Звучен шамар за словашкия премиер Фицо: дарението на изтребители МиГ-29 на Украйна не е престъпление
  Тема: Украйна

Звучен шамар за словашкия премиер Фицо: дарението на изтребители МиГ-29 на Украйна не е престъпление

11 Ноември, 2025 14:39 2 515 49

Прокуратурата установи, че с действията си предишното правителство не е нарушило законите на страната

Звучен шамар за словашкия премиер Фицо: дарението на изтребители МиГ-29 на Украйна не е престъпление - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даряването на изтребители МиГ-29 от Словакия на Украйна през 2023 г. не е престъпление, обяви прокуратурата в Братислава.

Предишното словашко правителство, водено от тогавашния премиер Едуард Хегер, дари останалите от съветската епоха изтребители МиГ-29 и две системи за противовъздушна отбрана в Украйна през пролетта на 2023 г. Този ход направи Словакия първата страна, която изпрати военни самолети в Киев, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. В замяна Словакия получи по-модерна западна бойна авиация.

Премиерът Роберт Фицо, смятан за троянски кон на Путин, отдавна критикува западната военна помощ за Украйна и отбранителната помощ, предоставена от предишното словашко правителство. Неговата администрация подаде наказателна жалба срещу Хегер и бившия министър на отбраната Ярослав Над заради трансфера на самолети.

Министерството на отбраната обвини двамата в саботаж, злоупотреба с власт и лошо управление на публична собственост - твърдения, които както Хегер, така и Над отрекоха. Настоящият министър на отбраната Роберт Калиняк също обвини предшественика си в държавна измяна.

Говорител на прокуратурата заяви пред POLITICO , че разследването е било прекратено, защото е било установено, че въпросното деяние не представлява престъпление и няма причина за по-нататъшно разглеждане на делото.

Разследването установи, че даряването на военно оборудване на Украйна не е причинило вреда на Словакия , както е определено в наказателния кодекс на страната.

Ярослав Над приветства решението и написа в социалните мрежи, че правителството на Хегер „е действало не само морално правилно, но и в националния интерес на Словашката република и в пълно съответствие с приложимите закони и конституцията“. Той добави, че очаква публично извинение от правителството на Фицо.


  • 1 Последния Софиянец

    57 10 Отговор
    Да подаряваш държавни пари е престъпно.

    Коментиран от #20, #31

    14:40 11.11.2025

  • 2 Орбан, Фицо и Вучич са пътници

    14 52 Отговор
    Люпен в затвора.Тръмп вече не наш!

    Коментиран от #17

    14:42 11.11.2025

  • 3 Трол

    8 37 Отговор
    По принцип да се подаряват държавни активи не е престъпление. Прокурорите в Словакия добре са преценили прецедентите.

    Коментиран от #38

    14:43 11.11.2025

  • 4 Гориил

    46 6 Отговор
    Бандата на президента Бандера за пореден път ограби Украйна за стотици милиони евро от производство и дистрибуция на електроенергия и топлоенергия. Това беше направено в страна, умираща от мрак и студ.

    14:43 11.11.2025

  • 5 Уфф

    55 9 Отговор
    Звучният шамар е за словашкият народ, който се е лишил от тези изтребители! Явно навсякъде за предателите няма наказание?!

    Коментиран от #13, #19

    14:46 11.11.2025

  • 6 Нов Народен съд идва!!!

    45 4 Отговор
    Тогава да видим дали престъпленията не са престъпления...

    Коментиран от #22

    14:48 11.11.2025

  • 7 ООрана държава

    34 3 Отговор
    Скоро и нас ще започнат да ни напъват за миговете понеже вече имаме 2 нелетящи еф-ки

    14:49 11.11.2025

  • 8 ФаФан лалето

    39 8 Отговор
    Тези изгребители вече са в леярната за претопяване! МАЙКА РУСИЯ е велика! Удри Вова.... Ама яко!

    Коментиран от #15

    14:49 11.11.2025

  • 9 Търновец

    10 26 Отговор
    При обединението на Германия новата държава получи в наследство около 20 МИГ 29 които след производството на Юрофайтър бяха продадени за едно евро на Полша. България отдавна трябваше да продаде своите мигове а в Италия се правят многофункционални бойни самолети летящи на звукова скорост.

    Коментиран от #21, #29

    14:50 11.11.2025

  • 10 Плешива първопричина

    7 30 Отговор
    В един бар влизат Фръци, Шкембе ЧОробан и Бабиш. Набили ги и ги изритали да си ходят. Конец.

    Коментиран от #14, #43

    14:50 11.11.2025

  • 11 чикчирик

    18 1 Отговор
    Всеки и всичко се продава, нюанса е в цената.

    14:50 11.11.2025

  • 12 Гориил

    18 6 Отговор
    Няма нищо необичайно в действията на Братислава. Горбачов също предаде Източна Германия и се съгласи на обединение със Западна Германия. За разлика от Словакия, Русия не получи нищо в замяна.

    14:51 11.11.2025

  • 13 Пуфф

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Те ще си плащат скъпо и още 7 поколения след тях...бъди сигурен...несправедливостта е временна

    14:52 11.11.2025

  • 14 Кръчмар

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Плешива първопричина":

    Ама, забелязваш ли, че стават все повече? Хората се събудиха!

    14:53 11.11.2025

  • 15 Търновец

    5 24 Отговор

    До коментар #8 от "ФаФан лалето":

    А ти защо не ходиш при майка Русия и колко Руски мигове и сура са претопени? А май Русия постепенно става все по зависима от Китай - претопяване

    Коментиран от #41

    14:54 11.11.2025

  • 16 Явно

    18 4 Отговор
    и словашкото правосъдия е независимо от словашкия народ но силно зависими от престъпната ЕК! Няма друго обяснение за действията Му.

    14:57 11.11.2025

  • 17 Коментатор

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Орбан, Фицо и Вучич са пътници":

    Според кого са пътници???
    Според вас лошият мтрл ли?!
    Когато народът и ръководството му, си отстояват интересите, всички други народи и държави ги уважават!
    А когато си 15та дка на кавала, не само не те уважават, но и можеш да им станеш играчка за фронта!!!

    14:57 11.11.2025

  • 18 оня с коня

    4 6 Отговор
    Виж ти какви неща правел Фицо...да му се ненадяваш!

    14:59 11.11.2025

  • 19 Не четеш ли

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    че са компенсирани с модерни?

    15:01 11.11.2025

  • 20 И къде видя

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пари ? Аз за самолети чета . Стари . Заменени за по - читави . Ама може би ти друго четеш

    15:03 11.11.2025

  • 21 Дат попитам

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    А чичо Янки ще разреши ли?? Нещо май си изпуснал връзка! Той и Радев искаше Грипен ама Го "изядоха" до се парцалите! РБ може да купува само американско остаряло оръжие на тройна цена на новите аналози.

    15:04 11.11.2025

  • 22 Желаещите " народен съд "

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Нов Народен съд идва!!!":

    не би ли трябвало да са подсъдими ?

    15:05 11.11.2025

  • 23 Евродебил

    8 6 Отговор
    Дано сърбите си дават сметка какво безумие вършат,и ще им струва доста скъпо тази конфронтация с Русия.

    15:06 11.11.2025

  • 24 да живей демокрацията!

    15 4 Отговор
    Обзалагам се че и там си имат фондация Америка за Словакия, и тя също събира да храни и пои съдиии и прокурори. Как иначе щяха вземат толкова правилно решение?

    15:06 11.11.2025

  • 25 Плaмен

    3 11 Отговор
    Фицо , Йорбан и Мунчо .
    Тримата глупаци , които се четкат на Путя . Затова ли държавите им са най-скапаните в Европа ?

    15:08 11.11.2025

  • 26 Нищо ново...

    7 1 Отговор
    По цял свят прокурорите са същите тъпанари като полицаите!

    Коментиран от #35, #36

    15:08 11.11.2025

  • 27 Фицо

    6 1 Отговор
    Звучен шамар за щерката на джуджето атанасов.Словакия е страна на закона и когато закона се изпълнява това е шамар за мара която живее в света на беззаконието.

    15:14 11.11.2025

  • 28 Кан Асувиги

    4 1 Отговор
    Както навсякъде в EU правосъдието е в ръцете на Сорос. Затова е необходимо то да се преоснове. Кадрите на Сорос ликвидирани !

    15:14 11.11.2025

  • 29 Гориил

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Само някой, обзет от еуфория от превъзходство (през 1991 г. победата на Запада над СССР беше в разгара си), би могъл да определи цена от едно евро за най-добрия изтребител в света. Но както се оказа, това беше преждевременно, тъй като Русия нямаше намерение да губи от никого и се впусна в радикални реформи и модернизация. Мисля, че обзета от криза Германия би могла да използва руските МиГ-29 днес. Тези самолети са шедьовър на руското инженерство. „Буревестник“ и „Посейдон“ са родени от тази школа. Нямате нищо подобно и няма да ги имате още дълго време. Го

    Коментиран от #34

    15:15 11.11.2025

  • 30 койдазнай

    2 4 Отговор
    Поддръжка на 4 МиГ-29 и 6 Су-25, ще струва 114 млн евро за година на българския данъкоплатец.

    Коментиран от #49

    15:29 11.11.2025

  • 31 Туту Рутка

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заведи съдебно дело срещу Ж. Желев за 100-те танка дарени на голите тумбаци с по чифте пищови. Може да ти върнат 1 верига. На вторични ще изкараш някое евро. Нашата прокуратурата е про дашна

    15:29 11.11.2025

  • 32 Някой

    4 2 Отговор
    Всеки държавен служител който обслужва чужда държава е предател! Във всичките си действия трябва да се ръководят от интересите на народа (има го и в клетва от конституцията).
    Който нанася щати на държавата при представяне пред чужда държава, е предател - НК, член 103 - за тези в парламента и правителства;
    Който насърчава към война чужда държава, е предател - НК, член 98 - за русофобите докарали констатирането на факта за неприятелска държава, от което се възмущават, въпреки че е тяхна заслугата.
    Който обслужва като агент чужда държава, е предател - НК член 105. Например за одобрени от посолството за службите.

    Коментиран от #37

    15:33 11.11.2025

  • 33 ВОС 303

    5 2 Отговор
    Чета коментарите и се чудя: защо всички русофоби са такива тъпанари?

    Коментиран от #45

    15:34 11.11.2025

  • 34 Буре у вестник

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣

    15:35 11.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 бармалей

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нищо ново...":

    .....изтриха ми писмото за прок-орите

    15:38 11.11.2025

  • 37 А вие,

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Русофил комунистите не попадате в категорията на член 98, защото ДВА пъти се молехти на СССР да станем ЗАДУНАЙСКАЯ и по убеждение се смятате за руснаци

    Коментиран от #40

    15:40 11.11.2025

  • 38 OK...,те са подарили бойни самолети!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Но в замяна на това тайничко под масата са получили...,,заслужената" комисионна...!
    Няма какво да се лъжем,че е било ,,знак на добра воля"...!

    15:42 11.11.2025

  • 39 И защо не казвате-

    3 0 Отговор
    Колко Броя са били подарените самолети...?!
    Сигурно цифрата е стряскаща ...!

    15:43 11.11.2025

  • 40 Дай нещо ново и различно...

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "А вие,":

    ...от мухлясали и до болка познати опорки и клишета...!

    15:44 11.11.2025

  • 41 Eуропа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Търновец":

    Така ли разправят бабите по пейките в Търновград?

    15:46 11.11.2025

  • 42 Звучен шамар за

    3 0 Отговор
    писарката по цъкалницата
    дето си добавя кьор фишеци

    15:46 11.11.2025

  • 43 Издържах да прочета целият пост...!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Плешива първопричина":

    И накрая,така и не разбрах,къде е интригата...?!

    15:47 11.11.2025

  • 44 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    СЪДЪТ ИМ Е КУПЕН ОТ СОРОС КАТО НАШИЯ!

    Коментиран от #46

    15:48 11.11.2025

  • 45 Отец Теофилий

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ВОС 303":

    Ако те спипам ще спреш да се чудиш.

    15:51 11.11.2025

  • 46 Връщай

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ивелин Михайлов":

    Парите!

    15:52 11.11.2025

  • 47 шмицу

    1 0 Отговор
    треновете как са?

    15:52 11.11.2025

  • 48 Плaмен

    1 0 Отговор
    Благодарение на Фицо Словакия прие Еврото през 2009-та.
    Ние много закъсняхме .

    15:57 11.11.2025

  • 49 А колко

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    струва подръжката на една Fка която дори не може да излети???

    15:59 11.11.2025

