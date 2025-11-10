Дронове над белгийска АЕЦ! Лондон и Берлин спешно изпращат помощ

Продължават инцидентите с дронове в Белгия, като този път три безпилотни апарата са били засечени над атомна електроцентрала "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Това съобщава операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.
Говорител на френската енергийна компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на електроцентралата. Белгийските власти са уведомени за случилото се.
Това е пореден инцидент, след като през уикенда летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон. В последната седмица подобни инциденти се случиха на още няколко белгийски летища.
Това провокира Великобритания и Германия на да изпратят военна помощ на Белгия, за да се запази работата на летищата в страната.
Лондон изпраща военен персонал и специализирани системи, докато Берлин ще даде на Белгия антидрон системи.
Главнокомандващият на британските военни сили сър Ричард Найтън каза в интервю пред "Би Би Си", че дислоцирането на военни вече е в ход.
"Знаем, че става въпрос за саботаж. Русия вече е убивала хора на наша британска почва. Така, че трябва да засилим действията си срещу т.нар. хибридна война, която е различна от традиционна, независимо дали става дума за киберпространството или за Космоса. Това е много важно", коментира той.
Подозренията за множеството инциденти с дронове, които засегнаха въздушния трафик на Европа, включително и в държави като Швеция, Норвегия и Дания, падат върху Русия, макар че Москва категорично отрича.
