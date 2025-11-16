Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова NBC да уволни комика и водещ на късно вечерно токшоу Сет Майерс заради критиките му.

„Майерс няма талант и NBC трябва да го уволни незабавно“, написа американският президент на страницата си в социалните медии TruthSocial. Той описа водещия като „страдащ от нелечим синдром на невменяемост“.

Президентът отбеляза, че Майерс е бил видян в агресивно състояние вечерта на 15 ноември, вероятно поради спадащите рейтинги на предаването му.

През септември ABC спря късното вечерно предаване Jimmy Kimmel Live! за неопределено време след коментари за стрелбата по консервативния активист Чарли Кърк. Кимъл предположи, че стрелецът може да е бил поддръжник на Тръмп.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на американския президент. Тръмп отбеляза, че починалият е играл важна роля в предизборната му кампания сред младите хора. Заподозреният в убийството беше арестуван на следващия ден.

Федералните власти започнаха мащабни акции срещу нелегални имигранти в Шарлът, най-големият град в Северна Каролина, съобщи The New York Times.

Според вестника, агенти на граничния патрул на САЩ, водени от Грегъри Бовино, който е отговарял за операциите срещу незаконната имиграция в Чикаго, Илинойс и Лос Анджелис, Калифорния, са пристигнали в града.

Говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин потвърди пред изданието, че агенцията е разположила допълнителни сили в Шарлът, за да „гарантира безопасността на американците“ и да гарантира, че гражданите „могат да живеят без страх от престъпни нелегални имигранти, които ще навредят на техните семейства или съседи“. Тя не предостави допълнителни подробности.

Според NBC News, граничният патрул вече е извършил арести. Местните власти заявиха, че подобни мерки „създават ненужен страх и несигурност в общността“ и помолиха жителите да запазят спокойствие и да не се занимават с насилие срещу правоохранителните органи.

Bloomberg отбелязва, че Шарлът стана център на федералното внимание през август след убийството на украинската бежанка Ирина Заруцкая. Американецът ДеКарлос Браун намушка 23-годишната жена в трамвай. Тя почина на място от нараняванията си. Извършителят по-късно беше задържан и обвинен в убийство. Както посочи президентът на САЩ Доналд Тръмп, Браун е рецидивист – полицията го е задържала преди това поне 14 пъти, но винаги е бил освобождаван под гаранция, без да се налага да плаща никакви пари.