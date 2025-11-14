BBC се извини на Тръмп, но отрече да има основание за дело за клевета

Британската медия Би Би Си (BBC) поднесе в четвъртък извиненията си на американския президент Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч, от който може да се остане с впечатлението, че той е насърчил прояви на насилие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета.
С извинението Би Би Си цели да избегне предприемането на съдебни действия от Тръмп, чиито адвокати казаха, че или британската медия ще се извини за начина, по който е обработила изказване на американския президент, или може да се сблъска с иск за огромно обезщетение.
Би Би Си заяви, че ръководството ѝ е изпратило до Белия дом писмо, в което ясно се казва, че медията поднася своите извинения за документалния материал, съдържащ редактираната реч на Тръмп, и че повече няма да го излъчва на никоя от платформите си.
"Въпреки че Би Би Си искрено изразява съжалението си за начина, по който е редактиран видеоклипът, ние изразяваме сериозно несъгласие, че има основание за иск за клевета", се казва в писмото на Би Би Си.
Би Би Си изпадна в трудно положение заради това, че е видоизменила думи на Доналд Тръмп в своя документална продукция, представена на вниманието на публиката през октомври миналата година, точно преди американските президентски избори, отбелязва Франс прес.
В материала на Би Би Си са представени части от изказването на Тръмп от 6 януари 2021 г., когато негови привърженици щурмуваха Капитолия. Материалът създава впечатлението, че президентът е подканил симпатизантите си да отидат в Конгреса и да предприемат силови действия.
Адвокатите на Тръмп изпратиха писмо на Би Би Си, в което се казва, че медията разполага със срок до 22:00 часа по Гринуич днес да поднесе извиненията си и да свали от платформите си провокирали недоволство материал. Те заплашиха, че ако медията не се извини, ще предприемат съдебни действия срещу нея с искане за обезщетение в размер на един милиард долара.
1 Гориил
09:10 14.11.2025
2 Тъжна новина
"Мъченик Хасан Бахар"
Изказвам съболезнования на близките и роднините и на всички български турци !
Аллах Рахмет Ейлесин
Меканъ Дженнет Олсун
Коментиран от #4
09:10 14.11.2025
3 Коня Солтуклиева
дето с подобни средства закопаха Иван Славков!
Не им е изключение, а правило на работа!
Коментиран от #5
09:12 14.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Тъжна новина":Тъжна новина е и това, че турски танкове са навлезли в България❗🤔
Коментиран от #6
09:13 14.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":Точно❗
09:15 14.11.2025
6 Гориил
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Нека ви напомня, че турски танкове са в Кипър. А вие толерирате това, без да се опитвате да се защитите или да подложите Анкара на санкционен натиск. Това означава, че сте неискрени и лицемерни.Целият свят вижда, че сте фарисеи.
09:19 14.11.2025
7 ФАКТ
09:20 14.11.2025
8 Така манипулират всичко
С полуистини и нагласени монтажи.
Те са майстори на манипулациите, но попаднаха под автобуса, наречен Тръмп.
Настъпиха мотиката.
09:43 14.11.2025
9 Кит
Велик британски цирк, само това им остана от великата някога Британия на днешните британци-мистърбиноиди😂
09:50 14.11.2025
10 Глупости,
Ще кажат всичко, само да не платят милиони за манипулациите си.
Докато утихне скандала.
После пак продължават както си знаят.
10:07 14.11.2025