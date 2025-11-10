Три дрона се появиха над белгийска атомна електроцентрала

Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.
Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.
Летището в белгийския град Лиеж преустанови снощи работа за половин час, след като беше подаден сигнал за дрон, предаде Ройтерс.
После работата на летището е била възобновена, заяви говорител на службата за контрол на въздушния трафик.
В последните дни имаше нарушения на въздушния трафик на летището в Лиеж заради дронове, припомня агенцията.
10 Ноември, 2025
