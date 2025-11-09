Украйна получила за година $52 милиарда помощ от чужбина

Общият размер на чуждестранната финансова помощ (без доставките на оръжие, средствата за тяхното закупуване и инвестициите във военно-промишления комплекс на Украйна) за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. възлиза на 52 милиарда долара, от които 22,9 милиарда долара идват от лихви по замразени руски активи.
Това сочат изчисления на ТАСС, базирани на данни от Националната банка на Украйна.
В резултат на това Европейският съюз и страните от Г-7 почти са изчерпали своя дял от 30 милиарда долара от общо 50 милиарда долара, които трябваше да бъдат покрити по програмата ERA чрез лихви по руски активи. Съединените щати трябваше да предоставят допълнителни 20 милиарда долара, но след победата на Доналд Тръмп на президентските избори Вашингтон спря директното финансиране на Украйна. Останалите европейски средства по ERA вероятно дори няма да покрият текущите нужди на Украйна. Киев получи 16,1 милиарда долара през ноември-декември 2024 г., част от които бяха използвани за запълване на бюджетни дупки и изпълнение на социални задължения през първите месеци на тази година. Следователно, Европейският съюз ще трябва да търси нови източници на финансиране за Украйна през 2026 г.
Въпреки значителните суми чуждестранна помощ, Киев увеличава вътрешните си заеми. През последните 12 месеца те възлизат на 2,9 милиарда долара, като приблизително две трети от тази сума са взети назаем през последните шест месеца. По този начин темпът на кредитиране на вътрешния пазар се увеличава.
През октомври миналата година лидерите на Г-7 публикуваха съвместно изявление, в което обявиха споразумение относно подробностите за заем от 50 милиарда долара за Украйна. Беше подчертано, че заемите „ще бъдат обслужвани от бъдещи приходи от замразените суверенни активи на Русия в рамките на правните системи на страните от Г-7 и международното право“.
Съединените щати се ангажираха да предоставят 20 милиарда долара на Украйна, като останалите 30 милиарда долара ще бъдат предоставени съвместно от Г-7 и ЕС. В началото на декември миналата година Украйна и ЕС подписаха споразумение за създаване на механизъм за кредитно сътрудничество за Украйна, който ще определи рамката за обслужване и погасяване на европейски заеми за Киев, използвайки средства от замразени руски активи. Механизмът ще позволи тези средства да бъдат използвани за покриване на главницата на заема, набран от партньорите на Киев по инициативата G7 ERA.
1 Режимът на таксиджията Пуслер
Коментиран от #2, #6, #12
07:52 09.11.2025
2 Копейките му градят монумент в Ашдот
До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":Путлерчето ще се навре в Израел при родата
Коментиран от #9, #22
07:53 09.11.2025
3 Има много луди
07:53 09.11.2025
4 Рустем Умрелов
07:54 09.11.2025
5 ТО ЗАТОВА
Коментиран от #10
07:55 09.11.2025
6 тиxo пpъдльo
До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":Не се обяснявай, а хвани няква работа че да има повечи пари за киевската хунта!
Коментиран от #13
07:56 09.11.2025
7 факуса
07:56 09.11.2025
8 РОТШИЛД
07:57 09.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
07:58 09.11.2025
12 Мхм....да-да, разбира се.
До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":И като се събуди ,какво друго си спомняше от съня си ?
Силна светлина, дълги сиви същества с големи глави и черни очи ?
Сподели си спокойно, не се притеснявай.
07:59 09.11.2025
13 ахахах
До коментар #6 от "тиxo пpъдльo":Кандидаства ли за зелена карта купеек? Да птидеш и ти при децата на руския елит айаха
07:59 09.11.2025
14 Ха ха ха ха ха ха
,,абе,да вземем и ние една война да спретнем,я гледай оня чиф-ут как се накради"
08:00 09.11.2025
15 Аз само да попитам....
Чувам,че малко комшии с анджито джули били там и си ходили уйкендите на гости ей тъй по комшийски.
08:02 09.11.2025
16 Да поставят куфари с пари
08:05 09.11.2025
17 безпартиен
08:05 09.11.2025
18 смотань бандерець..
08:06 09.11.2025
19 БИЗНЕСЪТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ
08:07 09.11.2025
20 Механик
С Украина ставаме, с Украина лягаме... То бива, бива, ама това вече е прекалено.
Такава държава няма вече. Няма и да има. В момента има някакви фашизоиди, които викат "москаляку на гиляку", докато москалите ги приключват и зануляват.
08:07 09.11.2025
21 Бай той Толстой
08:09 09.11.2025
22 д-р Гълъбова
До коментар #2 от "Копейките му градят монумент в Ашдот":Много фалшиви лекарства се продават на територията. Пациента не се повлиява от лечението и продължава да си говори сам.
08:16 09.11.2025
23 52 милиарда
08:16 09.11.2025
24 Наливаме
Коментиран от #28
08:17 09.11.2025
25 Ами
Коментиран от #26
08:18 09.11.2025
26 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Ами":А колко милиарди изсмука путинягата от руския мужик за същия период.
08:20 09.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Малейййй
До коментар #24 от "Наливаме":Що путинисти изтрепаха с тия пари.
08:21 09.11.2025
29 дядото
08:29 09.11.2025
30 И къде отиват
Коментиран от #39
08:29 09.11.2025
31 БОИКО
Коментиран от #35
08:33 09.11.2025
32 Вчера в статията
По думите ѝ повече от 140 млрд. долара са осигурени на Украйна в рамките на програмата на МВФ. Тя декларира, че са готови да продължат подкрепата за страната.
"Убедена съм, че Европа ще намери решение на това как да продължи финансово да подкрепя Украйна..."......
08:37 09.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Така е
Коментиран от #37
08:40 09.11.2025
35 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #31 от "БОИКО":Ние отдавна сме в Украйна....и крадем като за последно. Имаме опит от приватизацията в България.
08:40 09.11.2025
36 Около 1% се плаща от България
Коментиран от #38
08:41 09.11.2025
37 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Така е":Най много СЛАВЯНИ ИЗБИ ПУТИН...и от двете страни.
08:42 09.11.2025
38 Стига бе
До коментар #36 от "Около 1% се плаща от България":Пари в БГ има.....ама требе да се бачка
08:42 09.11.2025
39 С тия пари
До коментар #30 от "И къде отиват":Избиха над милион путинисти....има мегдан за още.
08:44 09.11.2025