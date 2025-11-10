Лавина от слухове: къде беше Сергей Лавров?

Слуховете са толкова упорити, че днес Кремъл отново трябваше да ги опровергава. Не, външният министър Сергей Лавров не е изпаднал в немилост, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, повтаряйки точно това, което вече беше казал публично в петък. "Всички тези новини са абсолютни лъжи, на които не трябва да се обръща внимание." Всичко е наред. "И ако отново има подобни публични събития, ще видите господин министъра."
Миналата сряда руският външен министър Лавров отсъстваше от заседание на руския Съвет за сигурност – като единствен от постоянните членове на органа, ръководен от президента Владимир Путин. Това породи множество въпроси, защото точно на това заседание беше обявен отговорът на Русия на евентуални ядрени опити на САЩ и защото дългогодишният доверен сътрудник на Путин обикновено винаги присъства на тези заседания.
Официално бе съобщено, че отсъствието му е било предварително договорено. Но отсъствието на Лавров предизвика лавина от слухове в социалните медии. Някои предпорожиха, че е бил наказан, а други, че може би скоро ще бъде уволнен - след 21 години на поста.
Лавров зае твърда позиция спрямо САЩ
Възможното обяснение: в началото на октомври американският президент Доналд Тръмп обяви предстояща среща с Путин в Будапеща – изключително престижна за руския президент и представляваща продължение на курса на сближаване със САЩ, без да се правят реални компромиси във войната срещу Украйна.
Малко преди планираната среща на върха външните министри на двете страни проведоха телефонен разговор. Твърди се, че по време на разговора Лавров е застъпил изключително твърда руска позиция да не се правят отстъпки за бързо прекратяване на военните действия. И така Тръмп отменил срещата в Будапеща поради предвидимия ѝ неуспех.
Путин може да упрекне външния министър за тази отмяна. Но бива да се забравя, че непримиримият, агресивен тон – не само спрямо украинското правителство, но и спрямо европейските страни, които го подкрепят – е типичен за Путин. Също както и придържането към военния курс.
"Всичко, което Лавров каза, беше съгласувано"
"Разбира се, Лавров следва линията на Путин", казва Алексей Венедиктов, бивш главен редактор на "Ехо Москвы", в независимия рускоезичен YouTube канал "Живой гвоздь": "Външният министър не може да си позволи нищо свое (...) Всичко, което Лавров каза на Рубио, беше съгласувано с Путин", подчертава Венедиктов.
Политологът Михаил Виноградов също подчертава в YouTube канала "Живой гвоздь", че е трудно да се повярва, че Лавров е проявил неподчинение. "Ако погледнем историята на външното министерство през последните 30-35 години, ще видим, че тази институция изключително рядко е имала самостоятелна политическа позиция. Такова нещо почти не се е случвало."
Други причини за отсъствието?
В миналото многократно са били опровергавани и други вероятни причини за отсъствието на Лавров. Например предположението, че 75-годишният политик просто може да е уморен от поста си или че е време за смяна на поколенията.
Засега последният, който е напуснал кръга на доверените лица на руския президент Путин, е Дмитрий Козак, заместник-ръководител на президентската администрация и дългогодишен близък съратник на Путин. В средата на септември той трябваше да освободи бюрото си. Официалното обяснение гласи, че Козак е напуснал по собствено желание. Знае се обаче, че Дмитрий Козак е бил последният останал в близкото обкръжение на Путин, изказал се против войната и в подкрепа на преговорите с Киев. Позиция, която е чужда на външния министър Сергей Лавров.
Лавров се завърна с цитат
В крайна сметка Сергей Лавров се завърна в публичното пространство в началото на тази седмица с цитат – без да променя курса си.
"Има страни, които доскоро залагаха на западни производители, но предвид световните събития и различните конфликти, в които се използват различни оръжейни системи, все повече се убеждават в превъзходството на нашите оръжия", възкликва Лавров в телевизионно предаване за руската оръжейна промишленост. Според руската информационна агенция ТАСС той е добавил следното: "Често си припомняме, че Русия има два съюзника – сухопътните войски и морските сили – но, разбира се, към тях трябва да се прибавят и военновъздушните и военнокосмическите сили."
С това външният министър препраща към една известна фраза на Александър III, която има за цел да подчертае централното значение на военната сила за сигурността и позицията на Русия в света.
Александър III е изрекъл тези думи в края на 19 век, коментира в понеделник председателят на външната комисия в естонския парламент Марко Михкелсон пред X. Лавров сега ги "повтаря за 2025", пише естонският политик. "Нищо не се е променило."
Автор: Франк Айшман (ARD)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
