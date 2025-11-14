Долната камара на германския парламент - Бундестагът, подобри рекорда си за най-продължително заседание за настоящия законодателен период, съобщи ДПА, предаде БТА.
Пленарната сесия, която започна в 09:00 часа вчера сутринта, приключи в 01:42 часа днес, когато заместник-председателят на Бундестага Омид Нурипур най-накрая сложи край на заседанието.
При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта.
Започналото вчера сутринта заседание беше удължено, след като парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" поиска проверка за кворум около полунощ.
За да се считат решенията на Бундестага за легитимни, в залата трябва да присъстват над 50% от 630-те законодатели.
При поименната проверка се оказа, че присъстват достатъчно депутати, за да бъдат приети промени в закона за лекарствените продукти, използвани във ветеринарната медицина.
1 Даниел
10:55 14.11.2025
2 Объркано Атлантиче
„С настъпването на новата година еврото ще навърши 27 години. Политическите елити го празнуват като успех – вероятно защото въпреки дълговата криза и постоянните нарушения на правилата, първоначално смятани за неприкосновени, еврото все още съществува. За гражданите обаче картината изглежда много по-нерозова, с началото на следващата вълна на инфлация.
Като средство за съхранение на стойност Еврото е неподходящо, защото се обезценява. От 1998 г. насам цената на потребителската кошница, използвана за изчисляване на германския индекс на потребителските цени, се е повишила с 66%. Цената на недвижимите имоти се е увеличила средно с 92%.
На фона на бързо нарастващия национален дълг, ЕЦБ скоро ще трябва отново да подкрепи страните от еврозоната.
България отново е качена на потъващ кораб и то в последния момент!
WELT
-- Der Euro ist staatliches Schwundgeld – die Deutschen sollten sich von ihm trennen --
10:57 14.11.2025
3 Гост
11:04 14.11.2025
4 Благой от СОФстрой
11:25 14.11.2025
7 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
11:54 14.11.2025
8 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
11:54 14.11.2025