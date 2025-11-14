Едуардо Камавинга напусна лагера на "петлите"

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.
23-годишният футболист ще се завърне в Мадрид поради проблем със задната част на бедрото.
Французите вече си осигуриха първото място в групата и се класираха за Мондиал 2026.
По-рано, заради проблемите на Камавинга, в състава на Франция беше повикан халфът на Ювентус Кефрен Тюрам.
