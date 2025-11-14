Пентагонът обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет обяви в Х началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите.

„Днес обявявам операция „Южно копие“, написа Хегсет, отбелязвайки, че тя ще бъде ръководена от Южното командване на САЩ, чиято оперативна зона на отговорност включва Централна и Южна Америка и Карибите, както и съвместна работна група, създадена специално за операцията.

„Тази мисия е предназначена да защити родината ни, да елиминира наркотерористите от нашето полукълбо и да осигури сигурността на страната ни от наркотици, които убиват нашите хора“, заяви Хегсет, без да предоставя допълнителни подробности.

По-рано CBS съобщи, позовавайки се на източници, че Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн са информирали президента на САЩ Доналд Тръмп на среща в Белия дом за решителни мерки срещу Венецуела, които американските военни биха могли да предприемат „в следващите дни“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на редовен брифинг за пресата, че САЩ възнамеряват да продължат употребата на сила, която според нея е насочена към пресичане на трафика на наркотици в Карибския регион.

На 11 ноември Пентагонът обяви, че ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, е навлязла в зоната на операциите на Южното командване на САЩ за борба с контрабандата на наркотици в региона. На 1 ноември The Washington Post съобщи, че САЩ увеличават военното си присъствие край бреговете на Венецуела за борба с трафика на наркотици. Тогава изданието отбеляза, че тези сили включват осем военни кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции.

Според оценки на CNN, американските военни са унищожили приблизително 20 моторни лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки близо 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар, а не наркодилър от неговата страна.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно активни в борбата с контрабандата на наркотици. Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела. На 31 октомври обаче Тръмп заяви, че не обмисля удари по територията на Венецуела.