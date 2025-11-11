Даряването на изтребители МиГ-29 от Словакия на Украйна през 2023 г. не е престъпление, обяви прокуратурата в Братислава.

Предишното словашко правителство, водено от тогавашния премиер Едуард Хегер, дари останалите от съветската епоха изтребители МиГ-29 и две системи за противовъздушна отбрана в Украйна през пролетта на 2023 г. Този ход направи Словакия първата страна, която изпрати военни самолети в Киев, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. В замяна Словакия получи по-модерна западна бойна авиация.

Премиерът Роберт Фицо, смятан за троянски кон на Путин, отдавна критикува западната военна помощ за Украйна и отбранителната помощ, предоставена от предишното словашко правителство. Неговата администрация подаде наказателна жалба срещу Хегер и бившия министър на отбраната Ярослав Над заради трансфера на самолети.

Министерството на отбраната обвини двамата в саботаж, злоупотреба с власт и лошо управление на публична собственост - твърдения, които както Хегер, така и Над отрекоха. Настоящият министър на отбраната Роберт Калиняк също обвини предшественика си в държавна измяна.

Говорител на прокуратурата заяви пред POLITICO , че разследването е било прекратено, защото е било установено, че въпросното деяние не представлява престъпление и няма причина за по-нататъшно разглеждане на делото.

Разследването установи, че даряването на военно оборудване на Украйна не е причинило вреда на Словакия , както е определено в наказателния кодекс на страната.

Ярослав Над приветства решението и написа в социалните мрежи, че правителството на Хегер „е действало не само морално правилно, но и в националния интерес на Словашката република и в пълно съответствие с приложимите закони и конституцията“. Той добави, че очаква публично извинение от правителството на Фицо.