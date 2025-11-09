Тръмп назначи специален пратеник на САЩ за Беларус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, съобщи Ройтерс. Постът е поверен на Джон Коул, който вече е участвал в преговори за освобождаване на политически затворници от беларуските затвори, предава БТА.
Тръмп заяви, че целта му е още политически затворници да бъдат освободени. По думите му по-рано през годината САЩ са изпращали няколко делегации в беларуската столица Минск.
Беларуският президент Александър Лукашенко, съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи 52 политически затворници през септември след телефонен разговор с Тръмп.
Смята се, че в страната има около 1400 политически затворници, които Тръмп определи като „заложници“. Според него Коул е изиграл ключова роля за освобождаването на 100 от тях и предстои да договори свободата на още 50 души.
Тръмп изрази предварителна благодарност към „високопочитаемия президент на Беларус Лукашенко“ за това, че разглежда въпроса за освобождаването на допълнителни затворници.
Лукашенко се стреми да подобри отношенията със САЩ след години на изолация и санкции. Американското посолство в Минск беше затворено през февруари 2022 г., след като Русия използва беларуската територия за изпращане на войски в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
20:17 09.11.2025
2 Да де
Когато управляват свини , какво човешко посолство?
20:19 09.11.2025
3 ДАНС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От два дена извършва проверка, а?
Никой в министерството и правителството не знаел..
Сериозно?
Коментиран от #5
20:22 09.11.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #6
20:26 09.11.2025
5 Масова Шишизация
До коментар #3 от "ДАНС":Те се отчитат само на Шиши.
20:28 09.11.2025
6 Тръмп
До коментар #4 от "Сатана Z":Той ви краде вас а аз него.хи хи хи
20:29 09.11.2025
7 Спецназ
след месец да вкара 2000- там западни кучки и
предатели "Запада" е създал МОРЕ!
НЕмате си на идея, Баце как за грантове и долари колко биха си
продали душите и Родината- КАТО У НАС!
ФАКТ!
20:29 09.11.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #9
20:31 09.11.2025
9 Обратно
До коментар #8 от "Хахахаха":Тръмп се обърна към руските
Коментиран от #11
20:32 09.11.2025
10 Ко става, бе
20:35 09.11.2025
11 Хахахаха
До коментар #9 от "Обратно":Така е да. Тръмпоча се обърна към руските, за това пласират бомбардировачи Б2 до границата на раша. Явно да пазят руските граници!
20:43 09.11.2025
12 ?????
Потърсете видео с Тихановский.
Освободеният вече кандидат президент.
Мисля че Лукашенко специално го е пуснал тоя фрик.
20:45 09.11.2025
13 Винченцо Андолини
Нали международно право нещо имали, равноправие... или само в една посока?
20:46 09.11.2025