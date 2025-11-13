Новини
Свят »
Унгария »
Сиярто: Европейските средства не трябва да финансират „военната мафия“ в Украйна
  Тема: Украйна

Сиярто: Европейските средства не трябва да финансират „военната мафия“ в Украйна

13 Ноември, 2025 20:25 949 42

  • петер сиярто-
  • унгария-
  • украйна-
  • европейски средства

Петер Сиярто критикува корупцията и настоява за мир чрез дипломатически усилия

Сиярто: Европейските средства не трябва да финансират „военната мафия“ в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви днес, че нито едно евро от европейските данъкоплатци не трябва да се изпраща на Украйна, тъй като „има голям риск парите да финансират военната мафия и корупционната мрежа“, съобщава унгарската национална агенция МТИ, предава БТА.

„Ужасната военна психоза в Брюксел прониква в Европа“, посочи Сиярто в изявление, публикувано от унгарското МВнР след срещата му с българския президент Румен Радев в София. Според него много западни лидери явно се стремят „да тласнат Европа във война и да налеят европейски средства в Украйна“.

Още новини от Украйна

Министърът добави, че парите на европейските граждани се изразходват без контрол и могат да подпомогнат финансирането на военната мафия. „Никой в Европа не е видял достоверен отчет за това как са изразходвани изпратените средства“, подчерта Сиярто.

Той отбеляза и проблемите с корупцията в Украйна около президента на страната: „Плочките домино на корупцията паднаха около украинския президент“. Сиярто допълни, че все повече европейски политици говорят „със здрав разум и антивоенна позиция“.

„Разбрахме се с президента на България, че мирните усилия трябва да се подкрепят и договореното решение е важно, защото тази война никога няма да приключи на бойното поле“, заяви той.

Според унгарския министър, решението може да бъде постигнато единствено чрез дипломатически усилия на масата за преговори. Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир и продължава да подкрепя усилията на бившия американски президент Доналд Тръмп, добави Сиярто.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 7 Отговор
    Главният враг на Европа не е Русия !!! Главният враг на Европа са Урсула и Урсулианците !!! Те трябва да бъдат победени !!!

    Коментиран от #9

    20:27 13.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    35 6 Отговор
    Населението 80% обеднява и е ограбвани за да помагат марионетките на клоуна в Киев!

    20:27 13.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 7 Отговор
    След ЧЕТИРИ ГОДИНИ, някой разбраха,
    ЧЕ НАЛИВАТ ПАРИ В КАЦА БЕЗ ДЪНО❗

    Коментиран от #31

    20:27 13.11.2025

  • 4 Все още...

    29 7 Отговор
    ...,имало трезвомислещи хора,в тоз skapan ЕС...!

    20:29 13.11.2025

  • 5 Хохо Бохо

    29 6 Отговор
    Абсолютно прав. От къде на къде от моите данъци ще финансирам фашистки корумпета в бандеристан?????? Договор с ЕС ли имат? В някъв военен съюз ли са? ЕС военен съюз ли е? Утре могат да решат, че аз съм длъжен половин заплата за Буркина Фасо да отделям. Сваляне нажтея отрепки и съд до дупка.

    20:29 13.11.2025

  • 6 Данко

    8 29 Отговор
    Мазен унгарски сиганин - продажник, руска подлога.

    Коментиран от #12

    20:33 13.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    17 8 Отговор
    Ми то в Укрия други няма ,освен мафиоти от обкръжението на Зеления нацист.

    20:36 13.11.2025

  • 9 Телк- аджията,

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ходи ги побеждавай. Не чакай на пенсията на баба си.

    Коментиран от #20

    20:36 13.11.2025

  • 10 Микрон

    16 5 Отговор
    всъщност западноевропейската и американска военни мафии финансират укромафията, с парите на данъкоплатците. Последните не искат да подкрепят и да плащат за никакви войни

    20:37 13.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенчо

    7 18 Отговор
    Главния враг на ЕВРОПА и демокрацията е проруската Унгария с Орбан и неговите изпълнители, като Сиярто.

    Коментиран от #40

    20:38 13.11.2025

  • 14 Тавариши и Таварашутки

    6 9 Отговор
    Някой ще каже ли

    Защо ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    Откачи в Студиото
    Като Гледаше
    Поредната Руска Обосрация.

    ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ

    НА МУЗИКАТА НА ФИЛМА РОКИ

    ПРЕТЪРПЯ ТОТАЛЕН ПРОВАЛ.

    ИДОЛ СЕ РАЗБИ СЕ КАТО

    КУЦОКРАК БОТОКС ДЪРТАК ...

    СОЛОВЬОВ

    ЗА пореден път се убеди

    Че РУСКИЯ МУСОР

    Е НАЙ СКАПАНИЯ ВЪВ СВЕТА .

    И тръгна да Сравнява ПУТИНОИДЪТ

    Със Китайския Робот.

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:39 13.11.2025

  • 15 Данко

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Шшшт!":

    По-спокйно, че дигнеш кръвното и ке добиеш инфаркт.

    Коментиран от #27

    20:40 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хм...

    11 5 Отговор
    Абе то туй нещо не гръмна случайно. Явно американците се опитват да скроят шапка на зеле и мЪрсулките от ЕсеС. С каква цел е още рано да се каже. Но ще поживеем, ще видим.
    Във всеки случай ни предстоят още много забавни и поучителни моменти. И бог да е на помощ на родните ни евроатлантически розАви понита. Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    20:41 13.11.2025

  • 18 МиСирски

    12 5 Отговор
    Спряха ни доларите! Тръмп не дава долари! Корумпирани сме били. По няколко стотин милиона на човек пари ли са?
    Добре, че Урсула дава милиарди евро. Милиард за нас, милиард за нея. Тъй де. Братска делба.

    20:41 13.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Керим

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Телк- аджията,":

    Ах, скъпи, гордря се когато се правиш на мъж! Дори ще ти платя кърпенето на алкъта в Он Клиник.

    Коментиран от #21

    20:42 13.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пак питаме

    6 11 Отговор
    Гнусния Маджарски Натегач Орбан.

    Къде е евтиното Руско гориво
    При положение
    Че цените на Бензиностанциите
    В Унгария
    Са като на тези във Австрия?

    Кой краде от бедните Унгарци
    И това не са ли парите
    Със Които
    Хайката На Орбан
    Соонсорира Руските Терористи?

    Сиярто да каже за Мафията на Орбан .

    20:44 13.11.2025

  • 23 ФАКТИ

    7 5 Отговор
    КУЧЕТО Е ЗАРОВЕНО В БРЮКСЕЛ.

    20:44 13.11.2025

  • 24 Шопо

    10 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:45 13.11.2025

  • 25 Вие

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Данко":

    Паветниците не мечтаете за такива неща, защото на площад Възраждане ви ги набиват денонощно.

    Коментиран от #28

    20:45 13.11.2025

  • 26 Истината

    4 9 Отговор
    Унгарският помияр иска да ни вкара във война! Да отива той да се бие!

    20:46 13.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Данко

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Вие":

    Това не е площад е партия - ВГъзРодени.

    20:48 13.11.2025

  • 29 Аха...

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данко":

    Нямаш мозък да измислиш нещо ново и пействаш! Паветник или овчар?

    20:48 13.11.2025

  • 30 Един

    3 4 Отговор
    Има и умни хора в Европа, но те не са в Брюксел!

    20:50 13.11.2025

  • 31 Евреина Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Да и затова
    На Концертът
    Присъстват над
    МИЛИОН КАБЗОНЧИЦИ.

    Явно тези пари доста добра работа вършат
    За Грандиозното шоу

    КОБЗОН ЛАЙФ

    20:50 13.11.2025

  • 32 Нашата величайша ръководителка госпожа

    3 3 Отговор
    Урси си е запушила ушите и не ви чува.

    Коментиран от #39

    20:52 13.11.2025

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор
    Клепар, унгарците ще те метнат в Дунав барабар с Орбан!

    Коментиран от #36, #38

    20:52 13.11.2025

  • 34 Корлеоне

    2 4 Отговор
    Не само мафията в Украина,а и тази на комисариата.

    20:53 13.11.2025

  • 35 Копейките на сапун!

    1 1 Отговор
    Унгария финансира антибългарщината на свверномакедонците.

    Коментиран от #41

    20:55 13.11.2025

  • 36 Абе сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    я кажи ти у ред ли си? Хаха.

    20:56 13.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    истинския Козлодуйски оня с памперса да не фърли топа?

    20:57 13.11.2025

  • 39 Нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нашата величайша ръководителка госпожа":

    След изборите орбан ще бяга. Семейството му вече е в САЩ.

    20:57 13.11.2025

  • 40 Юдаит

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    Пенчо,бе чети.Пенчо,бре пиши!Сорос ще плати.Слава.

    20:58 13.11.2025

  • 41 Ами финансирай и ти бе

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Копейките на сапун!":

    що само на боко и шиши даваш пари?

    20:58 13.11.2025

  • 42 Лечител

    1 0 Отговор
    Да си поплаче маджарския боклук, друг съвет не мога да му дам.
    Или евентуално да накара Путлер да спре войната и да си прибере башибозука обратно в Раша .

    21:00 13.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания