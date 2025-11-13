Новини
Унгария за скандала в Киев: Безумно е народите на Европа да продължават да финансират корумпираната власт в Украйна
Унгария за скандала в Киев: Безумно е народите на Европа да продължават да финансират корумпираната власт в Украйна

13 Ноември, 2025 04:29, обновена 13 Ноември, 2025 04:44

Финансовата помощ трябва да бъде спряна, настоя външният министър Петер Сиярто

Унгария за скандала в Киев: Безумно е народите на Европа да продължават да финансират корумпираната власт в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовата помощ от ЕС за Украйна трябва да бъде спряна заради разрастващата се корупция в страната, заяви във Facebook унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.

„Брюксел финансира украинската държава от години с парите на европейците. Междувременно корупцията е разпространена в Украйна и не е изненадващо, че никой все още не е видял точен доклад за това как се изразходват средствата, получени от ЕС...“, написа политикът.

„А какво иска Брюксел междувременно? Да изпрати още повече пари на Украйна, на президента Зеленски, в чийто близък кръг наскоро беше разкрита мащабна корупционна мрежа... Време е да спрем това безумие; трябва да спрем да изпращаме парите на европейските народи на Украйна!“, добави Сиярто.

В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимка в своя Telegram канал, на която се виждат чанти, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк поясни, че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и компанията „Енергоатом“. Според изданието „Украинска правда“, антикорупционерите са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена Тимур Миндич. Според Железняк, бизнесменът е бил "предварително набързо изведен" от Украйна.

По-късно бяха публикувани откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на „Енергоатом“ Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.

Агенцията установи също, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били "изпрани" чрез офис в центъра на Киев.


Унгария
Оценка 3.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Васко

    41 1 Отговор
    Останали са и мислещи хора в гнилия ЕС.
    Евала на унгарци и словаци,доказаха,че не са овце,като....

    04:53 13.11.2025

  • 3 гумата

    45 39 Отговор
    Кракът ми няма да стъпи в Унгария! Тия много добре знат, че руснаците унищожават един народ повече от 100 години, но застават на руска страна. Няма нищо учудващо, че един ден унгарците ще плащат за греховете на дядовците си днес.

    Коментиран от #7, #8, #19, #23, #24, #25

    05:05 13.11.2025

  • 4 Да, безумно е

    18 12 Отговор
    Но, безумци са окупирали властта в Европа и исках непременно война да загубят пак от Русия.

    05:34 13.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хайо

    18 12 Отговор
    Наскоро в една испанска частна телевизия излезна нещо интересно .Беше атакуван Педро Санчес ,че е откраднал пари и знаете ли какво каза един журналист от партия против Санчес .С войната в Украйна се крадат много ,прекалено много пари и без значение кой е начело в Европа ,(леви или десни ) са длъжни да крадат и да мълчат .Парите които се отделят за Украйна ,всъщност отиват по предназначение само на 5до 10% ,останалите се крадат от политици от Европа ,Сащ и обкръжението на Зеленски .Ето е цялата истина и за това ги е страх да спре войната ,защото истината ще излезне на наяве .

    05:37 13.11.2025

  • 7 Смотльо,

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    Че ти от гетото излизаш ли ?

    05:38 13.11.2025

  • 8 На никого не му пука

    14 12 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    къде ще стъпиш и къде не, заминавай за Киев да браниш киевското зелено нарко джудже.

    05:39 13.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 О, тези надушиха,

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Нов свят":

    Че може и западналите да загубят войната и вече тайно учат руски език...

    05:48 13.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Форумните укротролове са

    7 0 Отговор
    шок и ужас, ахахахаха

    05:57 13.11.2025

  • 15 Тиквата, Свинята, плъхът Денков и

    9 0 Отговор
    бълХаринът Желязков стягат мешките,
    нарамват автоматите, капват се на влака и заминават за Киев да дават пример как се умира за Украйна.

    06:00 13.11.2025

  • 16 Той всъщност Покровск

    7 0 Отговор
    и бездруго нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #17

    06:00 13.11.2025

  • 17 Важното е контранаступа да върви

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Той всъщност Покровск":

    и Перемогата .

    06:01 13.11.2025

  • 18 Ура другари укротролове, да стягаме

    5 0 Отговор
    мешките и да занимаваме в покровския направление!

    06:02 13.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Джудже

    2 0 Отговор
    Зеленски отива 120 години в затвора ЕФБИ го разследва за милиони .Четете чужда информация
    Билд.

    06:28 13.11.2025

  • 21 Шопо от Монтана

    0 0 Отговор
    Тоя оти мяза у главата на буй?

    06:41 13.11.2025

  • 22 Санчо

    0 0 Отговор
    Италия и Словакия отказват да купуват оръжия за Украйна. Но ние ще пидкрепяме братята до последния украинец. Само за последната една година в България са се пояеили около 500 нови милионери. Не ми се мисли колко са в Русия облагодетелствани
    от евроукраинските пари.

    06:50 13.11.2025

  • 23 Ти кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    Как върви разследването за 10-те българина които украинците изгориха в Одеса...има ли наказани

    06:50 13.11.2025

  • 24 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    Като казваш "народ" вероятно имаш предвид отделна нация от руската.Та можеш ли да ми кажеш един украински цар,крал,княз,хан или каквсто и да е титла?И какво още предлагаш?Можеби американците освен биолоборатории да си направят и военни бази в Донецк,Одеса и Харков и да си докарат морския флот в Севастопол?Кой ще им позволи това нещо?Русия не е жалката Германия,Финландия или Белгия или която и да е европейска страна.И не руснаците избиват това продажно племе от югозападната част на някогашната Руска империя а запада.Те са виновни за тоя конфликт,те са виновни за всички конфликти и войни през последните 100г!

    06:52 13.11.2025

  • 25 РЕАЛИСТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    ,,Кракът ми няма да стъпи в Унгария!"
    Ама направо Унгарците са заРитали за тебе...?!

    06:54 13.11.2025

  • 26 Иван

    0 0 Отговор
    Безумно е, но сатанинската нацистка Синагога не се отказва от създаването на нова Хазария.

    06:56 13.11.2025

