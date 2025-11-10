Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ

Идеята на руския президент Владимир Путин за запазване на ограниченията, установени от Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), след февруари 2026 г. е проста и не изисква задълбочено обсъждане, а Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат това предложение. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
В интервю за руската агенция Лавров заяви, че инициативата, предложена от Путин в новото Споразумение за съкращаване стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ), "говори сама за себе си“.
"То е свободно от всякакъв скрит дневен ред и е изключително лесно за разбиране. Практическото му приложение няма да изисква никакви специални допълнителни усилия. Следователно не виждаме нужда от подробно обсъждане на нашата идея“, заявява Лавров.
Той подчерта, че Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат предложението на Путин за удължаване на ограниченията, установени от СТАРТ, след февруари 2026 г., когато изтича настоящото споразумение.
"Не се опитваме да убеждаваме никого. Вярваме, че нашият ход е в интерес и на двете страни, и на цялата международна общност. Готови сме за всяко развитие. Надяваме се обаче, че резултатът ще бъде положителен“, отбелязва руският министър.
10 Ноември, 2025 08:45 1 790 30
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СПРАВЕДЛИВ
08:48 10.11.2025
2 Пич
08:51 10.11.2025
3 Едва ли е по-проста
Коментиран от #9, #18
08:51 10.11.2025
4 жкаеджгт
08:54 10.11.2025
5 Оракула от Делфи
Проблема с деменцията е основно проблем ,
не за този който е болен от нея , а за околните около него!
Казва се , "Болест за околните и близките "!
08:55 10.11.2025
6 шаа
Коментиран от #24
08:55 10.11.2025
7 когато една Империя се разпада
Коментиран от #8, #10
08:55 10.11.2025
8 ЦЪК!
До коментар #7 от "когато една Империя се разпада":Няма да го преживееш ,,краха на Русия"...!
По простата причина,че той-,,краха",ще надживее твоят...Крах!
Коментиран от #11, #16
08:59 10.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Президента на ЕСср Урсула
До коментар #7 от "когато една Империя се разпада":- Добре казано! Ха, дано!
09:02 10.11.2025
11 Цвък
До коментар #8 от "ЦЪК!":Идеята е проста и лесна за разбиране - Руския Окупатор прекратява военни действия и отива е Хага да ги съдят за всички престъпления срещу Мира и Човечеството !!!!!
Коментиран от #21
09:03 10.11.2025
12 факуса
09:04 10.11.2025
13 накратко
09:06 10.11.2025
14 НОВО
09:07 10.11.2025
15 Санкции
Коментиран от #19
09:08 10.11.2025
16 как кайш
До коментар #8 от "ЦЪК!":то и СССР беше нерушим. да.
09:08 10.11.2025
17 най-после мандалото лопна
Коментиран от #28
09:10 10.11.2025
18 село мое ,
До коментар #3 от "Едва ли е по-проста":Водиш класацията , няма съмнение по въпроса !
09:10 10.11.2025
19 още ли си жив
До коментар #15 от "Санкции":Аме, бегай да ги биеш руските фашисти, таман по-скоро да се отървем от теб
09:12 10.11.2025
20 Боруна Лом
Коментиран от #22
09:13 10.11.2025
21 чикчирик
До коментар #11 от "Цвък":"ела вълчо изяж ме" и ще гребем с черпаците от надупената РФ ??
09:14 10.11.2025
22 не мислиш ли
До коментар #20 от "Боруна Лом":Не мислиш ли че нещо много започнаха да го изказват откакто се разсмърдя работата. Дали е жив изобщо?
09:15 10.11.2025
23 Я пък тоя
Интересно за какво точно са го хванали е малко неясно!😀
09:16 10.11.2025
24 Берия
До коментар #6 от "шаа":Търсят му удобен и подходящ прозорец , за падане !
09:16 10.11.2025
25 Бай той Толстой
Коментиран от #26, #29
09:16 10.11.2025
26 Марк
До коментар #25 от "Бай той Толстой":На света не му пука за русия
09:19 10.11.2025
27 За българите
09:22 10.11.2025
28 Я пък тоя
До коментар #17 от "най-после мандалото лопна":И какво ще постигне?
И с какво им е виновен обикновения руснак , само ще намрази ЕС и с право.
Детинска работа: няма вече да си играя с теб!
Глупост след глупост от страна на ЕС, злобата и безпомощността им е изпила мозъка.
09:23 10.11.2025
29 Лъжа
До коментар #25 от "Бай той Толстой":"Светът може и без Русия." Един обикновен човек.
09:24 10.11.2025
30 Хаха
09:24 10.11.2025