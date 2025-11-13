Сиярто: Европейските средства не трябва да финансират „военната мафия“ в Украйна

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви днес, че нито едно евро от европейските данъкоплатци не трябва да се изпраща на Украйна, тъй като „има голям риск парите да финансират военната мафия и корупционната мрежа“, съобщава унгарската национална агенция МТИ, предава БТА.
„Ужасната военна психоза в Брюксел прониква в Европа“, посочи Сиярто в изявление, публикувано от унгарското МВнР след срещата му с българския президент Румен Радев в София. Според него много западни лидери явно се стремят „да тласнат Европа във война и да налеят европейски средства в Украйна“.
Министърът добави, че парите на европейските граждани се изразходват без контрол и могат да подпомогнат финансирането на военната мафия. „Никой в Европа не е видял достоверен отчет за това как са изразходвани изпратените средства“, подчерта Сиярто.
Той отбеляза и проблемите с корупцията в Украйна около президента на страната: „Плочките домино на корупцията паднаха около украинския президент“. Сиярто допълни, че все повече европейски политици говорят „със здрав разум и антивоенна позиция“.
„Разбрахме се с президента на България, че мирните усилия трябва да се подкрепят и договореното решение е важно, защото тази война никога няма да приключи на бойното поле“, заяви той.
Според унгарския министър, решението може да бъде постигнато единствено чрез дипломатически усилия на масата за преговори. Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир и продължава да подкрепя усилията на бившия американски президент Доналд Тръмп, добави Сиярто.
1 Пич
Коментиран от #9
20:27 13.11.2025
2 БОЛШЕВИК
20:27 13.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ЧЕ НАЛИВАТ ПАРИ В КАЦА БЕЗ ДЪНО❗
Коментиран от #31
20:27 13.11.2025
4 Все още...
20:29 13.11.2025
5 Хохо Бохо
20:29 13.11.2025
6 Данко
Коментиран от #12
20:33 13.11.2025
8 Сатана Z
20:36 13.11.2025
9 Телк- аджията,
До коментар #1 от "Пич":Ходи ги побеждавай. Не чакай на пенсията на баба си.
Коментиран от #20
20:36 13.11.2025
10 Микрон
20:37 13.11.2025
13 Пенчо
Коментиран от #40
20:38 13.11.2025
14 Тавариши и Таварашутки
Защо ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
Откачи в Студиото
Като Гледаше
Поредната Руска Обосрация.
ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ
НА МУЗИКАТА НА ФИЛМА РОКИ
ПРЕТЪРПЯ ТОТАЛЕН ПРОВАЛ.
ИДОЛ СЕ РАЗБИ СЕ КАТО
КУЦОКРАК БОТОКС ДЪРТАК ...
СОЛОВЬОВ
ЗА пореден път се убеди
Че РУСКИЯ МУСОР
Е НАЙ СКАПАНИЯ ВЪВ СВЕТА .
И тръгна да Сравнява ПУТИНОИДЪТ
Със Китайския Робот.
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:39 13.11.2025
15 Данко
До коментар #12 от "Шшшт!":По-спокйно, че дигнеш кръвното и ке добиеш инфаркт.
Коментиран от #27
20:40 13.11.2025
17 Хм...
Във всеки случай ни предстоят още много забавни и поучителни моменти. И бог да е на помощ на родните ни евроатлантически розАви понита. Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.
20:41 13.11.2025
18 МиСирски
Добре, че Урсула дава милиарди евро. Милиард за нас, милиард за нея. Тъй де. Братска делба.
20:41 13.11.2025
20 Керим
До коментар #9 от "Телк- аджията,":Ах, скъпи, гордря се когато се правиш на мъж! Дори ще ти платя кърпенето на алкъта в Он Клиник.
Коментиран от #21
20:42 13.11.2025
22 Пак питаме
Къде е евтиното Руско гориво
При положение
Че цените на Бензиностанциите
В Унгария
Са като на тези във Австрия?
Кой краде от бедните Унгарци
И това не са ли парите
Със Които
Хайката На Орбан
Соонсорира Руските Терористи?
Сиярто да каже за Мафията на Орбан .
20:44 13.11.2025
23 ФАКТИ
20:44 13.11.2025
24 Шопо
20:45 13.11.2025
25 Вие
До коментар #19 от "Данко":Паветниците не мечтаете за такива неща, защото на площад Възраждане ви ги набиват денонощно.
Коментиран от #28
20:45 13.11.2025
26 Истината
20:46 13.11.2025
28 Данко
До коментар #25 от "Вие":Това не е площад е партия - ВГъзРодени.
20:48 13.11.2025
29 Аха...
До коментар #21 от "Данко":Нямаш мозък да измислиш нещо ново и пействаш! Паветник или овчар?
20:48 13.11.2025
30 Един
20:50 13.11.2025
31 Евреина Кобзон
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Да и затова
На Концертът
Присъстват над
МИЛИОН КАБЗОНЧИЦИ.
Явно тези пари доста добра работа вършат
За Грандиозното шоу
КОБЗОН ЛАЙФ
20:50 13.11.2025
32 Нашата величайша ръководителка госпожа
Коментиран от #39
20:52 13.11.2025
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #36, #38
20:52 13.11.2025
34 Корлеоне
20:53 13.11.2025
35 Копейките на сапун!
Коментиран от #41
20:55 13.11.2025
36 Абе сериозно
До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":я кажи ти у ред ли си? Хаха.
20:56 13.11.2025
38 Абе я кажи
До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":истинския Козлодуйски оня с памперса да не фърли топа?
20:57 13.11.2025
39 Нормално
До коментар #32 от "Нашата величайша ръководителка госпожа":След изборите орбан ще бяга. Семейството му вече е в САЩ.
20:57 13.11.2025
40 Юдаит
До коментар #13 от "Пенчо":Пенчо,бе чети.Пенчо,бре пиши!Сорос ще плати.Слава.
20:58 13.11.2025
41 Ами финансирай и ти бе
До коментар #35 от "Копейките на сапун!":що само на боко и шиши даваш пари?
20:58 13.11.2025
42 Лечител
Или евентуално да накара Путлер да спре войната и да си прибере башибозука обратно в Раша .
21:00 13.11.2025