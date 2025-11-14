Новини
BBC се извини на Тръмп, но отрече да има основание за дело за клевета

14 Ноември, 2025 09:04

С извинението британската медия цели да избегне предприемането на съдебни действия от Тръмп

BBC се извини на Тръмп, но отрече да има основание за дело за клевета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Британската медия Би Би Си (BBC) поднесе в четвъртък извиненията си на американския президент Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч, от който може да се остане с впечатлението, че той е насърчил прояви на насилие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета.

С извинението Би Би Си цели да избегне предприемането на съдебни действия от Тръмп, чиито адвокати казаха, че или британската медия ще се извини за начина, по който е обработила изказване на американския президент, или може да се сблъска с иск за огромно обезщетение.

Би Би Си заяви, че ръководството ѝ е изпратило до Белия дом писмо, в което ясно се казва, че медията поднася своите извинения за документалния материал, съдържащ редактираната реч на Тръмп, и че повече няма да го излъчва на никоя от платформите си.

"Въпреки че Би Би Си искрено изразява съжалението си за начина, по който е редактиран видеоклипът, ние изразяваме сериозно несъгласие, че има основание за иск за клевета", се казва в писмото на Би Би Си.

Би Би Си изпадна в трудно положение заради това, че е видоизменила думи на Доналд Тръмп в своя документална продукция, представена на вниманието на публиката през октомври миналата година, точно преди американските президентски избори, отбелязва Франс прес.

В материала на Би Би Си са представени части от изказването на Тръмп от 6 януари 2021 г., когато негови привърженици щурмуваха Капитолия. Материалът създава впечатлението, че президентът е подканил симпатизантите си да отидат в Конгреса и да предприемат силови действия.

Адвокатите на Тръмп изпратиха писмо на Би Би Си, в което се казва, че медията разполага със срок до 22:00 часа по Гринуич днес да поднесе извиненията си и да свали от платформите си провокирали недоволство материал. Те заплашиха, че ако медията не се извини, ще предприемат съдебни действия срещу нея с искане за обезщетение в размер на един милиард долара.


  • 1 Гориил

    5 0 Отговор
    Министър Лавров смята, че Би Би Си е постоянно лицемерна.

    09:10 14.11.2025

  • 2 Тъжна новина

    2 1 Отговор
    Тъжна новина разтърси Българските изселници в Турция.Пилотът на пожарникарския самолет който се разби в Хърватска е изселник от България с двойно гражданство родом от Търговище.
    "Мъченик Хасан Бахар"
    Изказвам съболезнования на близките и роднините и на всички български турци !
    Аллах Рахмет Ейлесин
    Меканъ Дженнет Олсун

    Коментиран от #4

    09:10 14.11.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    Същите мисирки
    дето с подобни средства закопаха Иван Славков!
    Не им е изключение, а правило на работа!

    Коментиран от #5

    09:12 14.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тъжна новина":

    Тъжна новина е и това, че турски танкове са навлезли в България❗🤔

    Коментиран от #6

    09:13 14.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":

    Точно❗

    09:15 14.11.2025

  • 6 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Нека ви напомня, че турски танкове са в Кипър. А вие толерирате това, без да се опитвате да се защитите или да подложите Анкара на санкционен натиск. Това означава, че сте неискрени и лицемерни.Целият свят вижда, че сте фарисеи.

    09:19 14.11.2025

  • 7 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Само и ид ти четат западни "медии"

    09:20 14.11.2025

  • 8 Така манипулират всичко

    1 0 Отговор
    което не им харесва и това не е от вчера.
    С полуистини и нагласени монтажи.
    Те са майстори на манипулациите, но попаднаха под автобуса, наречен Тръмп.
    Настъпиха мотиката.

    09:43 14.11.2025

  • 9 Кит

    2 0 Отговор
    ББС се извини за клеветата, но каза, че няма основание да бъде съдена за клевета...
    Велик британски цирк, само това им остана от великата някога Британия на днешните британци-мистърбиноиди😂

    09:50 14.11.2025

  • 10 Глупости,

    0 0 Отговор
    изобщо ме им пука.
    Ще кажат всичко, само да не платят милиони за манипулациите си.
    Докато утихне скандала.
    После пак продължават както си знаят.

    10:07 14.11.2025

