Разбита мрежа за трафик на хора между Турция и Западна Европа

Германските и френските органи на реда проведоха съвместна акция, при която бе неутрализирана престъпна група, заподозряна в незаконно превеждане на близо 900 души през Европа в периода 2021-2023 г., съобщиха властите, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.

По време на операцията са конфискувани огнестрелно оръжие и значителни парични средства. В Германия са арестувани двама заподозрени, а във Франция - още четирима, уточни Европол.

Според службата за полицейско сътрудничество на ЕС групата е организирала редовен маршрут за трафик на мигранти, преминаващ от Турция през Сърбия и Австрия към Германия и Франция.

Европол допълва, че операцията е започнала вчера и е част от продължаващите усилия за ограничаване на трансграничните престъпни мрежи в Европа.