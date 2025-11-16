Новини
Битката за Харковска област: Руските войски са пред Волчанск и напредват в Купянск
Битката за Харковска област: Руските войски са пред Волчанск и напредват в Купянск

16 Ноември, 2025 06:37, обновена 16 Ноември, 2025 07:09 2 586 66

ВСУ държат Петровское в ЛНР, за да може „поне едно парче земя“ да остане окупирано от украинската армия, смята руският военен експерт Марочко

Битката за Харковска област: Руските войски са пред Волчанск и напредват в Купянск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски, настъпващи южно от Синелниково, се готвят да настъпят в покрайнините на Волчанск в Харковска област, заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС

„Синелниково и освобождението на Волчанск са пряко свързани, тъй като трябва да заобиколим укрепените райони, държани от украинските бойци. Вече започнахме да се движим в тази посока и естествено, без нашите войски да напредват на юг в района на Синелниково, ще бъде изключително трудно да освободим Волчанск и южните му покрайнини“, каза той.

Марочко отбеляза, че като цяло близо до Волчанск руските сили напредват по широка фронтова линия, добавяйки, че те трябва да разчистят групировката на украинските въоръжени сили в югоизточната част близо до Волчанск.

Руското министерство на отбраната обяви превземането на Синелниково на 13 ноември.

Въпреки съпротивата на украинските въоръжени сили, руските войници напредват ежедневно в Купянск, Харковска област, заяви Марочко.

„Относно Купянск: ситуацията там е много сериозна и сложна, но независимо от това колко съпротива оказват украинските бойци, нашите войски ежедневно заемат нови линии и позиции, разчистват улица след улица и проверяват буквално всяка сграда. Тази работа е много ангажираща, но необходима. Не бива да изключваме възможността във всяко мазе да се намират не само украински бойци, но и цивилни, което естествено усложнява работата на нашите войски и ни принуждава да подходим по-внимателно към този въпрос“, каза той.

По-рано Евгений Лисняк, заместник-началник на Военно-цивилната администрация на Харковската област по отбрана и сигурност, съобщи, че източната част на Купянск на левия бряг на река Оскол е почти напълно почистена от подразделения на украинските въоръжени сили. Руските въоръжени сили са поели контрол над жп гарите Оливино и Восточни Приход, а гара Купянск-разпределителна се разчиства.

Украинските въоръжени сили държат Петровское (украинското име: Грековка) в ЛНР, за да може „поне едно парче земя“ да остане окупирано от украинската армия, смята Марочко

„За украинското военно-политическо ръководство село Петровское вече не представлява военна цел, а политическа и информационна. Те отчаяно се нуждаят да контролират поне едно парче земя на територията на Луганската народна република, за да могат да претендират, че така наречената Луганска област не е напълно окупирана, в кавички, от руски войски“, каза той.

Марочко уточни, че украинските въоръжени сили все още имат мощни укрепени райони северно и западно от Петровское, които руските сили "систематично унищожават", като по този начин изместват врага от тази зона и унищожават техниката му.

В четвъртък Марочко съобщи, че командването на украинските въоръжени сили, "без да щади личния си състав", държи позиции близо до Петровское в ЛНР и постоянно прехвърля свежи сили към населеното място.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    62 2 Отговор
    Как пък един евроатлантик не замина за тази хубава страна Украйна, да помага на тези умни украинци да се борят с руския агресор?

    Коментиран от #30

    06:49 16.11.2025

  • 2 Тъп

    4 34 Отговор
    До кога ще месим питки, 100 кила станах от чакане

    Коментиран от #4, #13

    06:51 16.11.2025

  • 3 оня с коня

    57 2 Отговор
    Засилва се квиченето на соросоидната сган, движим се в правилната посока...

    06:51 16.11.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тъп":

    ако бързаш , заминавай на фронта да помагаш бе бастун

    06:52 16.11.2025

  • 5 смотань бандерець..

    42 0 Отговор
    Батисването на бандерците-бавно но славно продължава

    06:59 16.11.2025

  • 6 Тоя на кой свят е, къде е

    27 2 Отговор
    От 4 месеца са навлезли и са там, но не си дават зор.

    07:00 16.11.2025

  • 7 Той Волчанск и бездруго

    31 0 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение....

    07:09 16.11.2025

  • 8 Путин еврея

    3 35 Отговор
    До последния руснак хахха

    Коментиран от #12

    07:10 16.11.2025

  • 9 Баце

    30 1 Отговор
    Е как така, сигурно са намерили някой таен склад за бяла техника, щото само с лопати бяха зациклили, та сега имат малко фоерверки за хероIте?

    07:12 16.11.2025

  • 10 Скоро

    2 19 Отговор
    Ще са в Берлин! Само още 130 години...

    Коментиран от #16

    07:13 16.11.2025

  • 11 Те Покровск, Купянск и Волчанск,

    33 1 Отговор
    всъщност и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.

    07:15 16.11.2025

  • 12 Зеленски съм и въобще

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин еврея":

    не съм еврей, нито светчетата ми Миндич и Цимерман, чисти украинци сме!

    Коментиран от #17

    07:16 16.11.2025

  • 13 си пън

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тъп":

    стига меси, те не са си тръгвали оттук

    07:16 16.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вятенка

    1 9 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    Сега търсим перални.

    Коментиран от #21, #25

    07:19 16.11.2025

  • 16 факуса

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Скоро":

    и що им е да ходят там кат могат си го остъклят,нема немци да има ама за какво им са,след време пак да се перчат

    07:20 16.11.2025

  • 17 Медведев, Ротенберг, Мишустин, Чубайс

    0 12 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски съм и въобще":

    И ние не сме евреи

    Коментиран от #19, #23

    07:22 16.11.2025

  • 18 Пич

    25 1 Отговор
    След превземането на Покровск , руските войски имат вече така нареченият- Открит фронт за настъпление !!! Остава да видим какво ще изберат първо - Киев , или Одеса !!! Другото ми предложение - НАТО няма време , ще трябва да бързат с постигането на мирно споразумение преди това да се случи !!!! Ако им е останал грам мозък , в САЩ го има - Урсулианците - не !!!

    Коментиран от #49, #60

    07:24 16.11.2025

  • 19 Шаломов

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Медведев, Ротенберг, Мишустин, Чубайс":

    Всички сме чистокръвни руснаци. На дъщеря ми мъжът й Кирил Шамалов също е чистокръвен руснак. ахахха

    Коментиран от #24, #36, #40

    07:24 16.11.2025

  • 20 Срочно!

    15 2 Отговор
    Изпратете 100 000 000 000€ на Зеленски за НЕГОВАТА БОРБА!

    07:26 16.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Вятенка":

    "...Сега търсим перални..."

    Хубави перални с програматор и центрофугиране есть в Покровск и Купянск само на 7км от руската граница.
    Пачему не взяли ? 😁

    07:27 16.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Спукана им е работата на украинците.

    07:27 16.11.2025

  • 23 Паветник

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Медведев, Ротенберг, Мишустин, Чубайс":

    А ние сме геюви! Но сме геюви, фенуве нъ ивреите.

    07:29 16.11.2025

  • 24 През Отечествената Война

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шаломов":

    Загинаха милиони съветски граждани без да се делят по национален признак.

    07:30 16.11.2025

  • 25 Паветник

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Вятенка":

    А нии търсим вибратури! С тях по дубрйе съ въртим, отколкуту с пирални.

    07:31 16.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай той Толстой

    20 1 Отговор
    Ми тя Украйна умре бе😁.И Европа също.За какво ви беше,а?Нали знаехте че руснаците винаги се връщат за своето

    Коментиран от #51, #52

    07:32 16.11.2025

  • 28 Зеленски

    7 2 Отговор
    Вместо 100 000 000 000€ съм съгласен на един влак със злато на кюлчета за БОРБАТА С ПУТИН!

    Коментиран от #38

    07:33 16.11.2025

  • 29 Факт

    1 5 Отговор
    Волчанск явно е много важен. Няколко години си разменят контрола ту Руснаци, ту Украинци.

    07:34 16.11.2025

  • 30 Защото

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    Всички са страхливи подстрекатели и силни само на приказки и опорки

    07:35 16.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обективни истини

    4 0 Отговор
    Колко ли трябва да си т ъ п , за да станеш войник и военен?

    07:38 16.11.2025

  • 35 преди година

    1 4 Отговор
    беше същото!

    07:38 16.11.2025

  • 36 Моше

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шаломов":

    И на Дони зетя и той, както и всички банкери по света и 3/4 от американският политически елит.

    07:39 16.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зельонска

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    А аз съм като Остин Пауърс, чакам да намеря Златния Член!

    07:40 16.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Вова

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Шаломов":

    става китец!От монголец!

    07:41 16.11.2025

  • 41 Зеленски

    5 1 Отговор
    Досега ми дадохте 1 000 000 000 000€ , но изчезнаха. Изпариха се! Няма ги! Дайте още 100 000 000 000€ кредит Хахаха!

    07:41 16.11.2025

  • 42 Мони Пас

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "ВЕРНО ЛИ":

    А Шаламанов е тежко ранен, но леля Асена го обгрижва, а аз съм в дълбокия тил и повдигам духът им.

    07:41 16.11.2025

  • 43 Луд с картечница

    9 1 Отговор
    В Купянск има обградени Азовци ,според руски източници има заповед пленници да не се вземат .

    Коментиран от #44, #47

    07:41 16.11.2025

  • 44 Слънцепек

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Луд с картечница":

    Ще ги опекат живи.

    Коментиран от #46

    07:44 16.11.2025

  • 45 Меги от Тервел

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "ВЕРНО ЛИ":

    Оня старец с тъжния поглед ли имаш предвид ?Ооох дано се оправи човека ,че не понасям насилие .

    07:44 16.11.2025

  • 46 Луд с картечница

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Слънцепек":

    Поне ще ухае на приятно след това .

    07:44 16.11.2025

  • 47 стоян георгиев- стъки

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Луд с картечница":

    Обградените героични азовци,герочно ще бъдат зачистени .

    07:47 16.11.2025

  • 48 Госあ

    8 1 Отговор
    Чисти бандерата Путине ! СВО ще се изучава в историята като най голямата антитерористична операция провеждана някога ! Украинските терористи ползват през цялото време населението за жив щит и наистина е сложно за руските сили. Не могат със солнцепеците да горят хлебарките, защото има цивилни…

    07:50 16.11.2025

  • 49 Георгиев

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Трябва още време, да узреят в НАТО вските държави, че в тази война Русия няма как да бъде победена. И за са се спестят още жертви и разрушения, да приемат исканията на Русия и да се приключва. Понеже те не искат това, ще приемат след време още 4-5 области да станат руски, т.е. руска Новорусия с център Одеса и Малорусия, с център Киев. На Окрайнина ще оставят Лвов и няколко области на запад. Но ще има още милион убити и пострадали. Цивилизация в 21-ви век!?!

    Коментиран от #53, #55

    07:50 16.11.2025

  • 50 НЕ Е ВЯРНО!

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "ВЕРНО ЛИ":

    ВчераТагарката се пенеше в една статия-особено щастлив,че от ,,Лукойл",вече няма да отиват приходи ,за Русия...!
    Но си стои на топличко,в нашто БГ и не отива на място -на фронта,да помогне на сънародниците си...?!

    Коментиран от #57

    07:51 16.11.2025

  • 51 Ха ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Не ,бай Толстой ! То връщането тепърва предстои и си купи тапи за уши, че квиченето на шорошовата либерална евросган тепърва предстои. Да му се наслаждаваме заедно но да си приготвим все пак и тапи.

    07:54 16.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Георгиев":

    Вашата прогноза е много вероятна !

    08:00 16.11.2025

  • 54 Пламен

    3 0 Отговор
    Зачиствах украинските фашисти.

    08:03 16.11.2025

  • 55 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Георгиев":

    "...да узреят в НАТО вските държави, че в тази война Русия няма как да бъде победена..."

    Чувак, тупой да ? 😁
    И последния пакистанец в Лондон му е понятно че Украйна не може пабеди "велика" Русия !!!
    Но може да я УБИЕ 👍

    Коментиран от #58

    08:04 16.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лукойл не е руски

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "НЕ Е ВЯРНО!":

    Продали са си акциите. Офисът им в Москва е бил под наем. Напуснат е и е празен. Собственикът или собствениците на акциите са неизвестни. Ще получим арбитражно дело, ще ни осъдят и ще плащаме като за "гьола за шарани Белене".

    08:07 16.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путинист е

    1 1 Отговор
    Ако четете м.ганев...Украйна отдавна да е "освободена".
    Ама е м.ганев...горят рафинерии в Русия.

    08:11 16.11.2025

  • 60 Избирам първо

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Одеса! Там живеят 150 000 българи! Хахаха!

    08:11 16.11.2025

  • 61 Ще бъдем свидетели на

    3 1 Отговор
    поредното фиаско което ще понесе башибозука на агресора Русия...

    08:14 16.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Отбелязвам

    2 1 Отговор
    Че Русия не е военна сила стана ясно още когато Путлер изпроси севернокорейците за да освободи Курска област.

    08:17 16.11.2025

  • 64 Трябва ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Рублевка":

    Ама е ясно, че Русия няма power за да се справи с Украйна.

    08:19 16.11.2025

  • 65 Кит

    1 0 Отговор
    Това е путинска пропаганда, всички изявени демократи знаят, че украинците вече са пред Москва!

    08:19 16.11.2025

  • 66 Удри с атома!

    0 0 Отговор
    Градове, в които се укрепяват бандеровци, да се унищожават с тактическо ядрено оръжие и да не се щурмуват, за да се намалят жертвите.

    08:21 16.11.2025

