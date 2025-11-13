Новини
Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея

13 Ноември, 2025 07:21 819 4

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му

Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.

На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.


