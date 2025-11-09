Тръмп назначи специален пратеник на САЩ за Беларус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, съобщи Ройтерс. Постът е поверен на Джон Коул, който вече е участвал в преговори за освобождаване на политически затворници от беларуските затвори, предава БТА.

Тръмп заяви, че целта му е още политически затворници да бъдат освободени. По думите му по-рано през годината САЩ са изпращали няколко делегации в беларуската столица Минск.

Беларуският президент Александър Лукашенко, съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи 52 политически затворници през септември след телефонен разговор с Тръмп.

Смята се, че в страната има около 1400 политически затворници, които Тръмп определи като „заложници“. Според него Коул е изиграл ключова роля за освобождаването на 100 от тях и предстои да договори свободата на още 50 души.

Тръмп изрази предварителна благодарност към „високопочитаемия президент на Беларус Лукашенко“ за това, че разглежда въпроса за освобождаването на допълнителни затворници.

Лукашенко се стреми да подобри отношенията със САЩ след години на изолация и санкции. Американското посолство в Минск беше затворено през февруари 2022 г., след като Русия използва беларуската територия за изпращане на войски в Украйна.