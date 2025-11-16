Новини
Свят »
САЩ »
Заради критики: Тръмп призова NBC да уволни "невменяемия" комик и водещ на късно вечерно токшоу Сет Майерс

Заради критики: Тръмп призова NBC да уволни "невменяемия" комик и водещ на късно вечерно токшоу Сет Майерс

16 Ноември, 2025 05:37, обновена 16 Ноември, 2025 05:43 577 4

  • тръмп-
  • nbc-
  • водещ-
  • уволнение-
  • мигранти-
  • шарлът

Федералните власти започнаха мащабни акции срещу нелегални имигранти в Шарлът, най-големият град в Северна Каролина

Заради критики: Тръмп призова NBC да уволни "невменяемия" комик и водещ на късно вечерно токшоу Сет Майерс - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова NBC да уволни комика и водещ на късно вечерно токшоу Сет Майерс заради критиките му.

„Майерс няма талант и NBC трябва да го уволни незабавно“, написа американският президент на страницата си в социалните медии TruthSocial. Той описа водещия като „страдащ от нелечим синдром на невменяемост“.

Президентът отбеляза, че Майерс е бил видян в агресивно състояние вечерта на 15 ноември, вероятно поради спадащите рейтинги на предаването му.

През септември ABC спря късното вечерно предаване Jimmy Kimmel Live! за неопределено време след коментари за стрелбата по консервативния активист Чарли Кърк. Кимъл предположи, че стрелецът може да е бил поддръжник на Тръмп.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на американския президент. Тръмп отбеляза, че починалият е играл важна роля в предизборната му кампания сред младите хора. Заподозреният в убийството беше арестуван на следващия ден.

Федералните власти започнаха мащабни акции срещу нелегални имигранти в Шарлът, най-големият град в Северна Каролина, съобщи The New York Times.

Според вестника, агенти на граничния патрул на САЩ, водени от Грегъри Бовино, който е отговарял за операциите срещу незаконната имиграция в Чикаго, Илинойс и Лос Анджелис, Калифорния, са пристигнали в града.

Говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин потвърди пред изданието, че агенцията е разположила допълнителни сили в Шарлът, за да „гарантира безопасността на американците“ и да гарантира, че гражданите „могат да живеят без страх от престъпни нелегални имигранти, които ще навредят на техните семейства или съседи“. Тя не предостави допълнителни подробности.

Според NBC News, граничният патрул вече е извършил арести. Местните власти заявиха, че подобни мерки „създават ненужен страх и несигурност в общността“ и помолиха жителите да запазят спокойствие и да не се занимават с насилие срещу правоохранителните органи.

Bloomberg отбелязва, че Шарлът стана център на федералното внимание през август след убийството на украинската бежанка Ирина Заруцкая. Американецът ДеКарлос Браун намушка 23-годишната жена в трамвай. Тя почина на място от нараняванията си. Извършителят по-късно беше задържан и обвинен в убийство. Както посочи президентът на САЩ Доналд Тръмп, Браун е рецидивист – полицията го е задържала преди това поне 14 пъти, но винаги е бил освобождаван под гаранция, без да се налага да плаща никакви пари.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    2 0 Отговор
    Мухаха рижия не търпи критика е В е м ти демокрацията.

    05:53 16.11.2025

  • 2 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Бай Доналдчо и ФБР са взели на мушката и един друг невменяем комик.......
    ви вил оур мъни бек !!!

    05:59 16.11.2025

  • 3 А кога?!

    4 1 Отговор
    Тръмп,ще уволни "невменяемия" бивш и настоящ комик и водещ на вечерни обръщения към нацията...- Зеленски...!

    06:03 16.11.2025

  • 4 Линда

    3 0 Отговор
    Тръмп е първият в света демократ ! Диктатор

    06:03 16.11.2025