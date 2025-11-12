Тръмп защитава визите H1-B: „САЩ нямат достатъчно квалифицирани работници“

В интервю за Fox News, излъчено във вторник вечерта, президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати нямат достатъчно талантливи работници, които да запълнят критични позиции на вътрешния пазар, като по този начин защити програмата за визи H1-B за квалифицирани работници, съобщава CNN, предава News.bg.

Под натиск от страна на водещата Лора Инграм, която попита дали администрацията му ще намали визите H1-B заради опасения, че това може да понижи заплатите на американците, Тръмп каза: „Съгласен съм, но също така трябва да привлечете таланти.“

Когато Инграм отбеляза: „Имаме много талантливи хора тук“, президентът отговори: „Не, нямате определени таланти и хората трябва да се учат. Не може да хванеш безработни хора и да им кажеш: 'Ще ви вкарам във фабрика, където ще правите ракети.'“

Тръмп посочи септемврийската акция на ICE в завод на Hyundai в Джорджия, при която стотици южнокорейски работници бяха арестувани и депортирани заради имиграционния им статус, като доказателство за нуждата от квалифицирани чуждестранни кадри.

„В Джорджия те направиха акции, защото искаха нелегалните имигранти да излязат – имаше хора от Южна Корея, които правеха батерии през целия си живот. Производството на батерии е много сложно. Не е лесно, много опасно, много експлозии, много проблеми. Имаше около 500 или 600 души, които правеха батерии и обучаваха други. Е, искаха те да излязат от страната“, каза Тръмп.

Коментарите му идват само две седмици след като той заяви пред репортери в Южна Корея, че е „категорично против“ акцията на федералните власти срещу имигрантите на работните места.

През септември Тръмп подписа указ за такса от 100 000 долара за кандидатстване за визи H-1B - част от усилията на администрацията му да контролира имиграцията и да въведе строги ограничения за допускане на чужденци.

Визата H-1B е валидна три години и може да бъде подновена за още три. Икономисти посочват, че програмата позволява на американските компании да поддържат конкурентоспособност и да развиват бизнеса си, създавайки повече работни места в САЩ.

В друга част от интервюто Тръмп коментира записването на китайски студенти в университети в САЩ, като направи сравнение с Франция: „Всъщност мисля, че е добре да имаме външни държави. Те не са французите. Те са китайците. Те ни шпионират. Те крадат нашата интелектуална собственост.“

Когато водещата го попита дали смята, че французите са по-добри, Тръмп каза: „Не съм толкова сигурен.“