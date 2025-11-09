Лидери на ЕС и CELAC се събират в Колумбия за засилване на сътрудничеството

Лидери от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) се събират днес в Колумбия за четвъртата среща на върха, чиято цел е укрепване на сътрудничеството в областта на енергетиката, климатичните промени и международната сигурност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сред участниците в двудневните преговори в крайбрежния град Санта Марта са бразилският президент Луиз Игнасио Лула да Силва, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас и испанският премиер Педро Санчес.

ЕС и CELAC представляват над 1 милиард души, което съставлява 14% от световното население и 21% от световното икономическо производство.

Въпреки това, списъкът с участниците е относително кратък, отбелязва ДПА. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен няма да присъства, както и лидерите на Германия, Франция, Мексико, Аржентина и Чили. Домакинът, колумбийският президент Густаво Петро, възнамерява да повдигне въпроса за смъртоносните атаки на американската армия срещу плавателни съдове, свързани с наркотрафик в Карибско море. Тази спорна тема вероятно обяснява отсъствието на някои лидери, които предпочитат да не дразнят Вашингтон.

През последните седмици САЩ потопиха няколко високоскоростни плавателни съдове край Венецуела, за които се предполага, че са използвани от наркотрафиканти. Засиленото американско военно присъствие в региона поражда опасения за евентуални операции срещу венецуелския президент Николас Мадуро. Освен това миналия месец Вашингтон наложи санкции срещу колумбийския президент Петро, обвинявайки го, че не е предприел достатъчно мерки в борбата с наркокартелите.