Лавина от слухове: къде беше Сергей Лавров?
Лавина от слухове: къде беше Сергей Лавров?

10 Ноември, 2025 21:21 807 33

Сергей Лавров отсъстваше миналата седмица от заседание на Съвета за сигурност. Дали е изпаднал в немилост пред Путин?

Лавина от слухове: къде беше Сергей Лавров? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Слуховете са толкова упорити, че днес Кремъл отново трябваше да ги опровергава. Не, външният министър Сергей Лавров не е изпаднал в немилост, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, повтаряйки точно това, което вече беше казал публично в петък. "Всички тези новини са абсолютни лъжи, на които не трябва да се обръща внимание." Всичко е наред. "И ако отново има подобни публични събития, ще видите господин министъра."

Миналата сряда руският външен министър Лавров отсъстваше от заседание на руския Съвет за сигурност – като единствен от постоянните членове на органа, ръководен от президента Владимир Путин. Това породи множество въпроси, защото точно на това заседание беше обявен отговорът на Русия на евентуални ядрени опити на САЩ и защото дългогодишният доверен сътрудник на Путин обикновено винаги присъства на тези заседания.

Официално бе съобщено, че отсъствието му е било предварително договорено. Но отсъствието на Лавров предизвика лавина от слухове в социалните медии. Някои предпорожиха, че е бил наказан, а други, че може би скоро ще бъде уволнен - след 21 години на поста.

Лавров зае твърда позиция спрямо САЩ

Възможното обяснение: в началото на октомври американският президент Доналд Тръмп обяви предстояща среща с Путин в Будапеща – изключително престижна за руския президент и представляваща продължение на курса на сближаване със САЩ, без да се правят реални компромиси във войната срещу Украйна.

Малко преди планираната среща на върха външните министри на двете страни проведоха телефонен разговор. Твърди се, че по време на разговора Лавров е застъпил изключително твърда руска позиция да не се правят отстъпки за бързо прекратяване на военните действия. И така Тръмп отменил срещата в Будапеща поради предвидимия ѝ неуспех.

Путин може да упрекне външния министър за тази отмяна. Но бива да се забравя, че непримиримият, агресивен тон – не само спрямо украинското правителство, но и спрямо европейските страни, които го подкрепят – е типичен за Путин. Също както и придържането към военния курс.

"Всичко, което Лавров каза, беше съгласувано"

"Разбира се, Лавров следва линията на Путин", казва Алексей Венедиктов, бивш главен редактор на "Ехо Москвы", в независимия рускоезичен YouTube канал "Живой гвоздь": "Външният министър не може да си позволи нищо свое (...) Всичко, което Лавров каза на Рубио, беше съгласувано с Путин", подчертава Венедиктов.

Политологът Михаил Виноградов също подчертава в YouTube канала "Живой гвоздь", че е трудно да се повярва, че Лавров е проявил неподчинение. "Ако погледнем историята на външното министерство през последните 30-35 години, ще видим, че тази институция изключително рядко е имала самостоятелна политическа позиция. Такова нещо почти не се е случвало."

Други причини за отсъствието?

В миналото многократно са били опровергавани и други вероятни причини за отсъствието на Лавров. Например предположението, че 75-годишният политик просто може да е уморен от поста си или че е време за смяна на поколенията.

Засега последният, който е напуснал кръга на доверените лица на руския президент Путин, е Дмитрий Козак, заместник-ръководител на президентската администрация и дългогодишен близък съратник на Путин. В средата на септември той трябваше да освободи бюрото си. Официалното обяснение гласи, че Козак е напуснал по собствено желание. Знае се обаче, че Дмитрий Козак е бил последният останал в близкото обкръжение на Путин, изказал се против войната и в подкрепа на преговорите с Киев. Позиция, която е чужда на външния министър Сергей Лавров.

Лавров се завърна с цитат

В крайна сметка Сергей Лавров се завърна в публичното пространство в началото на тази седмица с цитат – без да променя курса си.

"Има страни, които доскоро залагаха на западни производители, но предвид световните събития и различните конфликти, в които се използват различни оръжейни системи, все повече се убеждават в превъзходството на нашите оръжия", възкликва Лавров в телевизионно предаване за руската оръжейна промишленост. Според руската информационна агенция ТАСС той е добавил следното: "Често си припомняме, че Русия има два съюзника – сухопътните войски и морските сили – но, разбира се, към тях трябва да се прибавят и военновъздушните и военнокосмическите сили."

С това външният министър препраща към една известна фраза на Александър III, която има за цел да подчертае централното значение на военната сила за сигурността и позицията на Русия в света.

Александър III е изрекъл тези думи в края на 19 век, коментира в понеделник председателят на външната комисия в естонския парламент Марко Михкелсон пред X. Лавров сега ги "повтаря за 2025", пише естонският политик. "Нищо не се е променило."

Автор: Франк Айшман (ARD)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ха

    6 11 Отговор
    катъра го занулиха май

    21:22 10.11.2025

  • 3 Бай Ганьо

    5 9 Отговор
    Самоубит или, е паднал от шестия етаж?

    Коментиран от #12

    21:25 10.11.2025

  • 4 Пригожин

    5 10 Отговор
    Пишете го бегал.

    21:25 10.11.2025

  • 5 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Споко бе,не се тревожете ,Лавров няма да натисне "красная кнопка".
    Друг ще има това удоволствие.Или Владимир Владимирович или Дмитрий Анатолиевич

    Коментиран от #28

    21:25 10.11.2025

  • 6 нннн

    8 2 Отговор
    Не го мислете Лавров. Голям е! Той е вторият след Путин. Някой път и пред него...

    21:27 10.11.2025

  • 7 Зелено натовски джудже

    6 2 Отговор
    Ама аз за Дмитро Кулеба питах , бе брате Айшмане ! Кога се е измъкнал от землянката ни ? !

    21:27 10.11.2025

  • 8 пиночет

    4 7 Отговор
    Да не стане обратното, коня да опука педофила?

    Коментиран от #13

    21:27 10.11.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор
    Всеки път като влизам да чета глупостите на срснята, се убнждавам че простия съм аз, щото знам че ще видя пълни глупости, но пак влизам. Сигурно, за да видя нормално мнение и да се убедя, че не всички българи са idioti

    Коментиран от #23, #30

    21:28 10.11.2025

  • 10 Още новини от Украйна

    6 2 Отговор
    СВО трябваше да бъде стартирана, защото Зеленски обяви на Мюнхенската конференция през есента на 2021 г., че ще разработи ядрени оръжия, а Блинкен уведоми Лавров, че САЩ ще разположат своите ракети със среден обсег в Украйна. Лавров каза, че няма нужда да се прави това.
    Но Блинкен сви рамене, казвайки, че е негова отговорност да уведоми и че няма да го обсъжда. А украинската хунта струпа войски, за да атакува едновременно Донбас и Крим.
    Русия буквално ги изпревари с няколко седмици напред.

    Коментиран от #18, #22

    21:28 10.11.2025

  • 11 Кит

    6 3 Отговор
    Къде да е бил - ами убиен е бил!
    Сега са го съживили и ...те ти го пак😂😂😂

    Това на Путин за последните три години му се случи барем десетина пъти поред, нима не помните???

    21:29 10.11.2025

  • 12 Бай Мехмед

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ганьо":

    Само великият турски Реджеп Ердоган , тъст на собственика на Байряктар , може да лети от шестия етаж !.

    Коментиран от #20

    21:29 10.11.2025

  • 13 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    Не може да стане обратното!

    21:29 10.11.2025

  • 14 хе хе

    5 5 Отговор
    как къде? на паша беше дъртата кобила

    21:30 10.11.2025

  • 15 Песков

    5 1 Отговор
    — Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает работать, сообщения о его «пропаже» в публичном пространстве абсолютно ложны

    21:30 10.11.2025

  • 16 Големи кеф

    5 3 Отговор
    Как се суетят празните западни кофи къде бил Лавров. У бре човек не може да си почине от ороззььтотии. Бил е на сватбата на близка роднина

    21:30 10.11.2025

  • 17 Коняр от блатото

    2 4 Отговор
    Другаря Русинант Лавров беше на тайна мисия за смяна на подковите, сега е с брезови и всьо в порядки!

    21:30 10.11.2025

  • 18 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Още новини от Украйна":

    Напомням.Днес е ден 1356 от тридневната СВО.

    Коментиран от #24

    21:31 10.11.2025

  • 19 Факт

    3 3 Отговор
    Украйна просто не може да съществува без война! Откъде ще вземат пари за спокоен живот? Страната е затънала в невъобразими дългове и въпреки това няма нищо свое. Земята и минералните ресурси отдавна не са им принадлежни; населението е като гости на чужда земя! Единственият вариант за оцеляване е капитулация, но истинските собственици няма да преживеят това, защото тогава ще загубят всичко!

    Коментиран от #26

    21:32 10.11.2025

  • 20 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Мехмед":

    И аз мога да летя от шестия етаж

    21:34 10.11.2025

  • 21 Още новини от Украйна

    2 2 Отговор
    Приятелят на Зеленски е избягал с "чекмеджето"

    Тимур Миндич, близък сътрудник на украинския президент, е избягал от страната, оставяйки след себе си дори златната си тоалетна. Това се случи в навечерието на обиск от антикорупционната агенция НАБУ, която направи обиск в бизнесмена и съсобственик на студиото „Квартал 95“.

    Снимки на луксозния му апартамент в Киев, включително същата тази тоалетна, вече се появиха в интернет.

    Изглежда, че плъховете напускат потъващия кораб! 🐀💨

    Коментиран от #25

    21:34 10.11.2025

  • 22 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Още новини от Украйна":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    21:35 10.11.2025

  • 23 Верно ли

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бре Рублоидиот?

    21:36 10.11.2025

  • 24 Идиот

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Три дневната беше от изказване на пенсиониран кравар ген.Мили срещу когото се водят разследвания за корупция въпреки,че Байдън го помилва предварително.

    Коментиран от #29

    21:37 10.11.2025

  • 25 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Още новини от Украйна":

    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят много задните части!

    21:37 10.11.2025

  • 26 Аууу

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Тя РУСИЯ
    Изобщо не е затънала .
    Само стана Васал на
    Китай

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    И по зле ще става .

    Коментиран от #32

    21:37 10.11.2025

  • 27 Още новини от Украйна

    0 1 Отговор
    Последиците за Украйна от разкриването на терористичната атака срещу „Северен поток 2“.

    Според „Уолстрийт Джърнъл“, германското разследване на бомбените атентати срещу тръбопровода може да застраши западната подкрепа за Украйна, по-специално Германия.

    Ключови моменти:

    ➖Високите цени на енергията остават следствие от терористичната атака и всякакви съдебни заседания биха могли да обтегнат отношенията на Украйна с основните ѝ съюзници.

    ➖Установено е, че украинско военно поделение, водено от Валерий Залужни, е атакувало тръбопроводите.

    ➖Киев призна, че Полша е помогнала за организирането на бягството на заподозрения от разследването. Водолазът е депортиран в Украйна с BMW с дипломатически регистрационни номера, управлявано от украински военен аташе.

    ➖Подготвят се заповеди за арест на трима военнослужещи и четирима ветерани дълбоководни водолази.

    ❗️Целта на операцията е била да се намалят приходите на Русия от газ и икономическите ѝ връзки с Германия.

    Коментиран от #31

    21:38 10.11.2025

  • 28 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Единия алкохолик другия дребен пе..Фил.

    21:39 10.11.2025

  • 29 И да отричаш

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Идиот":

    Нета е пълен си изказвания.на
    Кремълските Ашлаци

    2-3 Дня
    2-3 Дня

    Бре Рублоидиот.

    21:39 10.11.2025

  • 30 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това е така, защото ние българите смятаме руснаците и нашите копейки за добитък!

    21:40 10.11.2025

  • 31 Хохоооол

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Още новини от Украйна":

    Все едно е в Казахстан. Украинците взривиха Оренбургския нефто-газопреработвателен завод и в резултат на това Казахстан е без автогаз от почти месец, защото заводът е преработвал казахстански газ за Казахстан. Но казахстанците все още празнуват, докато обвиняват Русия! Няма никаква логика в това.

    21:40 10.11.2025

  • 32 Па то

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аууу":

    цяла Европа не е васал на Китай. Па тя Европа не е васал на САЩ. Па тя Украйна не е васал на БлякРос

    21:41 10.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Най-вероятно стария Лошад е бил на ветеринар ? 😁

    21:41 10.11.2025

