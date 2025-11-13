Най-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.
Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция.
Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.
На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.
1 И там ли ,ве...?!
07:27 13.11.2025
2 Еми южната е
Коментиран от #4
07:54 13.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ТЪПАНАР
До коментар #2 от "Еми южната е":Стига въздишахте по соц мизерията.Тичахте да купувате незаконни долари за Корекомите. Сега ползвате корейски телефони и германски коли и плачета...
08:54 13.11.2025