Фридрих Мерц цели да превърне германската армия в най-силната в Европа

14 Ноември, 2025 22:46 588 27

  • германия-
  • армия-
  • европа

Коалицията се споразумя за увеличаване на числеността и финансирането на Бундесвера в отговор на руската заплаха

Фридрих Мерц цели да превърне германската армия в най-силната в Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След продължителни дискусии партиите от германската правителствена коалиция постигнаха споразумение как да увеличат числеността на въоръжените сили в отговор на заплахата от Русия. В близко бъдеще не се предвижда въвеждане на наборна военна служба, нито рязко увеличаване на редиците на Бундесвера, обобщава Би Би Си, предава News.bg.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че след нападението на Русия над Украйна Германия трябва да укрепи въоръжените си сили до необходимото ниво, а правителството начело с него се стреми да превърне германската армия в най-силната в Европа.

Берлин ускорява процеса по увеличаване на личния състав на армията и осигуряване на допълнително финансиране.

Въпреки това възстановяването на наборната служба остава деликатна политическа тема. По-голямата част от германското общество продължава да гледа отрицателно на идеята за връщане на военната повинност и увеличаване на военната мощ.

Историческият контекст също влияе върху общественото мнение: мнозина германци все още помнят катастрофалните последствия от ремилитаризацията на страната, довела до двете световни войни през първата половина на XX век.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Най разпространеното име на новородени в Германия е Мохамед.

    Коментиран от #4

    22:47 14.11.2025

  • 2 дедо

    16 2 Отговор
    Третата световна чука на вратата. И пак Германия се въоръжава. Никакви поуки от историята. Лошо!

    22:49 14.11.2025

  • 3 име

    7 3 Отговор
    Да, апък руснаците този път нямало да делят Германия с никой.

    22:49 14.11.2025

  • 4 име

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И на острова е Мохамед, за втора година.

    Коментиран от #20

    22:50 14.11.2025

  • 5 🍯🧸🎈

    8 1 Отговор
    Бойко няма пари да плати втората партида Ф-16.

    22:51 14.11.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    8 2 Отговор
    Винаги ме е учудвало до каква степен немците са тъ пи а се опитват да изкарат тъпотата си като оригиналност.

    22:52 14.11.2025

  • 7 Никой

    2 3 Отговор
    Германия ще хапне пак дървото.

    Първо - Русия - ще набере мощ и - ще завземе отново Европа.

    Благодарим за нов Комунизъм - и - телевизия в Петък вечер и за Алла Пугачова.

    Германците трябва да си седят на отзад.

    Не ни трябват нови 50 години Комунизъм, доколкото това ще стане.

    22:57 14.11.2025

  • 8 Стеф

    1 0 Отговор
    И хилядолетен райх ще създаде!

    22:59 14.11.2025

  • 9 Ангел Германеца

    2 2 Отговор
    Каже, ли що немеца,ПРАВИ ГО!

    23:00 14.11.2025

  • 10 Отряд1

    0 2 Отговор
    Аз си мисля, че във военен аспект, Германия трябва да прави това, което САЩ и кажат, че трябва да прави!

    Точка.

    23:00 14.11.2025

  • 11 НИЕ

    2 2 Отговор
    Напред нах Берлин с Путин!

    Коментиран от #14, #15, #26

    23:03 14.11.2025

  • 12 Този път няма кой да спаси Раша

    2 3 Отговор
    САЩ, Англия, Германия, Франция и целият свят са против новите фашисти, маскалите!

    Коментиран от #23

    23:03 14.11.2025

  • 13 Германия връща казармата

    2 2 Отговор
    Маскалия утича у каналя!

    Коментиран от #24

    23:05 14.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВИЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "НИЕ":

    Ти си една фъсня.

    23:06 14.11.2025

  • 16 Механик

    1 1 Отговор
    Тука немците няма да се разберат с поляците. Поляците си знаят ,че са най-силната армия в Европа и няма да делят това с никой друг.
    Но в Европа има и по-силна армия. Не мога да посоча точно на коя държавица е, но аз и много ги бъркам. И все пак е или на литва, или на латвия, или на естония.
    Белгийската армия също е много силна.... по прайдовете.

    Коментиран от #18, #19

    23:06 14.11.2025

  • 17 Гук

    1 0 Отговор
    Крайно време е.

    23:08 14.11.2025

  • 18 Радева

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Спри алкохола!!

    23:09 14.11.2025

  • 19 Зайцев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Аз знам коя армия е най-патравата.

    23:11 14.11.2025

  • 20 А в Русия е

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Магомед.🤣🤣🤣

    23:13 14.11.2025

  • 21 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В Германия има повече джамии отколкото казарми.За един час ходжата на Дортмунд може да събере над 10 000 бойци само с една песен ,а Мерц колко немци ще събере за същото време?

    Коментиран от #22

    23:13 14.11.2025

  • 22 Ако решат

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    да се съберат сички араби и турци в немско ше турат чалмата на Мерц за един час.

    23:15 14.11.2025

  • 23 Гук

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Този път няма кой да спаси Раша":

    Радвам се.

    23:17 14.11.2025

  • 24 Немат избор немците

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Германия връща казармата":

    или война с Русия или спират американците доларите и настава глад.

    Коментиран от #25

    23:17 14.11.2025

  • 25 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Немат избор немците":

    и в единия и в другия случай ги чака заслужен край.

    23:19 14.11.2025

  • 26 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "НИЕ":

    Украинциъе ви избиха не сопол.

    23:19 14.11.2025

  • 27 Ами тя украинската армия бе

    0 0 Отговор
    най-силната и боеспособна армия в Европа и целия запад и помагаше и с разузнаване, вълшебни оръжия и стотици милиарди мангизи! И кво? Украйна размазана отвсякъде и с наполовина население!!!

    На какво се надява Мерц? Да отмъсти са дядо си ли?

    23:28 14.11.2025

Новини по държави:
