Доналд Тръмп оправда атаките срещу кораби с наркотици, като заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите

САЩ разположиха самолетоносач в Карибско море: това е най-голямото струпване на военна мощ в региона от години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-новият самолетоносач на САЩ, който е и най-големият в света, пристигна в Карибско море днес, демонстрирайки военната мощ на САЩ и повдигайки въпроси за това какво може да означава новият приток на войски и оръжия за кампанията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за наркотрафика в Южна Америка, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Пристигането на самолетоносача "Джералд Форд" бележи важен момент в "операцията за борба с наркотиците" на САЩ, който все още не са представили доказателства в подкрепа на тези твърдения. От началото на септември американските удари по малки корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, убиха най-малко 80 души при 20 нападения.

"Джерал Форд" допълва най-голямото струпване на американска военна мощ в региона от поколения насам, като общият брой на войските там достига около 12 000, както и почти дузина кораби на Военноморските сили. Министърът на отбраната Пийт Хегсет нарече тези действия - операция "Южно копие" (Operation Southern Spear). Контраадмирал Пол Ланзилота, който командва ударната група на "Форд" , заяви, че те ще подсилят и без това вече голямата сила на американските военни кораби, за да "защитят сигурността и просперитета на нашата нация от наркотероризма в Западното полукълбо".

САЩ отдавна използват самолетоносачи, за да окажат натиск и да възпрат агресията на други държави, тъй като техните военни самолети могат да нанасят удари по цели, намиращи се дълбоко във вътрешността на друга държава. Някои експерти твърдят, че "Форд" не е подходящ за борба с картелите, но може да бъде ефективен инструмент за сплашване на президента на Венецуела Николас Мадуро, за да го принуди да се оттегли.

Тръмп оправда атаките срещу кораби с наркотици, като заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите и твърди, че корабите се управляват от чуждестранни терористични организации.

Държавният секретар Марко Рубио каза, че САЩ не признават Мадуро, който беше широко обвиняван във фалшифициране на изборните резултати миналата година. Рубио нарече правителството на Венецуела "транзитна организация", която открито сътрудничи на трафикантите на наркотици.

Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм от САЩ, от своя страна обвини американското правителство, че "фабрикува" война срещу него. Правителството на Венецуела наскоро обяви "масивна" мобилизация на войски и цивилни граждани с цел защита срещу възможни атаки от страна на САЩ.


