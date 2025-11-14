САЩ изгониха белгийски генерал, който нарече действията на Тръмп „брутални“

Белгийски военен аташе във Вашингтон е бил принуден да напусне САЩ заради открита критика към президента Доналд Тръмп, съобщиха издания в Белгия. Отбелязва се, че САЩ са оказали натиск генералът да си тръгне в срок от няколко седмици, предаде БТА.
Уточнява се, че белгийският военен е определил политиката на Тръмп като "хаотична и непредсказуема" в статия за месечното белгийско издание "Военен преглед". Статията вече не е достъпна онлайн, но в сводка за съдържанието на броя е цитирана неговата оценка, че първите шест месеца от втория президентски мандат на Тръмп са били "брутални" и са белязали нова страница в международните отношения.
Генералът е добавил, че му е трудно да прецени дали това се дължи на добре обмислена стратегия, или на политика "ден за ден" и стремеж на президента да стои начело на новинарския поток с присъствие по първите страници.
Според белгийските медии обкръжението на военния министър на САЩ Пийт Хегсет е пряко заето с решенията по този случай.
Въпреки този инцидент САЩ и Белгия запазват добро военно сътрудничество и в последните часове бе съобщено, че от Вашингтон е постъпило предложение за осигуряване на подкрепа в борбата с дронове. В последния месец белгийски военни бази и няколко летища бяха сред засегнатите от навлизане на дронове, а Германия, Франция и Великобритания осигуриха помощ за ограничаване на последиците.
