Общият размер на чуждестранната финансова помощ (без доставките на оръжие, средствата за тяхното закупуване и инвестициите във военно-промишления комплекс на Украйна) за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. възлиза на 52 милиарда долара, от които 22,9 милиарда долара идват от лихви по замразени руски активи.

Това сочат изчисления на ТАСС, базирани на данни от Националната банка на Украйна.

В резултат на това Европейският съюз и страните от Г-7 почти са изчерпали своя дял от 30 милиарда долара от общо 50 милиарда долара, които трябваше да бъдат покрити по програмата ERA чрез лихви по руски активи. Съединените щати трябваше да предоставят допълнителни 20 милиарда долара, но след победата на Доналд Тръмп на президентските избори Вашингтон спря директното финансиране на Украйна. Останалите европейски средства по ERA вероятно дори няма да покрият текущите нужди на Украйна. Киев получи 16,1 милиарда долара през ноември-декември 2024 г., част от които бяха използвани за запълване на бюджетни дупки и изпълнение на социални задължения през първите месеци на тази година. Следователно, Европейският съюз ще трябва да търси нови източници на финансиране за Украйна през 2026 г.

Въпреки значителните суми чуждестранна помощ, Киев увеличава вътрешните си заеми. През последните 12 месеца те възлизат на 2,9 милиарда долара, като приблизително две трети от тази сума са взети назаем през последните шест месеца. По този начин темпът на кредитиране на вътрешния пазар се увеличава.

През октомври миналата година лидерите на Г-7 публикуваха съвместно изявление, в което обявиха споразумение относно подробностите за заем от 50 милиарда долара за Украйна. Беше подчертано, че заемите „ще бъдат обслужвани от бъдещи приходи от замразените суверенни активи на Русия в рамките на правните системи на страните от Г-7 и международното право“.

Съединените щати се ангажираха да предоставят 20 милиарда долара на Украйна, като останалите 30 милиарда долара ще бъдат предоставени съвместно от Г-7 и ЕС. В началото на декември миналата година Украйна и ЕС подписаха споразумение за създаване на механизъм за кредитно сътрудничество за Украйна, който ще определи рамката за обслужване и погасяване на европейски заеми за Киев, използвайки средства от замразени руски активи. Механизмът ще позволи тези средства да бъдат използвани за покриване на главницата на заема, набран от партньорите на Киев по инициативата G7 ERA.