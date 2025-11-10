Първият дипломат на Москва: Идеята на Путин е проста и нямаме никакво намерение да убеждаваме САЩ

Идеята на руския президент Владимир Путин за запазване на ограниченията, установени от Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), след февруари 2026 г. е проста и не изисква задълбочено обсъждане, а Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат това предложение. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.



В интервю за руската агенция Лавров заяви, че инициативата, предложена от Путин в новото Споразумение за съкращаване стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ), "говори сама за себе си“.



"То е свободно от всякакъв скрит дневен ред и е изключително лесно за разбиране. Практическото му приложение няма да изисква никакви специални допълнителни усилия. Следователно не виждаме нужда от подробно обсъждане на нашата идея“, заявява Лавров.



Той подчерта, че Русия няма намерение да убеждава САЩ да приемат предложението на Путин за удължаване на ограниченията, установени от СТАРТ, след февруари 2026 г., когато изтича настоящото споразумение.



"Не се опитваме да убеждаваме никого. Вярваме, че нашият ход е в интерес и на двете страни, и на цялата международна общност. Готови сме за всяко развитие. Надяваме се обаче, че резултатът ще бъде положителен“, отбелязва руският министър.

