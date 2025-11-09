Новини
Украйна получила за година $52 милиарда помощ от чужбина
  Тема: Украйна

9 Ноември, 2025 07:42, обновена 9 Ноември, 2025 08:08 1 301 39

  • украйна-
  • пари-
  • помощ

Въпреки значителните суми, Киев увеличава вътрешните си заеми

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общият размер на чуждестранната финансова помощ (без доставките на оръжие, средствата за тяхното закупуване и инвестициите във военно-промишления комплекс на Украйна) за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. възлиза на 52 милиарда долара, от които 22,9 милиарда долара идват от лихви по замразени руски активи.

Това сочат изчисления на ТАСС, базирани на данни от Националната банка на Украйна.

В резултат на това Европейският съюз и страните от Г-7 почти са изчерпали своя дял от 30 милиарда долара от общо 50 милиарда долара, които трябваше да бъдат покрити по програмата ERA чрез лихви по руски активи. Съединените щати трябваше да предоставят допълнителни 20 милиарда долара, но след победата на Доналд Тръмп на президентските избори Вашингтон спря директното финансиране на Украйна. Останалите европейски средства по ERA вероятно дори няма да покрият текущите нужди на Украйна. Киев получи 16,1 милиарда долара през ноември-декември 2024 г., част от които бяха използвани за запълване на бюджетни дупки и изпълнение на социални задължения през първите месеци на тази година. Следователно, Европейският съюз ще трябва да търси нови източници на финансиране за Украйна през 2026 г.

Въпреки значителните суми чуждестранна помощ, Киев увеличава вътрешните си заеми. През последните 12 месеца те възлизат на 2,9 милиарда долара, като приблизително две трети от тази сума са взети назаем през последните шест месеца. По този начин темпът на кредитиране на вътрешния пазар се увеличава.

През октомври миналата година лидерите на Г-7 публикуваха съвместно изявление, в което обявиха споразумение относно подробностите за заем от 50 милиарда долара за Украйна. Беше подчертано, че заемите „ще бъдат обслужвани от бъдещи приходи от замразените суверенни активи на Русия в рамките на правните системи на страните от Г-7 и международното право“.

Съединените щати се ангажираха да предоставят 20 милиарда долара на Украйна, като останалите 30 милиарда долара ще бъдат предоставени съвместно от Г-7 и ЕС. В началото на декември миналата година Украйна и ЕС подписаха споразумение за създаване на механизъм за кредитно сътрудничество за Украйна, който ще определи рамката за обслужване и погасяване на европейски заеми за Киев, използвайки средства от замразени руски активи. Механизмът ще позволи тези средства да бъдат използвани за покриване на главницата на заема, набран от партньорите на Киев по инициативата G7 ERA.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Режимът на таксиджията Пуслер

    4 32 Отговор
    Лавров вчера е избягал в САЩ при дъщеря си и е поискал политическо убежище.

    Коментиран от #2, #6, #12

    07:52 09.11.2025

  • 2 Копейките му градят монумент в Ашдот

    3 27 Отговор

    До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":

    Путлерчето ще се навре в Израел при родата

    Коментиран от #9, #22

    07:53 09.11.2025

  • 3 Има много луди

    22 0 Отговор
    Ало, психиатрите да го прибират този избягал е пак!!! Да пребират и 2-та дебелака!!

    07:53 09.11.2025

  • 4 Рустем Умрелов

    24 1 Отговор
    Малко са ми, искам още 10 къщи в САЩ, а не останаха бандери, няма как да издържим още 4г. Запрятайте ръкави и бачкайте да давате следващата година рекордно пари!

    07:54 09.11.2025

  • 5 ТО ЗАТОВА

    27 2 Отговор
    Българския бюджет е издънен, а и цяла Европа фалира.

    Коментиран от #10

    07:55 09.11.2025

  • 6 тиxo пpъдльo

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":

    Не се обяснявай, а хвани няква работа че да има повечи пари за киевската хунта!

    Коментиран от #13

    07:56 09.11.2025

  • 7 факуса

    18 1 Отговор
    ха ха длъжниците спонсорират наркоса,а тръмпока уж с картелете се бори а плаща на комбинатора с картелите,даже и войници са му пратили

    07:56 09.11.2025

  • 8 РОТШИЛД

    2 18 Отговор
    Пари има за всички... само да се бият руснаци с руснаци и Путлер да пляска доволно.

    07:57 09.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    16 1 Отговор
    А ние с предвидени за следващата година 20+ милиарда лева нови заеми.

    07:58 09.11.2025

  • 12 Мхм....да-да, разбира се.

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Режимът на таксиджията Пуслер":

    И като се събуди ,какво друго си спомняше от съня си ?
    Силна светлина, дълги сиви същества с големи глави и черни очи ?
    Сподели си спокойно, не се притеснявай.

    07:59 09.11.2025

  • 13 ахахах

    2 14 Отговор

    До коментар #6 от "тиxo пpъдльo":

    Кандидаства ли за зелена карта купеек? Да птидеш и ти при децата на руския елит айаха

    07:59 09.11.2025

  • 14 Ха ха ха ха ха ха

    14 0 Отговор
    Ох мълеййй, направо ги чувам нашите в парламента как си говорят:
    ,,абе,да вземем и ние една война да спретнем,я гледай оня чиф-ут как се накради"

    08:00 09.11.2025

  • 15 Аз само да попитам....

    15 0 Отговор
    А нещо за виличката на зеления гном в Египет ?
    Чувам,че малко комшии с анджито джули били там и си ходили уйкендите на гости ей тъй по комшийски.

    08:02 09.11.2025

  • 16 Да поставят куфари с пари

    12 0 Отговор
    по фронта и да чакат парите да започнат да стрелят по пехотинците на противника.

    08:05 09.11.2025

  • 17 безпартиен

    12 0 Отговор
    Тази "помощ" ще трябва да се връща! Когато няма с какво,се връща с територии за срокове от 50 години и нагоре!Поне две поколения ще връщат "помощта"!Защо когато вземе човек заем от която и да е банка ние ПОМОЩ,а си е ЗАЕМ?Няма ли читав журналист да се изправи и каже истината?А и самите украинци знаят ли колко и как ще връщат "помощта"?

    08:05 09.11.2025

  • 18 смотань бандерець..

    11 0 Отговор
    Млрдите са повече и са от урсулците за спонсорството на зеления мухал,в щатите за тая година той е на трето място по покупка на земя от чичо сам,ами шмъркачо да е жив и здрав да харчи и част от парите на бгбандерците

    08:06 09.11.2025

  • 19 БИЗНЕСЪТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ

    14 0 Отговор
    Е добра платен. Зеления смъркач е прибрал доста англосаксонска хартия.

    08:07 09.11.2025

  • 20 Механик

    15 1 Отговор
    Стига с тая Украина бе! Не разбрахте ли, че такова животно вече няма?
    С Украина ставаме, с Украина лягаме... То бива, бива, ама това вече е прекалено.
    Такава държава няма вече. Няма и да има. В момента има някакви фашизоиди, които викат "москаляку на гиляку", докато москалите ги приключват и зануляват.

    08:07 09.11.2025

  • 21 Бай той Толстой

    8 1 Отговор
    Победителят ще си потърси парите с лихвите 😁И тогава ще вземем кредит и ще си платим дълговете.И от България ще стане България -цитирам🤗

    08:09 09.11.2025

  • 22 д-р Гълъбова

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Копейките му градят монумент в Ашдот":

    Много фалшиви лекарства се продават на територията. Пациента не се повлиява от лечението и продължава да си говори сам.

    08:16 09.11.2025

  • 23 52 милиарда

    11 1 Отговор
    Долара за година са много пари особенно за държава като Украйна. Обзалагам се, че повече от 80% от тия пари са откраднати от режима в Киев и господарите им които са ги осигурили. После се чудете защо войната продължава, а от медиите непрекъснато ни разправят как Украйна громи Русия.

    08:16 09.11.2025

  • 24 Наливаме

    13 0 Отговор
    В каца без дъно. Управляват ни евроглупаци.

    Коментиран от #28

    08:17 09.11.2025

  • 25 Ами

    14 0 Отговор
    Над 100 милиарда си требат годишно, за бандерите. Урсула ги е предвидила, бюджетирала и "консолидирала", както е модерно да се казва. Хер Хитлер гледа отгоре и се усмихва. Делото му живее

    Коментиран от #26

    08:18 09.11.2025

  • 26 Я пъ тоа

    0 8 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    А колко милиарди изсмука путинягата от руския мужик за същия период.

    08:20 09.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Малейййй

    0 8 Отговор

    До коментар #24 от "Наливаме":

    Що путинисти изтрепаха с тия пари.

    08:21 09.11.2025

  • 29 дядото

    6 0 Отговор
    и се хвалите.само от т.н.финансова помощ са извадили от джоба на всеки човек от ес по 100 щ.д. ,отделно другите давания на оръжия и пр..не ви е срам,а ние все повече мизерстваме за удоволствието укрите да се бият с русия.

    08:29 09.11.2025

  • 30 И къде отиват

    4 0 Отговор
    Тези пари. За банкови сметки и круизи. А за някой тука пишещи ще кажа А ПУТИНИСТИТЕ БЕЗ ПРОСИЯ И ПАРИ ЗАВЗЕХА 1/3 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА НАРКОЗЕЛЬО КЛОУНА. И ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ ГО ДУНДУРКАТ ТОЗИ НЕКАДЪРНИК.

    Коментиран от #39

    08:29 09.11.2025

  • 31 БОИКО

    3 0 Отговор
    СЪЖАЛЯВАМ ЧЕ НЕ СЪМ В УКРАИНА ДА ОТКРАДНА ПОЛОВИНАТА, ЗЕЛИНСКИ Е СЛАБ КРАДЕЦ

    Коментиран от #35

    08:33 09.11.2025

  • 32 Вчера в статията

    1 0 Отговор
    "Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите" беше написано : Подкрепата за Украйна да продължи

    По думите ѝ повече от 140 млрд. долара са осигурени на Украйна в рамките на програмата на МВФ. Тя декларира, че са готови да продължат подкрепата за страната.
    "Убедена съм, че Европа ще намери решение на това как да продължи финансово да подкрепя Украйна..."......

    08:37 09.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Така е

    0 0 Отговор
    Гладиаторските зрелища изискват и съответно финасиране. Тевтонци, скандинавци, сакси - всичкото "ариец" е вманиачено да унищожи славяните

    Коментиран от #37

    08:40 09.11.2025

  • 35 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "БОИКО":

    Ние отдавна сме в Украйна....и крадем като за последно. Имаме опит от приватизацията в България.

    08:40 09.11.2025

  • 36 Около 1% се плаща от България

    2 0 Отговор
    После слушаме как проблеми с бюджета имало и как пари за българите нямало

    Коментиран от #38

    08:41 09.11.2025

  • 37 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Най много СЛАВЯНИ ИЗБИ ПУТИН...и от двете страни.

    08:42 09.11.2025

  • 38 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Около 1% се плаща от България":

    Пари в БГ има.....ама требе да се бачка

    08:42 09.11.2025

  • 39 С тия пари

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "И къде отиват":

    Избиха над милион путинисти....има мегдан за още.

    08:44 09.11.2025

Новини по държави:
