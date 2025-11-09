Новини
Тръмп назначи специален пратеник на САЩ за Беларус

Тръмп назначи специален пратеник на САЩ за Беларус

9 Ноември, 2025 20:15 637 13

Джон Коул ще работи за освобождаването на политически затворници и за подобряване на диалога с Минск

Тръмп назначи специален пратеник на САЩ за Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, съобщи Ройтерс. Постът е поверен на Джон Коул, който вече е участвал в преговори за освобождаване на политически затворници от беларуските затвори, предава БТА.

Тръмп заяви, че целта му е още политически затворници да бъдат освободени. По думите му по-рано през годината САЩ са изпращали няколко делегации в беларуската столица Минск.

Беларуският президент Александър Лукашенко, съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи 52 политически затворници през септември след телефонен разговор с Тръмп.

Смята се, че в страната има около 1400 политически затворници, които Тръмп определи като „заложници“. Според него Коул е изиграл ключова роля за освобождаването на 100 от тях и предстои да договори свободата на още 50 души.

Тръмп изрази предварителна благодарност към „високопочитаемия президент на Беларус Лукашенко“ за това, че разглежда въпроса за освобождаването на допълнителни затворници.

Лукашенко се стреми да подобри отношенията със САЩ след години на изолация и санкции. Американското посолство в Минск беше затворено през февруари 2022 г., след като Русия използва беларуската територия за изпращане на войски в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Ексклузивно! Пеевски окупира Нефтохим Бургас.

    Коментиран от #3

    20:17 09.11.2025

  • 2 Да де

    10 0 Отговор
    Но в българската кочина не изпраща посланик
    Когато управляват свини , какво човешко посолство?

    20:19 09.11.2025

  • 3 ДАНС

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От два дена извършва проверка, а?
    Никой в министерството и правителството не знаел..
    Сериозно?

    Коментиран от #5

    20:22 09.11.2025

  • 4 Сатана Z

    4 1 Отговор
    А с Магнитски в БГ К’во правиме,бай Тръмпе?

    Коментиран от #6

    20:26 09.11.2025

  • 5 Масова Шишизация

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДАНС":

    Те се отчитат само на Шиши.

    20:28 09.11.2025

  • 6 Тръмп

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Той ви краде вас а аз него.хи хи хи

    20:29 09.11.2025

  • 7 Спецназ

    3 1 Отговор
    Лукашенко не му пречи да освободи 1000 и
    след месец да вкара 2000- там западни кучки и

    предатели "Запада" е създал МОРЕ!

    НЕмате си на идея, Баце как за грантове и долари колко биха си

    продали душите и Родината- КАТО У НАС!
    ФАКТ!

    20:29 09.11.2025

  • 8 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Айдеее и Беларус се обърна към запада. Рашата утече у каная.

    Коментиран от #9

    20:31 09.11.2025

  • 9 Обратно

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Тръмп се обърна към руските

    Коментиран от #11

    20:32 09.11.2025

  • 10 Ко става, бе

    3 0 Отговор
    ,,Германия възнамерява да продаде на Бразилия партида танкове Leopard 2A6 и бойни машини на пехотата Marder 1A5, които преди това бяха предложени на Украйна. Това съобщи на 7 ноември списание Tecnologia Defesa."

    20:35 09.11.2025

  • 11 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Обратно":

    Така е да. Тръмпоча се обърна към руските, за това пласират бомбардировачи Б2 до границата на раша. Явно да пазят руските граници!

    20:43 09.11.2025

  • 12 ?????

    1 1 Отговор
    Ха ха.
    Потърсете видео с Тихановский.
    Освободеният вече кандидат президент.
    Мисля че Лукашенко специално го е пуснал тоя фрик.

    20:45 09.11.2025

  • 13 Винченцо Андолини

    1 1 Отговор
    Нека и Лукашенко прати един свой специален представител да дава акъл на патока колко хиляди затворника политически да освободи.
    Нали международно право нещо имали, равноправие... или само в една посока?

    20:46 09.11.2025