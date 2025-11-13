Унгария за скандала в Киев: Безумно е народите на Европа да продължават да финансират корумпираната власт в Украйна

Финансовата помощ от ЕС за Украйна трябва да бъде спряна заради разрастващата се корупция в страната, заяви във Facebook унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.
„Брюксел финансира украинската държава от години с парите на европейците. Междувременно корупцията е разпространена в Украйна и не е изненадващо, че никой все още не е видял точен доклад за това как се изразходват средствата, получени от ЕС...“, написа политикът.
„А какво иска Брюксел междувременно? Да изпрати още повече пари на Украйна, на президента Зеленски, в чийто близък кръг наскоро беше разкрита мащабна корупционна мрежа... Време е да спрем това безумие; трябва да спрем да изпращаме парите на европейските народи на Украйна!“, добави Сиярто.
В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимка в своя Telegram канал, на която се виждат чанти, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.
Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк поясни, че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и компанията „Енергоатом“. Според изданието „Украинска правда“, антикорупционерите са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена Тимур Миндич. Според Железняк, бизнесменът е бил "предварително набързо изведен" от Украйна.
По-късно бяха публикувани откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на „Енергоатом“ Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.
Агенцията установи също, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били "изпрани" чрез офис в центъра на Киев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Васко
Евала на унгарци и словаци,доказаха,че не са овце,като....
04:53 13.11.2025
3 гумата
Коментиран от #7, #8, #19, #23, #24, #25
05:05 13.11.2025
4 Да, безумно е
05:34 13.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хайо
05:37 13.11.2025
7 Смотльо,
До коментар #3 от "гумата":Че ти от гетото излизаш ли ?
05:38 13.11.2025
8 На никого не му пука
До коментар #3 от "гумата":къде ще стъпиш и къде не, заминавай за Киев да браниш киевското зелено нарко джудже.
05:39 13.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 О, тези надушиха,
До коментар #9 от "Нов свят":Че може и западналите да загубят войната и вече тайно учат руски език...
05:48 13.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Форумните укротролове са
05:57 13.11.2025
15 Тиквата, Свинята, плъхът Денков и
нарамват автоматите, капват се на влака и заминават за Киев да дават пример как се умира за Украйна.
06:00 13.11.2025
16 Той всъщност Покровск
Коментиран от #17
06:00 13.11.2025
17 Важното е контранаступа да върви
До коментар #16 от "Той всъщност Покровск":и Перемогата .
06:01 13.11.2025
18 Ура другари укротролове, да стягаме
06:02 13.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Джудже
Билд.
06:28 13.11.2025
21 Шопо от Монтана
06:41 13.11.2025
22 Санчо
от евроукраинските пари.
06:50 13.11.2025
23 Ти кажи
До коментар #3 от "гумата":Как върви разследването за 10-те българина които украинците изгориха в Одеса...има ли наказани
06:50 13.11.2025
24 Морски
До коментар #3 от "гумата":Като казваш "народ" вероятно имаш предвид отделна нация от руската.Та можеш ли да ми кажеш един украински цар,крал,княз,хан или каквсто и да е титла?И какво още предлагаш?Можеби американците освен биолоборатории да си направят и военни бази в Донецк,Одеса и Харков и да си докарат морския флот в Севастопол?Кой ще им позволи това нещо?Русия не е жалката Германия,Финландия или Белгия или която и да е европейска страна.И не руснаците избиват това продажно племе от югозападната част на някогашната Руска империя а запада.Те са виновни за тоя конфликт,те са виновни за всички конфликти и войни през последните 100г!
06:52 13.11.2025
25 РЕАЛИСТ!
До коментар #3 от "гумата":,,Кракът ми няма да стъпи в Унгария!"
Ама направо Унгарците са заРитали за тебе...?!
06:54 13.11.2025
26 Иван
06:56 13.11.2025