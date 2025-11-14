Новини
Свят »
САЩ »
САЩ изгониха белгийски генерал, който нарече действията на Тръмп „брутални“

САЩ изгониха белгийски генерал, който нарече действията на Тръмп „брутални“

14 Ноември, 2025 09:43 784 8

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • белгия-
  • военен аташе

Белгийският военен е определил политиката на Тръмп като "хаотична и непредсказуема" в статия за белгийско издание

САЩ изгониха белгийски генерал, който нарече действията на Тръмп „брутални“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийски военен аташе във Вашингтон е бил принуден да напусне САЩ заради открита критика към президента Доналд Тръмп, съобщиха издания в Белгия. Отбелязва се, че САЩ са оказали натиск генералът да си тръгне в срок от няколко седмици, предаде БТА.

Уточнява се, че белгийският военен е определил политиката на Тръмп като "хаотична и непредсказуема" в статия за месечното белгийско издание "Военен преглед". Статията вече не е достъпна онлайн, но в сводка за съдържанието на броя е цитирана неговата оценка, че първите шест месеца от втория президентски мандат на Тръмп са били "брутални" и са белязали нова страница в международните отношения.

Генералът е добавил, че му е трудно да прецени дали това се дължи на добре обмислена стратегия, или на политика "ден за ден" и стремеж на президента да стои начело на новинарския поток с присъствие по първите страници.

Според белгийските медии обкръжението на военния министър на САЩ Пийт Хегсет е пряко заето с решенията по този случай.

Въпреки този инцидент САЩ и Белгия запазват добро военно сътрудничество и в последните часове бе съобщено, че от Вашингтон е постъпило предложение за осигуряване на подкрепа в борбата с дронове. В последния месец белгийски военни бази и няколко летища бяха сред засегнатите от навлизане на дронове, а Германия, Франция и Великобритания осигуриха помощ за ограничаване на последиците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кит

    6 0 Отговор
    Белгиец за пореден път играе сценката "хуманист, та дрънкам"?
    Хахахахаххххххх, що не иде в Конго, там да я изиграе, а сцената са САЩ?
    😂😂😂

    09:47 14.11.2025

  • 2 ХансАндерсен

    1 0 Отговор
    Четем за новите дрехи на царя. Но от време на време трябва някой като Тръмп да им показва пътя: как хаосът може да се използва за добри цели.

    09:53 14.11.2025

  • 3 Гориил

    4 2 Отговор
    Разбираме, че разкриването на украинската корупция е било вдъхновено от Вашингтон.Белият дом е уморен от инсинуациите и измислиците на Би Би Си.

    09:53 14.11.2025

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Вестник ли да му четат?

    09:54 14.11.2025

  • 5 Евроджендър

    2 0 Отговор
    Да напуска!

    09:59 14.11.2025

  • 6 Генерала

    1 0 Отговор
    💩 беше кадърен белгийците нямаше да разказват хуморески за "руски" невидими дронове! Прав е Тръмп, НАТО е пълно с такива алчни некадърници които не могат да се справят с детските дробчета но иначе Русия все им виновна!

    Коментиран от #7

    10:06 14.11.2025

  • 7 Да се чете

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Генерала":

    Детски дрончета!

    10:09 14.11.2025

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Кой е този чужд чиновник, който ще дава оценка на управлението на чуждо правителство! Прав е Тръмп, сега да си прави оценки в Брюксел!

    10:09 14.11.2025