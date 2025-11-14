Новини
Едуардо Камавинга напусна лагера на "петлите"

14 Ноември, 2025 06:45 578 0

23-годишният футболист ще се завърне в Мадрид поради проблем със задната част на бедрото

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

23-годишният футболист ще се завърне в Мадрид поради проблем със задната част на бедрото.

Французите вече си осигуриха първото място в групата и се класираха за Мондиал 2026.

По-рано, заради проблемите на Камавинга, в състава на Франция беше повикан халфът на Ювентус Кефрен Тюрам.


