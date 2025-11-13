Сиярто: Европейските средства не трябва да финансират „военната мафия“ в Украйна

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви днес, че нито едно евро от европейските данъкоплатци не трябва да се изпраща на Украйна, тъй като „има голям риск парите да финансират военната мафия и корупционната мрежа“, съобщава унгарската национална агенция МТИ, предава БТА.

„Ужасната военна психоза в Брюксел прониква в Европа“, посочи Сиярто в изявление, публикувано от унгарското МВнР след срещата му с българския президент Румен Радев в София. Според него много западни лидери явно се стремят „да тласнат Европа във война и да налеят европейски средства в Украйна“.

Още новини от Украйна

Министърът добави, че парите на европейските граждани се изразходват без контрол и могат да подпомогнат финансирането на военната мафия. „Никой в Европа не е видял достоверен отчет за това как са изразходвани изпратените средства“, подчерта Сиярто.

Той отбеляза и проблемите с корупцията в Украйна около президента на страната: „Плочките домино на корупцията паднаха около украинския президент“. Сиярто допълни, че все повече европейски политици говорят „със здрав разум и антивоенна позиция“.

„Разбрахме се с президента на България, че мирните усилия трябва да се подкрепят и договореното решение е важно, защото тази война никога няма да приключи на бойното поле“, заяви той.

Според унгарския министър, решението може да бъде постигнато единствено чрез дипломатически усилия на масата за преговори. Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир и продължава да подкрепя усилията на бившия американски президент Доналд Тръмп, добави Сиярто.