти е вибратора?
16:21 06.11.2025
33 След като соца се спихна
В ЕС.
В Шенген.
В Еврозоната - след 2 мес.
А вие тук и се пОтите за копейки.
Жалка картинка сте!
Коментиран от #39
16:23 06.11.2025
34 Pyccкий Карлик
До коментар #29 от "Долу чалгата":"....защо българите изпитвате такава сатанинска радост, че се избиват два близки народа..."
Ошибаешся !!!
Българите искаме вайната да спре моментално.
Радват се руснаците с двойно гражданство и постоянно пребиваващи, понятно ? 😁
Коментиран от #43, #61
16:23 06.11.2025
35 оджата..
До коментар #22 от "Оцет Паниций":А делиорманопомаците вместе със сигань-сакать да праать банго васий нац.празник,и нашио бог..да ги поживи-оти бг-тата яко се топат
16:23 06.11.2025
36 ВЕРНО ЛИ
16:24 06.11.2025
37 Многониковия ,
До коментар #19 от "Сус бе":Кажи кой си бе , че да ти отговоря ... Да се криеш в землянката , вече не става ... Можеш да провериш , ама едва ли ще се справиш .. телефоните оставят следи .. Така ме учеха навремето в Руzката гимназия .. И да не обръщаме внимание на хигиената . Искаш ли ми изпереш панталона ?!
Коментиран от #44
16:24 06.11.2025
38 Украински педагог канибал Чикатило
16:26 06.11.2025
39 САМО ДЕТО
До коментар #33 от "След като соца се спихна":НИКОГА НЕ Е ИМАЛА ТАКИВА ЗАЕМИ И ТАКАВА КЛОШАРСКА ВИЗИЯ
16:28 06.11.2025
40 Антиватник
Коментиран от #42
16:29 06.11.2025
41 ЗнАЕМ
ВСУ им оказва пълно съдействие ...
16:29 06.11.2025
42 Българин
До коментар #40 от "Антиватник":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #46
16:31 06.11.2025
43 информ..
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":Бюро точкуру..сообщает-току що покровскье замина при бахмуте и авдеевку..за над пет хиляди бандерци кремля им направи коридор към съседния на 4 км.мирногороде..който вече е масковски затворен посьолак-от всякаде
16:32 06.11.2025
44 МОГА С КЕРЕМИДА
До коментар #37 от "Многониковия ,":ДА ТИ ОТРИЯ ИЗХОДА СМРАДЛИВ ПОСЛЕ ИДЕ МИЛУВКА ЕДНОРОГА
Коментиран от #53
16:33 06.11.2025
45 механик
Коментиран от #48, #49
16:33 06.11.2025
46 Помакиня
До коментар #42 от "Българин":И ходжата в джамията така каза. Бегай на пазара. Докараха копринени шалвари от Турция.
16:34 06.11.2025
47 Госあ
16:34 06.11.2025
48 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #45 от "механик":Менте механик.
Безказарменик се из а ка компетентно.
Коментиран от #52
16:34 06.11.2025
49 животът на хохохола
До коментар #45 от "механик":струва колкото два пробити цървула.
16:36 06.11.2025
50 Ужас
Коментиран от #55
16:36 06.11.2025
51 Мдааа обречени ги хвълят в боя
16:37 06.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Многониковия ,
До коментар #44 от "МОГА С КЕРЕМИДА":Внимавай с Еднорога , да не се наденеш на рога , вместо да го яхнеш ... 🤭😁
16:38 06.11.2025
54 Механик
Представям си го как се тръшка на земята и рита безпомощно с краченца.
Голям кеф! Охааааа! Супер!!!
16:38 06.11.2025
55 Рублевка
До коментар #50 от "Ужас":Един ден целият свят ще изчезне от планетата Земя, но най-голямата страна, Русия, ще изчезне последна. След хилядолетия, в някоя друга епоха.
Коментиран от #56
16:39 06.11.2025
56 Хахахаха
До коментар #55 от "Рублевка":Шегаджия, първо руската кочина ще изчезне.
16:41 06.11.2025
57 Иван Иванов
16:44 06.11.2025
58 007
16:45 06.11.2025
59 Хохохолска тактика
16:46 06.11.2025
60 Масква
Догодина по туй време!
Коментиран от #74, #76
16:46 06.11.2025
61 Украинский еврейский карлик
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":Скоро конец твоей Украине!
16:47 06.11.2025
62 Демек,
Някъде в светлото бъдеще!
16:47 06.11.2025
63 Чичак
16:51 06.11.2025
64 Гого
Коментиран от #69
16:51 06.11.2025
65 козя пастарма
„Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“
Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава!
16:53 06.11.2025
66 Пацо
16:53 06.11.2025
67 Ватите
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Напредват към болницоте и гробищата с бясно темпо
16:54 06.11.2025
68 5 години милиционерщина ахаха
До коментар #2 от "Удрййй с лопатата":Село на 20 км от границата с Русия... какъв позор.
16:56 06.11.2025
69 центак,
До коментар #64 от "Гого":Бандерите се крият в мазетата, ядат си изпр..... но не се предават. По добре смърт, отколкото мините и калта в Сибир! Поне още 10 години ще ги изтребваме, като вреден дивеч.
Коментиран от #72
16:56 06.11.2025
70 Ко стааа бе руски боклуци ?
Коментиран от #71, #73
16:58 06.11.2025
71 не сме го превзели Киев
До коментар #70 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":Там бандеровците ни ловят роби за урановите мини в Сибир.
17:02 06.11.2025
72 Копейка,
До коментар #69 от "центак,":По островите на източният бряг на Днепър се белеят кокали на стотици ватенки оставени без храна от своите. Абе пукнали от глад искам да кажа.
Коментиран от #80
17:02 06.11.2025
73 Димяща ушанка
До коментар #70 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":Утре влизам в Киев с груз 200!!
17:03 06.11.2025
74 чекисть..
До коментар #60 от "Масква":За радост на бгбандерците..покровск току що замина при бахмуте и авдеевку и утре 7 ноември вече ще бъде национален празник в красноармейск,град от екатеринославската масковска губерня
17:03 06.11.2025
75 Тома
17:05 06.11.2025
76 Идиот
До коментар #60 от "Масква":Сър Джон
17:05 06.11.2025
77 не може да бъде
17:06 06.11.2025
78 Отец Нафарфоний
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Братко от твоята уста, се чуе по скоро в Божите уши.
Там да се чуе!
Сполай ти.
Служба, за Братският Руски Народ и Смелата Руска Освободителна Войска ...Нека бъдят все така смели и да смачкат черупката на тази неонацистка чуждо езична дяволско изчадна наркоманка киевска хунта
СЛАВА РОСССИЙ.
А. М И Н
17:08 06.11.2025
79 Никой
Украйна искаше да стане площадка за нападение на Русия.
Както навремето е Финландия е.
Хитлер напада на Русия и си счупи главата. Човекът е правил сборки от деца с елементарни оръжия. 1945.
Лошо е без комуникация.
Фашизмът в Украйна е - крайно тъпо.
17:09 06.11.2025
80 смотань бандерець..
До коментар #72 от "Копейка,":Тва не са масковци а бандерци и кремля ги прати вчувалчета-над хиляда чаркояци от тех на кieвската хунта даже зеленио мухал ги посрещна със ред слъзи и ред цивки
17:12 06.11.2025