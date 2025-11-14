Новини
Свят »
Германия »
Разбита мрежа за трафик на хора между Турция и Западна Европа

Разбита мрежа за трафик на хора между Турция и Западна Европа

14 Ноември, 2025 15:54 667 3

  • германия-
  • полиция-
  • турция-
  • западна европа

Германия и Франция задържат шестима при съвместна операция с Европол

Разбита мрежа за трафик на хора между Турция и Западна Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските и френските органи на реда проведоха съвместна акция, при която бе неутрализирана престъпна група, заподозряна в незаконно превеждане на близо 900 души през Европа в периода 2021-2023 г., съобщиха властите, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.

По време на операцията са конфискувани огнестрелно оръжие и значителни парични средства. В Германия са арестувани двама заподозрени, а във Франция - още четирима, уточни Европол.

Според службата за полицейско сътрудничество на ЕС групата е организирала редовен маршрут за трафик на мигранти, преминаващ от Турция през Сърбия и Австрия към Германия и Франция.

Европол допълва, че операцията е започнала вчера и е част от продължаващите усилия за ограничаване на трансграничните престъпни мрежи в Европа.


Германия
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор
    В Турция хора всякакви бол, в Западна Европа възможности вече за живот йок🥱

    16:04 14.11.2025

  • 2 Хе!

    1 0 Отговор
    Че то в Турция е много хубаво! Българите се стремят към Турция, а тези какво не паресват, че напират към ЕС!? В текста е записано - от Турция през Сърбия и Австрия кам Германия! А между Турция и Сърбия няма нищо!!?

    16:37 14.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор
    Лучше разбийте главата на Путин, спасете хиляди животи 👍

    16:39 14.11.2025

Новини по държави:
