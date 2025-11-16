Руските войски, настъпващи южно от Синелниково, се готвят да настъпят в покрайнините на Волчанск в Харковска област, заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС
„Синелниково и освобождението на Волчанск са пряко свързани, тъй като трябва да заобиколим укрепените райони, държани от украинските бойци. Вече започнахме да се движим в тази посока и естествено, без нашите войски да напредват на юг в района на Синелниково, ще бъде изключително трудно да освободим Волчанск и южните му покрайнини“, каза той.
Марочко отбеляза, че като цяло близо до Волчанск руските сили напредват по широка фронтова линия, добавяйки, че те трябва да разчистят групировката на украинските въоръжени сили в югоизточната част близо до Волчанск.
Руското министерство на отбраната обяви превземането на Синелниково на 13 ноември.
Въпреки съпротивата на украинските въоръжени сили, руските войници напредват ежедневно в Купянск, Харковска област, заяви Марочко.
„Относно Купянск: ситуацията там е много сериозна и сложна, но независимо от това колко съпротива оказват украинските бойци, нашите войски ежедневно заемат нови линии и позиции, разчистват улица след улица и проверяват буквално всяка сграда. Тази работа е много ангажираща, но необходима. Не бива да изключваме възможността във всяко мазе да се намират не само украински бойци, но и цивилни, което естествено усложнява работата на нашите войски и ни принуждава да подходим по-внимателно към този въпрос“, каза той.
По-рано Евгений Лисняк, заместник-началник на Военно-цивилната администрация на Харковската област по отбрана и сигурност, съобщи, че източната част на Купянск на левия бряг на река Оскол е почти напълно почистена от подразделения на украинските въоръжени сили. Руските въоръжени сили са поели контрол над жп гарите Оливино и Восточни Приход, а гара Купянск-разпределителна се разчиства.
Украинските въоръжени сили държат Петровское (украинското име: Грековка) в ЛНР, за да може „поне едно парче земя“ да остане окупирано от украинската армия, смята Марочко
„За украинското военно-политическо ръководство село Петровское вече не представлява военна цел, а политическа и информационна. Те отчаяно се нуждаят да контролират поне едно парче земя на територията на Луганската народна република, за да могат да претендират, че така наречената Луганска област не е напълно окупирана, в кавички, от руски войски“, каза той.
Марочко уточни, че украинските въоръжени сили все още имат мощни укрепени райони северно и западно от Петровское, които руските сили "систематично унищожават", като по този начин изместват врага от тази зона и унищожават техниката му.
В четвъртък Марочко съобщи, че командването на украинските въоръжени сили, "без да щади личния си състав", държи позиции близо до Петровское в ЛНР и постоянно прехвърля свежи сили към населеното място.
