Финансовата помощ от ЕС за Украйна трябва да бъде спряна заради разрастващата се корупция в страната, заяви във Facebook унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.

„Брюксел финансира украинската държава от години с парите на европейците. Междувременно корупцията е разпространена в Украйна и не е изненадващо, че никой все още не е видял точен доклад за това как се изразходват средствата, получени от ЕС...“, написа политикът.

„А какво иска Брюксел междувременно? Да изпрати още повече пари на Украйна, на президента Зеленски, в чийто близък кръг наскоро беше разкрита мащабна корупционна мрежа... Време е да спрем това безумие; трябва да спрем да изпращаме парите на европейските народи на Украйна!“, добави Сиярто.

В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимка в своя Telegram канал, на която се виждат чанти, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк поясни, че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и компанията „Енергоатом“. Според изданието „Украинска правда“, антикорупционерите са извършили претърсвания и в дома на бизнесмена Тимур Миндич. Според Железняк, бизнесменът е бил "предварително набързо изведен" от Украйна.

По-късно бяха публикувани откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на „Енергоатом“ Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.

Агенцията установи също, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били "изпрани" чрез офис в центъра на Киев.