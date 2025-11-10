Новини
Дронове над белгийска АЕЦ! Лондон и Берлин спешно изпращат помощ

Дронове над белгийска АЕЦ! Лондон и Берлин спешно изпращат помощ

10 Ноември, 2025 14:15

Главнокомандващият на британските военни сили сър Ричард Найтън каза в интервю пред ВВС, че дислоцирането на военни вече е в ход

Дронове над белгийска АЕЦ! Лондон и Берлин спешно изпращат помощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Продължават инцидентите с дронове в Белгия, като този път три безпилотни апарата са били засечени над атомна електроцентрала "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Това съобщава операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.

Говорител на френската енергийна компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на електроцентралата. Белгийските власти са уведомени за случилото се.

Това е пореден инцидент, след като през уикенда летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон. В последната седмица подобни инциденти се случиха на още няколко белгийски летища.

Това провокира Великобритания и Германия на да изпратят военна помощ на Белгия, за да се запази работата на летищата в страната.

Лондон изпраща военен персонал и специализирани системи, докато Берлин ще даде на Белгия антидрон системи.

Главнокомандващият на британските военни сили сър Ричард Найтън каза в интервю пред "Би Би Си", че дислоцирането на военни вече е в ход.

"Знаем, че става въпрос за саботаж. Русия вече е убивала хора на наша британска почва. Така, че трябва да засилим действията си срещу т.нар. хибридна война, която е различна от традиционна, независимо дали става дума за киберпространството или за Космоса. Това е много важно", коментира той.

Подозренията за множеството инциденти с дронове, които засегнаха въздушния трафик на Европа, включително и в държави като Швеция, Норвегия и Дания, падат върху Русия, макар че Москва категорично отрича.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    27 1 Отговор
    Привечер за трети път да пуснете тази НОВИНА!

    Коментиран от #4, #15

    14:16 10.11.2025

  • 2 Маг

    8 5 Отговор
    За света! Поробени сте преди 12000 години. От тогава не сте свободни. Това е отговорът на въпроса, защо човешките открития се укриват, а изобретателите им се унищожават. Ние ви създадохме да живеете много по дълго, а те ви го отнеха. Вашите поробители са рептилоиди,серпентоиди и инсектоиди. Инсектоидите виждате най често, защо те са слугите. Сивите, с огромните насекомоподобни очи. Те живеят под земята и под водата, затова виждате корабите им които са гмуркат във вулканите или в океаните. Но има и свръхсила която се грижи за вас, и ви пази. Те ви изпратиха Иисус, за да ви промени към по-добро. И какво стана? Тъмните го отстраниха, овладяха църквата и я промениха, за да сте подчинени. Паралелно създадоха втори клон на злата си религия с цел, да унищожи християнството и дори спомена за него. Сещате се за кой говоря, те или убиват християните, или променят религията им. Но тези който ви пазят, решиха, че на това трябва да се сложи край. Изискаха го от вашите поробители, а те отказаха. И наказанията започнаха. Започнаха с арестите на политици и "звезди" , които вие мислите за човеци, а те са само в човешки облик. Отново предстои да видите Война на Боговете!

    Коментиран от #8

    14:17 10.11.2025

  • 3 Винченцо Андолини

    21 2 Отговор
    А, дронове.
    Танков десант направо, да е по-драматично.
    Кой ли ви вярва.....

    14:18 10.11.2025

  • 4 шефа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    къв ти е проблема бе? ако е нужно и утре още два пъти ще я пъснем кликове трябват рекламите не вървят добре още трябва

    14:20 10.11.2025

  • 5 Хехе

    16 1 Отговор
    Дивият запад ще види кон боб яде ли - изчадия алчни и побъркани.

    14:21 10.11.2025

  • 6 ТОВА СА

    23 2 Отговор
    Украински дронове над Белгия,защото отказват да дадат замразените руски активи на Украйна.Точно и ясно.

    14:22 10.11.2025

  • 7 Коиловци брадърс

    21 1 Отговор
    Тези съвсем ни взеха за мушмоли. От 2 дрона не могат да се опазят, взели да се перчат, че ще изпепеляват Москва. И как руснаците ще ги управляват тези дронове от 5-6000 и повече километра?

    14:22 10.11.2025

  • 8 Пиеш ли си

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Маг":

    Редовно хапчетата или избяга лечебното заведение и ги спря?

    14:24 10.11.2025

  • 9 "падат на Русия..."

    17 2 Отговор
    А доказателства!?!? Йок само подозрения! Ами ако са Украински??? Кво прайм? По официални данни ЕС и е дал над 58 милиарда но всъщност са десеторно повече!

    Коментиран от #11, #20

    14:27 10.11.2025

  • 10 ха-ха

    13 2 Отговор
    Голем с мех с тия ми ти му натовце ! С едни дронове не могат да се справят , тръгнали Русия да борят !

    14:27 10.11.2025

  • 11 Говоря

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от ""падат на Русия..."":

    За 58 милярда евро!

    14:32 10.11.2025

  • 12 Прашки са им изпратлили

    5 1 Отговор
    И много куки от пирони. С тях ще свалят "руските дронове" Ха-ха-ха!

    14:34 10.11.2025

  • 13 Да добре

    2 1 Отговор
    Има ли знаме на крилата
    Да се знае н кой е
    Ха ха

    14:35 10.11.2025

  • 14 Ъхъъъъъ...

    5 1 Отговор
    дислоцирането на военни вече е в ход...

    14:35 10.11.2025

  • 15 Абе целта им е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    да ни уплашат от "опасните руски дронове". Ама, че до сега нито един не са ни показали на който да е писано на руски език и да има на него снимка на Путин :), никой не пита, нали?
    Просто всичкото това е в стил - Ковид! Лъжа и измама!

    14:37 10.11.2025

  • 16 Георги

    7 0 Отговор
    това с дроновете е голяма работа. Можеш да си имитираш враждебни действия, без да излагаш на опасност нито "целта" нито "извършителя". Само ги казваш, снимаш и искаш я пари, я подкрепление. Ако си малко по-нагъл може и война да обявиш. Чиста работа.

    14:37 10.11.2025

  • 17 Тоя психо

    5 0 Отговор
    сър Ричард Найтън , лорд ли е? Да се обади на лорд Евгений Минчев да ги обсъдят тея неща ...

    14:38 10.11.2025

  • 18 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ще ескалират и после пак ще се окажат германски любители... а защо не могат да ги хванат? Защото не са искали! На германците вече им се смяхме за това, сега и на белгийците ще им се смеем.

    Коментиран от #26

    14:38 10.11.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    1 4 Отговор
    Руската мизерия,край няма...

    14:39 10.11.2025

  • 20 Е тъй де

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от ""падат на Русия..."":

    те преди месец украинчетата сами се хвалиха, че могат да хакнат дрон от магазина и да извършат терористична атака където си поискат. Ама иначе, навсякъде летят руски дроньове.

    14:40 10.11.2025

  • 21 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    киберпространството или за Космоса. Това е много важно", коментира той.

    14:41 10.11.2025

  • 22 "Подозренията за ..."

    3 0 Отговор
    И 2 месеца жалкото НАТО само врясъци и пръдни

    14:43 10.11.2025

  • 23 Тома

    2 0 Отговор
    Освен тези от нато да си вярват за руски дронове и феновете им други няма

    14:43 10.11.2025

  • 24 Кольо

    3 0 Отговор
    Става дума за китайски квадро-коптери, управлявани неизвестно от кого. Вероятно от руски опозиционери, или още по-вероятно от свързани с Украйна лица. Целта е да се окаже натиск върху Беглия за 140 млрд. € кредит. И сега се играе театрална сценка.

    14:44 10.11.2025

  • 25 Сатана Z

    1 0 Отговор
    НАТО спешно търси casus belli за да нападне Русия.

    14:45 10.11.2025

  • 26 защо не могат да ги хванат?

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Могат, НО не искат. Колко му е с един вертолет и стоманена мрежа? Приближават се и я хвърлят върху дрона и то пада... И долу ще видят, чии е, има ли боеприпаси и т.н...
    НО, изгодно им е да ни лъжат за да увеличат военните разходи...

    14:47 10.11.2025

  • 27 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Защо ГУР Украйна и главатарят и Будинов избраха за мишена Белгия? Много просто.Белгийското правителство се дърпа от конфискация на замразените руски активи от 200 милиарда евро ,които Европейския Райх да даде на Зеления терорист да убива мирни хора в Русия и Украйна.

    14:50 10.11.2025

  • 28 Констатация

    1 0 Отговор
    Задайте си въпроса: Има ли украински бежанци в Белгия??? Имааа..., много са!!! Ами тогава и "дрончета" има!!! -)))))

    14:50 10.11.2025

