Фридрих Мерц цели да превърне германската армия в най-силната в Европа

След продължителни дискусии партиите от германската правителствена коалиция постигнаха споразумение как да увеличат числеността на въоръжените сили в отговор на заплахата от Русия. В близко бъдеще не се предвижда въвеждане на наборна военна служба, нито рязко увеличаване на редиците на Бундесвера, обобщава Би Би Си, предава News.bg.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че след нападението на Русия над Украйна Германия трябва да укрепи въоръжените си сили до необходимото ниво, а правителството начело с него се стреми да превърне германската армия в най-силната в Европа.

Берлин ускорява процеса по увеличаване на личния състав на армията и осигуряване на допълнително финансиране.

Въпреки това възстановяването на наборната служба остава деликатна политическа тема. По-голямата част от германското общество продължава да гледа отрицателно на идеята за връщане на военната повинност и увеличаване на военната мощ.

Историческият контекст също влияе върху общественото мнение: мнозина германци все още помнят катастрофалните последствия от ремилитаризацията на страната, довела до двете световни войни през първата половина на XX век.