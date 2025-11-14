Фридрих Мерц цели да превърне германската армия в най-силната в Европа

След продължителни дискусии партиите от германската правителствена коалиция постигнаха споразумение как да увеличат числеността на въоръжените сили в отговор на заплахата от Русия. В близко бъдеще не се предвижда въвеждане на наборна военна служба, нито рязко увеличаване на редиците на Бундесвера, обобщава Би Би Си, предава News.bg.
Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че след нападението на Русия над Украйна Германия трябва да укрепи въоръжените си сили до необходимото ниво, а правителството начело с него се стреми да превърне германската армия в най-силната в Европа.
Берлин ускорява процеса по увеличаване на личния състав на армията и осигуряване на допълнително финансиране.
Въпреки това възстановяването на наборната служба остава деликатна политическа тема. По-голямата част от германското общество продължава да гледа отрицателно на идеята за връщане на военната повинност и увеличаване на военната мощ.
Историческият контекст също влияе върху общественото мнение: мнозина германци все още помнят катастрофалните последствия от ремилитаризацията на страната, довела до двете световни войни през първата половина на XX век.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
22:47 14.11.2025
2 дедо
22:49 14.11.2025
3 име
22:49 14.11.2025
4 име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И на острова е Мохамед, за втора година.
Коментиран от #20
22:50 14.11.2025
5 🍯🧸🎈
22:51 14.11.2025
6 Хеми значи бензин
22:52 14.11.2025
7 Никой
Първо - Русия - ще набере мощ и - ще завземе отново Европа.
Благодарим за нов Комунизъм - и - телевизия в Петък вечер и за Алла Пугачова.
Германците трябва да си седят на отзад.
Не ни трябват нови 50 години Комунизъм, доколкото това ще стане.
22:57 14.11.2025
8 Стеф
22:59 14.11.2025
9 Ангел Германеца
23:00 14.11.2025
10 Отряд1
Точка.
23:00 14.11.2025
11 НИЕ
Коментиран от #14, #15, #26
23:03 14.11.2025
12 Този път няма кой да спаси Раша
Коментиран от #23
23:03 14.11.2025
13 Германия връща казармата
Коментиран от #24
23:05 14.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ВИЕ
До коментар #11 от "НИЕ":Ти си една фъсня.
23:06 14.11.2025
16 Механик
Но в Европа има и по-силна армия. Не мога да посоча точно на коя държавица е, но аз и много ги бъркам. И все пак е или на литва, или на латвия, или на естония.
Белгийската армия също е много силна.... по прайдовете.
Коментиран от #18, #19
23:06 14.11.2025
17 Гук
23:08 14.11.2025
18 Радева
До коментар #16 от "Механик":Спри алкохола!!
23:09 14.11.2025
19 Зайцев
До коментар #16 от "Механик":Аз знам коя армия е най-патравата.
23:11 14.11.2025
20 А в Русия е
До коментар #4 от "име":Магомед.🤣🤣🤣
23:13 14.11.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #22
23:13 14.11.2025
22 Ако решат
До коментар #21 от "Сатана Z":да се съберат сички араби и турци в немско ше турат чалмата на Мерц за един час.
23:15 14.11.2025
23 Гук
До коментар #12 от "Този път няма кой да спаси Раша":Радвам се.
23:17 14.11.2025
24 Немат избор немците
До коментар #13 от "Германия връща казармата":или война с Русия или спират американците доларите и настава глад.
Коментиран от #25
23:17 14.11.2025
25 Така е
До коментар #24 от "Немат избор немците":и в единия и в другия случай ги чака заслужен край.
23:19 14.11.2025
26 Ха ха
До коментар #11 от "НИЕ":Украинциъе ви избиха не сопол.
23:19 14.11.2025
27 Ами тя украинската армия бе
На какво се надява Мерц? Да отмъсти са дядо си ли?
23:28 14.11.2025