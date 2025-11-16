Британският премиер Киър Стармър беше призован да се намеси в спора между Доналд Тръмп и BBC

Британският премиер Киър Стармър беше призован да се намеси в спора между Доналд Тръмп и Би Би Си, след като американският президент засили заплахите си да съди корпорацията.



В разговор с репортери на борда на Air Force One в петък вечерта, Доналд Тръмп заяви, че ще съди корпорацията за „между 1 и 5 милиарда долара вероятно някъде следващата седмица“, след като Би Би Си се извини за редактирането на речта му в предаването „Панорама“. Тръмп каза също, че Стармър е поискал да говори с него и това ще стане през уикенда, но те все още не са разговаряли.



Лидереът на британскиет лидбералдемократи Ед Дейви обаче призова Киър Стармър да настоява пред Доналд Тръмп „да оттегли нелепия си иск и да спре да се меси в делата на страната, като се застъпи за Великобритания“. Подкрепа за Би Би Си дойде донякъде изненадващо от предшественика та Киър Стармър – Риши Сунак. В писмо до „Таймс“ бившият преимер написа, че когато е бил на поста Би Би Си често го е подлудявала.



Той обаче заяви, че не трябва да се допусне фракционизъм медията. „Въпреки всичките ми разочарования от Би Би Си, тя все още е изключително ценна национална институция, която засилва позицията и привлекателността на тази страна. По целия свят хората знаят и обичат да говорят за три неща, които отлиават Великобритания: кралското семейство, Висшата лига и Би Би Си.”, написа Риши Сунак в „Таймс“. Той допълни, че в едно общество, което е все по-разпокъсано, Би Би Си има способността да обединява нацията по най-добър начин.

Четиридесет процента от младите жени в САЩ биха искали да напуснат страната завинаги, но едва 19% от младите мъже биха се решили да направят това.

От 2007 г., когато социологическата агенция "Галъп" започна да прави тези проучвания в световен мащаб, досега никоя друга страна не е регистрирала разлика от 20 или повече пункта между по-младите мъже и жени в желанието им да емигрират.



В сравнение с миналата година сега броят на младите дами, готови да емигрират от САЩ, е намалял от 44 на 40 на сто, но преди 2 години едва 29% са били склонни да емигрират. Въпросът към участниците в проучването е бил: "В идеалния случай, ако имахте възможност, бихте ли искали да се преместите завинаги в друга държава или бихте предпочели да продължите да живеете в тази страна?". Като цяло приблизително един от всеки петима американци, участвали в анкетата, е заявил, че би обмислил напускане на Съединените щати.



40 на сто от жените на възраст от 15 до 44 години са гласували "за" напускането, но мъжете в същият възрастов диапазон са едва 19%. При по-възрастните процентите са значително по-малки. Жените над 45 години, готови да се преселят да живеят някъде другаде, са само 16%, а мъжете - едва 8 на сто.



От "Галъп" обаче отбелязват, че желанието за напускане не означава, че това ще бъде действително напускане. Но според анализа на проучването разлика от 21 процентни пункта между по-младите мъже (19%) и жените (40%), които искат да напуснат САЩ, е най-голямата, регистрирана от социологическата агенция по отношение на тази тенденция.



От началото на годината до сега продължават да намаляват канадските посещения в САЩ, като канадците бойкотират политиката на американския президент Доналд Тръмп.



Пътуванията със самолет от Канада до САЩ са намалели с 24%, а тези с автомобили - с повече от 30 на сто в сравнение със същия период на миналата година. От януари насам след обтегнатите отношения между двете страни все повече канадци предпочитат да пътуват и почиват не в САЩ, а в собствената си страна или някъде другаде.



Най-напред многобройните коментари на Доналд Тръмп,че Канада трябва да стане "51-ви щат" на САЩ разгневиха канадците. След това започна и търговската война, която още засили недоволството на съседите. Канада в момента е изправена пред 35% мита върху своите стоки - въпреки че повечето са освободени от такива съгласно съществуващо Северноамериканско споразумение за свободна търговия - както и индивидуални налози, насочени към конкретни индустрии като производството на автомобили и стомана.



Според Американската туристическа асоциация, преди посетителите от Канада са съставлявали близо една четвърт от всички международни посещения в САЩ, харчейки над 20 милиарда долара годишно, а сега американците остават с надеждата да заменят липсващите канадски посетители с туристите, които очакват да дойдат за предстоящите големи събития през следващите години, като Световното първенство по футбол през 2026 г. и Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.