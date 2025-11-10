Новини
Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ

Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ

10 Ноември, 2025 08:45 1 790 30

Надяваме се обаче, че резултатът ще бъде положителен, отбелязва руският външен министър Сергей Лавров

Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Идеята на руския президент Владимир Путин за запазване на ограниченията, установени от Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), след февруари 2026 г. е проста и не изисква задълбочено обсъждане, а Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат това предложение. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

В интервю за руската агенция Лавров заяви, че инициативата, предложена от Путин в новото Споразумение за съкращаване стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ), "говори сама за себе си“.

"То е свободно от всякакъв скрит дневен ред и е изключително лесно за разбиране. Практическото му приложение няма да изисква никакви специални допълнителни усилия. Следователно не виждаме нужда от подробно обсъждане на нашата идея“, заявява Лавров.

Той подчерта, че Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат предложението на Путин за удължаване на ограниченията, установени от СТАРТ, след февруари 2026 г., когато изтича настоящото споразумение.

"Не се опитваме да убеждаваме никого. Вярваме, че нашият ход е в интерес и на двете страни, и на цялата международна общност. Готови сме за всяко развитие. Надяваме се обаче, че резултатът ще бъде положителен“, отбелязва руският министър.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПРАВЕДЛИВ

    3 13 Отговор
    Да получи бала овес!

    08:48 10.11.2025

  • 2 Пич

    19 5 Отговор
    Така трябва да се прави!!! Бий , за да те уважават!!! Нашите управници от 35 години са все наведени , и никой не ги уважава !!! Унгария е подобна на нас , но нейният управник не се страхува да бие , и всички ги уважават !!!

    08:51 10.11.2025

  • 3 Едва ли е по-проста

    3 14 Отговор
    От родните копейки 🤡🤡🤡

    Коментиран от #9, #18

    08:51 10.11.2025

  • 4 жкаеджгт

    11 2 Отговор
    Преговори с американски кеадци и разбойници няма смисъл да се водят. Няма смисъл. Браво на Русия, отново показва високо ниво. Оставяй ги там, те сами ще се приключат. Лошото е че много крадат и лъжат а глупаците им се хващат на лъжите, само че и това ще отмине. Слава Богу като огладнеят в Европа може и да им доиде акъла че да слушаш глупак и крадец не е бизнес.

    08:54 10.11.2025

  • 5 Оракула от Делфи

    3 3 Отговор
    -- Никой не може да я преодолее, няма Путин, няма Лавров!
    Проблема с деменцията е основно проблем ,
    не за този който е болен от нея , а за околните около него!
    Казва се , "Болест за околните и близките "!

    08:55 10.11.2025

  • 6 шаа

    12 4 Отговор
    жал ми е за редакцията, толкова весело подскачаха, като бяха пуснали статия как Лавров бил низвегнат, заточен и едва ли не екзекутиран тайно, а сега цяла сутрин подсмърчат с посърнали носове. я дайте по-весело, напр. за новия указ на еугленски, за бойните успехи на укроармията, за нанайстия пакет санкции, ...

    Коментиран от #24

    08:55 10.11.2025

  • 7 когато една Империя се разпада

    4 11 Отговор
    хапе най-много. Както преживяхме раха на СССР, така ще преживеем и този на РФ. Аре чаУ.

    Коментиран от #8, #10

    08:55 10.11.2025

  • 8 ЦЪК!

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "когато една Империя се разпада":

    Няма да го преживееш ,,краха на Русия"...!
    По простата причина,че той-,,краха",ще надживее твоят...Крах!

    Коментиран от #11, #16

    08:59 10.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Президента на ЕСср Урсула

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "когато една Империя се разпада":

    - Добре казано! Ха, дано!

    09:02 10.11.2025

  • 11 Цвък

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "ЦЪК!":

    Идеята е проста и лесна за разбиране - Руския Окупатор прекратява военни действия и отива е Хага да ги съдят за всички престъпления срещу Мира и Човечеството !!!!!

    Коментиран от #21

    09:03 10.11.2025

  • 12 факуса

    5 1 Отговор
    центавоси ето ви го лавров ходи в задлъжнелия запад и се върна,нъл питахте де го,айде почвайте драсканици,щот и боклука писаха,че го раздигали по софето та глад

    09:04 10.11.2025

  • 13 накратко

    5 2 Отговор
    Лавров е топ дипломат ! Който пише за него разните там простотии със сигурност е на светлинни години от него !

    09:06 10.11.2025

  • 14 НОВО

    4 2 Отговор
    Европейската комисия обмисля да запълни колосалния недостиг на финансиране за Украйна с пари, събрани от общ дълг на ЕС и двустранни субсидии от държавите-членки.

    09:07 10.11.2025

  • 15 Санкции

    4 8 Отговор
    Идеята е много простичка и важна за човечеството. Бой по руските фсшистки навсякъде по света, конфискация на имущество и капитали и връщането им обратно е руслямизираната кочина от не знам си колко републики. Пълна изолация на Русия и руския бизнес. Яйце да не може да прехвърчи.

    Коментиран от #19

    09:08 10.11.2025

  • 16 как кайш

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "ЦЪК!":

    то и СССР беше нерушим. да.

    09:08 10.11.2025

  • 17 най-после мандалото лопна

    2 5 Отговор
    ЕС обмисля анулирането на издадените визи на всички руснаци и белоруси. Да си ходят в Евразия.

    Коментиран от #28

    09:10 10.11.2025

  • 18 село мое ,

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Едва ли е по-проста":

    Водиш класацията , няма съмнение по въпроса !

    09:10 10.11.2025

  • 19 още ли си жив

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Санкции":

    Аме, бегай да ги биеш руските фашисти, таман по-скоро да се отървем от теб

    09:12 10.11.2025

  • 20 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АБЕ ПОДЛОГИ,НАЛИ,, КОНЯ,, БЕШЕ ИЗБЯГАЛ

    Коментиран от #22

    09:13 10.11.2025

  • 21 чикчирик

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цвък":

    "ела вълчо изяж ме" и ще гребем с черпаците от надупената РФ ??

    09:14 10.11.2025

  • 22 не мислиш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    Не мислиш ли че нещо много започнаха да го изказват откакто се разсмърдя работата. Дали е жив изобщо?

    09:15 10.11.2025

  • 23 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    А какво става с Покровск, още ли го държат украинците?
    Интересно за какво точно са го хванали е малко неясно!😀

    09:16 10.11.2025

  • 24 Берия

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "шаа":

    Търсят му удобен и подходящ прозорец , за падане !

    09:16 10.11.2025

  • 25 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    "За какво ни е този свят,ако Русия я няма в него"🤗

    Коментиран от #26, #29

    09:16 10.11.2025

  • 26 Марк

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай той Толстой":

    На света не му пука за русия

    09:19 10.11.2025

  • 27 За българите

    1 0 Отговор
    Научете как руските примитивни хора начело с Иван Грозни съсипват Казанското Ластво водят война на геноцид срещу волжките българи и ги завладяват. В Русия и Москва има монументи паметници в чест на терора над българите. И всеки които е патриот никога не би застанал на страната на Русия, никога. Дори и да знаеше и други неща които Русия е причинила и на Дунавска България, които са прикривани в часовете по история. И днес жалките история все още мънкат по отношение на тези събития от страх. Защото властта и парите е ясно все още в кого са.. в шайката обслужваща руските интереси още отпреди 1944 година.

    09:22 10.11.2025

  • 28 Я пък тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "най-после мандалото лопна":

    И какво ще постигне?
    И с какво им е виновен обикновения руснак , само ще намрази ЕС и с право.

    Детинска работа: няма вече да си играя с теб!

    Глупост след глупост от страна на ЕС, злобата и безпомощността им е изпила мозъка.

    09:23 10.11.2025

  • 29 Лъжа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай той Толстой":

    "Светът може и без Русия." Един обикновен човек.

    09:24 10.11.2025

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    "Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ! " Че е проста, проста е, затова само баце я разбира.

    09:24 10.11.2025

Новини по държави:
