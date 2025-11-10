Новини
Свят »
Белгия »
Три дрона се появиха над белгийска атомна електроцентрала

Три дрона се появиха над белгийска атомна електроцентрала

10 Ноември, 2025 04:50, обновена 10 Ноември, 2025 04:54 465 2

  • белгия-
  • дронове-
  • аец-
  • летище

Летището в Лиеж преустанови работа за половин час

Три дрона се появиха над белгийска атомна електроцентрала - 1
Снимка: Shutterstock
БТА БТА

Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.

Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.

Летището в белгийския град Лиеж преустанови снощи работа за половин час, след като беше подаден сигнал за дрон, предаде Ройтерс.

После работата на летището е била възобновена, заяви говорител на службата за контрол на въздушния трафик.

В последните дни имаше нарушения на въздушния трафик на летището в Лиеж заради дронове, припомня агенцията.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истина

    2 0 Отговор
    Зеления ги пуска тия фърчила, за да подкукоросва евровоенолюбците !

    05:03 10.11.2025

  • 2 Абсолютно

    0 0 Отговор
    Зеленски чалъми !

    05:22 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания